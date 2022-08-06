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Команда Quick-Step Alpha Vinyl подписала контракты с Яном Хиртом, Тимом Мерлиром и Каспером Педерсеном

Ян  Хирт, Тим Мерлир, Каспер Педерсен перешли в команду Quick-Step Alpha Vinyl

 

 

  Три гонщика – Ян Хирт, Тим Мерлир и Каспер Педерсен в 2023 году пополнят состав команды Патрика Лефевра Quick Step Alpha Vinyl, которая со следующего сезона будет называться Soudal Quick Step.

 

Команда Quick-Step Alpha Vinyl подписала контракты с Яном Хиртом, Тимом Мерлиром и Каспером Педерсеном

 ©Quick-Step Alpha Vinyl - ©Wout Beel - Photo credit: ©Wout Beel

 

  31-летний чешский велогонщик Ян Хирт (Jan Hirt) подписал контракт до конца 2024 года. Профессионал с 2015 года, Хирт последние два сезона выступает в бельгийской команде Intermarché - Wanty - Gobert Matériaux. У чешского гонщика 5 побед. В этом году он одержал самые крупные победы в карьере – выиграл этап Джиро д’Италия с финишем в подъём Априка и Тур Омана. В генеральной классификации итальянского Гранд-тура в этом сезоне Ян Хирт занял 6-е место – самый высокий результат за 9 участий в трёхнедельных гонках.

 

  Уроженец восточной Фландрии, провинции Вортегем-Петегем (Wortegem-Petegem), 29-летний бельгийский гонщик Тим Мерлир (Tim Merlier) будет выступать в команде Патрика Лефевра до конца 2025 года. Мерлир начал карьеру в велокроссе, затем переключился на шоссе, последние три сезона выступает в команде Alpecin-Deceunink.

  Тим Мерлир одержал 22 победы, в том числе на этапах Тур де Франс и Джиро д’Италия, на классиках Brussels Cycling Classic и Classic Brugge-De Panne. В июне этого года Тим Мерлир второй раз в карьере стал чемпионом Бельгии в групповой гонке. Таким образом, в команде Патрика Лефевра в следующем году будут выступать и чемпион Бельгии в разделке Ремко Эвенепул, и чемпион Бельгии в групповой гонке Тим Мерлир.

 

  26-летний датский гонщик Каспер Педерсен (Casper Pedersen) подписал с командой Quick Step Alpha Vinyl контракт на 2023 год. Став профессионалом в 2018 году, последние четыре сезона Педерсен выступал в команде DSM (Sunweb). На его счету две победы – в классике Париж-Тур и на этапе Тура Дании. Во многих гонках Каспер Педерсен подтвердил, что может внести большой вклад в развозящий спринтерский поезд, что привлекло внимание команды Патрика Лефевра.

 

 Патрик Лефевр, генеральный менеджер команды: «Мы очень рады, что подписали эти контракты и привлекли в состав трёх сильных гонщиков. Думаю, моё восхищение Тимом все хорошо знают. Фантастика, что в нашей команде будут выступать оба бельгийских чемпиона.

 

  Меня впечатлил талант Каспера Педерсена. Думаю, он хорошо сработается со своим соотечественником Михаэлем Мёркёвым, у него похожие качества, он многому сможет научиться.

 

  Ещё к нам придёт отличный горняк Ян Хирт, за последние годы он показывал высокие результаты, и ещё раз проявил свои качества на  Джиро д’Италия в этом году. Он прекрасно выступает, ставя личные цели, а также он очень много работает на  других.

 

  Все три гонщика обладают индивидуальными талантами, но также являются великолепными командными гонщиками, думаю, они отлично впишутся в «Волчью Стаю» и нашу философию. С нетерпением ждём начала работы с ними».

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Комментарии

  • uran
    Вуэльта Бургоса-2022. Этап 3 (6)
    uran-Фото
    На фоне Санчеса Альмейды Харта Павел очень достойно. Желаем успехов.
  • Адриен
    18-летний Джош Тарлинг подписа ... (4)
    Адриен-Фото
    А что толку заключать с восемнадцатилетним короткий контракт ? Для раскрытия потенциала нужно время. А за короткий срок высока вероятность ошибки - и в смысле переоценки , и в недооценке.
  • EL-Fenomeno
    Тур Польши-2022. Этап 6 (1)
    EL-Fenomeno-Фото

    Неплохой профиль, неплохая разделка. Неужели молодой Хейтер удержит и возьмёт генерал Тура Польши !?

    Желаю также нашему Падуну если не пробиться в ТОП 3 или ТОП 5 общего зачёта, так хотя бы в 10-ке генерала финишировать на ТдП; давай, не подведи (кстати, Марк колесит Вуэльту ?)

  • jerzyk
    Вуэльта Бургоса-2022. Этап 1 (4)
    jerzyk-Фото
    А что про Лопеса тишина? То наркобарон, а тут человек- невидимка?! Нехорошо! Если обоср..ли, то надо и правду сказать!
  • старт-шоссе 82
    18-летний Джош Тарлинг подписа ... (4)
    старт-шоссе 82-Фото

    Трехлетний контракт с 18-летним парнем о многом говорит.

  • Gorn9k
    18-летний Джош Тарлинг подписа ... (4)
    Gorn9k-Фото
    Очки какие-то зумерские...
  • Karmatron
    18-летний Джош Тарлинг подписа ... (4)
    Karmatron-Фото

    Валлиец, трековик, хороший раздельщик... Где-то это я уже видел...

  • Velolife
    Трансферные новости пелотона-2 ... (31)
    Velolife-Фото

    Lisa Brennauer уходит в отставку. Lorena Wiebes, в свою очереь, прекращает контракт с Team DSM и переходит в Team SD Worx. Пока на 3 года.

  • marketbk
    Вуэльта Бургоса-2022. Этап 3 (6)
    marketbk-Фото

    Цитата: shain
    За Сивакова никто не рад?
    Vive la France же:)

    А что радоваться? Этап не выиграл, гонка еще не закончилась, так что генерал - тоже. Он же не вообще без побед в своей карьере, чтобы орать от этого успеха.

    Так что, как-то так)))

  • shain
    Вуэльта Бургоса-2022. Этап 3 (6)
    shain-Фото

    За Сивакова никто не рад?

    Vive la France же:)

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