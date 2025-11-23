VeloNEWS
VeloRACE
Джиро д'Италия Тур де Франс Вуэльта Испании Результаты
VeloTEAM
VeloNAME
VeloLEGEND
VeloZOOM
VeloCLUB
VeloCOOKING
VeloTWITTER
VeloBLOG
Редакция Миша Игнатьев Сергей Иванов Женя Ковалев Андрей Гривко Олимп. резерв

Берни Айзель — новый спортивный директор велокоманды Lidl-Trek

Приход австрийского спортивного директора усиливает тренерский штаб Lidl-Trek

 

 

Велокоманда Lidl-Trek объявила о пополнении тренерского штаба – к команде в качестве спортивного директора присоединится 44-летний Бернхард Айзель (Bernhard Eisel). Завершив 19-летнюю карьеру профессионального велогонщика в 2019 году, Айзель последние четыре сезона работал спортивным директором команды Red Bull Bora-hansgrohe.  

 

За время выступления в командах Мирового тура Айзель зарекомендовал себя как один из самых уважаемых гонщиков пелотона. Помимо помощи Марку Кэвендишу в многочисленных победах в спринтах, в собственном послужном списке Айзеля множество высоких результатов, включая победу на классике «Гент — Вевельгем». По мере развития карьеры Айзель стал надежным капитаном на дороге, выполняя роль жизненно важного связующего звена между техничками команды и гонщиками, что заложило основу для его перехода в машину сопровождения в качестве спортивного директора.

 

Берни Айзель — новый спортивный директор велокоманды Lidl-Trek

Photo (c) Lidl-Trek Team

 

 

Берни Айзель: «Команда Lidl-Trek привлекла меня достижениям последних лет  и прогрессу, который продолжает демонстрировать. Команда привлекает много молодых талантов и собрала отличные спринтерские группы. За время моей работы комментатором я видел, как спринтует Милан, или как Мадс Педерсен выступает в своём фирменном стиле — это одни из лучших зрелищ в современном велоспорте. Именно эти штрихи меня по-настоящему убедили.

 

В команде уже работает много моих друзей, и те, с которыми я раньше работал, и гонщики, которых я знаю по совместной работе как в качестве партнера по команде, так и в качестве спортивного директора. Мне не понадобилось долго размышлять, чтобы принять решение. Главной же причиной присоединиться к Lidl-Trek была возможность снова работать с Лукой [Гуэрчиленой, генеральным менеджером]. Он был моим первым профессиональным тренером, когда я присоединился к Mapei в 2001 году, так что наши отношения уходят далеко-далеко в прошлое.

 

Признаюсь, я немного нервничаю, но в то же время мне интересно начать эту новую главу в моей жизни. Вместе с тем, я очень мотивирован помогать прогрессу команды и стать частью семьи Lidl-Trek. Прежде всего, я хочу понять, как работает команда, и познакомиться с теми, кого ещё не знаю, чтобы вместе построить сплоченную группу, что, по моему мнению, и является главной причиной успеха Lidl-Trek. Я надеюсь, что смогу внести в свой вклад, чтобы команда продолжала двигаться по восходящей».

Copyright ©VeloLIVE.com Все права защищены. Частичное копирование публикаций разрешено при размещении активной ссылки https://velolive.com на продолжение, указание автора обязательно.

Теги к статье: Бернхард Айзель Bernie Eisel Lidl-Trek

В тему:

Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гость, не могут оставлять комментарии к данной публикации.

ТРАНСФЕРЫ



Трансферные новости пелотона-2025/26

Ближайшие старты

23 ноября 2025

Велокросс. UCI World Cup Tabor

30 ноября 2025

Велокросс. UCI World Cup Flamanville

7 декабря 2025

Велокросс. UCI World Cup Terralba

14 декабря 2025

Велокросс. UCI World Cup Namur

20 декабря 2025

Велокросс. UCI World Cup Antwerpen

21 декабря 2025

Велокросс. UCI World Cup Koksijde

26 декабря 2025

Велокросс. UCI World Cup Gavere

28 декабря 2025

Велокросс. UCI World Cup Dendermonde

4 января 2026

Велокросс. UCI World Cup Zonhoven

18 января 2026

Велокросс. UCI World Cup Benidorm

24 января 2026

Велокросс. UCI World Cup Maasmechelen

25 января 2026

Велокросс. UCI World Cup Hoogerheide

30 января 2026

Велокросс. UCI Cyclo-cross World Championships. Hulst

4 - 26 июля 2026

Презентация маршрута Тур де Франс-2026

ОПРОС

Понравилась ли Вам Вуэльта Испании-2025

Комментарии

  • VeloVelo
    Арьен Ливинс переходит в XDS A ... (24)
    VeloVelo-Фото

    ЦИТАТА:

    "...Уезжать никуда не надо, у Астаны база под Ниццей

    Какое финансирование, такие и транферы..."

    Так и я о том же.

