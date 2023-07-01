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Ваут Пулс — победитель 15 этапа Тур де Франс-2023

35-летний Ваут Пулс впервые в карьере выиграл этап Тур де Франс

 

 

На своём десятом Тур де Франс 35-летний нидерландский велогонщик команды Bahrain-Victorious Ваут Пулс (Wout Poels) исполнил мечту - выиграл первый в карьере этап французского Гранд-тура.

 

Ваут Пулс — победитель 15 этапа Тур де Франс-2023

 

photo Nico Vereecken/PNi/SprintCyclingAgency©2023 @Sprintcycling @TeamBahrainVictorious)

 

На 15-м этапе, завершившим вторую неделю Тур де Франс-2023, Ваут Пулс отобрался в многочисленный отрыв дня, который пелотон отпустил через 40 км после старта. Когда отрыв начал формироваться, часть гонщиков пелотона была остановлена массовым завалом, причиной которого стал неосторожный зритель на обочине дороге, который ударил вытянутой с телефоном рукой Сеппа Кусса (Jumbo-Visma). К счастью, в отличие от 14 этапа, никто из гонщиков серьёзно не пострадал, все продолжили гонку.

 

Атаки Жулиана Алафилиппа (Soudal Quick-Step) и Алексея Луценко (Astana Qazaqstan), а затем Руя Кошты (Intermarché - Circus - Wanty) и Марка Солера (UAE Team Emirates) не стали успешными. К подъёму Коль-дез-Арави отрыв просеялся до 18 гонщиков.

 

Марк Солер атаковал за 48 км до финиша у вершины  Коль-дез-Арави, на спуске с этого подъёма португальского гонщика догнали Ваут Ван Арт (Jumbo-Visma), Ваут Пулс и Кристс Нейландс (Israel-Premier Tech). Но квартета не получилось. Латвийский гонщик упал за 36,4 км до финиша на спуске. К счастью, он быстро вернулся в гонку, но уже не мог бороться за победу на этапе.

 

За 13 км до финиша Марк Солер, перед финальной связкой подъёмов  Кот-дез-Амеранд (Côte des Amerands) и финального подъёма 1-й категории Сен-Жерве-Монблан (Saint-Gervais Mont-Blanc). Хотя через несколько километров Солер почти догнал бывших попутчиков, Ваут Пулс атаковал за 11 км до финиша и поехал к своей первой победе на этапе Тур де Франс.

 

С запасом в 2 минуты 8 секунд Ваут Пулс пересёк линию финиша на вершине Сен-Жерве-Монблан. Ваут ван Арт финишировал вторым, а Матье Бюргодо (TotalEnergies) замкнул тройку лучших на альпийском горном этапе.

 

Йонас Вингегор (Jumbo-Visma) сохранил жёлтую майку лидера с тем же перевесом в 10 секунд над Тадеем Погачаром (UAE Team Emirates), очередная дуэль лидеров не помогла им изменить положение в генеральной классификации. Зато изменилось положение в пределах топ-5, где Джей Хиндли (Bora-hansgrohe) уступил ещё одну позицию в общем зачёте, пропустив вперёд товарища Тадея Погачара по команде - Адама Йейтса.

 

Поменялся и владелец гороховой майки лидера горной классификации, которую надел сражавшийся за очки в начале 15 этапа Джулио Чикконе (Lidl Trek).

 

Ваут Пулс — победитель 15 этапа Тур де Франс-2023 

photo Kei Tsuji/SprintCyclingAgency©2023 @Sprintcycling @TeamBahrainVictorious)

Ваут Пулс — победитель 15 этапа Тур де Франс-2023

 photo Vincent Kalut/PN/SprintCyclingAgency©2023 @Sprintcycling @TeamBahrainVictorious)

 

 

Ваут Пулс: «Всегда мечтал выиграть этап на Туре. Я выиграл Монумент, а теперь и этап Тур де Франс, конечно, из-за Джино (Медера) эта победа имеет особое значение.

