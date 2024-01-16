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Состав велокоманды Bahrain Victorious на 2024 год

Состав велокоманды Bahrain Victorious на 2024 год

 

Состав велокоманды Bahrain Victorious на 2024 год

Photo (c) Bahrain Victorious Team

 

В 2024 году в команде Bahrain Victorious будут выступать 27 велогонщиков, в числе которых три новобранца - Торстен Трен (Torstein Træen), который перешёл из команды UNO-X и два гонщика, которые начинают профессиональную карьеру - Финлей Пикеринг (Finlay Pickering) и Альберто Бруттомессо (Alberto Bruttomesso).

 

В 2023 году гонщики команды одержали 19 побед, в том числе выиграли этапы на всех трёх Гранд-турах - два этапа Джиро д’Италия (Джонатан Милан и Сантьяго Буйтраго), три этапа Тур де Франс (Пельо Бильбао, Ваут Пулс и Матей Мохорич), этап Вуэльты Испании (Ваут Пулс). Дамиано Карузо принёс команде 4-е место на Джиро д’Италия, а Микель Ланда - 5-е на Вуэльте Испании, Пельо Бильбао занял 6-е место на Тур де Франс.

 

Состав велокоманды Bahrain Victorious на 2024 год:

 

 ARASHIRO Yukiya, 39 лет, Япония,

 ARNDT Nikias, 32 года, Германия,

 BAUHAUS Phil, 29 лет, Германия,

 BILBAO Pello, 33 года, Испания,

 BRUTTOMESSO Alberto, 20 лет, Италия,

 BUITRAGO Santiago, 24 года, Колумбия,

 BURATTI Nicolò, 22 года, Италия,

 CARUSO Damiano, 36 лет, Италия,

 GOVEKAR Matevž, 23 года, Словения,

 GRADEK Kamil, 33 года, Польша,

 HAIG Jack, 30 лет, Австралия,

 KEPPLINGER Rainer, 26 года, Австрия,

 MADAN Ahmed, 23, Бахрейн

 MIHOLJEVIĆ Fran, 21 год, Хорватия,

 MOHORIČ Matej, 29 лет, Словения,

 PASQUALON Andrea, 36 лет, Италия,

 PICKERING Finlay, 20 лет, Великобритания,

 POELS Wout, 36 лет, Нидерланды,

 PRICE-PEJTERSEN Johan, 24 года, Дания,

 RAJOVIĆ Dušan, 26 лет, Сербия,

 SCOTT Cameron, 26 лет, Австралия,

 SÜTTERLIN Jasha, 31 год, Германия,

 TIBERI Antonio, 22 года, Италия,

 TRÆEN Torstein, 28 лет, Норвегия,

 TU Sergio, 26 лет, Тайвань,

 WRIGHT Fred, 24 года, Великобритания,

 ZAMBANINI Edoardo, 22 года, Италия

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Теги к статье: Bahrain Victorious

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4 Роглич П. (Slo) (TJV) 5603
5 Ван Арт В. (Bel) (TJV) 4762
6 Педерсен М. (Den) (TLT) 4606
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