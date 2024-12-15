Ремко Эвенепул надеется вернуться на велосипед в начале февраля

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Ремко Эвенепул начнёт сезон 2025 года не раньше апреля
Первый тренировочный сбор велокоманды Soudal Quick Step начался 9 декабря в Кальпе (Испания) и продлится до 20 декабря, но в нём не принимает участия лидер команды, олимпийский чемпион Ремко Эвенепул, который после инцидента на тренировке получил переломы и перенёс операцию.
24-летний бельгийский велогонщик надеется вернуться к тренировкам на велосипеде в феврале, а начало его сезона сдвигается на апрель. О том, насколько длительным будет процесс восстановления, Ремко Эвенепул рассказал в радиошоу Studio Brussel, его слова цитирует Het Nieuwsblad.
Ремко Эвенепул: «Целый месяц мне нельзя ничего делать. Важно как можно меньше двигаться, чтобы связки смогли зажить. Потом надеюсь начать тренировки на роллере.
6 января у меня будет следующее сканирование, чтобы убедиться, что всё заживает правильно. Только после этого мы сможем разработать новый план. Но я надеюсь вернуться на велосипед в начале февраля. Если мне разрешат выезжать тренироваться на дорогу в феврале, я не смогу выступать до начала апреля. Джиро д’Италия начнётся рановато, но всегда есть шанс. Посмотрим.
Обезболивающие сейчас делают своё дело, у меня довольно много переломов. Тем не менее, не могу жаловаться, операция в Херенталсе прошла хорошо. Я ещё просыпаюсь от боли, особенно по ночам. Утром встаю совершенно разбитым, в том числе и из-за обезболивающих. Но так бывает после серьёзной травмы. Стараюсь себя чем-то занять. Например, читаю книги. Мне сложно, потому что сейчас все команды в тренировочных лагерях».
Спортивный директор команды Soudal Quick Step Клаас Лодевик (Klaas Ledewyck), который общается с Ремко Эвенепулом несколько раз в день, в интервью Sporza сказал, что Эвенепул справляется настолько хорошо, насколько это возможно в его обстоятельствах:
«Конечно, ему нелегко, особенно сейчас, когда все велогонщики уезжают на тренировочный сбор. Обычно там предоставляется хорошая возможность познакомиться с новыми ребятами, потренироваться вместе. Но он должен на время перестать думать о гонках и воспринимать этот период как очень долгую зиму. Неважно, насколько это будет для него сложно. Есть большая вероятность, что нам придётся пропустить полтора месяца, и, соответственно, отложить начало его сезона. Только тогда мы поймём, какой может быть его первая гонка.
Мы составили хорошую программу, которой он был полностью доволен. Но теперь придётся снова ломать голову. Всё зависит от его восстановления. Пока не можем заглядывать далеко вперёд, но к середине января будем иметь лучшее представление».
Патрик Лефевр, который со следующего года больше не будет генеральным менеджером команды Soudal Quick Step, отметил в интервью DHnet.be, что единственное, что точно есть в программе Ремко Эвенепула - это Тур де Франс-2025.
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Shalam s Urala
Велокоманда UAE Team Emirates ... (10)
Цитата: Геродот
История повторяется однако
а начинали то со стрихнина с коньяком! прогресс однако!
Цитата: Lucky
Карстен Лундби (Carsten Lundby), генеральный директор компании-производителя дыхательных аппаратов “Detalo Health”, которые используют несколько команд Мирового тура, ответил на запрос Cyclingnews: «Я полностью согласен с тем, что мы не должны советовать использовать ингаляции угарного газа с целью повышения уровня гемоглобина. Это должно быть чётко выражено. И мы уже неоднократно об этом заявляли. Использование угарного газа в качестве медицинского диагностического средства - это, конечно, совершенно другое дело, когда цель не в повышении производительности, а в качестве диагностического инструмента. И это, конечно, не должно запрещаться, да и не может быть запрещено. Так что эти методы надо чётко разграничивать. Я категорически против вдыхания угарного газа с целью повышения спортивных результатов. Считаю, что это противоречит духу спорта. Я не хочу, чтобы мои дети вдыхали токсичный газ, чтобы стать чемпионами мира».
Ну Йерун же чётко заявил - они хотели только проверить круто ли они потренили! людям же ведь надо верить!!! )
Цитата: Lucky
москвич 412, иживский "каблук"
у нас такой же был. а до него - моцык урал с коляской - за таким уже особо не поскоростишь
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vadi
Велокоманда UAE Team Emirates ... (10)
То-то на последних грандтурах Солер, Йейтс, Сиваков и иже с ними, ездили в одиночные отрывы километров за сто как укуренные, да так, что пелотон еле мог догнать.
А оно вон оно че, было, оказывается. Наверное, Погги их изо всех сил упрашивал: "Ребята не дышите угаркой, вы же меня, чистого ненадышанного позорите!"
