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Магнус Шеффилд продлил контракт с велокомандой INEOS Grenadiers

Магнус Шеффилд продолжит выступать в команде INEOS Grenadiers до конца 2026 года

 

Магнус Шеффилд продлил контракт с велокомандой INEOS Grenadiers

 

 

 

21-летний американский велогонщик Магнус Шеффилд (Magnus Sheffield) продлил контракт с британской велокомандой INEOS Grenadiers до конца 2026 года. Уроженец Питтсфорда (штат Нью-Йорк), присоединился к команде в 2021 году, в 19 лет, а в 2022 уже  принёс INEOS Grenadiers победу в классике Brabantse Pijl, стал призёром Тура Дании, где также выиграл этап с индивидуальной гонкой на время.

 

В 2023 году Магнус Шеффилд стал призёром Тура Норвегии, занял 4-е место на Туре Даун Андер, финишировал 3-м в открывшей Тиррено-Адриатико-2023 разделке. Этот сезон Магнус Шеффилд начал на Волте Алгарве, где занял 2-е место на 4-м этапе с индивидуальной гонкой на время, в которой уступил лишь победителю, чемпиону мира в разделке Ремко Эвенепулу (Soudal Quick Step).

 

Магнус Шеффилд: «Когда я рос, поставил перед собой большую цель - присоединиться к этой команде, чтобы выступать с гонщиками, на которых равнялся, которые были для меня примером для подражания. Поэтому для меня большое достижение, что я стал гонщиком INEOS Grenadiers. И я очень рад, что продолжу выступать в ней в ближайшем будущем.

 

Меня невероятно поддерживает как в спортивном плане, так и вне велосипеда, возможность развиваться в этой среде. Для меня это настоящая привилегия. Считаю эту команду идеальной для следующей главы моей карьеры.

 

Этот год очень важен для меня: Олимпийские игры в Париже - моя большая цель, особенно в преддверии домашних Игр в Лос-Анджелесе в 2028 году. Еще одна цель на этот сезон - выиграть первую гонку Мирового тура, а также многодневную гонку. Я бы очень хотел побороться за один из Монументов или одну из больших Классик, так что есть к чему стремиться!»

 

Джон Аллерт (John Allert), генеральный директор INEOS Grenadiers: "За свою короткую карьеру Магнус наглядно продемонстрировал, что он очень талантлив. Он показал несколько выдающихся результатов и обладает огромным потенциалом для роста. Его профессионализм сочетается его поведением как в гонках, так и вне велосипеда, что делает его очень перспективным велогонщиком.

 

«Гренадеры» нацелены развивать гонщиков, которые являются одними из самых талантливых в мире, и Магнус - пример нашей приверженности этой цели. Мы очень рады, как развивается его карьера, и поддерживаем его в достижении больших целей, которые он перед собой поставил".

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Теги к статье: Магнус Шеффилд Magnus Sheffield INEOS Grenadiers

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