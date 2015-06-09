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Новые назначения и изменения в велокоманде INEOS Grenadiers

Команда INEOS Grenadiers объявила о новых назначениях и изменениях перед сезоном 2024 года

 

 

 

Британская велокоманда INEOS Grenadiers объявила об изменениях и новых назначениях перед стартом сезона 2024 года. Сейчас состав команды (гонщики, персонал и партнёры команды), находится на Майорке (Испания) в ежегодном предсезонном тренировочном лагере.

 

Photo (c) INEOS Grenadiers Team

 

Джон Аллерт (John Allert)  -  новый главный исполнительный директор команды (Chief Executive Officer). Его назначение вступает в силу немедленно. Аллерт работает в команде с 2022 года в качестве исполнительного директора. Он станет ответственным за ежедневное управление INEOS Grenadiers, будучи подчинённым  Дэйва Брэйлсфорда (Dave Brailsford) и Жана Клода Бланка (Jean-Claude Blanc) в INEOS Sport.

 

Скотт Дроэр (Dr. Scott Drawer) будет выполнять роль директора, отвечающего за выступление команды. Дроэр уже работал в команде прежде, у него есть опыт работы в элитных спортивных организациях, включая England Rugby и UK Sport, а также в сборной Великобритании, где он руководил исследования и инновациями в течение пяти олимпийских циклов. Последнее место работы Скотта Дроэра - руководитель спортивного отдела во всемирно известной школе Миллфилд (Millfield School), которая выпустила сотни олимпийцев и профессиональных спортсменов.

 

Стив Каммингс (Steve Cummings) назначен директором по гонкам, Иманол Эрвити (Imanol Erviti) - спортивным директором. Стив Каммингс возглавлял команду INEOS Grenadiers на Тур де Франс два последних сезона.

 

Иманол Эрвити завершил 19-летнюю карьеру профессионального велогонщика в конце 2023 года. Он присоединится к INEOS Grenadiers в качестве спортивного директора с 1 января 2024 года.

 

Джон Аллерт, новый главный исполнительный директор команды INEOS Grenadiers: «Для меня большая честь возглавить эту команду. Я восхищаюсь талантом гонщиков, моих товарищей по команде, уровнем наших партнёров, а также возможностью работать вместе с ними, чтобы написать новую главу успеха для INEOS Grenadiers. У этой команды невероятное и успешное наследие, но при этом наши амбиции велики как никогда. Им идеально соответствует усиление нашей команды».

 

Скотт Дроэр, менеджер по выступлениям команды: «Я сразу ухватился за шанс вернуться в команду. INEOS Grenadiers начинает интересную главу с большими целями на будущее. Мне не терпится внести вклад в этот процесс. Команда ориентирована на результат и инновации. С нетерпением жду начала работы с группой, которая так нацелена на совершенствование и борьбу ради победы».

 

Стив Каммиингс: «У команды очень чёткий фокус, цель и перспективы. Горжусь, что возглавлю команду на крупнейших велогонках. Мы всецело сосредоточены на том, чтобы вернуться на высшую ступень подиума. Наша команда обладает впечатляющим опытом, в ней выступают молодые талантливые гонщики, работают сотрудники мирового уровня. Мы сделаем всё возможное, чтобы достичь наших целей».

 

Иманол Эрвити: «После завершения моей карьеры дальше всё разворачивалось очень быстро. Возможность работать в INEOS Grenadiers появилась как нельзя вовремя, я не смог отказаться от этого нового вызова. Я уже знаком со многими людьми команды, мне уже рассказывали о культуре и атмосфере Grenadiers, об амбициях и устремлениях сотрудников. После нескольких дней на Майорке смог увидеть это своими глазами.

 

Моя новая роль выводит меня из зоны комфорта, потому что эта работа отличается от обязанностей профессионального велогонщика. Плюс  я буду работать в новой команде, на другом языке. Но считаю, что нет лучшего места для обучения, чем в такой команде как INEOS Grenadiers. Основа этических принципов команды - точность и постоянное стремление к совершенствованию. Мне нравится такой менталитет».

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Теги к статье: INEOS Grenadiers

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  1. Имя: Alik

    Astanaforever

    Вчера, 21:41 | Регистрация: 30.06.2017

    Побеждать тока не с кем.

    Вся жизнь это гонка.

