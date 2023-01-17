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Иэн Стэннард возвращается в велокоманду INEOS Grenadiers как спортивный директор

Иэн Стэннард и Дайо Сандерс пополнили тренерский состав команды INEOS Grenadiers

 

 

  35-летний Иэн Стэннард (Ian Stannard), который 11 лет был велогонщиком команды Sky (INEOS) и завершил карьеру в 2020 году, вернулся в британскую команду уже как спортивный директор. В годы карьеры велогонщика Иэн Стэннард одержал 7 побед, в том числе стал двукратным победителем классики Омлоп Хет Ниусблад, а также был призёром Париж-Рубэ в 2016 году.  Последние два года Стэннард приобрёл опыт в качестве спортивного директора команды Trinity Racing.

 

Иэн Стэннард и Дайо Сандерс пополнили тренерский состав команды INEOS Grenadiers

Photo (c) INEOS Grenadiers

 

  Иэн Стэннард: «Очень рад возвращению в INEOS Grenadiers. Два замечательных года я провёл в команде Trinity Racing, где многому научился. Думаю, этот опыт хорошо подготовил меня к роли спортивного директора. Жду с нетерпением, когда начну решать новые задачи в команде, где есть несколько молодых гонщиков, с которыми работал в Trinity. Было потрясающе наблюдать, как команда строит будущее, и мне хочется поскорее внести свой вклад. К тому же интересно вернуться и поработать и со старыми товарищами по команде».

 

  Род Эллингворт, исполняющий обязанности генерального директора команды INEOS Grenadiers: «Казалось, только вопрос времени, когда Иэн снова будет работать с нами. Он сможет передать огромный багаж знаний, особенно в том, что касается весенних классик и работе команды на  Гранд-турах. С нетерпением жду нашу совместную работу. Если кто и воплощает спортивную душу нашей команды, так это Иэн».

 

Иэн Стэннард и Дайо Сандерс пополнили тренерский состав команды INEOS Grenadiers

Photo (c) INEOS Grenadiers

 

  Тренерский состав команды INEOS Grenadiers также пополнит Дайо Сандерс (Dajo Sanders), опытный нидерландский тренер, получивший степени бакалавра и магистра спортивной физиологии в Университете Маастрихта. Сандерс работал в командах Dimension Data и DSM, он соавтор более 30 статей, руководил проектами по прикладным спортивным наукам в нескольких профессиональных велокомандах.

 

  Род Эллингворт: «Дайо - очень ценный сотрудник нашего тренерского состава. Помимо большого опыта, который уникально сочетается с академическими знаниями, он также имеет и личный опыт выступления в гонках и тренерской работы. Последние четыре года он был тренером в командах Мирового тура, дважды успешно помогал гонщикам подняться на подиумы Гранд-туров и одержать многочисленные победы на Гранд-турах».  

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Теги к статье: Иэн Стэннард Ian Stannard INEOS Grenadiers

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Комментарии

  • uran
    Игорь Чжан переходит в Astana ... (20)
    uran-Фото
    Вот вам два написания кириллица и латиница: Сапега, Sapieha или Беларусь и Bie?aru?, в варианте латиницей нет никакого двойного толкования звучания, когда Беларусь может быть Belarus Bielarus Bielaru? и тд. В кириллицу белорусского языка начала ХХ века власти запретили вносить дополнительные буквы для обозначения всех нюансов звучания мовы, в итоге имеем обрезанный и ограниченный набор. Поэтому реформа белорусского языка необходима и самый оптимальный переход на латиницу.
  • Гонщик
    Игорь Чжан переходит в Astana ... (20)
    Гонщик-Фото

    Цитата: sashaney
    Цитата: uran
    Кириллица и в белорусском всех нюансов произношения не передаёт, а латиница очень даже. Поэтому в будущем белорусский язык перейдет на латиницу, как только от восточного ига избавится.

