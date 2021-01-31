Фабио Ару отказался от участия в чемпионате мира по велокроссу

Фабио Ару выбрал тренировочный лагерь велокоманды Qhubeka-ASSOS вместо чемпионата мира по велокроссу

Фабио Ару решил не принимать участие в чемпионате мира по велокроссу, который пройдёт в Остенде 31 января. 30-летний итальянский велогонщик предпочёл остаться в тренировочном лагере команды Qhubeka-Assos. С конца декабря Ару принял участие в шести гонках по велокроссу, но решил, что не будет занимать место в национальной сборной в этой дисциплине, оставив его специалистам и молодым гонщикам.

Фабио Ару: «Я не буду участвовать в предстоящем чемпионате мира по велокроссу 31 января. Вместе с тренером национальной сборной Фаусто Скотти мы решили, что я не приму участие. Правильнее оставить это место специалистам и молодым гонщикам, которые решили посвятить время этой дисциплине.

После трудных лет велокросс дал мне хороший рестарт. Этот опыт был мне очень нужен. Хочу поблагодарить велокросс за то, что тепло принял меня. Также благодарю мою команду Qhubeka-ASSOS, что позволили мне участвовать в нескольких гонках по велокроссу. Впервые я надел цвета команды в гонке по велокроссу.

Теперь продолжу работу в тренировочном лагере с Qhubeka-ASSOS. У нас были очень продуктивные дни тренировок и обсуждений. Сезон на шоссе скоро начнётся, надеюсь, в ближайшем будущем приколю номер участника на спину».