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Энрико Гаспаротто, Берхардт Айзель и Торстен Шмидт – новые спортивные директора команды Bora-hansgrohe

Энрико Гаспаротто, Берхардт Айзель и Торстен Шмидт – новые спортивные директора команды Bora-hansgrohe

 

  Велокоманда Bora-hansgrohe объявила, что Энрико Гаспаротто (Enrico Gasparotto), Бернхардт Айзель (Bernie Eisel) и Торстен Шмидт (Torsten Schmidt) с 2022 года будут работать спортивными директорами под руководством Рольфа Альдага. Альдаг заменил Энрико Пойчке в качестве главного спортивного директора немецкой команды.

 

  40-летний Бернхардт Айзель завершил карьеру профессионального велогонщика в 2019 году, после чего работал на телеканале Eurosport/GCN. За карьеру велогонщика (с 2001 по 2019) Айзель одержал 16 побед, принял участие в 19 Гранд-турах.

  В соцсетях Бернхардт Айзель написал: «С нетерпением жду следующего сезона. Огромное спасибо за доверие, знаю, что планка уже высоко поставлена, поэтому на мне лежит ответственность».

 

  39-летний Энрико Гаспаротто завершил карьеру профессионального велогонщика в 2020 году, после чего стал ассистентом спортивного директора в команде NIPPO-Provence-PTS Conti, а также работал с организаторами итальянских велогонок – компанией RCS Sport.

 

  49-летний Торстен Шмидт завершил карьеру велогонщика в 2007 году, после чего работал спортивным директором в  командах CSC, Leopard-Trek, Katusha и в  сборной Швейцарии.

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Теги к статье: Энрико Гаспаротто Берхардт Айзель Торстен Шмидт Bora-hansgrohe

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  1. Имя: Ольга

    Earl57

    Вчера, 18:57 | Регистрация: 7.12.2014

    Если Берни идет спортдиректом в Бору, то Евроспорт вернет Флечу на трансляции ГТ?

    1. Имя: Михаил

      motte

      Вчера, 20:22 | Регистрация: 4.07.2011

      Флеча!!
      Любимец женщин, классный парень!

  2. Имя: Сергей

    SVS

    Вчера, 21:34 | Регистрация: 26.04.2017

    У скольких там нянек "дитя без глазу"? :-)

  3. Имя: Александр

    Ice

    Вчера, 22:05 | Регистрация: 20.06.2019

    Цитата: SVS
    У скольких там нянек "дитя без глазу"? :-)

    Немцы ничего не делают просто так) Это не арабы, берущие звезд и так далее.

  4. Имя: Саша

    VeloVelo

    Сегодня, 01:15 | Регистрация: 4.07.2013

    Бора потихоньку сливается.

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Комментарии

  • Qazaqstanec
    Astana Qazaqstan Team создаст ... (6)
    Qazaqstanec-Фото
    Цитата: nightbuster33
    откуда ваш "мозг" может знать,что близнецы являются основными кандидатами в молодежный состав.Это все больное воображение.Может так случится,что его могут назначить руководителем этой команды,но едва ли.В одном из его многочисленных интервью он высказался,что создает свою школу велоспорта,толи сам ,толи с нидерландцами. Это было несколько лет назад.Так где они.Вы слышали о них.Нет,и никто не слышал. Большой болтун ваш "мозг" и завистник.Взрослому надо иметь свое мнение во всем.Это ответ "КАЗАХСТАНЦУ"
    команда создана по сути под них, ну а болтун тут только вы, такие дела.
  • VeloVelo
    Мауро Шмид – новый велогонщик ... (3)
    VeloVelo-Фото

    Интересный парень, похоже, далеко пойдет. Удачи Мауро!

  • VeloVelo
    Энрико Гаспаротто, Берхардт Ай ... (5)
    VeloVelo-Фото

    Бора потихоньку сливается.

  • AlpenFlow
    Винченцо Нибали о маршруте Джи ... (12)
    AlpenFlow-Фото
    Цитата: Earl57
    Цитата: AlpenFlow
    Судя по проскользнувшей мысли жены в занятие супруга она особо не вникает)))

    Настолько не вникает, что руководит юниорской командой "Team Nibali", которую создал ее муж.
    ??получается, ласково тролит любимого супруга:)
  • RVL
    Жуан Алмейда о маршруте Джиро ... (8)
    RVL-Фото

    Эмираты, юмба разберут все гт.

    Возможно, кому то ещё, что то случайно перепадёт.

     

     

  • Ice
    Энрико Гаспаротто, Берхардт Ай ... (5)
    Ice-Фото

    Цитата: SVS
    У скольких там нянек "дитя без глазу"? :-)

    Немцы ничего не делают просто так) Это не арабы, берущие звезд и так далее.

  • SVS
    Энрико Гаспаротто, Берхардт Ай ... (5)
    SVS-Фото

    У скольких там нянек "дитя без глазу"? :-)

  • SVS
    Жуан Алмейда о маршруте Джиро ... (8)
    SVS-Фото

    "Когда силён, как он, можешь просто идти со всей мощностью. Возможно, я ещё не настолько сильный гонщик, поэтому, мне нужно больше использовать мозг, ехать умнее, чтобы получить результат" - сила есть, ума не надо :-)?

    Вмазал? Констатировал. :-)...

  • дрокер
    Жуан Алмейда о маршруте Джиро ... (8)
    дрокер-Фото
    Власов должен Джиро ехать
  • motte
    Энрико Гаспаротто, Берхардт Ай ... (5)
    motte-Фото
    Флеча!!
    Любимец женщин, классный парень!

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