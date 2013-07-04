Состав велокоманды Soudal Quick Step на 2025 год:

Велокоманда Soudal Quick Step представила состав на 2025 год

9 января в Кальпе (Испания) прошла презентация состава велокоманды Мирового тура Soudal Quick Step, которая в 2025 году начинает 23-й сезон в пелотоне и первый сезон под руководством Юргена Форе (Jürgen Foré), заменившего на этом посту Патрика Лефевра. В команде Soudal Quick Step будут выступать 30 велогонщиков.

Photo ©Soudal Quick-Step - ©Wout Beel - Photo credit: ©Wout Beel

Мероприятие началось с вручения Патрику Лефевру (Patrick Lefevere) подарка - сделанного на заказ велосипеда Specialized, на раме которого изображены невероятные цифры - итоги более чем 40-летней работы на посту руководителя команды - 1578 (общее количество побед), 195 (выигранных этапов Гранд-туров), 92 (победы на национальных чемпионатах) и 39 (победы на классиках - Монументах велоспорта).

Photo ©Soudal Quick-Step - ©Wout Beel - Photo credit: ©Wout Beel

Патрик Лефевр: «Это мой первый велосипед от команды, и, наверное, последний. Пока жив, буду о нём заботиться».

Велокоманда Soudal Quick Step завершила 2024 год на третьем месте в Мировом рейтинге команд UCI, уступив лишь командам UAE Team Emirates и Visma Lease a Bike, а капитан команды Ремко Эвенепул занял по итогам сезона 2-е место в индивидуальном рейтинге UCI, пропустив вперёд лишь Тадея Погачара (UAE Team Emirates).

В 2024 году велогонщики Soudal Quick Step одержали в общей сложности 34 победы, из которых 12 - в гонках Мирового тура, а также завоевала подиум Тур де Франс с Ремко Эвенепулом, который занял во французском Гранд-туре 3-е место.

В 2025 году состав команды пополнили 7 новых гонщиков - 27-летний нидерландский гонщик Паскаль Энкхоорн (Pascal Eenkhoorn), который перешёл из команды Lotto Dstny;

26-летний британский велогонщик Итан Хейтер (Ethan Hayter) из команды INEOS Grenadiers;

22-летний итальянский гонщик Джанмарко Гарофоли (Gianmarco Garofoli) из команды Astana Qazaqstan;

31-летний немецкий велогонщик Максимилиан Шахманн (Maximilian Schachmann) из Red Bull - BORA - hansgrohe;

23-летний французский гонщик Валентан Паре-Пантр (Valentin Paret-Peintre) из команды Decathlon AG2R La Mondiale;

30-летний бельгийский гонщик Дрис Ван Гестел (Dries Van Gestel) из TotalEnergies;

20-летний итальянский велогонщик Андреа Ракканьи Новьеро (Andrea Raccagni Noviero), который начнёт профессиональную карьеру, перейдя из Soudal - Quick-Step Devo Team.

В конце 2024 года из команды Soudal Quick Step ушли:

32-летний французский велогонщик Жулиан Алафилипп (Julian Alaphilippe), который перешёл в команду Tudor;

29-датский велогонщик Каспер Асгрен (Kasper Asgreen), перешедший в EF Education - EasyPost;

33-летний чешский велогонщик Ян Хирт (Jan Hirt), перешедший в Israel - Premier Tech;

31-летний итальянский гонщик Фаусто Маснада (Fausto Masnada), который перешёл в команду XDS Astana;

30-летний итальянский гонщик Джанни Москон (Gianni Moscon), перешедший в команду Red Bull - BORA - hansgrohe.

Юрген Форе (Jürgen Foré), генеральный менеджер команды Soudal Quick Step: «Мне понравилось работать вместе с Патриком, это был хороший способ познакомиться с командой и открыть для себя мир велоспорта. Меня впечатлила его забота о персонале команды. Основа «Волчьей стаи» - наши опытные и преданные сотрудники. Они всегда готовы пройти лишнюю милю, открыты для нового. Патрик тщательно отбирал их, и я счастлив, что продолжу работать с этими людьми.

Мы сосредоточены на том, чтобы лучше структурировать знания и опыт, получаемые во время наблюдения и изучения выступлений команды. Будем фокусироваться на всех аспектах, которые имеют большое значение в современном велоспорте - на классе материалов, аэродинамике, тренировках, питании, сне, будем наблюдать за сном, психологическим настроем каждого гонщика, а также за состоянием его здоровья.

В прошлом году мы продолжили инвестировать в нашу структуру, где растёт значение женской и развивающей команд.

Мы довольны нашими новыми велогонщиками, которых мы с Патриком тщательно отбирали. Андреа - молодой талант из нашей невероятной развивающей команды присоединится к команде Мирового тура. Валентан и Джанмарко - наша инвестиция в молодых горняков. Дрис, Паскаль и Макс принесут большой опыт выступления в классиках и Гранд-турах. Мы уверены, что наша команда сможет вывести Итана на его лучший уровень. Мы убеждены, что новые гонщики усилят наш состав, который уже является успешным, и что при фантастической поддержке спонсоров мы сможем добиться в предстоящем году ещё больших успехов».

Состав велокоманды Soudal Quick Step на 2025 год:

Ayco Bastiaens, Бельгия, 28 лет,

Mattia Cattaneo, Италия, 34 года,

Josef Cerny, Чехия, 31 год,

Pascal Eenkhoorn, Нидерланды, 27 лет,

Remco Evenepoel, Бельгия, 24 года,

Gianmarco Garofoli, Италия, 22 года,

Gil Gelders, Бельгия, 22 года,

Ethan Hayter, Великобритания, 26 лет,

Antoine Huby, Франция, 23 года,

James Knox, Великобритания, 29 лет,

Yves Lampaert, Бельгия, 33 года,

Luke Lamperti, США, 22 года,

Mikel Landa, Испания, 35 лет,

Junior Lecerf, Бельгия, 22 года,

Paul Magnier, Франция, 20 лет,

Tim Merlier, Бельгия, 32 года,

Valentin Paret-Peintre, Франция, 23 года,

Casper Pedersen, Дания, 28 лет,

Andrea Raccagni, Италия, 20 лет,

Pepijn Reinderink, Нидерланды, 22 года,

Maximilian Schachmann, Германия, 31 год,

Pieter Serry, Бельгия, 36 лет,

Martin Svrcek, Словакия, 21 год,

Dries Van Gestel, Бельгия, 30 лет,

Bert Van Lerberghe, Бельгия, 32 года,

Ilan Van Wilder, Бельгия, 24 года,

Warre Vangheluwe, Бельгия, 23 года,

Mauri Vansevenant, Бельгия, 25 лет,

Louis Vervaeke, Бельгия, 31 год,

Jordi Warlop, Бельгия, 28 лет.