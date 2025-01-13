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Джордж Беннетт о победителях Тур де Франс, выступлении в UAE Team Emirates и выборе команды

Джордж Беннетт: «Всё дело в генетике, в мощном моторе»

 

 

Джордж Беннетт (George Bennett) выступал в самых успешных на Гранд-турах командах UAE Team Emirates (в 2022 и 2023) и Visma Lease a Bike (с 2015 по 2021). Сейчас 34-летний новозеландский велогонщик начинает второй сезон в команде Israel - Premier Tech. По мнению Джорджа Беннетта один из залогов успеха велогонщика - найти команду, в которой будет комфортно выступать и бороться за результаты.

 

Джордж Беннетт о победителях Тур де Франс, выступлении в UAE Team Emirates и выборе команды

Photo (c) Israel Premier-Tech Team

 

 

В команде UAE Team Emirates, где нет недостатка в талантах, где на одной гонке может быть несколько капитанов, надёжные доместики, каким является Джордж Беннетт, требуются вдвойне. Поэтому от новозеландского гонщика во время его выступления в UAE Team Emirates не ждали побед, но требовали участвовать в большом количестве гонок, где он должен был защищать капитанов.

 

Падения и болезни помешали Джорджу Беннетту в полной мере проявить себя в UAE Team Emirates, где он сошёл с Тур де Франс 2022 из-за ковида, а из-за падения на Туре Швейцарии в 2023 его не взяли в состав на Тур де Франс. Контракт с Israel Premier Tech дал Джорджу Беннетту шанс найти своё место в пелотоне.

 

В интервью журналу Rouleur Джордж Беннетт рассказал о методах работы команд UAE Team Emirates и поделился своим мнением о причинах успехов победителей Тур де Франс последних лет - Тадея Погачара и Йонаса Вингегора.

 

Джордж Беннетт: «Людям всегда нравится придавать романтическую загадочность гонщикам, которые очень талантливы благодаря своей генетике. О таких гонщиках говорят, что ментально они  - крепость. Но это миф. Всё дело в генетике, в мощном моторе.

 

Можно найти гонщика, который работает упорнее, чем эти парни, но он всё равно не сможет быть настолько же хорош. Я очень хорошо знаю некоторых из этих ребят-генеральщиков. Мне приходилось сидеть с ними за столом и следить, чтобы они доели свой завтрак, потому что они сильно нервничали перед гонкой. А потом они становятся победителями Тур де Франс.

 

Нельзя сказать, что психологически они несокрушимы. Это не так. У них просто нереальная генетика. На их стороне биология, это просто лотерея. Люди хотят, чтобы они были богами, которые работают под дождём по 40 часов в неделю. Я не говорю, что они мало работают, но не факт, что четверо самых трудолюбивых в мире велогонщиков являются и самыми лучшими.

 

До прихода в UAE я обычно ставил цели на определённые гонки, готовился к ним, тренировался на высоте, а потом работал в гонке так, как мне удобно. Но в последние несколько лет получалось так, что едешь сюда, потом туда. Работа была менее структурирована, изменения чаще вносились в последнюю минуту. У меня хороший «мотор», но в то же время он хрупкий. Я не слишком хорошо справлялся с нагрузкой от большого количества гонок, это моя слабость, мне необходимо стать выносливее, над чем я и работаю.

 

В команде UAE тестировали не так много, как в Jumbo. Они просто подбирали гонщиков по результатам гонок, потому что у них хватало бюджета. В Israel Premier Tech я попал в среду, где проводили огромное количество тестов со специальным оборудованием. Мы делаем то же самое, если не больше, чем в команде Jumbo. У нас есть все эти высококлассные протоколы по производительности, питанию, аэродинамике, оборудованию, тренировкам, высоте, по всему.

 

Некоторые команды подписывают только молодёжь, но тогда эти ребята катаются как клоуны, не понимая, что происходит. Поэтому гонщики постарше тоже нужны. А я ещё не настолько стар.

 

Я пытаюсь вернуться к тому, что срабатывало для меня, когда я находился в гонках впереди. У меня не было времени для тренировок из-за всех этих гоночных дней (в UAE). Я пришёл в Israel Premier Tech и сказал, что мне нужна возможность готовиться к гонкам. Они приняли это к сведению, расписание, которое мне составили, мне идеально подходило, в промежутках я мог уезжать и тренироваться.

 

Считаю, что просто надо найти то, что важно для тебя. Для кого-то важнее выступать в роскошной команде с шикарным автобусом и летать бизнес-классом. Кому-то важнее товарищи по команде и удобный график гонок.