 

Победа на Туре очень много значит. Я так счастлив. Только на последнем километре начал верить, что выиграю. Джино сегодня мне помогал.

 

Когда ты молод, мечтаешь об этой победе, когда видишь всех этих людей по обочинам дороги, когда думаешь о том, сколько смотрят гонку по телевизору. Тур есть Тур.

 

С этой гонкой у меня связаны великолепные воспоминания, еду Тур де Франс в десятый раз. Я всегда работал на других гонщиков, поэтому настолько невероятно, что у меня появился шанс, и я исполнил свою мечту. Мне было очень хорошо в команде Sky, там я получил невероятный опыт, но никогда не мог бороться за  этап.

 

 Вчера я тоже старался, но отрыву не дали уехать. Сегодня снова приложил все силы. В начале этапа не радовало, что уехала очень большая группа, но мы продолжали уезжать, и я просто отреагировал на правильную атаку - увидел, что Ван Арт на спуске поехал за Солером, и понял, что этой мой билет.

Хотел наслаждаться гонкой на последнем километре, но там было настолько круто, что пришлось продолжать продавливать до финиша. Какой же трудный этап я выиграл.

 

Считаю, что идеально подготовился к Туру. Я пропустил Дофине, но довольно хорошо выступил на  Туре Словении, и команда взяла меня на Тур де Франс. Они посчитали, что я хорошо выступаю на третьей неделе. И вот я здесь. Я очень счастлив».

 

Результаты 15 этапа Тур де Франс-2023

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Теги к статье: Ваут Пулс Wout Poels Bahrain Victorious Тур де Франс-2023 Tour de France-2023 Гранд-тур велогонка Мирового тура

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World Championships. ITT. Men Elite

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Комментарии

  • VeloVelo
    Тур де Франс-2023. Результаты ... (45)
    VeloVelo-Фото
    Хороший анализ.
  • VeloVelo
    Тур де Франс-2023. Результаты ... (45)
    VeloVelo-Фото

    ittrainbow,

    По поводу

    "ну даже на таком градиенте при скорости на рвыке в районе 25 дадут прибавку к мощности в несколько процентов что при таком равенстве может быть критично для рывка который закроют

    1. Если бы Погги "встал", то никто бы ему уже не помог.

    2. Если временный кризис, то, да.


    Но, конечно, вы правы, пока ты не знаешь, есть ли кризис у соперника, при наличии у него двух помощников, соваться в это дело очень опасно. 

    Считаю, Винегор всё сделал правильно сегодня.

  • VeloVelo
    Тур де Франс-2023. Результаты ... (45)
    VeloVelo-Фото
    Да просто Ваут укатал себя на этом Туре.
    Едет непродуманно и всё подряд.
    Как будто шило в заднице у него.
  • VeloVelo
    Тур де Франс-2023. Результаты ... (45)
    VeloVelo-Фото

    Не согласен, присмотретесь к нему внимательней.

  • VeloVelo
    Тур де Франс-2023. Результаты ... (45)
    VeloVelo-Фото

    ЦИТАТА:
    "...Тревожно пого вел себя на последних км. И необъяснимо вини..."

     

    Мне это видится так:
    Погачар, соглашусь, тревожно. Надергался на финишах в последние дни.

     

    А Винегор вполне объяснимо. Он едет более осмысленно, консервативно.

     

    Зачем Винни было сегодня дергать, учитывая, что это третий подряд высасывающий все силы этап? Много он бы не выиграл (Силы с Тадеем у них примерно равны).
     

    А вот поймать "зайчиков" из-за рывка мог. И неизвестно какие были бы последствия на разделке.

     

    (Тадей регулярно ловит этих "зайчиков" после своих финишных протяжек, но, ему это пока сходит с рук, возраст и здоровье позволяют, ну и, воля у него сильная, это дорогого стоит)

     

    Думаю, Винегор сознательно не стал ловить синицу за счет сверхусилий, а решил сосредоточиться на разделке, которая, возможно решит всё.