    Латиница то точно передаёт все нюансы всех языков на свете. Ещё какие открытия нам из под восточного ига расскажут? Кстати, восточное иго - Китай или Монголия? Интересный факт, но кирилица передаёт точнее звучание Пекин, чем латиница Бейджин. Но это другое.
    Сколько дури может быть в голове обывателя, согласен с вами, время всё расставит по местам... 

  • sixpack
    Игорь Чжан переходит в Astana ... (20)
    sixpack-Фото

    нет такой фонетической задачи, с которой нельзя справиться умляутами и прочими закорючками. Поляки и датчане не дадут соврать.

    да и ваще, зачем с системы одного оккупанта переходить на систему другого? Даешь глаголицу, греки Минск не оккупиовали. Наверное, потому, что и Минска никакого не было. Или на клинопись, коли осознали себя шумерами. 

     

    А вот Пекин/Beijing  -- это произношение на разных диалектах, к латинице и кириллице не имеет отношения. В Китае вообще-то другая система в ходу. В Харбине произносят похоже на  "Бейчьжин". 

  • sashaney
    Игорь Чжан переходит в Astana ... (20)
    sashaney-Фото

    Цитата: uran
    Кириллица и в белорусском всех нюансов произношения не передаёт, а латиница очень даже. Поэтому в будущем белорусский язык перейдет на латиницу, как только от восточного ига избавится.

    Латиница то точно передаёт все нюансы всех языков на свете. Ещё какие открытия нам из под восточного ига расскажут? Кстати, восточное иго - Китай или Монголия? Интересный факт, но кирилица передаёт точнее звучание Пекин, чем латиница Бейджин. Но это другое.

  • sergejdriver
    Велокросс. UCI Wereldbeker Ove ... (13)
    sergejdriver-Фото
    Больше всего Кондрашов любит букву Э. Вставляет ее чуть ли не после каждого слова. Изза этого смотреть гонку с его коментарием я просто не могу)).
  • Shalam s Urala
    Глеб Сырица подписывает контра ... (3)
    Shalam s Urala-Фото

    т.е. стажёр протура принёс очки команде? или только основа заносит?

    Кузнецовский богатырь, рост под 190 и вес под 90 (Тор Хушовд курит), - есть чем потолкаться на финишах ) впрочем, он и разделки по столу не отрицает, преследование успешно катал

    удачи Глебу в Астане!

  • Astanaforever
    Глеб Сырица подписывает контра ... (3)
    Astanaforever-Фото
    Точно, два года только перетерпеть и в Квик Степ или как принято в Инеос. Все логично.
  • flugegeheimen
    Глеб Сырица подписывает контра ... (3)
    flugegeheimen-Фото

    Так держать)) Опыта наберется - и в квик степ клепать победы

  • Виктор Сироткин
    Велокросс. UCI Wereldbeker Ove ... (13)
    Виктор Сироткин-Фото

    Vanthourenhout звучит из уст фламандских репортёров в начале почти каждого интервью с ним
    https://www.youtube.com/c/WielerFlitsTV/search?query=Vanthourenhout
    все немного по-разному, но слышится ещё и мягкое "Т" в конце и даже "тс".
    Я пересмотрел много велокроссовых гонок с фламандскими комментаторами, привык к произношению "Вантурнат"

  • MVDP
    Велокросс. UCI Wereldbeker Ove ... (13)
    MVDP-Фото
    Здесь четко слышно "Вантуренхаут".
    https://bg.forvo.com/word/vanthourenhout/
    Комментаторы глотают звуки и получается что-то между "Вантурнаут" и "Вантурнот". Может на французский манер, поди их разбери.

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2 Ван Арт В. (Bel) (TJV) 4525
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4 Вингегор Й. (Den) (TJV) 3154
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6 Де Ли А. (Bel) (LTS) 2268
7 Кюнг Ш. (Swi) (GFC) 2180
8 Кристофф А. (Nor) (IWG) 2099
9 Ван дер Пул М. (Ned) (AFC) 2003
10 Вальверде А. (Esp) (MOV) 1996

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