Вивиани и Импи усиливают тренерский штаб INEOS Grenadiers

Элиа Вивиани и Дэрил Импи —новые спортивные директора велокоманды INEOS Grenadiers

Команда INEOS Grenadiers объявила о приходе опытного дуэта Элии Вивиани и Дэрила Импи на позиции спортивных директоров перед началом сезона 2026 года.

Photo (c) INEOS Grenadiers Team

Элиа Вивиани завершил блестящую карьеру профессионального велогонщика в этом месяце, на «Шести днях Гента». В активе 36-летнего итальянца победы на этапах всех трёх Гранд-туров, и в общей сложности 90 побед на шоссе. Также Элиа Вивиани – обладатель олимпийского золота в омниуме, и многократный чемпион мира на треке. В команде INEOS/Sky Grenadiers Элиа Вивиани выступал с 2015 по 2017 и с 2022 по 2024 годы.

Элия Вивиани: «Я в восторге от возвращения в команду, которая всегда казалась мне домом — сначала в качестве гонщика, а теперь и в качестве члена тренерского штаба. Я хочу сделать всё возможное, чтобы поддерживать гонщиков и делиться всем, что я узнал за свою карьеру. Команда вступает в новую эру, и я рад быть частью этого проекта».

Photo (c) INEOS Grenadiers Team

Дэрил Импи (Daryl Impey), девятикратный чемпион ЮАР в разделке, чемпион Африки в групповой гонке 2007 года, в 2013 году стал первым гонщиком из Африки, надевшим жёлтую майку лидера на Тур де Франс, а в 2019 году выиграл этап французского Гранд-тура. Он завершил 16-летнюю профессиональную карьеру в 2023 году, после чего успешно перешёл на роль спортивного директора.

Дэрил Импи: «Я очень жду начала работы с гонщиками и персоналом и возможности внести свой вклад в амбициозные планы команды. Я много лет был соперником INEOS Grenadiers и как гонщик, и затем как спортивный директор, так что здорово теперь работать вместе. Мы с Герантом начинали свой путь в велоспорте в одной команде, теперь особенно приятно воссоединиться с ним в качестве коллег. Когда появилась возможность присоединиться к команде с такой четкой миссией и видением, принять решение было просто. Я с нетерпением жду начала работы и готов активно включиться в процесс в новом году».

Герант Томас, директор по гонкам: «Элия и Дэрил — прекрасное пополнение для нашей команды. Их опыт, профессионализм и лидерские качества принесут реальную пользу INEOS Grenadiers. Они также привнесут свежие идеи и новые взгляды в устоявшуюся среду, что очень важно для нашего роста как команды, поскольку мы продолжаем бросать себе вызов во всех сферах».