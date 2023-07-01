Ваут Пулс — победитель 15 этапа Тур де Франс-2023 

35-летний Ваут Пулс впервые в карьере выиграл этап Тур де Франс

На своём десятом Тур де Франс 35-летний нидерландский велогонщик команды Bahrain-Victorious Ваут Пулс (Wout Poels) исполнил мечту - выиграл первый в карьере этап французского Гранд-тура.

photo Nico Vereecken/PNi/SprintCyclingAgency©2023 @Sprintcycling @TeamBahrainVictorious)

На 15-м этапе, завершившим вторую неделю Тур де Франс-2023, Ваут Пулс отобрался в многочисленный отрыв дня, который пелотон отпустил через 40 км после старта. Когда отрыв начал формироваться, часть гонщиков пелотона была остановлена массовым завалом, причиной которого стал неосторожный зритель на обочине дороге, который ударил вытянутой с телефоном рукой Сеппа Кусса (Jumbo-Visma). К счастью, в отличие от 14 этапа, никто из гонщиков серьёзно не пострадал, все продолжили гонку.

Атаки Жулиана Алафилиппа (Soudal Quick-Step) и Алексея Луценко (Astana Qazaqstan), а затем Руя Кошты (Intermarché - Circus - Wanty) и Марка Солера (UAE Team Emirates) не стали успешными. К подъёму Коль-дез-Арави отрыв просеялся до 18 гонщиков.

Марк Солер атаковал за 48 км до финиша у вершины Коль-дез-Арави, на спуске с этого подъёма португальского гонщика догнали Ваут Ван Арт (Jumbo-Visma), Ваут Пулс и Кристс Нейландс (Israel-Premier Tech). Но квартета не получилось. Латвийский гонщик упал за 36,4 км до финиша на спуске. К счастью, он быстро вернулся в гонку, но уже не мог бороться за победу на этапе.

За 13 км до финиша Марк Солер, перед финальной связкой подъёмов Кот-дез-Амеранд (Côte des Amerands) и финального подъёма 1-й категории Сен-Жерве-Монблан (Saint-Gervais Mont-Blanc). Хотя через несколько километров Солер почти догнал бывших попутчиков, Ваут Пулс атаковал за 11 км до финиша и поехал к своей первой победе на этапе Тур де Франс.

С запасом в 2 минуты 8 секунд Ваут Пулс пересёк линию финиша на вершине Сен-Жерве-Монблан. Ваут ван Арт финишировал вторым, а Матье Бюргодо (TotalEnergies) замкнул тройку лучших на альпийском горном этапе.

Йонас Вингегор (Jumbo-Visma) сохранил жёлтую майку лидера с тем же перевесом в 10 секунд над Тадеем Погачаром (UAE Team Emirates), очередная дуэль лидеров не помогла им изменить положение в генеральной классификации. Зато изменилось положение в пределах топ-5, где Джей Хиндли (Bora-hansgrohe) уступил ещё одну позицию в общем зачёте, пропустив вперёд товарища Тадея Погачара по команде - Адама Йейтса.

Поменялся и владелец гороховой майки лидера горной классификации, которую надел сражавшийся за очки в начале 15 этапа Джулио Чикконе (Lidl Trek).

photo Kei Tsuji/SprintCyclingAgency©2023 @Sprintcycling @TeamBahrainVictorious)

photo Vincent Kalut/PN/SprintCyclingAgency©2023 @Sprintcycling @TeamBahrainVictorious)

Ваут Пулс: «Всегда мечтал выиграть этап на Туре. Я выиграл Монумент, а теперь и этап Тур де Франс, конечно, из-за Джино (Медера) эта победа имеет особое значение.

Победа на Туре очень много значит. Я так счастлив. Только на последнем километре начал верить, что выиграю. Джино сегодня мне помогал.

Когда ты молод, мечтаешь об этой победе, когда видишь всех этих людей по обочинам дороги, когда думаешь о том, сколько смотрят гонку по телевизору. Тур есть Тур.

С этой гонкой у меня связаны великолепные воспоминания, еду Тур де Франс в десятый раз. Я всегда работал на других гонщиков, поэтому настолько невероятно, что у меня появился шанс, и я исполнил свою мечту. Мне было очень хорошо в команде Sky, там я получил невероятный опыт, но никогда не мог бороться за этап.

Вчера я тоже старался, но отрыву не дали уехать. Сегодня снова приложил все силы. В начале этапа не радовало, что уехала очень большая группа, но мы продолжали уезжать, и я просто отреагировал на правильную атаку - увидел, что Ван Арт на спуске поехал за Солером, и понял, что этой мой билет.

Хотел наслаждаться гонкой на последнем километре, но там было настолько круто, что пришлось продолжать продавливать до финиша. Какой же трудный этап я выиграл.

Считаю, что идеально подготовился к Туру. Я пропустил Дофине, но довольно хорошо выступил на Туре Словении, и команда взяла меня на Тур де Франс. Они посчитали, что я хорошо выступаю на третьей неделе. И вот я здесь. Я очень счастлив».