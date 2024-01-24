Новый глава INEOS Grenadiers Джон Аллерт о перспективах команды

Команда INEOS Grenadiers: «Мы теперь скорее охотники, чем те, за которыми охотятся»

Британская велокоманда INEOS Grenadiers начинает сезон 2024 года с новым составом руководства (после ухода Рода Эллингворта и Дэйва Брэйлсфорда, приходом нового ответственного за выступления гонщиков Скотта Дроэра и спортивного директора Стива Каммингса), но с прежними высокими целями, о которых рассказал генеральный менеджер Джон Аллерт (John Allert).

Cyclingnews цитирует слова Джона Аллерта, который подчеркнул, что команда нацелена бороться за подиумы Гранд-туров.

Photo (c) INEOS Grenadiers Team/Gobik

Джон Аллерт: «Справедливости ради стоит сказать, что мы, как команда, теперь охотники, а не те, за которыми охотятся. И это несколько меняет нашу ситуацию. Мы перешли от прежнего лидерства к новому. Думаю, у нас потрясающая группа гонщиков. Мы хорошо начали сезон. Я чувствую оптимизм в команде и большой оптимизм в велоспорте в целом.

Многое было сказано о нашем бюджете. У нас есть бюджет, который, по нашему мнению, позволит нам выигрывать Гранд-туры. И неважно, является ли наш бюджет самым большим в велоспорте или нет. Мы его точно не уменьшали. Думаю, у нас есть всё, что нам необходимо. И нет сомнений в приверженности INEOS велоспорту. И приверженность не ограничивается горизонтом времени.

Дума, все могут видеть, что у нас есть несколько совершенно потрясающих генеральщиков, опытных и доказавших свои способности. У нас в команде выступают два победителя Гранд-туров, а также есть феноменальное следующее поколение гонщиков.

Наши цели - как можно ближе подойти к вершине подиума на Тур де Франс и вообще на любом Гранд-туре, на других гонках. Получится ли это в предстоящем сезоне, пока неизвестно. Мы знаем, что конкуренция очень жёсткая.

Считаю, что некоторые ошибочно полагают, что у нас рассеивается фокус, но таким всегда было ДНК нашей команды от предыдущих владельцев до INEOS. Наши амбиции остались прежними. Для тех, кто находится внутри команды, предельно ясно, что мы, прежде всего, команда, которая борется за генеральную классификацию. Мы хотим быть на высшей ступени подиума.

Дэйв (Брэйлсфорд) - Крёстный отец этой команды. Он её основатель. Для нас большая честь, что он по-прежнему доступен для команды, он занимает должность директора INEOS Sport и отвечает не только за велоспорт, но и за другие виды спорта. Дэйв, пожалуй, самый увлекающийся человек из всех, с кем я когда-либо работал. У него страсть к велоспорту, в котором он добился рекордных достижений. Не удивляйтесь, если увидите Дэйва на гонке. Но он будет приходить на них не для того, чтобы проверять наши «домашние задания», а поддержать команду, как он поддерживает все команды INEOS.

Всем гонщикам, которые покинули нашу команду, независимо от того, привлекли ли их финансовые предложения или другие возможности, в которых они нуждались, мы желаем всего хорошего.

Смена гонщиков происходит каждый год, некоторые принесли команде большие успехи. Мы благодарны им за это и надеемся, что они добьются успехов, куда бы ни направились.

Наша задача - не просто догнать те команды, которые преуспели за последние годы, а найти способ их обогнать. Они не просто повторили то, что получалось у нас, но и внедрили новое, благодаря чему достигли своего уровня. В этом и есть радость элитного велоспорта - каждое поколение находит пути, чтобы превзойти предшествующее.

Не случайно за наши спортивные результаты будет отвечать учёный - Скотт Дроэр. Он новатор, использующий технологии, данные и науку. Но не только он даст нам ответы. Безусловно, в плане инноваций мы не оставим в стороне ни одну деталь наших выступлений».