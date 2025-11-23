- Категория:
Александр Винокуров мл. станет спортивным директором-стажером
Казахстанский гонщик Александр Винокуров мл., выступавший в составе континентальной команды XDS Astana Development Team и завершивший карьеру велогонщика этой осенью из-за травм, прошел курс обучения в учебном центре Международного Союза Велосипедистов (UCI) и успешно сдав экзамен, получил диплом спортивного директора.
Photo credit: @SprintCycling/XDS Astana Team
С 2026 года Александр Винокуров мл. присоединится к XDS Astana Team в качестве спортивного директора-стажера. В рамках стажировки Александр будет тесно работать со опытными спортивными директорами как команды Мирового Тура, так и континентальной команды, а также, активно сотрудничать со всей группой спортивной эффективности.
«В последние сезоны у Алекса было несколько травм, последняя из которых оказалась очень серьезной. Да, он проявил характер и сумел вернуться, проехал с континентальной командой несколько гонок, но его решение завершить карьеру вполне объяснимо. Но здорово, что Алекс решил остаться в велоспорте, прошел обучение, успешно сдал экзамены и теперь с оптимизмом смотрит на новую для себя роль.
Стажировка в обеих командах, и Мирового Тура, и в континентальной позволит набрать необходимый опыт, уверенность и понять, как функционирует профессиональный велоспорт с другой стороны. Переход из седла велосипеда за руль «технички» никогда не дается просто, любой спортивный директор вам это скажет, так что я надеюсь при должном упорстве и стремлении у Алекса все получится», – сказал Александр Шефер, главный спортивный директор XDS Astana Team.
Пресс-служба XDS Astana Team
