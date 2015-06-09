Новые назначения и изменения в велокоманде INEOS Grenadiers

Команда INEOS Grenadiers объявила о новых назначениях и изменениях перед сезоном 2024 года

Британская велокоманда INEOS Grenadiers объявила об изменениях и новых назначениях перед стартом сезона 2024 года. Сейчас состав команды (гонщики, персонал и партнёры команды), находится на Майорке (Испания) в ежегодном предсезонном тренировочном лагере.

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Джон Аллерт (John Allert) - новый главный исполнительный директор команды (Chief Executive Officer). Его назначение вступает в силу немедленно. Аллерт работает в команде с 2022 года в качестве исполнительного директора. Он станет ответственным за ежедневное управление INEOS Grenadiers, будучи подчинённым Дэйва Брэйлсфорда (Dave Brailsford) и Жана Клода Бланка (Jean-Claude Blanc) в INEOS Sport.

Скотт Дроэр (Dr. Scott Drawer) будет выполнять роль директора, отвечающего за выступление команды. Дроэр уже работал в команде прежде, у него есть опыт работы в элитных спортивных организациях, включая England Rugby и UK Sport, а также в сборной Великобритании, где он руководил исследования и инновациями в течение пяти олимпийских циклов. Последнее место работы Скотта Дроэра - руководитель спортивного отдела во всемирно известной школе Миллфилд (Millfield School), которая выпустила сотни олимпийцев и профессиональных спортсменов.

Стив Каммингс (Steve Cummings) назначен директором по гонкам, Иманол Эрвити (Imanol Erviti) - спортивным директором. Стив Каммингс возглавлял команду INEOS Grenadiers на Тур де Франс два последних сезона.

Иманол Эрвити завершил 19-летнюю карьеру профессионального велогонщика в конце 2023 года. Он присоединится к INEOS Grenadiers в качестве спортивного директора с 1 января 2024 года.

Джон Аллерт, новый главный исполнительный директор команды INEOS Grenadiers: «Для меня большая честь возглавить эту команду. Я восхищаюсь талантом гонщиков, моих товарищей по команде, уровнем наших партнёров, а также возможностью работать вместе с ними, чтобы написать новую главу успеха для INEOS Grenadiers. У этой команды невероятное и успешное наследие, но при этом наши амбиции велики как никогда. Им идеально соответствует усиление нашей команды».

Скотт Дроэр, менеджер по выступлениям команды: «Я сразу ухватился за шанс вернуться в команду. INEOS Grenadiers начинает интересную главу с большими целями на будущее. Мне не терпится внести вклад в этот процесс. Команда ориентирована на результат и инновации. С нетерпением жду начала работы с группой, которая так нацелена на совершенствование и борьбу ради победы».

Стив Каммиингс: «У команды очень чёткий фокус, цель и перспективы. Горжусь, что возглавлю команду на крупнейших велогонках. Мы всецело сосредоточены на том, чтобы вернуться на высшую ступень подиума. Наша команда обладает впечатляющим опытом, в ней выступают молодые талантливые гонщики, работают сотрудники мирового уровня. Мы сделаем всё возможное, чтобы достичь наших целей».

Иманол Эрвити: «После завершения моей карьеры дальше всё разворачивалось очень быстро. Возможность работать в INEOS Grenadiers появилась как нельзя вовремя, я не смог отказаться от этого нового вызова. Я уже знаком со многими людьми команды, мне уже рассказывали о культуре и атмосфере Grenadiers, об амбициях и устремлениях сотрудников. После нескольких дней на Майорке смог увидеть это своими глазами.

Моя новая роль выводит меня из зоны комфорта, потому что эта работа отличается от обязанностей профессионального велогонщика. Плюс я буду работать в новой команде, на другом языке. Но считаю, что нет лучшего места для обучения, чем в такой команде как INEOS Grenadiers. Основа этических принципов команды - точность и постоянное стремление к совершенствованию. Мне нравится такой менталитет».