Йонас Вингегор: “Я доволен, думал, что проиграю больше времени”

Йонас Вингегор о 7-м этапе Тур де Франс-2024

Йонас Вингегор, защищающий титул победителя французского Гранд-тура прошлого года, на 7-м этапе Тур де Франс-2024, в 23,5-км индивидуальной гонке на время, занял 4-е место, проиграв победителю, чемпиону мира в разделке Ремко Эвенепулу (Soudal Quick Step) 37 секунд и 25 секунд уступил обладателю жёлтой майки лидера Тадею Погачару (UAE Team Emirates).

Товарищ Вингегора по команде, 25-летний американский гонщик Маттео Йоргенсон финишировал 7-м, а Ваут ван Арт остался за пределами топ-20.

Йонас Вингегор: «Скажу честно, разделка прошла хорошо. Я доволен своим выступлением. Особенно на первой части дистанции чувствовал себя отлично. На подъёме смог выкрутить приличную мощность. Если бы мне сказали заранее, что проиграю 37 секунд Эвенепулу, подписался бы на это сразу. Разница в 25 секунд с Тадеем Погачаром тоже отыгрывается. Конечно, они выиграли время. Но я ожидал, что потеряю больше. Такая разделка им больше подходит. В высоких горах, наверное, разрывы будут уже считаться минутами, а не секундами. Мы должны придерживаться своего плана и полагаться на него.

Как я уже отмечал, все, что достигнем, будет плюсом. Конечно, мы стремимся к максимально высокому результату, но потерю времени на первой части Тура мы просчитывали. Чувствую, что с каждым днём моя форма улучшается. С нетерпением жду остальной части Тур де Франс».

Мерейн Зееман, спортивный директор Visma Lease a Bike, в интервью Wielerflits оценил итоги разделки: «Сегодня мы думали, что проиграем больше. К счастью, тот подъём оказался достаточно тяжёлым, и он смог отыграть там немного времени. Думаю, всё прошло отлично. С таким стартом по Италии, с этапом, где был Галибье, с разделкой, мы предполагали, что потеряем немного времени.

Пока что всё в пределах допустимого. Постараемся где-нибудь отыграться. На третьей неделе посмотрим, достаточно ли у Йонаса базы, чтобы он смог превзойти там самого себя, потому что именно это необходимо для победы на Тур де Франс. Придётся ждать. Гравийный этап тоже будет захватывающим, но это касается всех. Одна разведка не обязательно сделает тебя сильнее на гравии. Мы всей командой должны выступить там на высшем уровне».