     

    Каждая мелочь может быть очень важна, особенно, если соперники равны.

     

  • ittrainbow
    Тур де Франс-2023. Результаты ... (45)
    ittrainbow-Фото
    если твой вариант рассматривать, который не факт что основным был ...

    что было бы если бы а) Йонас был чуть Поги и сбросил бы его зависит от

    б) был бы Йонас заметно сильней чтобы уйти в точку и в) если нет, если чуть сильней, то были бы Солер и Йейтс достаточно свежи чтобы залить руль соплями но провезти Погу пару-тройку сотен метров в дайхард режиме минимизировав последствия атаки Йонаса сэкономив пару-тройку секунд

    Йонас прикидывал вероятности и оценивал стоит ли овчинка выделки, как оценил - мы видели
  • ittrainbow
    Тур де Франс-2023. Результаты ... (45)
    ittrainbow-Фото
    а какой ответ может быть если ты неправльный вопрос задаешь

    изначальный тейк - впереди Йейтс и Солер, попробуй оценить ситуацию с точки зрения Винни

    а) последнюю неделю Пога его регулярно продергивал на финише на несколько секунд, б) единственное исключение - днем ранее после двух рывков не ответил вовремя на третий но после горы тут же попытался уйти в) по всей дороге Эмираты которые могут подобрать рывок г) со всей определенностью сказать что-то о состоянии Поги почти невозможно д) в каком состоянии Адам и Марк - то же самое

    зато мы знаем что короткий рывок у Винегора слабее чем у Погачара и сбросить первого второму тяжелее чем наоборот

    у Винегора были все предпосылки для езды от обороны, так он и ехал

    что было бы если бы он продернул Пога и ушел? тут еще одно "если", если он мог его продернуть, в чем мы тоже не уверены отнюдь, можем только body language оценивать

    BlAr ниже очень правильно отметил что уход Йейтса от сладкой парочки мог быть блефом (будет рывок и Йейтс его подберет или нет) и Йонас не стал рисковать, проверяя

    легко рассуждать на финише, задним умом мы все молодцы, а ты попробуй строить рассуждения покадрово, рассматривая каждый этап развития ситуации в отдельности
  • Святославчик
    Тур де Франс-2023. Результаты ... (45)
    Святославчик-Фото
    1) Луценко как-то совсем плох. 2) Зачем Пино на каждом этапе валит в отрыв? Итого толку никакого. Отдыхать он не успевает как я пониманию. 3) Того же Ваньку на горных этапах валяет Алафилип и МВДП.
  • error
    Тур де Франс-2023. Результаты ... (45)
    error-Фото
    ..я бы вообще не говорил о Вигги... как о личности самостоятельной... думаю вся тактика с машины диктована... и надо сказать.. с не самой плохой машины...
    рад буду ошибиться если что...
  • BlAr
    Тур де Франс-2023. Результаты ... (45)
    BlAr-Фото

    На последней горе Погачар с Вингегором играли в покер. Тадей сделал ставку, отпустив Йейтса. Проверять, блефует он или нет, Йонас не стал. 

    P.S. То, как Вингегор провел два последних этапа, говорит об его гигантской уверенности в своих силах на следующей неделе. Преимущество можно было нарастить и сегодня, и тем более вчера, на спуске. Но он предпочёл риску сохранение статус-кво.

    А вот у меня такой уверенности почему-то нет...

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Мировой рейтинг UCI

Гонщик Команда Очки
1 Погачар Т. (Slo) (UAD) 6717
2 Эвенепул Р. (Bel) (SOQ) 5073
3 Ван Арт В. (Bel) (TJV) 5057
4 Роглич П. (Slo) (TJV) 3836
5 Вингегор Й. (Den) (TJV) 3527
6 Педерсен М. (Den) (TFS) 3316
7 Филипсен Я. (Bel) (ADC) 2968
8 Томас Г. (GBr) (ING) 2943
9 Ван дер Пул М. (Ned) (ADC) 2844
10 Алмейда Ж. (Por) (UAE) 2826

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