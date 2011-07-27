VeloNEWS
Хуан Аюсо: «Я не ставил целью генеральную классификацию Вуэльты Испании-2025»

Хуан Аюсо (Juan Ayuso) на 6-м этапе Вуэльты Испании-2025, финишировавшем на вершине подъёма 1-й категории, выбыл из числа претендентов на красную майку и потерял белую майку лучшего молодого гонщика. В то время как товарищ Аюсо по команде UAE Team Emirates XRG Джей Вайн ехал к своей победе на этапе, 22-летний испанец выпал из пелотона за 6 км до вершины 9,6-километрового подъёма со средним градиентом 6,4%, максимальным 10%.

 

Он пересёк финиш через 11 минут 51 секунду после победителя, Джея Вайна. В генеральной классификации Хуан Аюсо скатился на 43-е место. Белая майка лучшего молодого гонщика, которую Аюсо выиграл на Вуэльте в 2023 году, также теперь вне досягаемости.

 

Хуан Аюсо был заявлен в составе UAE Team Emirates XRG на Вуэльту Испании-2025 после того, как Тадей Погачар отказался от участия в испанском Гранд-туре после победы на Тур де Франс.

 

В интервью после финиша 6-го этапа Хуан Аюсо отметил, что не он, а журналисты называли его претендентом на красную майку, в то время как он сам не говорил о своих амбициях в общем зачёте.

 

Хуан Аюсо: «Я с самого начала и даже раньше повторял, что генеральная классификация не была моей целью. Команда попросила меня проверить себя, чтобы увидеть, стану ли я сильнее по ходу гонки.  Так что из уважения я попробовал, и, поскольку я не чувствовал себя хорошо, сбавил темп.

 

На мне не было этого груза ожиданий от генеральной классификации — он был у вас. Я с самого начала знал, в каком состоянии нахожусь и что собираюсь делать. Нормально, когда от тебя чего-то ждут, например, что я буду бороться за генеральную классификацию, как я всегда делаю.

 

Но сейчас не Джиро, я не получил такого же сокрушительного удара, как тогда. Здесь мне надо было сделать всё, что могу, и выпасть, если держаться не получается.

 

Я ставил целью подготовку к Чемпионату мира и собирался помогать товарищам по команде всем, чем могу».

Хуан Аюсо Juan Ayuso UAE Team Emirates XRG Вуэльта Испании-2025 La Vuelta-2025 Vuelta a Espana-2025 Гранд-тур

