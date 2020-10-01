VeloNEWS
VeloRACE
Джиро д'Италия Тур де Франс Вуэльта Испании Результаты
VeloTEAM
VeloNAME
VeloLEGEND
VeloZOOM
VeloCLUB
VeloCOOKING
VeloTWITTER
VeloBLOG
Редакция Миша Игнатьев Сергей Иванов Женя Ковалев Андрей Гривко Олимп. резерв

Modern Adventure — новая велокоманда второго дивизиона в мировом пелотоне с 2026 года

Американская велокоманда Modern Adventure выходит на профессиональный уровень

 

 

Велокоманда из США Modern Adventure Pro Cycling получила от UCI профессиональный статус команды второго дивизиона. Генеральные менеджеры команды – Джордж Хинкепи (George Hincapie), завершивший карьеру профессионального велогонщика в 2012 году, и его брать Ричард, совладелец команды – бывший профессиональный велогонщик, завершивший карьеру в 2022 году, Алекс Хаус (Alex Howes).

 

Спортивные директора команды – Джоуи Росскопф (Joey Rosskopf), Тай Магнер (Ty Magner) и Бобби Джулич (Bobby Julich). В составе команды 20 велогонщиков. Несколько гонщиков состава имеют опыт выступления в командах Мирового тура и проконтинентальных – 24-летний британец Лео Хейтер (Leo Hayter), брат Итана Хейтера, выступавший в команде INEOS Grenadiers полтора сезона, а затем поставивший карьеру на паузу; 24-летний канадец Райли Пикрелл (Riley Pickrell), выступавший два сезона в команде Israel Premier Tech; 29-летний гонщик из ЮАР Стефан де Бод (Stefan de Bod), выступавший в командах Dimension, Astana и EF Education EeasyPost.

 

У всей команды контракты на ближайшие два года, кроме Лео Хейтера, который подписан до конца 2026 года. Средний возраст команды составляет 23,6 года.

 

Первый командный сбор прошёл в Гринвилле (Южная Каролина), родном городе сооснователей команды Джорджа и Ричарда Хинкепи, где у братьев также находятся другие семейные предприятия: Hincapie Events и Hincapie Sportswear. На сборе были подогнаны и протестированы велосипеды Factor, гонщики получили первые комплекты экипировки, были решены все административные вопросы. Более длительный и ориентированный на тренировки сбор запланирован в Жироне, в Испании, с 10 по 22 января 2026 года.

 

В интервью Cyclingnews Джоуи Росскопф рассказал о подготовке команды к дебютному сезону на профессиональном уровне и о предполагаемых стартах.

 

Джоуи Росскопф: «Нас очень хорошо приняли организаторы. Я бы сказал, что у нас подтверждено примерно 75% гонок, и это много, особенно для команды первого года. Многие дали нам положительные ответы. Конечно, эта официальная лицензия UCI, вероятно, была недостающим элементом для некоторых других организаторов. Так что да, имея её на руках, надеемся в ближайшие пару недель получить ответы «да» или «нет» для выступлений, по крайней мере, на  первые шесть месяцев сезона. Мы на это надеемся, и мы уже почти у цели.

 

К нам поступают приглашения на гонки, и этот процесс идёт очень хорошо. Каждую неделю мы узнаём о какой-то гонке на следующий год. Это как ручеёк.  Мы беседовали с каждым гонщиком индивидуально в присутствии одного тренера и одного спортивного директора, обсуждали идеальный сценарий для каждого на первые шесть месяцев. Мы ещё не распределили гонщиков по конкретным стартам. В лучшем случае начнём на Ближнем Востоке, либо на Туре Аль-Ула, либо в Омане. Пока просто ждём ответ.

 

Все очень ждут этого [начала сезона], но у нас больше задач, чем берут на себя большинство команд второго дивизиона. Мы должны попытаться действительно вписаться в пару гонок национального календаря и присутствовать где-то ещё, выступать не только во Франции или где-либо ещё. Американцы быстро о нас забудут, если мы будем появляться.

