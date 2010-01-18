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Марк Реншоу станет спортивным директором Astana Qazaqstan Team

Марк Реншоу станет спортивным директором Astana Qazaqstan Team

 
Экс-профессиональный австралийский гонщик Марк Реншоу (40 лет), сотрудничавший с командой Astana Qazaqstan Team во время прошлого «Тур де Франс» в качестве консультанта по спринту, присоединится к казахстанскому проекту в сезоне 2024 года в качестве спортивного директора.

Photo credit: @SprintCycling

 



«Я очень рад стать спортивным директором команды Astana Qazaqstan Team в новом сезоне 2024 года. После своей работы на «Тур де Франс» бок о бок с гонщиками и персоналом «Астаны» я понял, что у меня еще есть знания о профессиональном велоспорте, которыми я мог бы поделиться. Моя семья поддерживает меня в этом возвращении в элиту велоспорта, и я верю, что смогу помочь талантливым гонщикам добиться побед в лучших гонках профессионального календаря. Хочу поблагодарить Александра Винокурова за предоставленную мне возможность передать мой опыт команде. Перед нами стоят амбициозные задачи в 2024 году, и я не могу дождаться момента, когда мы начнем работать вместе с командой над достижением этих целей», - сказал Марк Реншоу.

«Наш опыт с Марком Реншоу во время «Тур де Франс» оказался успешным. Его помощь и советы оказались полезными не только в том, что касается спринта, но и в целом, для разработки гоночной стратегии. Мы продолжили наше общение после «Тура», нашли много точек соприкосновения, одинаковые взгляды на пути развития команды через призму ведения гонок и подготовки к ним. Поэтому, я надеюсь, что приглашение молодого спортивного директора с новым современным взглядом на велоспорт поможет нам продолжить наше развитие», - сказал Александр Винокуров, генеральный менеджер Astana Qazaqstan Team.
Пресс-служба Astana Qazaqstan Team

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Теги к статье: Astana Qazaqstan Team Марк Реншоу

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В тему:

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  1. Имя: Мэлс

    nightbuster33

    Вчера, 13:49 | Регистрация: 20.05.2021

    После заката следует рассвет.Цикл однако.Природу жизни никто не сможет отменить.

  2. Имя: Alik

    Astanaforever

    Вчера, 13:57 | Регистрация: 30.06.2017

    Что только не сделаешь ради одного этапа.. Ищо Джамолидина Абдужапарова с Марио Чиполлини нада срочно в помощь.

    Вся жизнь это гонка.
  3. Имя: Вячеслав

    Shalam s Urala

    Вчера, 14:31 | Регистрация: 4.09.2010

    Реншоу - Mark II в Астане. пацаны одробряют )

  4. lazhu

    Вчера, 15:17 | Регистрация: 14.03.2021

    не поможет

  5. Имя: Александр

    kwwk

    Вчера, 16:43 | Регистрация: 31.05.2014

    Команда Суперстар. К Реншоу одна задача, научить Моркова забодать поезд Альпецина, а остальное все разрешится само.

  6. Имя: Azamat

    AzaKonta

    Вчера, 18:52 | Регистрация: 18.01.2010

    В бой идут одни старики. Будем верить и болеть, что ещё от нас требуется. Те кто пишут что Вино нужно отправить в отставку головой не дружат. Нет Вино, нет проекта Астана

  7. Имя: Олег

    Pedalpower

    Вчера, 21:26 | Регистрация: 4.10.2023

    Цитата: AzaKonta
    В бой идут одни старики. Будем верить и болеть, что ещё от нас требуется. Те кто пишут что Вино нужно отправить в отставку головой не дружат. Нет Вино, нет проекта Астана
    Нет деда, нет россии... Вы состав Астаны видели на следующий год? КэВ и ещё с десяток его развозящих недоспринтеров, мало на что способная нац. группа на одном Луценко держащаяся, итальянцы середнячки и пара неопытных латиносов. Да их, увы, половина проконти команд по очкам обойдёт.

