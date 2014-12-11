Генеральный директор INEOS Grenadiers Джон Аллерт о будущем команды, поиске спонсоров и уходе Тома Пидкока

Глава INEOS Grenadiers: "Могу подтвердить, что команда будет выступать и после 2025 года"

Генеральный директор INEOS Grenadiers Джон Аллерт (John Allert) подтвердил, что британская велокоманда продолжит выступать и после 2025 года. В то же время он признал, что сейчас идёт поиск второго титульного спонсора, чтобы увеличить бюджет и вернуться к конкуренции с сильнейшими командами пелотона. Поиск крупного титульного спонсора для команды уже ведёт внешнее агентство. Ещё один титульный спонсор позволит INEOS продолжать ежегодные инвестиции, а команда сможет увеличить бюджет.

На видеопресс-конфереции Джон Аллерт также рассказал о том, как разошлись пути INEOS Grenadiers и Тома Пидкока, который неожиданно в конце сезона, несмотря на действующий контракт, перешёл в проконтинентальную команду Q36.5. Слова Джона Аллерта цитирует Cyclingnews.

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Джон Аллерт о будущем команды INEOS Grenadiers

“Могу подтвердить, что команда будет выступать и в следующем (2026-2028) цикле Мирового тура. Нам очень повезло, что владельцы команды страстно любят велоспорт, они вовлечены в него лично, они ездят на велосипеде. У них было множество возможностей, и если бы они не захотели остаться в этом спорте, то дали бы это понять. Но они хотят в нём присутствовать.

Справедливости ради стоит отметить, что INEOS не хочет увеличивать траты. Поэтому всё зависит от того, что получится с этой коммерческой деятельностью. Они чётко дали понять, что хотят видеть суперкоманду, и они понимают, что для этого необходимо. Не буду называть цифру, но она больше той, что мы сейчас тратим. Даже без погружения в тему понятно, почему мы стараемся привлечь новых партнёров. Другим брендам может быть выгодно наше предложение. А мы не считаем необходимым продолжать путь в одиночку.

За последние пару недель я слышал несколько безумных слухов, что нас покупают, что в нас инвестируют, и что-то подобное. У нас есть своя развивающаяся коммерческая стратегия. Мы сотрудничаем с агентством, рассматриваем возможности коммерческого партнёрства, как и большинство других команд. Этот рынок переполнен. Мы ещё никого не подписали, и не знаю, подпишем ли в ближайшее время».

Джон Аллерт об уходе Тома Пидкока

«Вся эта история с Томом, знаете ли, может стать темой для книги лет через 10. Но с точки зрения важности освещения в средствах массовой информации, думаю, мы уже двигаемся дальше. С Томом мы расстались по-дружески. Мы очень уважаем Тома, он потрясающе талантлив, я уже говорил об этом раз сто. Лично я после нашего последнего разговора остался с ним в очень хороших отношениях и желаю ему всего наилучшего. Вот, собственно, в двух словах вся эта история.

Думаю, всё объясняет слово «совместимость». В жизни, бизнесе, спорте или в личной жизни нет никаких гарантий, что люди всегда будут совместимы. Думаю, Том и команды, вероятно, это поняли. Поэтому он ушёл. Он нашёл себе отличную команду, которая даст ему те возможности, которые для него важны. Желаю ему удачи».