Берни Айзель — новый спортивный директор велокоманды Lidl-Trek

Приход австрийского спортивного директора усиливает тренерский штаб Lidl-Trek

Велокоманда Lidl-Trek объявила о пополнении тренерского штаба – к команде в качестве спортивного директора присоединится 44-летний Бернхард Айзель (Bernhard Eisel). Завершив 19-летнюю карьеру профессионального велогонщика в 2019 году, Айзель последние четыре сезона работал спортивным директором команды Red Bull Bora-hansgrohe.

За время выступления в командах Мирового тура Айзель зарекомендовал себя как один из самых уважаемых гонщиков пелотона. Помимо помощи Марку Кэвендишу в многочисленных победах в спринтах, в собственном послужном списке Айзеля множество высоких результатов, включая победу на классике «Гент — Вевельгем». По мере развития карьеры Айзель стал надежным капитаном на дороге, выполняя роль жизненно важного связующего звена между техничками команды и гонщиками, что заложило основу для его перехода в машину сопровождения в качестве спортивного директора.

Photo (c) Lidl-Trek Team

Берни Айзель: «Команда Lidl-Trek привлекла меня достижениям последних лет и прогрессу, который продолжает демонстрировать. Команда привлекает много молодых талантов и собрала отличные спринтерские группы. За время моей работы комментатором я видел, как спринтует Милан, или как Мадс Педерсен выступает в своём фирменном стиле — это одни из лучших зрелищ в современном велоспорте. Именно эти штрихи меня по-настоящему убедили.

В команде уже работает много моих друзей, и те, с которыми я раньше работал, и гонщики, которых я знаю по совместной работе как в качестве партнера по команде, так и в качестве спортивного директора. Мне не понадобилось долго размышлять, чтобы принять решение. Главной же причиной присоединиться к Lidl-Trek была возможность снова работать с Лукой [Гуэрчиленой, генеральным менеджером]. Он был моим первым профессиональным тренером, когда я присоединился к Mapei в 2001 году, так что наши отношения уходят далеко-далеко в прошлое.

Признаюсь, я немного нервничаю, но в то же время мне интересно начать эту новую главу в моей жизни. Вместе с тем, я очень мотивирован помогать прогрессу команды и стать частью семьи Lidl-Trek. Прежде всего, я хочу понять, как работает команда, и познакомиться с теми, кого ещё не знаю, чтобы вместе построить сплоченную группу, что, по моему мнению, и является главной причиной успеха Lidl-Trek. Я надеюсь, что смогу внести в свой вклад, чтобы команда продолжала двигаться по восходящей».