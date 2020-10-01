Modern Adventure — новая велокоманда второго дивизиона в мировом пелотоне с 2026 года

Американская велокоманда Modern Adventure выходит на профессиональный уровень

Велокоманда из США Modern Adventure Pro Cycling получила от UCI профессиональный статус команды второго дивизиона. Генеральные менеджеры команды – Джордж Хинкепи (George Hincapie), завершивший карьеру профессионального велогонщика в 2012 году, и его брать Ричард, совладелец команды – бывший профессиональный велогонщик, завершивший карьеру в 2022 году, Алекс Хаус (Alex Howes).

Спортивные директора команды – Джоуи Росскопф (Joey Rosskopf), Тай Магнер (Ty Magner) и Бобби Джулич (Bobby Julich). В составе команды 20 велогонщиков. Несколько гонщиков состава имеют опыт выступления в командах Мирового тура и проконтинентальных – 24-летний британец Лео Хейтер (Leo Hayter), брат Итана Хейтера, выступавший в команде INEOS Grenadiers полтора сезона, а затем поставивший карьеру на паузу; 24-летний канадец Райли Пикрелл (Riley Pickrell), выступавший два сезона в команде Israel Premier Tech; 29-летний гонщик из ЮАР Стефан де Бод (Stefan de Bod), выступавший в командах Dimension, Astana и EF Education EeasyPost.

У всей команды контракты на ближайшие два года, кроме Лео Хейтера, который подписан до конца 2026 года. Средний возраст команды составляет 23,6 года.

Первый командный сбор прошёл в Гринвилле (Южная Каролина), родном городе сооснователей команды Джорджа и Ричарда Хинкепи, где у братьев также находятся другие семейные предприятия: Hincapie Events и Hincapie Sportswear. На сборе были подогнаны и протестированы велосипеды Factor, гонщики получили первые комплекты экипировки, были решены все административные вопросы. Более длительный и ориентированный на тренировки сбор запланирован в Жироне, в Испании, с 10 по 22 января 2026 года.

В интервью Cyclingnews Джоуи Росскопф рассказал о подготовке команды к дебютному сезону на профессиональном уровне и о предполагаемых стартах.

Джоуи Росскопф: «Нас очень хорошо приняли организаторы. Я бы сказал, что у нас подтверждено примерно 75% гонок, и это много, особенно для команды первого года. Многие дали нам положительные ответы. Конечно, эта официальная лицензия UCI, вероятно, была недостающим элементом для некоторых других организаторов. Так что да, имея её на руках, надеемся в ближайшие пару недель получить ответы «да» или «нет» для выступлений, по крайней мере, на первые шесть месяцев сезона. Мы на это надеемся, и мы уже почти у цели.

К нам поступают приглашения на гонки, и этот процесс идёт очень хорошо. Каждую неделю мы узнаём о какой-то гонке на следующий год. Это как ручеёк. Мы беседовали с каждым гонщиком индивидуально в присутствии одного тренера и одного спортивного директора, обсуждали идеальный сценарий для каждого на первые шесть месяцев. Мы ещё не распределили гонщиков по конкретным стартам. В лучшем случае начнём на Ближнем Востоке, либо на Туре Аль-Ула, либо в Омане. Пока просто ждём ответ.

Все очень ждут этого [начала сезона], но у нас больше задач, чем берут на себя большинство команд второго дивизиона. Мы должны попытаться действительно вписаться в пару гонок национального календаря и присутствовать где-то ещё, выступать не только во Франции или где-либо ещё. Американцы быстро о нас забудут, если мы будем появляться.

У нас есть два парня, которых можно назвать горняками, и два парня, которых можно назвать спринтерами. Даже эти ярлыки не очень нужны, у нас куча ребят, которые горят желанием проехать классики в бельгийском стиле, и те же ребята хотят на Вуэльту Андалусии с её 30-минутными подъёмами. Есть азарт желания быть вовлечённым во всё с самого начала.

Так что я очень этому рад. В первые два года будем проявлять гибкость, каждый сможет попробовать всё. Теоретически, можно отправить многих из них на гонки разного стиля, и у них у всех будут разные цели в разные дни».