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Ваут Пулс о переходе в велокоманду XDS Astana

Ваут Пулс: «Для меня важно выиграть этапы на всех трёх Гранд-турах»

 

37-летний нидерландский велогонщик Ваут Пулс (Wout Poels) в 2025 году надеется в составе команды XDS Astana исполнить свою мечту — стать победителем этапов всех трёх Гранд-туров. У него уже есть победы на этапах Тур де Франс и Вуэльты Испании, поэтому его главной целью в предстоящем сезоне станет Джиро д’Италия.

 

Последние пять лет Ваут Пулс выступал в команде Bahrain Victorious, которая в прошлом году в последний момент вычеркнула его из состава на итальянский Гранд-тур, что стало одной из причин ухода из этой команды.

 

Photo credit (c) XDS Astana Team

 

 

В интервью Wielerevue Ваут Пулс рассказал, что на его переход в команду XDS Astana повлиял друг, знакомый с Кейсом Болом: «Мне надо немного привыкнуть к новой команде. Я пять лет выступал в Bahrain Victorious, знал, как там всё устроено. Теперь надо понять, как всё работает здесь, но это всё само получится со временем. Мой хороший друг постоянно тренируется с Кейсом Болом. Я через него смог обратится к Кейсу. Кейс очень простой парень, он выступает в этой команде уже несколько лет, и ему всё нравится».

 

О переходе в XDS Astana и своих целях Ваут Пулс рассказал в интервью WielerFlits.

 

Ваут Пулс: «В команде XDS Astana у меня больше влияния на свою программу гонок. Мотивированный гонщик с правом голоса при планировании своей программы лучше, чем тот, за которого уже всё сделано, и кто неохотно поедет на некоторые гонки. Поэтому, да, я быстро сделал выбор.

 

Меня исключили из состава на Джиро в последний момент, так и не объяснив причин. Им нужен был гонщик другого типа, и кроме этого, они хотели использовать меня на Тур де Франс как помощника Сантьяго Буйтраго. Честно скажу, что я тогда очень расстроился. Нет, я не стал об этом кричать направо и налево, хотя мог бы наделать много шума. Однако в таком случае под удар подставляешь сам себя. Из-за всего этого я потом две недели неважно себя чувствовал.

 

Переломный момент — это слишком громко, но, конечно, этот случай сыграл свою роль. Для себя складываешь все за и против, а затем рассматриваешь другие предложения. Я спросил себя: «Чего ещё я хочу добиться?»

 

Конечно, Джиро д’Италия — главная цель, и считаю её по-прежнему достижимой. Для меня очень важно выиграть этапы на всех трёх Гранд-турах. Кроме того, хочу хорошо выступать в каждой гонке. Мне нравится бороться за призовые места, хочу везде выкладываться по максимуму, будь то на уровне Мирового тура или дивизионом пониже, как было в прошлом году на Туре Венгрии. Сейчас я хорошо провожу зиму, хочу быть в форме с самого начала сезона, так же, как в 2022 году, когда выиграл Руту дель Соль (Вуэльту Андалусии)».

 

Ваут Пулс — участник 23 Гранд-туров, обладатель 24 побед, в том числе классики-Монумента Льеж-Бастонь-Льеж, этапов Тур де Франс и Вуэльты Испании, этапов Критериума Дофине, Тиррено-Адриатико, Вуэльты Каталонии, Париж-Ницца, Тура Страны Басков, Тура Польши, победитель Вуэльты Андалусии-Руты дель Соль и Вуэльты Валенсианы.

 

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Теги к статье: Ваут Пулс Wout Poels XDS Astana Team

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  1. Имя: Азамат

    AzaKonta

    Сегодня, 10:38 | Регистрация: 18.01.2010

    Поедпенсионное настроение скорее всего, увы, Ваут уже не торт.

  2. Имя: Сергей

    SVS

    Сегодня, 11:15 | Регистрация: 26.04.2017

    Дайте мне выиграть этап Джиро, а дальше посмотрим (тм) :)....

  3. Имя: Александр

    kwwk

    Сегодня, 13:59 | Регистрация: 31.05.2014

    Воставший из пепла, часть 2?

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