VeloNEWS
VeloRACE
Джиро д'Италия Тур де Франс Вуэльта Испании Результаты
VeloTEAM
VeloNAME
VeloLEGEND
VeloZOOM
VeloCLUB
VeloCOOKING
VeloTWITTER
VeloBLOG
Редакция Миша Игнатьев Сергей Иванов Женя Ковалев Андрей Гривко Олимп. резерв

Элиа Вивиани: “Чистые спринтеры скоро исчезнут”

 Элиа Вивиани о сложностях для чистых спринтеров в современных велогонках

 

 

 

   Элиа Вивиани – победитель этапов всех трёх Гранд-туров, в этом году не участвовал ни на одном из них, так как у команды INEOS Grenadiers главной целью была борьба за генеральную классификацию.

 

  33-летний велогонщик команды INEOS Grenadiers в интервью La Gazzetta dello Sport поделился мнением, что чистым спринтерам с каждым годом всё труднее бороться за победы, и количество гонщиков такой специализации в пелотоне будет уменьшаться. Одним из самых быстрых спринтеров современного пелотона Элиа Вивиани  считает гонщика команды Quick-Step, чемпиона Европы Фабио Якобсена.

 

 

Элиа Вивиани: “Чистые спринтеры скоро исчезнут”

Photo (c) Getty Images Sport/INEOS Grenadiers Team

 

  Элиа Вивиани: «На равнинных спринтах, на финальных 200 метрах Якобсен непобедим. А в будущем самым универсальным станет Олав Коой (Olav Kooij). Он уже выступает очень стабильно, и станет только сильнее.

 

  Чистые спринтеры скоро исчезнут. Надо уметь держаться в горах. Маршруты всё тяжелее, сейчас спринтерский финиш может ждать после 2000 метров набора высоты. Больше невозможно просто сидеть на колесе и ждать подходящего этапа. Спринтерам всё сложнее и сложнее, потому что в современном велоспорте другая логика. Всего за километр подъёма гонка взрывается.

 

  Команда больше не выстраивается под спринтеров, в игру вступает искусство удержаться впереди. В финале спринтер может рассчитывать на помощь самое большее двух или трёх товарищей по команде, и даже не на Гранд-туре. В команде из восьми гонщиков у генеральщика три помощника в горах, двое, которые помогают пройти первую неделю, остаются два места для спринтера».

 

  Так как на победы на спринтерских этапах предлагается довольно мало очков UCI, спринтеры переключают внимание на однодневные гонки Мирового тура, где из-за этого конкуренция становится острее:

 

«Очень много гонщиков нацеливается на однодневные гонки, они становятся более важными, поэтому и выиграть в них всё труднее и труднее».

Copyright ©VeloLIVE.com Все права защищены. Частичное копирование публикаций разрешено при размещении активной ссылки https://velolive.com на продолжение, указание автора обязательно.

Теги к статье: Элиа Вивиани

Поддержите нас, поделитесь публикацией с друзьями в социальных сетях. Спасибо!

В тему:

Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
  1. Имя: Вячеслав

    Shalam s Urala

    Сегодня, 08:27 | Регистрация: 4.09.2010

    точно! давайте жалеть чистых спринтеров!

    ну или допустим, что чистые спринтеры - это те что на треке. один на один бодаются. те самые велокачки, что не плачут, а могут себе тост ногами зажарить

    а эти вот, весь день за чужими спинами, от ветра их закрой, водички привези, в гору затолкай, лишь бы они последний километр родили - пусть будут поездатыми финишёрами. и пусть себе дальше колесят, плачут и "скоро изчезают"

    кстати, почему ВанАрт пропускает плаканья?! недостаточно чистый? скоро не изчезает?

    1. SportSpirit

      Сегодня, 10:13 | Регистрация: 4.05.2019

      Чистые спринтеры проходят естественный отбор эволюционного процесса. Точнее не проходят)

      Примеру ван Арта на Вуэльте последовал Педерсен: и спринты выигрывал, и в горные отрывы ездил и товарищам по команде помогал. Ехал после Тура, к тому же.

      А самый зрелищный спринт Якобсен выдал на Пейрагюде против лимита времени)

  2. Имя: Алексей

    sixpack

    Сегодня, 10:02 | Регистрация: 20.11.2012

    Интересно. На двух капитанов -- генерала и спринтера на ГТ ресурсов хватало разве что в Скае-2012, и то Кэв считал, что ему могли бы уделять больше внимания. Сейчас в команде 8 чел (было 9). Но мне как-то казалось, что скорее наоборот, многие команды стали ездить вообще без генерала на ГТ. Тогда не совсем понятно, кто вообще остался: генералы исчезают, спринтеры тоже )

     

    Однодневные гонки просто интереснее спринтерских этапов, конкуренция там выше (даже на ГТ 2/3 пелотона спринтерский этап интересует в основном в плане "не упасть"), ну и очков больше, и внимание к ним растет. 

  3. Имя: Алексей

    uran

    Сегодня, 10:21 | Регистрация: 27.05.2017

    Было есть и будет желание одних привести на спринт своего спринтера, а других изматать обезвредить этих "чистых".

    No war!
  4. Имя: Станислав

    sstasuk

    Сегодня, 10:43 | Регистрация: 9.03.2011

    команду ему надо сменить для начала...

    болею за, а не против
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гость, не могут оставлять комментарии к данной публикации.

