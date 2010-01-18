- Категория:
- VeloNEWS / VeloTEAM |
- Дата:
- Вчера, 13:22
Марк Реншоу станет спортивным директором Astana Qazaqstan Team
Экс-профессиональный австралийский гонщик Марк Реншоу (40 лет), сотрудничавший с командой Astana Qazaqstan Team во время прошлого «Тур де Франс» в качестве консультанта по спринту, присоединится к казахстанскому проекту в сезоне 2024 года в качестве спортивного директора.
Photo credit: @SprintCycling
«Я очень рад стать спортивным директором команды Astana Qazaqstan Team в новом сезоне 2024 года. После своей работы на «Тур де Франс» бок о бок с гонщиками и персоналом «Астаны» я понял, что у меня еще есть знания о профессиональном велоспорте, которыми я мог бы поделиться. Моя семья поддерживает меня в этом возвращении в элиту велоспорта, и я верю, что смогу помочь талантливым гонщикам добиться побед в лучших гонках профессионального календаря. Хочу поблагодарить Александра Винокурова за предоставленную мне возможность передать мой опыт команде. Перед нами стоят амбициозные задачи в 2024 году, и я не могу дождаться момента, когда мы начнем работать вместе с командой над достижением этих целей», - сказал Марк Реншоу.
«Наш опыт с Марком Реншоу во время «Тур де Франс» оказался успешным. Его помощь и советы оказались полезными не только в том, что касается спринта, но и в целом, для разработки гоночной стратегии. Мы продолжили наше общение после «Тура», нашли много точек соприкосновения, одинаковые взгляды на пути развития команды через призму ведения гонок и подготовки к ним. Поэтому, я надеюсь, что приглашение молодого спортивного директора с новым современным взглядом на велоспорт поможет нам продолжить наше развитие», - сказал Александр Винокуров, генеральный менеджер Astana Qazaqstan Team.
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