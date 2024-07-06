VeloNEWS
VeloRACE
Джиро д'Италия Тур де Франс Вуэльта Испании Результаты
VeloTEAM
VeloNAME
VeloLEGEND
VeloZOOM
VeloCLUB
VeloCOOKING
VeloTWITTER
VeloBLOG
Редакция Миша Игнатьев Сергей Иванов Женя Ковалев Андрей Гривко Олимп. резерв

Йонас Вингегор: “Я доволен, думал, что проиграю больше времени”

Йонас Вингегор о 7-м этапе Тур де Франс-2024

 

 

Йонас Вингегор, защищающий титул победителя французского Гранд-тура прошлого года, на 7-м этапе Тур де Франс-2024, в 23,5-км индивидуальной гонке на время, занял 4-е место, проиграв победителю, чемпиону мира в разделке Ремко Эвенепулу (Soudal Quick Step) 37 секунд и 25 секунд уступил обладателю жёлтой майки лидера Тадею Погачару (UAE Team Emirates).

 

Товарищ Вингегора по команде, 25-летний американский гонщик Маттео Йоргенсон финишировал 7-м, а Ваут ван Арт остался за пределами топ-20.

 

Йонас Вингегор: “Я доволен, ожидал, что потеряю больше времени”

 

Йонас Вингегор: “Я доволен, ожидал, что потеряю больше времени”

 

 

Йонас Вингегор: «Скажу честно, разделка прошла хорошо. Я доволен своим выступлением. Особенно на первой части дистанции чувствовал себя отлично. На подъёме смог выкрутить приличную мощность. Если бы мне сказали заранее, что проиграю 37 секунд Эвенепулу, подписался бы на это сразу. Разница в 25 секунд с Тадеем Погачаром тоже отыгрывается. Конечно, они выиграли время. Но я ожидал, что потеряю больше. Такая разделка им больше подходит. В высоких горах, наверное, разрывы будут уже считаться минутами, а не секундами. Мы должны придерживаться своего плана и полагаться на него.

 

Как я уже отмечал, все, что достигнем, будет плюсом. Конечно, мы стремимся к максимально высокому результату, но потерю времени на первой части Тура мы просчитывали. Чувствую, что с каждым днём моя форма улучшается. С нетерпением жду остальной части Тур де Франс».

 

Мерейн Зееман, спортивный директор Visma Lease a Bike, в интервью Wielerflits оценил итоги разделки: «Сегодня мы думали, что проиграем больше. К счастью, тот подъём оказался достаточно тяжёлым, и он смог отыграть там немного времени. Думаю, всё прошло отлично. С таким стартом по Италии, с этапом, где был Галибье, с разделкой, мы предполагали, что потеряем немного времени.

 

Пока что всё в пределах допустимого. Постараемся где-нибудь отыграться. На третьей неделе посмотрим, достаточно ли у Йонаса базы, чтобы он смог превзойти там самого себя, потому что именно это необходимо для победы на Тур де Франс. Придётся ждать. Гравийный этап тоже будет захватывающим, но это касается всех. Одна разведка не обязательно сделает тебя сильнее на гравии. Мы всей командой должны выступить там на высшем уровне».

 

Результаты 7 этапа Тур де Франс-2024

Copyright ©VeloLIVE.com Все права защищены. Частичное копирование публикаций разрешено при размещении активной ссылки https://velolive.com на продолжение, указание автора обязательно.

Теги к статье: Йонас Вингегор Jonas Vingegaard Visma Lease a Bike Тур де Франс-2024 Tour de France-2024 Гранд-тур

В тему:

Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гость, не могут оставлять комментарии к данной публикации.

ТРАНСФЕРЫ



Трансферные новости пелотона-2024/25

Ближайшие старты

29 июня - 21 июля 2024

Tour de France

29 июня - 21 июля 2024

Маршрут Тур де Франс-2024

17 августа - 8 сентября 2024

Маршрут Вуэльты Испании-2024

ОПРОС

Кто выиграет Тур де Франс-2024?

Комментарии

  • Kiridmg
    Тур де Франс-2024. Результаты ... (50)
    Kiridmg-Фото
    Ремко взрослеет, даже уже не бесит, может будет все же из него толк. Роглич, надеюсь, идет в набор
  • motte
    Тур де Франс-2024. Результаты ... (50)
    motte-Фото

    Цитата: JetRevel
    Он не выиграл,но проехал как Роглич,тут конечно можно много писать про таланты и все такое,НО чудес не бывает,нельзя ехать сразу с больничной койки. Персонажи которые пишут,что это нормально,почему тогда вы сами Тур не возьмете ???? Ведь тренироваться не нужно,можно сразу с кровати ехать.Я 25 лет жизни отдал спорту,я был членом национальной команды по водному поло,я заезжал на Мортиролло,Хамональ,Аль ДюЕз и конечно Монте Джонколан который вижу из окна утром в хорошую погоду.Так вот,я не веру в чесность Винни и уверен что химичат по полной в Висме.

