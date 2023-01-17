Иэн Стэннард возвращается в велокоманду INEOS Grenadiers как спортивный директор

Иэн Стэннард и Дайо Сандерс пополнили тренерский состав команды INEOS Grenadiers

35-летний Иэн Стэннард (Ian Stannard), который 11 лет был велогонщиком команды Sky (INEOS) и завершил карьеру в 2020 году, вернулся в британскую команду уже как спортивный директор. В годы карьеры велогонщика Иэн Стэннард одержал 7 побед, в том числе стал двукратным победителем классики Омлоп Хет Ниусблад, а также был призёром Париж-Рубэ в 2016 году. Последние два года Стэннард приобрёл опыт в качестве спортивного директора команды Trinity Racing.

Photo (c) INEOS Grenadiers

Иэн Стэннард: «Очень рад возвращению в INEOS Grenadiers. Два замечательных года я провёл в команде Trinity Racing, где многому научился. Думаю, этот опыт хорошо подготовил меня к роли спортивного директора. Жду с нетерпением, когда начну решать новые задачи в команде, где есть несколько молодых гонщиков, с которыми работал в Trinity. Было потрясающе наблюдать, как команда строит будущее, и мне хочется поскорее внести свой вклад. К тому же интересно вернуться и поработать и со старыми товарищами по команде».

Род Эллингворт, исполняющий обязанности генерального директора команды INEOS Grenadiers: «Казалось, только вопрос времени, когда Иэн снова будет работать с нами. Он сможет передать огромный багаж знаний, особенно в том, что касается весенних классик и работе команды на Гранд-турах. С нетерпением жду нашу совместную работу. Если кто и воплощает спортивную душу нашей команды, так это Иэн».

Photo (c) INEOS Grenadiers

Тренерский состав команды INEOS Grenadiers также пополнит Дайо Сандерс (Dajo Sanders), опытный нидерландский тренер, получивший степени бакалавра и магистра спортивной физиологии в Университете Маастрихта. Сандерс работал в командах Dimension Data и DSM, он соавтор более 30 статей, руководил проектами по прикладным спортивным наукам в нескольких профессиональных велокомандах.

Род Эллингворт: «Дайо - очень ценный сотрудник нашего тренерского состава. Помимо большого опыта, который уникально сочетается с академическими знаниями, он также имеет и личный опыт выступления в гонках и тренерской работы. Последние четыре года он был тренером в командах Мирового тура, дважды успешно помогал гонщикам подняться на подиумы Гранд-туров и одержать многочисленные победы на Гранд-турах».