  2. s75

    Вчера, 22:53 | Регистрация: 9.06.2015

    CEO. Больше никаких и.о. и чертежных досок, теперь ежедневная текучка и строгая иерархия, оба босса будут осуществлять генеральное руководство командой в перерывах футбольных матчей. Драуэр - обратно.. в серую зону?

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Комментарии

  • s75
    Новые назначения и изменения в ... (2)
    s75-Фото

    CEO. Больше никаких и.о. и чертежных досок, теперь ежедневная текучка и строгая иерархия, оба босса будут осуществлять генеральное руководство командой в перерывах футбольных матчей. Драуэр - обратно.. в серую зону?

  • Astanaforever
    Новые назначения и изменения в ... (2)
    Astanaforever-Фото
    Побеждать тока не с кем.
  • s75
    Трансферные новости пелотона-2 ... (119)
    s75-Фото

    Инеос выпустили пресс-релиз относительно кадровых перестановок в руководстве команды.

    https://www.ineosgrenadiers.com/article/ineos-grenadiers-announce-key-appointme
    nts

    Как и ожидалось, место Эллингворта займет Аллерт, место Хэммонда - Каммингс. Подтвержден приход в команду на роль DS Иманола Эрвити.

    Подтвердилась появившаяся днем информация о возвращении Драуэра - заменит ушедшего в Куинс Парк Рейнджерс Уильямса.

  • s75
    Трансферные новости пелотона-2 ... (119)
    s75-Фото

    WF:

    Журналист, занимающийся велоспортом Феликс Лоу, распространяет в социальных сетях слух о том, что старый знакомый Скотт Драуэр фигурирует в качестве нового директора по выступлениям в INEOS Grenadiers .

    Скотт Дравер в настоящее время работает директором по спорту в Millfield School, одной из крупнейших частных школ Великобритании. Однако он не новичок в британском велоспорте. В прошлом он был менеджером Team Sky Performance Hub (2016–2018), главой отдела исследований и инноваций Британского олимпийского комитета UK Sport (2003–2013) и Английского института спорта (2013–2014).

    Драуэр — относительно неизвестное имя в велоспорте, но у него есть опыт работы за кулисами в Team Sky. В INEOS Grenadiers он является предполагаемым преемником Рода Эллингворта, который неожиданно ушел в отставку в середине ноября. Он занимал должность заместителя руководителя команды с 2021 года после «повышения» сэра Дэйва Брэйлсфорда .

  • sashaney
    Кристиан Прюдомм надеется на з ... (5)
    sashaney-Фото
    С точки зрения теледрамы, конечно, разделка на 21 этапе - самое то. Но лично мне больше по вкусу тактические разборки генералов на горных этапах. Индивидуальная разделка несёт в себе много непредсказуемого (см Роглич и его цепь). Вообще проиграть всё накапливаемые секундами преимущество сотнями кило, чтобы слить за десяток - удовольствие ниже среднего. Так там Прюдому и передайте:" Баба Яга против".
  • nightbuster33
    Кристиан Прюдомм надеется на з ... (5)
    nightbuster33-Фото

    Более точно мог предсказать,только "reford?".

  • nightbuster33
    Давид де ла Крус подписал конт ... (5)
    nightbuster33-Фото
    Прежде чем,что-то комментировать необходимо быть в курсе событий, хотя бы публикуемых на данном сайте.(См.список гонщиков,завершившие карьеру в этом сезоне).Иначе "ЯНУС"ы заклюют.Надеюсь,что не нужно напоминать,кто такой был мифический ЯНУС.
  • Astanaforever
    Давид де ла Крус подписал конт ... (5)
    Astanaforever-Фото
    Дядя..таких бы Санчесов Астане человек пять и все гонки выигрывали бы. Ниче ты не шаришь в велоспорте и людях.
  • si40w
    Кристиан Прюдомм надеется на з ... (5)
    si40w-Фото
    Или Фрум)))
  • дрокер
    Ян Ульрих: “Считаю, что я засл ... (37)
    дрокер-Фото

    Ленс ответил:

     

    "Ян и я, мы были иконами. Это звучит нескромно, но мы были величайшими велогонщиками того дерьмового поколения. В то время как остальные гонщики, принимавшие допинг, могли продолжать работать, к Яну, мне и Марко Пантани относились по-особому. Это цена, которую вы платите, когда вы лучший в спорте. Мне потребовалось 10 лет, чтобы выбраться из этой ямы. Было тяжело. И именно поэтому я не брошу Яна в этой беде", — Армстронг Лэнс

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