  8. Гонщик

    Вчера, 22:00 | Регистрация: 28.05.2017

    Цитата: Pedalpower
    Цитата: AzaKonta
    В бой идут одни старики. Будем верить и болеть, что ещё от нас требуется. Те кто пишут что Вино нужно отправить в отставку головой не дружат. Нет Вино, нет проекта Астана
    Нет деда, нет россии... Вы состав Астаны видели на следующий год? КэВ и ещё с десяток его развозящих недоспринтеров, мало на что способная нац. группа на одном Луценко держащаяся, итальянцы середнячки и пара неопытных латиносов. Да их, увы, половина проконти команд по очкам обойдёт.
    Тебе с дивана виднее ... Эксперд мамкин .



    Цитата: Astanaforever
    Что только не сделаешь ради одного этапа.. Ищо Джамолидина Абдужапарова с Марио Чиполлини нада срочно в помощь.
    А ты бабла подкинь , может и прикупят кого нить ещё... Радуйтесь что такая команда вообще существует.

  9. Имя: Михаил

    motte

    Вчера, 22:29 | Регистрация: 4.07.2011

    Старый конь борозды...как говорят в народе -:)

    С богом, Астана!

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Комментарии

  • JetRevel
    Себастьян Унсуэ о возвращении ... (4)
    JetRevel-Фото
    Уверен,что за этим и поедет плюс этап будет целью.Потом на Вуэльте "пошуметь" и норм
  • JetRevel
    Себастьян Унсуэ о возвращении ... (4)
    JetRevel-Фото
    Понимает,что Масса заберут скоро
  • motte
    Марк Реншоу станет спортивным ... (9)
    motte-Фото

    Старый конь борозды...как говорят в народе -:)

    С богом, Астана!

  • Гонщик
    Марк Реншоу станет спортивным ... (9)
    Гонщик-Фото

    Цитата: Pedalpower
    Цитата: AzaKonta
    В бой идут одни старики. Будем верить и болеть, что ещё от нас требуется. Те кто пишут что Вино нужно отправить в отставку головой не дружат. Нет Вино, нет проекта Астана
    Нет деда, нет россии... Вы состав Астаны видели на следующий год? КэВ и ещё с десяток его развозящих недоспринтеров, мало на что способная нац. группа на одном Луценко держащаяся, итальянцы середнячки и пара неопытных латиносов. Да их, увы, половина проконти команд по очкам обойдёт.
    Тебе с дивана виднее ... Эксперд мамкин .



    Цитата: Astanaforever
    Что только не сделаешь ради одного этапа.. Ищо Джамолидина Абдужапарова с Марио Чиполлини нада срочно в помощь.
    А ты бабла подкинь , может и прикупят кого нить ещё... Радуйтесь что такая команда вообще существует.

  • Pedalpower
    Марк Реншоу станет спортивным ... (9)
    Pedalpower-Фото
    Цитата: AzaKonta
    В бой идут одни старики. Будем верить и болеть, что ещё от нас требуется. Те кто пишут что Вино нужно отправить в отставку головой не дружат. Нет Вино, нет проекта Астана
    Нет деда, нет россии... Вы состав Астаны видели на следующий год? КэВ и ещё с десяток его развозящих недоспринтеров, мало на что способная нац. группа на одном Луценко держащаяся, итальянцы середнячки и пара неопытных латиносов. Да их, увы, половина проконти команд по очкам обойдёт.
  • AzaKonta
    Марк Реншоу станет спортивным ... (9)
    AzaKonta-Фото
    В бой идут одни старики. Будем верить и болеть, что ещё от нас требуется. Те кто пишут что Вино нужно отправить в отставку головой не дружат. Нет Вино, нет проекта Астана
  • s75
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    Так ведь убирали недавно, а убиравших тут хором проклинали, нет?
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    На подиум Тура "по стопам" Ричи Порта, хороший вариант. Другое дело, что и в Инеосе места лидеров освободились, остался бы, глядишь, и Родригеса отпустили бы с миром в его Мовистар (и правильно сделали бы), а то украли испанскую невесту со свадьбы...

  • kwwk
    Марк Реншоу станет спортивным ... (9)
    kwwk-Фото

    Команда Суперстар. К Реншоу одна задача, научить Моркова забодать поезд Альпецина, а остальное все разрешится само.

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