    Можете поливать теперь...

    Я это изначально говорил, что шёл и идёт слив ложной информации, словно MI7, впрыск и дозация "нужной" информации и, опять-таки, у Висмы на кон ТдФ поставлено абсолютно всё, посмотрим, как супер экспресс арабов будет закатывать винегара, словно Скай и Альберто в одиночестве.

  • MVDP
    Тур де Франс-2024. Результаты ... (50)
    MVDP-Фото

    Вспоминаются Фрум, Уиггинс и Дюмолин, но такой кучности генеральщиков в топе на не особо холмистой разделке не припомню. Во времена Пантани, возможно, было по-другому.

  • Джамайка
    Тур де Франс-2024, превью этап ... (7)
    Джамайка-Фото

    как бы холмистая классика, жду ВВА и МВДП, надеюсь на разочаруют

  • MVDP
    Тур де Франс-2024, превью этап ... (7)
    MVDP-Фото
    Думаю, Альпесины будут везти Филипсена, Матье завтра попробует.
  • sergejdriver
    Тур де Франс-2024. Результаты ... (50)
    sergejdriver-Фото
    Ну, если послушать Гонщика, то во всем мировом спорте химичит лишь один человек.
  • VeloVelo
    Тур де Франс-2024, превью этап ... (15)
    VeloVelo-Фото
    Фуууу
  • si40w
    Тур де Франс-2024. Результаты ... (50)
    si40w-Фото
    Цитата: JetRevel
    Он не выиграл,но проехал как Роглич,тут конечно можно много писать про таланты и все такое,НО чудес не бывает,нельзя ехать сразу с больничной койки. Персонажи которые пишут,что это нормально,почему тогда вы сами Тур не возьмете ???? Ведь тренироваться не нужно,можно сразу с кровати ехать.Я 25 лет жизни отдал спорту,я был членом национальной команды по водному поло,я заезжал на Мортиролло,Хамональ,Аль ДюЕз и конечно Монте Джонколан который вижу из окна утром в хорошую погоду.Так вот,я не веру в чесность Винни и уверен что химичат по полной в Висме.

    Можете поливать теперь...
    Конечно химичат в висме. Главное, что в эмиратах все на святой воде едут..
  • VeloVelo
    Тур де Франс-2024. Результаты ... (77)
    VeloVelo-Фото
    Принимаю ))
  • VeloVelo
    Марк Кэвендиш и его тренер о 3 ... (18)
    VeloVelo-Фото

    Вино красавец и Человек во всех смыслах! Моё Уважение.
    Фото Замечательное! 

Страницы истории велоспорта

Джиро д'Италия

Тур де Франс

Вуэльта Испании

Милан - Сан-Ремо

Париж - Рубэ

Результаты: ПроТур-2010

Результаты: ПроТур-2011

Результаты: ПроТур-2012

Результаты: ПроТур-2013

Результаты: ПроТур-2014

Результаты: ПроТур-2015

Результаты: ПроТур-2016

Результаты: ПроТур-2017

Результаты: ПроТур-2018

Результаты: ПроТур-2019

Результаты: ПроТур-2020

Результаты: ПроТур-2021

Результаты: ПроТур-2022

Результаты: ПроТур-2023

Результаты: ПроТур-2024

Велоспорт ВКонтакте

Телеграм VeloLIVE

Одноклассники

Счетчики

Наши друзья

Дни рождения

6 июля

Ruben Guerreiro (Movistar Team)

Mark Padun (Corratec Vini Fantini)

Christopher Juul Jensen (Jayco AlUla)

Baptiste Huyet (TdT - Unibet)

Мировой рейтинг UCI

Гонщик Команда Очки
1 Погачар Т. (Slo) (UAD) 7685
2 Вингегор Й. (Den) (TJV) 6304
3 Эвенепул Р. (Bel) (SQS) 5631
4 Роглич П. (Slo) (TJV) 5603
5 Ван Арт В. (Bel) (TJV) 4762
6 Педерсен М. (Den) (TLT) 4606
7 Ван дер Пул М. (Ned) (ADC) 4163
8 Йейтс А. (GBr) (UAD) 4007
9 Филипсен Я. (Bel) (ADC) 3912
10 Алмейда Ж. (Por) (UAE) 3110

Все рейтинги »

Все новости велоспорта

Июль 2024 (30)
Июнь 2024 (147)
Май 2024 (169)
Апрель 2024 (147)
Март 2024 (139)
Февраль 2024 (143)