ТРАНСФЕРЫ



Трансферные новости пелотона-2022: новые контракты и переходы велогонщиков
в велосезоне 2022-2023

Ближайшие старты

17 - 22 января 2023

Santos Tour Down Under

ОПРОС

Маршрут какого Гранд-тура 2023 года понравился больше?

Комментарии

  • sstasuk
    Элиа Вивиани: “Чистые спринтер ... (5)
    sstasuk-Фото

    команду ему надо сменить для начала...

  • sstasuk
    Ремко Эвенепул: “В 2023 году п ... (5)
    sstasuk-Фото

    правильный выбор, поболеем, если будет где смотреть)))

  • uran
    Элиа Вивиани: “Чистые спринтер ... (5)
    uran-Фото
    Было есть и будет желание одних привести на спринт своего спринтера, а других изматать обезвредить этих "чистых".
  • SportSpirit
    Элиа Вивиани: “Чистые спринтер ... (5)
    SportSpirit-Фото

    Чистые спринтеры проходят естественный отбор эволюционного процесса. Точнее не проходят)

    Примеру ван Арта на Вуэльте последовал Педерсен: и спринты выигрывал, и в горные отрывы ездил и товарищам по команде помогал. Ехал после Тура, к тому же.

    А самый зрелищный спринт Якобсен выдал на Пейрагюде против лимита времени)

  • sixpack
    Элиа Вивиани: “Чистые спринтер ... (5)
    sixpack-Фото

    Интересно. На двух капитанов -- генерала и спринтера на ГТ ресурсов хватало разве что в Скае-2012, и то Кэв считал, что ему могли бы уделять больше внимания. Сейчас в команде 8 чел (было 9). Но мне как-то казалось, что скорее наоборот, многие команды стали ездить вообще без генерала на ГТ. Тогда не совсем понятно, кто вообще остался: генералы исчезают, спринтеры тоже )

     

    Однодневные гонки просто интереснее спринтерских этапов, конкуренция там выше (даже на ГТ 2/3 пелотона спринтерский этап интересует в основном в плане "не упасть"), ну и очков больше, и внимание к ним растет. 

  • Shalam s Urala
    Элиа Вивиани: “Чистые спринтер ... (5)
    Shalam s Urala-Фото

    точно! давайте жалеть чистых спринтеров!

    ну или допустим, что чистые спринтеры - это те что на треке. один на один бодаются. те самые велокачки, что не плачут, а могут себе тост ногами зажарить

    а эти вот, весь день за чужими спинами, от ветра их закрой, водички привези, в гору затолкай, лишь бы они последний километр родили - пусть будут поездатыми финишёрами. и пусть себе дальше колесят, плачут и "скоро изчезают"

    кстати, почему ВанАрт пропускает плаканья?! недостаточно чистый? скоро не изчезает?

  • Pugachev
    Давиде Ребеллин погиб под колё ... (30)
    Pugachev-Фото

    Какой список за 10 лет: Тонго, Вейланд, Скарпони, Соренсен.... И вот... Ребеллин. Вечная память.

  • flugegeheimen
    Давиде Ребеллин погиб под колё ... (30)
    flugegeheimen-Фото

    всю жизнь в седле, легенда. светлая память

  • ТВлад
    Давиде Ребеллин погиб под колё ... (30)
    ТВлад-Фото

    Ужас. Скорбим. Герой! Восхищаемся твоим подвигом - спортивным долголетием, преданностью вело! Ты побеждал на вело людей, ты победил на вело смерть - продолжаешь жить в наших сердцах, вдохновлять нас больше чем прежде. Спасибо тебе, Давиде, мира и блаженства тебе.

  • Даниил
    Давиде Ребеллин погиб под колё ... (30)
    Даниил-Фото
    Соболезную родным. Безумно влюблённый в велоспорт.Вечная память.

Страницы истории велоспорта

Джиро д'Италия

Тур де Франс

Вуэльта Испании

Милан - Сан-Ремо

Париж - Рубэ

Результаты: ПроТур-2010

Результаты: ПроТур-2011

Результаты: ПроТур-2012

Результаты: ПроТур-2013

Результаты: ПроТур-2014

Результаты: ПроТур-2015

Результаты: ПроТур-2016

Результаты: ПроТур-2017

Результаты: ПроТур-2018

Результаты: ПроТур-2019

Результаты: ПроТур-2020

Результаты: ПроТур-2021

Результаты: ПроТур-2022

Велоспорт ВКонтакте

Телеграм VeloLIVE

Одноклассники

Твиттер VeloLIVE

Счетчики

Наши друзья

Дни рождения

2 декабря

Nicolas Edet (Team Arkea - Samsic)

Koen Bouwman (Jumbo - Visma)

Simone Velasco (Astana Qazaqstan Team)

Мировой рейтинг UCI

Гонщик Команда Очки
1 Погачар Т. (Slo) (UAD) 5131
2 Ван Арт В. (Bel) (TJV) 4525
3 Эвенепул Р. (Bel) (QST) 4402
4 Вингегор Й. (Den) (TJV) 3154
5 Власов А. (Rus) (BOH) 2484
6 Де Ли А. (Bel) (LTS) 2268
7 Кюнг Ш. (Swi) (GFC) 2180
8 Кристофф А. (Nor) (IWG) 2099
9 Ван дер Пул М. (Ned) (AFC) 2003
10 Вальверде А. (Esp) (MOV) 1996

Все рейтинги »

Все новости велоспорта

Декабрь 2022 (3)
Ноябрь 2022 (85)
Октябрь 2022 (122)
Сентябрь 2022 (178)
Август 2022 (194)
Июль 2022 (191)