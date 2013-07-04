VeloNEWS
Вивиани и Импи усиливают тренерский штаб INEOS Grenadiers

Элиа Вивиани и Дэрил Импи —новые спортивные директора велокоманды INEOS Grenadiers

 

 

Команда INEOS Grenadiers объявила о приходе опытного дуэта Элии Вивиани и Дэрила Импи на позиции спортивных директоров перед началом сезона 2026 года.

 

Вивиани и Импи усиливают тренерский штаб INEOS Grenadiers

Photo (c) INEOS Grenadiers Team

 

 

Элиа Вивиани завершил блестящую карьеру профессионального велогонщика в этом месяце, на «Шести днях Гента». В активе 36-летнего итальянца победы на этапах всех трёх Гранд-туров, и в общей сложности 90 побед на шоссе. Также Элиа Вивиани – обладатель  олимпийского золота в омниуме, и многократный чемпион мира на треке. В команде INEOS/Sky Grenadiers Элиа Вивиани выступал с 2015 по 2017 и с 2022 по 2024 годы.

 

Элия Вивиани: «Я в восторге от возвращения в команду, которая всегда казалась мне домом — сначала в качестве гонщика, а теперь и в качестве члена тренерского штаба. Я хочу сделать всё возможное, чтобы поддерживать гонщиков и делиться всем, что я узнал за свою карьеру. Команда вступает в новую эру, и я рад быть частью этого проекта».

 

Вивиани и Импи усиливают тренерский штаб INEOS Grenadiers

Photo (c) INEOS Grenadiers Team

 

 

Дэрил Импи (Daryl Impey), девятикратный чемпион ЮАР в разделке, чемпион Африки в групповой гонке 2007 года,  в 2013 году стал первым гонщиком из Африки, надевшим жёлтую майку лидера на Тур де Франс, а в 2019 году выиграл этап французского Гранд-тура. Он завершил 16-летнюю профессиональную карьеру в 2023 году, после чего успешно перешёл на роль спортивного директора.

 

Дэрил Импи: «Я очень жду начала работы с гонщиками и персоналом и возможности внести свой вклад в амбициозные планы команды. Я много лет был соперником INEOS Grenadiers и как гонщик, и затем как спортивный директор,  так что здорово теперь работать вместе. Мы с Герантом начинали свой путь  в велоспорте в одной команде, теперь особенно приятно воссоединиться с ним в качестве коллег. Когда появилась возможность присоединиться к команде с такой четкой миссией и видением, принять решение было просто. Я с нетерпением жду начала работы и готов активно включиться в процесс в новом году».

 

Герант Томас, директор по гонкам: «Элия и Дэрил — прекрасное пополнение для нашей команды. Их опыт, профессионализм и лидерские качества принесут реальную пользу INEOS Grenadiers. Они также привнесут свежие идеи и новые взгляды в устоявшуюся среду, что очень важно для нашего роста как команды, поскольку мы продолжаем бросать себе вызов во всех сферах».

Теги к статье: Элиа Вивиани Elia Viviani Ineos Grenadiers Дэрил Импи

  1. Имя: Саша

    VeloVelo

    Сегодня, 00:20 | Регистрация: 4.07.2013

    Удачи парням! И Геранту!

Комментарии

  • EL-Fenomeno
    Пути Биньяма Гирмая и команды ... (1)
    EL-Fenomeno-Фото

    Хотя в 2025 году Бини не так блистал как в 2024-м, но он точно будет одним из самых лакомых и дорогих приобретений (по будущей зарплате имею ввиду) для какой то команды - кому сейчас в пелотоне явно не хватает ТОПового спринтера с приставкой универсал...почти) ?

    И главное кто предложит ему более выгодный и жирный контракт mail1

  • motte
    Бен Хили о Ремко Эвенепуле и Т ... (5)
    motte-Фото

    Погачар на Гран-Канарии сказал в интервью:

    Вопрос о прошлом годе на Вуэльте, протестах и нежелании Канарских островов принимать гонку, даже несмотря на изменённый состав команды Израиля (NSN):

     «Да, это сложная тема, очень сложная. Но я думаю, что гонки на велосипедах — далеко не приоритет номер один. Поэтому, конечно, можно понять всех в этой ситуации, и было бы очень здорово провести здесь Вуэльту. Здесь можно сделать несколько очень хороших этапов — конечно, не много, но три-четыре этапа Гранд-тура здесь вполне реально. Но если это невозможно, значит это невозможно.»

    «Всегда очень сложно совмещать Вуэльту с Туром и с мыслью о чемпионате мира. Я всегда говорю, что если бы поменяли местами Вуэльту и Джиро, было бы гораздо лучше с точки зрения погоды и участия сильных гонщиков. Но, конечно, однажды мне всё равно придётся поехать Вуэльту, и я с нетерпением жду этого дня.»

    «Я думаю, что Ремко может очень хорошо выступить на Сан-Ремо. Думаю, даже на Рубэ. Он отлично справляется с такими гонками, и если он приедет, он станет ещё одним серьёзным соперником. Ещё один гонщик, за которым нужно следить.»

  • VeloVelo
    Вивиани и Импи усиливают трене ... (1)
    VeloVelo-Фото

    Удачи парням! И Геранту!

  • VeloVelo
    За кулисами тренировочных сбор ... (1)
    VeloVelo-Фото

    Интересно, спасибо. Надеюсь, это наше будущее растёт )

    Удачи Диме, Кате и команде!

  • Cyrill
    Бен Хили о Ремко Эвенепуле и Т ... (5)
    Cyrill-Фото
    Интересный гонец. Не зацикленный, не слишком под бременем ожиданий. Что-то ещ? покажет точно.
  • motte
    Франческо Мозер о возможностях ... (10)
    motte-Фото

    Я как-то давно уже писал что МС никак и никогда не возьмётся погачаром, не могу всё расписать, но вот внутренне мне это говорит, вот не верю я в его победу на виа рома как сказал великий Мозер.

    А то, что он сказал про ремко - так это всё ясно было ранее.

  • motte
    Трансферные новости пелотона 2 ... (58)
    motte-Фото

    Флориан Липовиц подписал долгосрочное продление контракта с командой Red Bull BORA hansgrohe. 

    Таким образом, он остаётся в команде, несмотря на интерес со стороны LIDL?Trek.

  • Cahko
    Бен Хили о Ремко Эвенепуле и Т ... (5)
    Cahko-Фото

    ему только 25.

    последние пару лет был ощущение, что за 30

  • RustamA86
    Бен Хили о Ремко Эвенепуле и Т ... (5)
    RustamA86-Фото

    Бен настоящий трудяга! Всегда переживаю за него, когда он в отрыве! 

  • VeloVelo
    Бен Хили о Ремко Эвенепуле и Т ... (5)
    VeloVelo-Фото

    Интересное интервью. Спасибо.

