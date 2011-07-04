Энрико Гаспаротто, Берхардт Айзель и Торстен Шмидт – новые спортивные директора команды Bora-hansgrohe

Велокоманда Bora-hansgrohe объявила, что Энрико Гаспаротто (Enrico Gasparotto), Бернхардт Айзель (Bernie Eisel) и Торстен Шмидт (Torsten Schmidt) с 2022 года будут работать спортивными директорами под руководством Рольфа Альдага. Альдаг заменил Энрико Пойчке в качестве главного спортивного директора немецкой команды.

40-летний Бернхардт Айзель завершил карьеру профессионального велогонщика в 2019 году, после чего работал на телеканале Eurosport/GCN. За карьеру велогонщика (с 2001 по 2019) Айзель одержал 16 побед, принял участие в 19 Гранд-турах.

В соцсетях Бернхардт Айзель написал: «С нетерпением жду следующего сезона. Огромное спасибо за доверие, знаю, что планка уже высоко поставлена, поэтому на мне лежит ответственность».

39-летний Энрико Гаспаротто завершил карьеру профессионального велогонщика в 2020 году, после чего стал ассистентом спортивного директора в команде NIPPO-Provence-PTS Conti, а также работал с организаторами итальянских велогонок – компанией RCS Sport.

49-летний Торстен Шмидт завершил карьеру велогонщика в 2007 году, после чего работал спортивным директором в командах CSC, Leopard-Trek, Katusha и в сборной Швейцарии.