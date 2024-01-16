Ваут Пулс: “В команде Bahrain Victorious я смог реализовать свои возможности”

Ваут Пулс о нереализовавшейся мечте выступать в цветах Jumbo-Visma и успехе в команде Bahrain Victorious

36-летний нидерландский велогонщик команды Bahrain Victorious Ваут Пулс (Wout Poels) провёл один из самых успешных сезонов — впервые в карьере выиграл этап Тур де Франс и этап Вуэльты Испании.

Победа на 15-м этапе Тур де Франс-2023 стала самым ярким моментом сезона, о котором Ваут Пулс рассказал в интервью Helden Magazine. Он также признался, что дважды в карьере вёл переговоры о контракте с Jumbo-Visma, но не жалеет, что они ни к чему не привели, так как в команде Bahrain Victorious он получил свободу действий.

Ваут Пулс: «В прошлом я дважды вполне серьёзно вёл переговоры с командой Jumbo-Visma, но как-то дальше разговоров мы не продвинулись. Когда сейчас смотришь на эту команду, понимаешь, что у них всё как надо. Я бы солгал, если бы сказал, что не хотел у них выступать. Но с другой стороны я перешёл в Bahrain Victorious, чтобы получить свободу в реализации своих возможностей, и всё сложилось отлично.

В тот день, когда выиграл этап Тур де Франс, нельзя сказать, что чувствовал себя хорошо с самого старта и знал, что победа будет моей. Наоборот. В предыдущий день я потратил слишком много сил, поэтому не был уверен, что ещё одна попытка принесёт победу на этапе. Бороться за неё решил уже во время гонки.

Ван Арт был очень силён, поэтому моим единственным шансом избавиться от него была атака на крутом отрезке предпоследнего подъёма. Там я должен был увидеть, когда «корабль сядет на мель». Но когда атаковал, сразу засомневался, что поехал слишком рано. Однако разрыв рос, я смог выиграть. Когда увидел линию финиша, пришло облегчение. Я не мог поверить. В миг, когда пересёк финиш, вся моя карьера промелькнула перед глазами. Моя мечта сбылась. И факт, что к тому же я выиграл у Ваута Ван Арта, сделал эту победу идеальной».