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Lucky
Велокоманда UAE Team Emirates ... (10)
Цитата: RVL
Это называлось скоростится))
Про повышение уровня в статье не уловил
Не конкретно про эту статью я имел ввиду, например про эту
https://velolive.com/velo_news/27389-uci-prizval-wada-opredelitsya-s-poziciey-p
o-ispolzovaniyu-velogonschikami-ingalyaciy-s-monooksidom-ugleroda.html
Про скорость на тренировке перед разделкой за машиной я в курсе)
Цитата: Lucky
Цитата: RVL
Это называлось скоростится))
Про повышение уровня в статье не уловил
Не конкретно про эту статью я имел ввиду, например про эту
https://velolive.com/velo_news/27389-uci-prizval-wada-opredelitsya-s-poziciey-p
o-ispolzovaniyu-velogonschikami-ingalyaciy-s-monooksidom-ugleroda.html
Про скорость на тренировке перед разделкой за машиной я в курсе)
Карстен Лундби (Carsten Lundby), генеральный директор компании-производителя дыхательных аппаратов “Detalo Health”, которые используют несколько команд Мирового тура, ответил на запрос Cyclingnews:
«Я полностью согласен с тем, что мы не должны советовать использовать ингаляции угарного газа с целью повышения уровня гемоглобина. Это должно быть чётко выражено. И мы уже неоднократно об этом заявляли.
Использование угарного газа в качестве медицинского диагностического средства - это, конечно, совершенно другое дело, когда цель не в повышении производительности, а в качестве диагностического инструмента. И это, конечно, не должно запрещаться, да и не может быть запрещено. Так что эти методы надо чётко разграничивать.
Я категорически против вдыхания угарного газа с целью повышения спортивных результатов. Считаю, что это противоречит духу спорта. Я не хочу, чтобы мои дети вдыхали токсичный газ, чтобы стать чемпионами мира».
Цитата: Lucky
Цитата: RVL
Это называлось скоростится))
Про повышение уровня в статье не уловил
Не конкретно про эту статью я имел ввиду, например про эту
https://velolive.com/velo_news/27389-uci-prizval-wada-opredelitsya-s-poziciey-p
o-ispolzovaniyu-velogonschikami-ingalyaciy-s-monooksidom-ugleroda.html
Про скорость на тренировке перед разделкой за машиной я в курсе)
Цитата: Lucky
Цитата: RVL
Это называлось скоростится))
Про повышение уровня в статье не уловил
Не конкретно про эту статью я имел ввиду, например про эту
https://velolive.com/velo_news/27389-uci-prizval-wada-opredelitsya-s-poziciey-p
o-ispolzovaniyu-velogonschikami-ingalyaciy-s-monooksidom-ugleroda.html
Про скорость на тренировке перед разделкой за машиной я в курсе)
Карстен Лундби (Carsten Lundby), генеральный директор компании-производителя дыхательных аппаратов “Detalo Health”, которые используют несколько команд Мирового тура, ответил на запрос Cyclingnews:
«Я полностью согласен с тем, что мы не должны советовать использовать ингаляции угарного газа с целью повышения уровня гемоглобина. Это должно быть чётко выражено. И мы уже неоднократно об этом заявляли.
Использование угарного газа в качестве медицинского диагностического средства - это, конечно, совершенно другое дело, когда цель не в повышении производительности, а в качестве диагностического инструмента. И это, конечно, не должно запрещаться, да и не может быть запрещено. Так что эти методы надо чётко разграничивать.
Я категорически против вдыхания угарного газа с целью повышения спортивных результатов. Считаю, что это противоречит духу спорта. Я не хочу, чтобы мои дети вдыхали токсичный газ, чтобы стать чемпионами мира».
Эти люди такие как Карстен Лундби точно понимают о чем речь и когда говорят про своих детей думают ли они о других детях?
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Николай Н.
Велокоманда UAE Team Emirates ... (10)
Когда то я читал об исследование, что у жителей в городах, где от машин много газа, лёгкие больше в объёме, чем у жителей в деревне с чистым воздухом. И это сильно влияло на ихнее физическое развитие. И я это заметил когда работал тренером.
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Lucky
Велокоманда UAE Team Emirates ... (10)
Как я понял из публикаций про угарный газ, вдыхание не только позволяет измерить гемоглобин, но и поднять его количество в крови, а то я думал, почему после тренировок за машиной на шоссе, (москвич 412, иживский "каблук"), потом в гонках так "летал", вот оно что Михалыч) и это было не 20 лет назад, а более 30 - 35 лет назад.
Лайфак для команд которые не хотят отказываться от угарного газа, вырезать нахрен катализатор со своих современных техничек и проводить многочасовые тренировки за машиной, всей командой)
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Геродот
Велокоманда UAE Team Emirates ... (10)
Цитата: Shalam s Urala
Цитата: Йерун Сварт
здесь довольно большой расчёт на сенсацию
все напротив вон какие оч даже живые!
Не просто живые, а "живее всех живых". История повторяется однако))
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