  • JetRevel
    Маршрут Джиро д’Италия-2026 бу ... (3)
    JetRevel-Фото
    Подождем,у нас в сообществах пишут,что поедут с финишем в Дзонколан на последней неделе,а финиш тогда будут делать в Милане.

    Жду сам
  • дрокер
    Арьен Ливинс переходит в XDS A ... (24)
    дрокер-Фото
    Уезжать никуда не надо, у Астаны база под Ниццей

    Какое финансирование, такие и транферы
  • motte
    Маршрут Джиро д’Италия-2026 бу ... (3)
    motte-Фото

    Цитата: Cahko
    Болгария. Внезапно.
     
    Ну всё, ждем подъемы на Шипкинский перевал, фото у Бузлуджи.
    Подъем к спортцентру и пику Белмекен.
    Вряд ли конечно.
     
    А так расчертить там какой-нибудь среднегорный этап можно было бы на раз-два, если конечно там нормальные дороги

    Всё будет, если снега позволят:

    Вот такой, например, этап, пока слухи, но не бывает дыма без огня. 

    Посмотрите градиенты и протяжённость этих вертикалей! 

  • Крайний
    Аэродинамическая революция: Re ... (14)
    Крайний-Фото

    Коммерческий директор LaVision отлично выполняет свою работу.

    А дальше как обычно: либо журналист/пиарщик в своем репертуаре, либо инженер странный. Про коня и вакуум не в курсе. 

  • Pugachev
    Аэродинамическая революция: Re ... (14)
    Pugachev-Фото

    Да, все комменты  - в точку!

     

    И еще, думаю, один момент: ЧЕЛОВЕК - НЕ МАШИНА! Это давно известна истина...

  • VeloVelo
    Аэродинамическая революция: Re ... (14)
    VeloVelo-Фото

    А что? Вполне.

  • VeloVelo
    Арьен Ливинс переходит в XDS A ... (24)
    VeloVelo-Фото

    Алишер, поясню свою позицию.

    Мне кажется, всё гораздо проще, чем вы написали.

    Я уже где-то писал здесь, примерно, следующее:
    В Астану просто так не поедут Звёзды и молодые Суперталанты. Им это не надо. Зачем им уезжать из Европы, ну посудите сами?

    Единственный магнит для Больших Гонцов в Астане — Бабло. Только поэтому приезжали. Было Бабло - с радостью ехали и отрабатывали по полной. А сейчас Бабла нет. Никто и не едет.

    P.S. Это всего лишь моё мнение.

    PP.SS. А что Лопес? На него и поставили, потому что Бабло уже закончилось и больше некого было ангажировать.

  • Ser Gio
    Аэродинамическая революция: Re ... (14)
    Ser Gio-Фото
    Готовят Ремко к часовому рекорду?
  • Cahko
    Маршрут Джиро д’Италия-2026 бу ... (3)
    Cahko-Фото

    Болгария. Внезапно.

     

    Ну всё, ждем подъемы на Шипкинский перевал, фото у Бузлуджи.

    Подъем к спортцентру и пику Белмекен.

    Вряд ли конечно.

     

    А так расчертить там какой-нибудь среднегорный этап можно было бы на раз-два, если конечно там нормальные дороги

Страницы истории велоспорта

Джиро д'Италия

Тур де Франс

Вуэльта Испании

Милан - Сан-Ремо

Париж - Рубэ

Результаты: ПроТур-2010

Результаты: ПроТур-2011

Результаты: ПроТур-2012

Результаты: ПроТур-2013

Результаты: ПроТур-2014

Результаты: ПроТур-2015

Результаты: ПроТур-2016

Результаты: ПроТур-2017

Результаты: ПроТур-2018

Результаты: ПроТур-2019

Результаты: ПроТур-2020

Результаты: ПроТур-2021

Результаты: ПроТур-2022

Результаты: ПроТур-2023

Результаты: ПроТур-2024

Результаты: ПроТур-2025

Велоспорт ВКонтакте

Телеграм VeloLIVE

Одноклассники

Наши друзья

Дни рождения

14 ноября

Lukas Nerurkar (EF Education-EasyPost)

15 ноября

Iker Mintegui Claver (Euskaltel - Euskadi)

Мировой рейтинг UCI

Гонщик Команда Очки
1 Погачар Т. (Slo) (UAD) 11680
2 Вингегор Й. (Den) (TVL) 5944
3 Дель Торо И.(Mex) (UAD) 5514
4 Педерсен М. (Den) (LTK) 5074
5 Альмейда Ж. (Por) (UAD) 4331
6 Эвенепул Р. (Bel) (SOQ) 4118
7 Пидкок Т. (GBr) (Q36) 3889
8 Ван дер Пул М.(Ned) (ADC) 3838
9 Онли О. (GBr) (TPP) 2910
10 Ван Арт В. (Bel) (TVL) 2908

Все рейтинги »

Все новости велоспорта

Ноябрь 2025 (60)
Октябрь 2025 (227)
Сентябрь 2025 (217)
Август 2025 (180)
Июль 2025 (229)
Июнь 2025 (172)