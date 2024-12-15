Ремко Эвенепул надеется вернуться на велосипед в начале февраля

Shalam s Urala

Велокоманда UAE Team Emirates ... (10) Цитата: Геродот История повторяется однако а начинали то со стрихнина с коньяком! прогресс однако! Цитата: Lucky Карстен Лундби (Carsten Lundby), генеральный директор компании-производителя дыхательных аппаратов “Detalo Health”, которые используют несколько команд Мирового тура, ответил на запрос Cyclingnews: «Я полностью согласен с тем, что мы не должны советовать использовать ингаляции угарного газа с целью повышения уровня гемоглобина. Это должно быть чётко выражено. И мы уже неоднократно об этом заявляли. Использование угарного газа в качестве медицинского диагностического средства - это, конечно, совершенно другое дело, когда цель не в повышении производительности, а в качестве диагностического инструмента. И это, конечно, не должно запрещаться, да и не может быть запрещено. Так что эти методы надо чётко разграничивать. Я категорически против вдыхания угарного газа с целью повышения спортивных результатов. Считаю, что это противоречит духу спорта. Я не хочу, чтобы мои дети вдыхали токсичный газ, чтобы стать чемпионами мира». Ну Йерун же чётко заявил - они хотели только проверить круто ли они потренили! людям же ведь надо верить!!! ) Цитата: Lucky москвич 412, иживский "каблук" у нас такой же был. а до него - моцык урал с коляской - за таким уже особо не поскоростишь

vadi

Велокоманда UAE Team Emirates ... (10) Предлагаю в комментарии к шоссейному велоспорту официально ввести термин "ездить как угорелый"

vadi

Велокоманда UAE Team Emirates ... (10) То-то на последних грандтурах Солер, Йейтс, Сиваков и иже с ними, ездили в одиночные отрывы километров за сто как укуренные, да так, что пелотон еле мог догнать. А оно вон оно че, было, оказывается. Наверное, Погги их изо всех сил упрашивал: "Ребята не дышите угаркой, вы же меня, чистого ненадышанного позорите!"

Lucky

Велокоманда UAE Team Emirates ... (10) Цитата: RVL Это называлось скоростится))

Про повышение уровня в статье не уловил

Не конкретно про эту статью я имел ввиду, например про эту https://velolive.com/velo_news/27389-uci-prizval-wada-opredelitsya-s-poziciey-p

o-ispolzovaniyu-velogonschikami-ingalyaciy-s-monooksidom-ugleroda.html Про скорость на тренировке перед разделкой за машиной я в курсе)



Цитата: Lucky Цитата: RVL Это называлось скоростится))

Про повышение уровня в статье не уловил



Не конкретно про эту статью я имел ввиду, например про эту

https://velolive.com/velo_news/27389-uci-prizval-wada-opredelitsya-s-poziciey-p

o-ispolzovaniyu-velogonschikami-ingalyaciy-s-monooksidom-ugleroda.html

Про скорость на тренировке перед разделкой за машиной я в курсе)

Не конкретно про эту статью я имел ввиду, например про этуhttps://velolive.com/velo_news/27389-uci-prizval-wada-opredelitsya-s-poziciey-po-ispolzovaniyu-velogonschikami-ingalyaciy-s-monooksidom-ugleroda.htmlПро скорость на тренировке перед разделкой за машиной я в курсе) Карстен Лундби (Carsten Lundby), генеральный директор компании-производителя дыхательных аппаратов “Detalo Health”, которые используют несколько команд Мирового тура, ответил на запрос Cyclingnews: «Я полностью согласен с тем, что мы не должны советовать использовать ингаляции угарного газа с целью повышения уровня гемоглобина. Это должно быть чётко выражено. И мы уже неоднократно об этом заявляли. Использование угарного газа в качестве медицинского диагностического средства - это, конечно, совершенно другое дело, когда цель не в повышении производительности, а в качестве диагностического инструмента. И это, конечно, не должно запрещаться, да и не может быть запрещено. Так что эти методы надо чётко разграничивать. Я категорически против вдыхания угарного газа с целью повышения спортивных результатов. Считаю, что это противоречит духу спорта. Я не хочу, чтобы мои дети вдыхали токсичный газ, чтобы стать чемпионами мира».



