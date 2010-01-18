Марк Реншоу станет спортивным директором Astana Qazaqstan Team

Цитата: Pedalpower

Цитата: AzaKonta

В бой идут одни старики. Будем верить и болеть, что ещё от нас требуется. Те кто пишут что Вино нужно отправить в отставку головой не дружат. Нет Вино, нет проекта Астана

Нет деда, нет россии... Вы состав Астаны видели на следующий год? КэВ и ещё с десяток его развозящих недоспринтеров, мало на что способная нац. группа на одном Луценко держащаяся, итальянцы середнячки и пара неопытных латиносов. Да их, увы, половина проконти команд по очкам обойдёт.