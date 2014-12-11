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Генеральный директор INEOS Grenadiers Джон Аллерт о будущем команды, поиске спонсоров и уходе Тома Пидкока

Глава INEOS Grenadiers: "Могу подтвердить, что команда будет выступать и после 2025 года"

 

 

Генеральный директор INEOS Grenadiers Джон Аллерт (John Allert) подтвердил, что британская велокоманда продолжит выступать и после 2025 года.  В то же время он признал, что сейчас идёт поиск второго титульного спонсора, чтобы увеличить бюджет и вернуться к конкуренции с сильнейшими командами пелотона. Поиск крупного титульного спонсора для команды уже ведёт внешнее агентство. Ещё один титульный спонсор позволит INEOS продолжать ежегодные инвестиции, а команда сможет увеличить бюджет.

 

На видеопресс-конфереции Джон Аллерт также рассказал о том, как разошлись пути INEOS Grenadiers и Тома Пидкока, который неожиданно в конце сезона, несмотря на действующий контракт, перешёл в проконтинентальную команду Q36.5. Слова Джона Аллерта цитирует Cyclingnews.

 

Генеральный директор INEOS Grenadiers Джон Аллерт о будущем команды, поиске спонсоров и уходе Тома Пидкока

Photo (c) INEOS Grenadiers Team

 

Джон Аллерт о будущем команды INEOS Grenadiers

 

“Могу подтвердить, что команда будет выступать и в следующем (2026-2028) цикле Мирового тура. Нам очень повезло, что владельцы команды страстно любят велоспорт, они вовлечены в него лично, они ездят на велосипеде. У них было множество возможностей, и если бы они не захотели остаться  в этом спорте, то дали бы это понять. Но они хотят в нём присутствовать.

 

Справедливости ради стоит отметить, что INEOS не хочет увеличивать траты. Поэтому всё зависит от того, что получится с этой коммерческой деятельностью. Они чётко дали понять, что хотят видеть суперкоманду, и они понимают, что для этого необходимо. Не буду называть цифру, но она больше той, что мы сейчас тратим. Даже без погружения в тему понятно, почему мы стараемся привлечь новых партнёров.  Другим брендам может быть выгодно наше предложение. А мы не считаем необходимым продолжать путь в одиночку.

 

За последние пару недель я слышал несколько безумных слухов, что нас покупают, что в нас инвестируют, и что-то подобное. У нас есть своя развивающаяся коммерческая стратегия. Мы сотрудничаем с агентством, рассматриваем возможности коммерческого партнёрства, как и большинство других команд. Этот рынок переполнен. Мы ещё никого не подписали, и не знаю, подпишем ли в ближайшее время».

 

 Джон Аллерт об уходе Тома Пидкока

 

«Вся эта история с Томом, знаете ли, может стать темой для книги лет через 10. Но с точки зрения важности освещения в средствах массовой информации, думаю, мы уже двигаемся дальше.  С Томом мы расстались по-дружески. Мы очень уважаем Тома, он потрясающе талантлив, я уже говорил об этом раз сто. Лично я после нашего последнего разговора остался с ним в очень хороших отношениях и желаю ему всего наилучшего. Вот, собственно, в двух словах вся эта история.

 

Думаю, всё объясняет слово «совместимость». В жизни, бизнесе, спорте или в личной жизни нет никаких гарантий, что люди всегда будут совместимы. Думаю, Том и команды, вероятно, это поняли. Поэтому он ушёл. Он нашёл себе отличную команду, которая даст ему те возможности, которые для него важны. Желаю ему удачи».

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Теги к статье: INEOS Grenadiers Джон Аллерт John Allert

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  1. Имя: Ararat

    ararat

    Сегодня, 14:53 | Регистрация: 11.12.2014

    Интересно подпишут ли британцы арабских или китайских... не европейских спонсоров!? Деньги не пахнут для инеоса?

    1. Имя: Александр

      Cahko

      Сегодня, 20:37 | Регистрация: 20.03.2022

      да легко. ну в футболе у них есть арабские спонсоры у того же ман.сити. думаю спокойно возьмут

  2. Имя: Арман

    Джамайка

    Сегодня, 20:40 | Регистрация: 20.10.2020

    как-то они себя ограничили. МОгут же привлечь американцев, напимер. Футбол давно руководим шейхамия. или юв азиатами. 

    Вот бы подписали они Ремко, других свободных гнеральщиков нет. И Квикам  легче, они, по факту, команда на классики, Эвенпул никогда не получит нужной поддержки. Правда, Ремко не совсем генеральщик 

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ОПРОС

Маршрут какого Гранд-тура 2025 года понравился больше всего?

Комментарии

  • Джамайка
    Генеральный директор INEOS Gre ... (3)
    Джамайка-Фото

    как-то они себя ограничили. МОгут же привлечь американцев, напимер. Футбол давно руководим шейхамия. или юв азиатами. 

    Вот бы подписали они Ремко, других свободных гнеральщиков нет. И Квикам  легче, они, по факту, команда на классики, Эвенпул никогда не получит нужной поддержки. Правда, Ремко не совсем генеральщик 

  • Cahko
    Генеральный директор INEOS Gre ... (3)
    Cahko-Фото
    да легко. ну в футболе у них есть арабские спонсоры у того же ман.сити. думаю спокойно возьмут
  • Cahko
    Поль Манье готовится к дебюту ... (2)
    Cahko-Фото

    еще полтора месяца. погодите со статьями

  • василий
    Villawood Men's Classic-2025. ... (1)
    василий-Фото

    Астана где очки

  • ararat
    Генеральный директор INEOS Gre ... (3)
    ararat-Фото
    Интересно подпишут ли британцы арабских или китайских... не европейских спонсоров!? Деньги не пахнут для инеоса?
  • Ernat78
    Поль Манье готовится к дебюту ... (2)
    Ernat78-Фото

    удачи 

  • DenisRodikov
    Чемпионат Австралии-2025, груп ... (2)
    DenisRodikov-Фото

    Судя по хайлайтам гонки Дабридж уехал в парный отрыв в самом начале, а потом остался один впереди. Отрыв был три минуты, потом минута. Его же команда закрыла все атаки. А когда пелотон надёргался, то к Дабриджу передлжился Плапп. В конце Дабридж был мёртв, но Плапп подарил ему победу. В общем-то оба вполне заслужили быть первыми тут

  • Ernat78
    Состав велокоманды Visma Lease ... (3)
    Ernat78-Фото

    мощная команда

  • vova-55
    Джиро д'Италия-2025. Презента ... (23)
    vova-55-Фото
    Согласен, что рельеф этапов в целом выглядит странно и неубедительно.
    Понимаю тех, кто восторгается новизной.
    Однако эта попытка придумать что-то оригинальное мне кажется даст отрицательный результат.
    Разве что появятся новые имена и зажгутся новые звезды, но это не точно.
  • Astanaforever
    Состав велокоманды Visma Lease ... (3)
    Astanaforever-Фото
    Читай внимательно. ... победила на всех этапах ... этапах.! " Прошлый сезон команда завершила с 32 победами, включая победы на этапах всех трёх Гранд-туров. "..

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