Цитата: Lucky Цитата: RVL Это называлось скоростится))

Про повышение уровня в статье не уловил



Не конкретно про эту статью я имел ввиду, например про эту

https://velolive.com/velo_news/27389-uci-prizval-wada-opredelitsya-s-poziciey-p

o-ispolzovaniyu-velogonschikami-ingalyaciy-s-monooksidom-ugleroda.html

Про скорость на тренировке перед разделкой за машиной я в курсе)





Цитата: Lucky Цитата: RVL Это называлось скоростится))

Про повышение уровня в статье не уловил



Не конкретно про эту статью я имел ввиду, например про эту

https://velolive.com/velo_news/27389-uci-prizval-wada-opredelitsya-s-poziciey-p

o-ispolzovaniyu-velogonschikami-ingalyaciy-s-monooksidom-ugleroda.html

Про скорость на тренировке перед разделкой за машиной я в курсе)

Не конкретно про эту статью я имел ввиду, например про этуhttps://velolive.com/velo_news/27389-uci-prizval-wada-opredelitsya-s-poziciey-po-ispolzovaniyu-velogonschikami-ingalyaciy-s-monooksidom-ugleroda.htmlПро скорость на тренировке перед разделкой за машиной я в курсе)

Карстен Лундби (Carsten Lundby), генеральный директор компании-производителя дыхательных аппаратов “Detalo Health”, которые используют несколько команд Мирового тура, ответил на запрос Cyclingnews:



«Я полностью согласен с тем, что мы не должны советовать использовать ингаляции угарного газа с целью повышения уровня гемоглобина. Это должно быть чётко выражено. И мы уже неоднократно об этом заявляли.



Использование угарного газа в качестве медицинского диагностического средства - это, конечно, совершенно другое дело, когда цель не в повышении производительности, а в качестве диагностического инструмента. И это, конечно, не должно запрещаться, да и не может быть запрещено. Так что эти методы надо чётко разграничивать.



Я категорически против вдыхания угарного газа с целью повышения спортивных результатов. Считаю, что это противоречит духу спорта. Я не хочу, чтобы мои дети вдыхали токсичный газ, чтобы стать чемпионами мира».

Не конкретно про эту статью я имел ввиду, например про этуhttps://velolive.com/velo_news/27389-uci-prizval-wada-opredelitsya-s-poziciey-po-ispolzovaniyu-velogonschikami-ingalyaciy-s-monooksidom-ugleroda.htmlПро скорость на тренировке перед разделкой за машиной я в курсе)Карстен Лундби (Carsten Lundby), генеральный директор компании-производителя дыхательных аппаратов “Detalo Health”, которые используют несколько команд Мирового тура, ответил на запрос Cyclingnews:«Я полностью согласен с тем, что мы не должны советовать использовать ингаляции угарного газа с целью повышения уровня гемоглобина. Это должно быть чётко выражено. И мы уже неоднократно об этом заявляли.Использование угарного газа в качестве медицинского диагностического средства - это, конечно, совершенно другое дело, когда цель не в повышении производительности, а в качестве диагностического инструмента. И это, конечно, не должно запрещаться, да и не может быть запрещено. Так что эти методы надо чётко разграничивать.Я категорически против вдыхания угарного газа с целью повышения спортивных результатов. Считаю, что это противоречит духу спорта. Я не хочу, чтобы мои дети вдыхали токсичный газ, чтобы стать чемпионами мира». Эти люди такие как Карстен Лундби точно понимают о чем речь и когда говорят про своих детей думают ли они о других детях?

Astanaforever

Регистрация профессиональных к ... (1) Единственная команда в этом списке, выделенная жирным шрифтом, это Астана. Блеск!!! Заслужили.)))

RVL

Велокоманда UAE Team Emirates ... (10) Это называлось скоростится)) Про повышение уровня в статье не уловил

Николай Н.

Велокоманда UAE Team Emirates ... (10) Когда то я читал об исследование, что у жителей в городах, где от машин много газа, лёгкие больше в объёме, чем у жителей в деревне с чистым воздухом. И это сильно влияло на ихнее физическое развитие. И я это заметил когда работал тренером.

Lucky

Велокоманда UAE Team Emirates ... (10) Как я понял из публикаций про угарный газ, вдыхание не только позволяет измерить гемоглобин, но и поднять его количество в крови, а то я думал, почему после тренировок за машиной на шоссе, (москвич 412, иживский "каблук"), потом в гонках так "летал", вот оно что Михалыч) и это было не 20 лет назад, а более 30 - 35 лет назад. Лайфак для команд которые не хотят отказываться от угарного газа, вырезать нахрен катализатор со своих современных техничек и проводить многочасовые тренировки за машиной, всей командой)

Pinkerton

Патрик Лефевр покидает пост ге ... (6) Грусть, тоска, печаль. Очень жаль, что величайший, покинул велоспорт. Теперь, наверно, эта прекрасная команда утеряет свой воинственный пыл.

Геродот

Велокоманда UAE Team Emirates ... (10) Цитата: Shalam s Urala Цитата: Йерун Сварт здесь довольно большой расчёт на сенсацию

все напротив вон какие оч даже живые!

все напротив вон какие оч даже живые! Не просто живые, а "живее всех живых". История повторяется однако))