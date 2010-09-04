Элиа Вивиани: “Чистые спринтеры скоро исчезнут”

Элиа Вивиани о сложностях для чистых спринтеров в современных велогонках

Элиа Вивиани – победитель этапов всех трёх Гранд-туров, в этом году не участвовал ни на одном из них, так как у команды INEOS Grenadiers главной целью была борьба за генеральную классификацию.

33-летний велогонщик команды INEOS Grenadiers в интервью La Gazzetta dello Sport поделился мнением, что чистым спринтерам с каждым годом всё труднее бороться за победы, и количество гонщиков такой специализации в пелотоне будет уменьшаться. Одним из самых быстрых спринтеров современного пелотона Элиа Вивиани считает гонщика команды Quick-Step, чемпиона Европы Фабио Якобсена.

Photo (c) Getty Images Sport/INEOS Grenadiers Team

Элиа Вивиани: «На равнинных спринтах, на финальных 200 метрах Якобсен непобедим. А в будущем самым универсальным станет Олав Коой (Olav Kooij). Он уже выступает очень стабильно, и станет только сильнее.

Чистые спринтеры скоро исчезнут. Надо уметь держаться в горах. Маршруты всё тяжелее, сейчас спринтерский финиш может ждать после 2000 метров набора высоты. Больше невозможно просто сидеть на колесе и ждать подходящего этапа. Спринтерам всё сложнее и сложнее, потому что в современном велоспорте другая логика. Всего за километр подъёма гонка взрывается.

Команда больше не выстраивается под спринтеров, в игру вступает искусство удержаться впереди. В финале спринтер может рассчитывать на помощь самое большее двух или трёх товарищей по команде, и даже не на Гранд-туре. В команде из восьми гонщиков у генеральщика три помощника в горах, двое, которые помогают пройти первую неделю, остаются два места для спринтера».

Так как на победы на спринтерских этапах предлагается довольно мало очков UCI, спринтеры переключают внимание на однодневные гонки Мирового тура, где из-за этого конкуренция становится острее:

«Очень много гонщиков нацеливается на однодневные гонки, они становятся более важными, поэтому и выиграть в них всё труднее и труднее».