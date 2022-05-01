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В 2023 году появится профессиональная велокоманда Фабиана Канчеллары

Фабиан Канчеллара объявил о создании профессиональной швейцарской велокоманды “Tudor Pro Cycling”

 

 

  Фабиан Канчеллара, бывший профессиональный велогонщик, завершивший карьеру в 2016 году, объявил, что в 2023 году в партнёрстве с брендом часов “Tudor” открывает швейцарскую профессиональную велокоманду. 

 

В 2023 году появится профессиональная велокоманда Фабиана Канчеллары

 

 

  41-летний Фабиан Канчеллара будет владельцем команды, но не станет брать на себя роль спортивного директора или менеджера. Главным для Фабиана Канчеллары является возвращение в профессиональный пелотон велокоманды, зарегистрированной в Швейцарии. Новая команда будет создана  на базе швейцарской континентальной команды Swiss Racing Academy, наставником которой является Фабиан Канчеллара, и будет называться «Tudor Pro Cycling». Целью команды является право выступать в 2024 году в самых престижных и известных велогонках.

 

В 2023 году появится профессиональная велокоманда Фабиана Канчеллары

 

  Впервые под названием Tudor Pro Cycling швейцарская команда выступит уже в андеровской версии Париж-Рубэ 15 мая. Континентальная команда останется как структура для поиска и развития нового поколения швейцарский велогонщиков.

 

 В интервью Cyclingnews Фабиан Канчеллара рассказал о запуске нового проекта:

 

  «Сегодня мы объявили, что в 2023 году у нас будет швейцарская велокоманда. Я уже являюсь наставником команды Swiss Racing Academy. Со следующего года мы поменяем название команды, и швейцарская велокоманда вернётся в профессиональный пелотон.

 

  Я точно не буду ни тренером, ни спортивным директором, буду выступать как владелец. Думаю, мой опыт последних нескольких лет, моя компания и работа в Swiss Racing Academy показали мне, что для этой роли я полностью подхожу.

 

  Швейцария нуждается в велокоманде, особенно, учитывая успехи последних лет, в том числе прогресс федерации велоспорта Швейцарии и всей системы в целом.

 

 Всё начинается с основ. Если не работать над основанием, пирамиду не выстроить. Лично для меня это очень и очень большой день. Это важный день и для велоспорта Швейцарии».

 

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Теги к статье: Фабиан Канчеллара Tudor Pro Cycling

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