Герант Томас — новый спортивный директор команды INEOS Grenadiers

Герант Томас начинает новую главу карьеры как директор гонок INEOS Grenadiers

39-летний Герант Томас (Geraint Thomas), завершивший карьеру велогонщика в конце этого года, возвращается в команду INEOS Grenadiers в новом качестве – он назначен директором по гонкам команды (Director of Racing). Один из самых уважаемых и титулованных велогонщиков, Герант Томас будет тесно сотрудничать с высшим звеном руководства команды - Дэйвом Брейлсфордом, Скоттом Дроуэром и другими, обеспечивая важный вклад в разработку стратегии гонок, набор гонщиков, развитие команды и готовность к гонкам.

Photo (c) INEOS Grenadiers Team

У Геранта Томаса более чем двадцатилетний опыт выступления на высшем уровне и выступление за британскую команду Sky/INEOS с момента её основания. В числе достижений уроженца Уэльса победа на Тур де Франс в 2018 году, подиумы Джиро д’Италия и Тур де Франс, побед в многодневных гонках, а также два золота Олимпийских игр в составе сборной Великобритании.

В пресс-релизе INEOS Grenadiers говорится, что «его назначение отражает долгосрочную приверженность команды принципу “выращивания” своих талантов». Герант Томас поможет в этом благодаря обширным знаниям о велоспорте и о том, что необходимо сделать для побед.

Герант Томас: «С первого дня эта команда стала моим домом, и переход к новой роли кажется мне естественным следующим шагом. Я многому научился у окружавших меня товарищей-гонщиков и сотрудников. Теперь я хочу продолжать дальше развивать наши прошлые успехи.

Горю желанием помочь пробиться следующему поколению, передать свой опыт и продолжать двигать команду вперед к нашей цели — снова побеждать на Гранд-Турах. «Гренадеры» продолжат выступать с целеустремлённостью, скромностью и стремлением к совершенству. Я рад помочь формированию этого будущего».

Дэйв Брэйлсфорд (Dave Brailsford): «Герант олицетворяет собой то, что значит быть «Гренадером». На протяжении всей своей карьеры он показывал высокие результаты, ими вдохновлялся, всегда ставил перед собой амбициозные цели и, как правило, добивался их.

Он знает, что требует этот процесс, как справляться с взлётами и падениями в большом спорте, и его готовность делиться этим опытом и наставлять других — большое достояние для команды. То, что он остался таким скромным и всегда сохранял великолепное чувство юмора, — также прекрасные качества для его новой роли».