 

У меня были варианты, я мог выбрать деньги и пойти в команду, где продолжал бы делать то, что делал раньше. Но вместо этого я выбрал проконтинентальную команду, попал в условия, которые лучше всего подходят для возвращения на свой высокий уровень. Я по-прежнему люблю велоспорт, мне кажется, мог бы заниматься им лет 10. Мне всё очень нравится. Ужасно, когда ты боишься гонок, потому что тебе плохо. Но когда ты в порядке, то ждёшь гонки как праздник, с нетерпением».

 

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Теги к статье: Джордж Беннетт George Bennett Israel Premier Tech

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Комментарии

  • nightbuster33
    Итан Хейтер о переходе в Souda ... (1)
    nightbuster33-Фото

    В разделке не силен,но голова работает, на Чемпионате Англии во время догнал отрыв из двух гонщиков,один из которых был Max Walker, последние 10-15 км. почти не выходя для лидирования,спокойно выиграл гонку.Повторится ли такое в новом сезоне-едва ли.На ЧА выступали "волчата", а на WT будут ВОЛКОДАВЫ.

  • Джамайка
    Ремко Эвенепул: "Хочу быть на ... (6)
    Джамайка-Фото

    блииинннннн..... все идет хуже, чем ожидалось и надеялось...

    плечо вывхнуто, нерв задет, не восстановился....тренировки откладываются

  • Ernat78
    Ремко Эвенепул: "Хочу быть на ... (6)
    Ernat78-Фото

    удачи ему

  • RVL
    Менеджер команды Lotto о бюдже ... (7)
    RVL-Фото

    +1 за непотолок

    Женское вело это соц проект на фоне Лотто 

  • VeloVelo
    Команда XDS Astana Development ... (5)
    VeloVelo-Фото
    Нет, а что там?
  • микеле оп-оп-оп
    Менеджер команды Lotto о бюдже ... (7)
    микеле оп-оп-оп-Фото

    Какие-то наивные рассуждения, особенно о потолке, особенно у жителя европы, любителя СК. 

    Нет денег - закрывай лавочку. Придут другие, с деньгами. Арабы и др. буратины не будут подстраиваться под Лотто, будет наоборот. Успешные виды спорта научились грамотно вести дела, процветают. Велоспорт, возможно, слегка отстаёт в этом смысле. Хотя, если судить по женщинам, которых с недавних пор начали показывать наравне с мужиками, в нашем виде не всё так плохо.

  • Стриж
    Менеджер команды Lotto о бюдже ... (7)
    Стриж-Фото
    Цитата: JetRevel
    Я много писал и говорю об этом,никто не станет покупать шоу ради шоу.Кому интересно платить деньги за трансляцию соло Тадея в 100км? Я такое не куплю,реклама и рейтинг следовательно мимо,мне кажеться тут нужен жесткий регламент в 10 млн и баста.Такая модель думаю пробудет еще пару лет максимум,сейчас когда все в трансляциях решает реклама велоспорт останется попросту без денег.Джиро и Вуэльта уже не интеренсы никому с точки зрения телетранслиции,одним Туром все вопросы не закрыть.
    Так и есть. Писал ранее что идёт к тому что только 3 команды будут разбирать 90% всего! Нужен жёсткий потолок - 20млн например и не больше
  • JetRevel
    Менеджер команды Lotto о бюдже ... (7)
    JetRevel-Фото

    Я много писал и говорю об этом,никто не станет покупать шоу ради шоу.Кому интересно платить деньги за трансляцию соло Тадея в 100км? Я такое не куплю,реклама и рейтинг следовательно мимо,мне кажеться тут нужен жесткий регламент в 10 млн и баста.Такая модель думаю пробудет еще пару лет максимум,сейчас когда все в трансляциях решает реклама велоспорт останется попросту без денег.Джиро и Вуэльта уже не интеренсы никому с точки зрения телетранслиции,одним Туром все вопросы не закрыть.

  • JetRevel
    Менеджер команды Lotto о бюдже ... (7)
    JetRevel-Фото
    Евроспорт в системе Дискавери уже давно,подписка 9.99 в месяц на 10 каналов есть включая Евроспорт,я смотрю на работе.Дома велоспорт смотрю в пакете Скай,там 20.99 в месяц,но каналов очень много и трансляции идут не один час.Купил пакет Евразия ради СК голоса,ну 25 лет его слушаю потому-что)))
  • RVL
    Менеджер команды Lotto о бюдже ... (7)
    RVL-Фото

    Всегда стонали, мечтали о новой модели велоспорта, и было непросто. Рынок дело непростое...

    Но и 3 команды тоже шоу не сделают. Будут дальнейшие изменения, которые приведут к эффективной модели.

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4 Роглич П. (Slo) (TJV) 5603
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