 

У нас есть два парня, которых можно назвать горняками, и два парня, которых можно назвать спринтерами. Даже эти ярлыки не очень нужны, у нас куча ребят, которые горят желанием проехать классики в бельгийском стиле, и те же ребята хотят на Вуэльту Андалусии с её 30-минутными подъёмами. Есть азарт желания быть вовлечённым во всё с самого начала.

 

Так что я очень этому рад. В первые два года будем проявлять гибкость,  каждый сможет попробовать всё. Теоретически, можно отправить многих из них на гонки разного стиля, и у них у всех будут разные цели в разные дни».

Copyright ©VeloLIVE.com Все права защищены. Частичное копирование публикаций разрешено при размещении активной ссылки https://velolive.com на продолжение, указание автора обязательно.

Теги к статье: Modern Adventure Modern Adventure Pro Cycling

В тему:

Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
  1. Имя: Игорь

    shain

    Сегодня, 11:52 | Регистрация: 1.10.2020

    Спонсором дожна быть Omega Pharma.

Информация
Посетители, находящиеся в группе Гость, не могут оставлять комментарии к данной публикации.

ТРАНСФЕРЫ



Трансферные новости пелотона-2025/26

Ближайшие старты

17 декабря 2025

Презентация маршрута Вуэльты Испании-2026

14 декабря 2025

Велокросс. UCI World Cup Namur

20 декабря 2025

Велокросс. UCI World Cup Antwerpen

21 декабря 2025

Велокросс. UCI World Cup Koksijde

26 декабря 2025

Велокросс. UCI World Cup Gavere

28 декабря 2025

Велокросс. UCI World Cup Dendermonde

4 января 2026

Велокросс. UCI World Cup Zonhoven

18 января 2026

Велокросс. UCI World Cup Benidorm

24 января 2026

Велокросс. UCI World Cup Maasmechelen

25 января 2026

Велокросс. UCI World Cup Hoogerheide

30 января 2026

Велокросс. UCI Cyclo-cross World Championships. Hulst

8-31 мая 2026

Маршрут Джиро д'Италия-2026

4 - 26 июля 2026

Маршрут Тур де Франс-2026

ОПРОС

Понравилась ли Вам Вуэльта Испании-2025

Комментарии

  • shain
    Modern Adventure — новая велок ... (1)
    shain-Фото

    Спонсором дожна быть Omega Pharma.

  • motte
    Тадей Погачар провел разведку ... (5)
    motte-Фото

    Цитата: Джамайка
    Алик и Михаил испортили настроение aggressive. Мне хочется надеяться, что в ближайшие три года ПР возьмут  Ван дер Пул, или Ван Арт, или Педерсен. По очереди. ну а потом, ладно, Тадей Погачар.

    Классический комментарий! 

    Отличного дня!

  • Джамайка
    Тадей Погачар провел разведку ... (5)
    Джамайка-Фото

    Алик и Михаил испортили настроение aggressive. Мне хочется надеяться, что в ближайшие три года ПР возьмут  Ван дер Пул, или Ван Арт, или Педерсен. По очереди. ну а потом, ладно, Тадей Погачар.

  • Ernat78
    Лев Гонов переходит из контине ... (1)
    Ernat78-Фото

    удачи

  • VeloVelo
    Велокоманды на 2026 год: UCI у ... (3)
    VeloVelo-Фото
    Печаль.
  • VeloVelo
    Останется ли Оскар Онли в Picn ... (1)
    VeloVelo-Фото

    Перехватят парня.

