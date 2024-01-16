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Ваут Пулс: “В команде Bahrain Victorious я смог реализовать свои возможности”

Ваут Пулс о нереализовавшейся мечте выступать в цветах Jumbo-Visma и успехе в команде Bahrain Victorious

 

 

 

 

36-летний нидерландский велогонщик команды Bahrain Victorious Ваут Пулс (Wout Poels) провёл один из самых успешных сезонов — впервые в карьере выиграл этап Тур де Франс и этап Вуэльты Испании.

 

Победа на 15-м этапе Тур де Франс-2023 стала самым ярким моментом сезона, о котором Ваут Пулс рассказал в интервью Helden Magazine. Он также признался, что дважды в карьере вёл переговоры о контракте с Jumbo-Visma, но не жалеет, что  они ни к чему не привели, так как в команде Bahrain Victorious он получил свободу действий.

 

 

Ваут Пулс: «В прошлом я дважды вполне серьёзно вёл переговоры с командой Jumbo-Visma, но как-то дальше разговоров мы не продвинулись. Когда сейчас смотришь на эту команду, понимаешь, что у них всё как надо. Я бы солгал, если бы сказал, что не хотел у них выступать. Но с другой стороны я перешёл в Bahrain Victorious, чтобы получить свободу в реализации своих возможностей, и всё сложилось отлично.

 

В тот день, когда выиграл этап Тур де Франс, нельзя сказать, что чувствовал себя хорошо с самого старта и знал, что победа будет моей. Наоборот. В предыдущий день я потратил слишком много сил, поэтому не был уверен, что ещё одна попытка принесёт победу на этапе. Бороться за неё решил уже во время гонки.

 

Ван Арт был очень силён, поэтому моим единственным шансом избавиться от него была атака на крутом отрезке предпоследнего подъёма. Там я должен был увидеть, когда «корабль сядет на мель». Но когда атаковал, сразу засомневался, что поехал слишком рано. Однако разрыв рос, я смог выиграть. Когда увидел линию финиша, пришло облегчение. Я не мог поверить. В миг, когда пересёк финиш, вся моя карьера промелькнула перед глазами. Моя мечта сбылась. И факт, что к тому же я выиграл у Ваута Ван Арта, сделал эту победу идеальной».

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Теги к статье: Ваут Пулс Wout Poels Bahrain Victorious

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Комментарии

  • Krakk
    Ральф Денк о стратегии команды ... (6)
    Krakk-Фото

    На 100% убежден, что Примож из той породы гонщиков, для кого престиж гонки определяет тяжесть рельефа, как и должно быть у сильнейших гонщиков. Разделки его не пугают, но и совершенно не привлекают, если это, конечно, не Луссари; у меня ощущение, что он и не стремится на них набирать преимущество, полагая, что судьбу гонки должны решать тяжелейшие королевские этапы с крутыми горными финишами. Маршрут предстоящей Джиро вызвал у него только отвращение и брезгливость.
    Неопровержимым доказательством изначальной ставки на Джиро служит тот факт, что он лично приехал на презентацию. На презентацию якобы так важного для него Тура не поехал, а в Тренто рванул, предвкушая убийственные перевалы и невиданные ранее градиенты, и такой облом. И все опять забыли, что в прошедшем году он предпочел Джиро Туру, очевидно, из-за серьезных гор.

  • Гонщик
    Тадей Погачар: «Надеюсь, мой с ... (1)
    Гонщик-Фото

    Видимо за что проиграл семь минут  датчанину , что а голове у этих награждальщиков ...

  • Velolife
    Ваут ван Арт и Матье ван дер П ... (6)
    Velolife-Фото

    David Lappartient не был так категоричен. Он был недоволен. И многими его заявление было воспринято как угроза недопуска к ЧМ тех, кто будет пропускать этапы КМ (их в сезоне 14). Уже прошли 3 и ЧЕ. И не все звёзды велокросса (Fem van Empel, Puck Pieterse,  Michael Vanthourenhout, Thibault Nys, в собенности) участвовали во всех 3-х заездах. Не говоря уже о Mathieu van der Poel, Wout van Aert и Tom Pidcock. 1-е двое встретятся на велокроссовых трассах (тропах)  только в конце декабря. Однако думаю, что все, кто захочет и сможет, примут участие в ЧМ.

  • Earl57
    Ваут ван Арт и Матье ван дер П ... (6)
    Earl57-Фото
    Топы, кроме МВДП, и так не собираются участвовать в ЧМ по велокроссу. Речь именно о велокроссе, на шоссе Кубка мира нет. В UCI хотят наказать молодого парня, который вместо этапа КМ поехал коммерческую гонку с хорошими призовыми. Из-за чего собственно и разгорелся сыр-бор.
  • RVL
    Ваут ван Арт и Матье ван дер П ... (6)
    RVL-Фото

    Саган планирует набирать очки...а как иначе его запустят?

  • Pugachev
    Ваут ван Арт и Матье ван дер П ... (6)
    Pugachev-Фото
    Мне кажется, есть некоторая справедливость в таком ограничении... Но только вот допускать по каким-либо очкам, начисляемым чисто за участие...
  • Earl57
    Ваут ван Арт и Матье ван дер П ... (6)
    Earl57-Фото

    ЧМ будет 4 февраля, для Ван Арта это слишком поздно, особенно если он собирается начать шоссейный сезон в марте. У него даже пара гонок в конце января и то под вопросом.

    Пидкок вообще еще свои планы на велокросс не озвучил. Но он обычно в феврале велокросс не гоняет, у него в это время уже подготовка к шоссе идет.

     

    Ну и там Лапартьен выступил с заявлением, что те гонщики, которые пропускают этапы Кубка мира, не будут допущены к ЧМ по велокроссу. А ваны и Пидкок постоянно по полсезона пропускают.

  • MVDP
    Ваут ван Арт и Матье ван дер П ... (6)
    MVDP-Фото

    Жаль, все топы в последние годы никак на ЧМ не соберутся.

  • BlAr
    Ральф Денк о стратегии команды ... (6)
    BlAr-Фото
    Если в приоритете у Роглича была Джиро, ему незачем было уходить из TJV. Он вполне способен взять такую Джиро с относительно короткими, подходящими ему этапами. И длинные разделки тоже не то, что способно его отпугнуть.
    Хиндли - другое дело. Тут действительно маршрут 100% не под него.
  • Krakk
    Ральф Денк о стратегии команды ... (6)
    Krakk-Фото

    А ведь изначально в приоритете у Роглича (и Хиндли) была именно Джиро, но после того, как организаторы так "удружили", пришлось перекраивать планы. При всей ее нелепости, никак не могу отделаться от мысли, что Власов лично принимал участие в разрвботке маршрута Джиро, теперь довольно потирает руки и посмеивается над сокомандниками. Интересно, что по этому поводу думают Роглич с Хмндли? Они ведь были на презентации, куда ехали с большими надеждами, и по ее итогам наверняка возникло желание зажать Веньи в темном углу и вежливо поинтересоваться: "Че за хрень?!"

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1 Погачар Т. (Slo) (UAD) 7685
2 Вингегор Й. (Den) (TJV) 6304
3 Эвенепул Р. (Bel) (SQS) 5631
4 Роглич П. (Slo) (TJV) 5603
5 Ван Арт В. (Bel) (TJV) 4762
6 Педерсен М. (Den) (TLT) 4606
7 Ван дер Пул М. (Ned) (ADC) 4163
8 Йейтс А. (GBr) (UAD) 4007
9 Филипсен Я. (Bel) (ADC) 3912
10 Алмейда Ж. (Por) (UAE) 3110

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