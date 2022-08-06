Команда Quick-Step Alpha Vinyl подписала контракты с Яном Хиртом, Тимом Мерлиром и Каспером Педерсеном

Ян Хирт, Тим Мерлир, Каспер Педерсен перешли в команду Quick-Step Alpha Vinyl

Три гонщика – Ян Хирт, Тим Мерлир и Каспер Педерсен в 2023 году пополнят состав команды Патрика Лефевра Quick Step Alpha Vinyl, которая со следующего сезона будет называться Soudal Quick Step.

©Quick-Step Alpha Vinyl - ©Wout Beel - Photo credit: ©Wout Beel

31-летний чешский велогонщик Ян Хирт (Jan Hirt) подписал контракт до конца 2024 года. Профессионал с 2015 года, Хирт последние два сезона выступает в бельгийской команде Intermarché - Wanty - Gobert Matériaux. У чешского гонщика 5 побед. В этом году он одержал самые крупные победы в карьере – выиграл этап Джиро д’Италия с финишем в подъём Априка и Тур Омана. В генеральной классификации итальянского Гранд-тура в этом сезоне Ян Хирт занял 6-е место – самый высокий результат за 9 участий в трёхнедельных гонках.

Уроженец восточной Фландрии, провинции Вортегем-Петегем (Wortegem-Petegem), 29-летний бельгийский гонщик Тим Мерлир (Tim Merlier) будет выступать в команде Патрика Лефевра до конца 2025 года. Мерлир начал карьеру в велокроссе, затем переключился на шоссе, последние три сезона выступает в команде Alpecin-Deceunink.

Тим Мерлир одержал 22 победы, в том числе на этапах Тур де Франс и Джиро д’Италия, на классиках Brussels Cycling Classic и Classic Brugge-De Panne. В июне этого года Тим Мерлир второй раз в карьере стал чемпионом Бельгии в групповой гонке. Таким образом, в команде Патрика Лефевра в следующем году будут выступать и чемпион Бельгии в разделке Ремко Эвенепул, и чемпион Бельгии в групповой гонке Тим Мерлир.

26-летний датский гонщик Каспер Педерсен (Casper Pedersen) подписал с командой Quick Step Alpha Vinyl контракт на 2023 год. Став профессионалом в 2018 году, последние четыре сезона Педерсен выступал в команде DSM (Sunweb). На его счету две победы – в классике Париж-Тур и на этапе Тура Дании. Во многих гонках Каспер Педерсен подтвердил, что может внести большой вклад в развозящий спринтерский поезд, что привлекло внимание команды Патрика Лефевра.

Патрик Лефевр, генеральный менеджер команды: «Мы очень рады, что подписали эти контракты и привлекли в состав трёх сильных гонщиков. Думаю, моё восхищение Тимом все хорошо знают. Фантастика, что в нашей команде будут выступать оба бельгийских чемпиона.

Меня впечатлил талант Каспера Педерсена. Думаю, он хорошо сработается со своим соотечественником Михаэлем Мёркёвым, у него похожие качества, он многому сможет научиться.

Ещё к нам придёт отличный горняк Ян Хирт, за последние годы он показывал высокие результаты, и ещё раз проявил свои качества на Джиро д’Италия в этом году. Он прекрасно выступает, ставя личные цели, а также он очень много работает на других.

Все три гонщика обладают индивидуальными талантами, но также являются великолепными командными гонщиками, думаю, они отлично впишутся в «Волчью Стаю» и нашу философию. С нетерпением ждём начала работы с ними».