  • aloha
    Сила педалей: впервые в истори ... (9)
    aloha-Фото
    Цитата: Meridale
    Вот так Ремку будут завозить на "гранд-перевалы" Тура smoke
    И он будет перевалы перелетать! Регламент же не запрещает ... =)

    Цитата: kwwk
    Один лишь вопрос: а какая польза от этого эксперемента? Все остальное это пиар и бла-бла-бла.
    Во первых это интересное техническое решение - я про упряж. Во-вторых интересно было определить количественный состав - думаю 9 неспроста. В-третьих - это просто красиво! Велосипед, мускульная сила и небо, человечество всегда к этому стремилось с времён Икара. И таки да - PR, почему они должны отказывать себе в красивом пиаре? Спорт дело не дешёвое, рекламодателей радовать тоже надо.
  • Meridale
    Сила педалей: впервые в истори ... (9)
    Meridale-Фото

    Вот так Ремку будут завозить на "гранд-перевалы" Тура smoke

  • motte
    Тадей Погачар провел разведку ... (5)
    motte-Фото

    Цитата: Astanaforever
    Он возьмёт ПР.. Я верю.

    Это точно!

    Но, пока вот так:

    Дель Торо возглавит команду UAE Team Emirates на UAE Tour

    Дель Торо примет на себя роль единственного лидера в генеральной классификации (GC) для команды UAE Team Emirates на домашней гонке UAE Tour. Команда полностью доверяет молодому мексиканцу, одновременно предоставив Жоау Алмейде свободу выступать на предпочитаемых домашних гонках: Figueira Champions Classic (14 февраля) и Volta ao Algarve (18–22 февраля), которые частично совпадают по датам с UAE Tour (16–22 февраля).

     

    Тадей Погачар пропустит все эти гонки, так как его сезон 2026 года начнётся только с Strade Bianche. Более подробная информация будет раскрыта в субботу в 14:30 по центральноевропейскому времени на презентации сезона команды UAE Team Emirates.

  • Freejazz
    Велокоманды на 2026 год: UCI у ... (3)
    Freejazz-Фото

    Их и в третьем нет.

     

    Italy
    1. Biesse - Carrera - Premac (16)
    2. Campana Imballagi-Geo & Tex-Trentino (3)
    3. General Store - Essegibi - F.Lli Curia (15)
    4. S.C. Padovani Polo Cherry Bank (14)
    5. Solme - Olmo (16)
    6. Toscana Factory Devo Team (9)
    7. UC Trevigiani - Energiapura Marchiol (4)

     

    Есть клуб -Vini Fantini - Tralfo (CLUB)

     

    Похоже, команда, как профессиональная - всё.

Страницы истории велоспорта

Джиро д'Италия

Тур де Франс

Вуэльта Испании

Милан - Сан-Ремо

Париж - Рубэ

Результаты: ПроТур-2010

Результаты: ПроТур-2011

Результаты: ПроТур-2012

Результаты: ПроТур-2013

Результаты: ПроТур-2014

Результаты: ПроТур-2015

Результаты: ПроТур-2016

Результаты: ПроТур-2017

Результаты: ПроТур-2018

Результаты: ПроТур-2019

Результаты: ПроТур-2020

Результаты: ПроТур-2021

Результаты: ПроТур-2022

Результаты: ПроТур-2023

Результаты: ПроТур-2024

Результаты: ПроТур-2025

Велоспорт ВКонтакте

Телеграм VeloLIVE

Одноклассники

Наши друзья

Дни рождения

12 декабря

Samuel Gaze (Alpecin-Deceuninck)

Henri-Francois Renard-Haquin (Wagner - Bazin - WB)

13 декабря

Mikel Landa (Soudal - Quick Step)

Мировой рейтинг UCI

Гонщик Команда Очки
1 Погачар Т. (Slo) (UAD) 11680
2 Вингегор Й. (Den) (TVL) 5944
3 Дель Торо И.(Mex) (UAD) 5514
4 Педерсен М. (Den) (LTK) 5074
5 Альмейда Ж. (Por) (UAD) 4331
6 Эвенепул Р. (Bel) (SOQ) 4118
7 Пидкок Т. (GBr) (Q36) 3889
8 Ван дер Пул М.(Ned) (ADC) 3838
9 Онли О. (GBr) (TPP) 2910
10 Ван Арт В. (Bel) (TVL) 2908

Все рейтинги »

Все новости велоспорта

Декабрь 2025 (46)
Ноябрь 2025 (131)
Октябрь 2025 (227)
Сентябрь 2025 (217)
Август 2025 (180)
Июль 2025 (229)