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Ремко Эвенепул: «Путь будет долгим, но я полон решимости вернуться и стать ещё сильнее»

Ремко Эвенепул о травмах и возвращении

 

 

3 декабря олимпийский чемпион Ремко Эвенепул во время тренировки врезался во внезапно открывшуюся перед ним дверцу почтового фургона и получил несколько переломов и ушиб лёгких.

 

24-летний велогонщик команды Soudal Quick Step только начал интенсивные тренировки после межсезонья, но теперь вынужден поставить их на паузу. Вечером 3 декабря ему была проведена операция на правой ключице, которая прошла успешно. О травмах и предстоящем восстановлении Ремко Эвенепул рассказал в своих соцсетях.

Photo © Remco Evenepoel@EvenepoelRemco

 

 

Ремко Эвенепул: «Возвращение начинается сейчас. После страшного инцидента во время вчерашней тренировки прошлым вечером мне сделали операцию, всё прошло отлично. У меня перелом ребра, лопатки, руки, ушиб лёгких и вывих правой ключицы, из-за которого были порваны все окружающие её связки.

 

Путь будет долгим, но я полностью сфокусирован на восстановлении и полон решимости возвращаться шаг за шагом и стать ещё сильнее. Я очень благодарен за помощь и поддержку, которые получил за последние 24 часа - от службы скорой помощи и соседей, которые помогли мне в первый момент, до медицинских бригад в Андерлехте и Херентальсе, и врача нашей команды Фила Янсена. Отдельное спасибо моей жене и семье за то, что были со мной в эти трудные моменты. И спасибо всем за слова поддержки».

 

 Ремко Эвенепул не стал обвинять женщину почтовой компании BPost, которая, по сообщению бельгийских СМИ, очень переживала, что стала причиной инцидента: «Я также хочу выразить мою поддержку женщине, которая была вовлечена в этот инцидент».

 

Глава команды Soudal Quick Step Патрик Лефевр в интервью Het Nieuwsblad рассказал, что теперь под вопросом участие Ремко Эвенепула в подгонке снаряжения и фотосессиях, которые были запланированы во время сбора команды на Майорке:

 

«Конечно, это неприятно, но, к счастью, сейчас декабрь, а не апрель. Ремко потихоньку возобновлял тренировки после между посещением Формулы-1 в Катаре и матчем в Андерлехте. До тренировок блоками ему было ещё далеко. В них не было необходимости. Мы ещё не знали, где он начнёт сезон, но это точно будет не Австралия.

 

Первое практическое препятствие (для участия в тренировочном лагере), может ли он лететь, хочет ли лететь, и целесообразно ли ему туда лететь? Это тренировочный сбор, на котором не только тренируются, но решают множество практических вопросов, например, фотосессии. Само собой, его падение нарушило многие планы».

 

 

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Теги к статье: Ремко Эвенепул Remco Evenepoel Soudal Quick-Step

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  1. Имя: Виталий

    Геродот

    4 декабря 2024 16:12 | Регистрация: 12.04.2010

    Молодец, слова не мальчика,но мужа.Ждем.

  2. Имя: Вячеслав

    Shalam s Urala

    4 декабря 2024 17:59 | Регистрация: 4.09.2010

    моё отношение к Ремко взрослеет вместе с ним )

    уже не кажется невозможным - вырастет и как-нибудь да отберёт у пацанов плюшевого льва LCL

  3. Имя: Алекс

    zalex567

    5 декабря 2024 06:27 | Регистрация: 13.03.2015

    Было такое однажды, только не с такими тяжёлыми последствиями. Хотя мы совсем юными были, но уже тогда учитывали на автомате такую ситуацию и объезжали стоящие авто на расстоянии открытой двери. Напарник по тренировке по неопытности ехал близко и влетел во внезапно открывшуюся дверь. Сам побился и всех жестко завалил.

  4. MVDP

    5 декабря 2024 09:31 | Регистрация: 3.10.2020

    Получается даже похуже, чем в Стране Басков. 

  5. Имя: VictorSirotkin

    Виктор Сироткин

    5 декабря 2024 14:22 | Регистрация: 14.02.2016

    почему Погачар не попадает в такие серьезные происшествия? Может потому, что если ты хочешь быть чемпионом, то должен обеспечить себе финиш. А окружающие тебя люди обязаны помочь тебе выполнить это условие.

    1. Имя: Николай

      Невозмутимый

      6 декабря 2024 17:40 | Регистрация: 21.05.2023

      Потому что с таблетками тренироваться на дороге ему не надо

  6. Имя: Виталий

    Геродот

    5 декабря 2024 16:13 | Регистрация: 12.04.2010

    Цитата: Виктор Сироткин
    почему Погачар не попадает в такие серьезные происшествия? Может потому, что если ты хочешь быть чемпионом, то должен обеспечить себе финиш. А окружающие тебя люди обязаны помочь тебе выполнить это условие.

    Это детское происшествие, поэтому никто из серьезных людей в такое не попадал)

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Комментарии

  • JetRevel
    Том Пидкок подписал 3-летний к ... (6)
    JetRevel-Фото
    Хорошее решение для развития велоспорта и самого Тома,а то всё Арабы да Висма,интересный проект,жду от Тудоров также хорошего сезона.Я писал уже неоднократно,что Арабы и Висма губят спорт, хотя сложно обвинять гонщика в желании заработать деньги.В гонки должны быть четыре или пять команд которые будут иметь "реальных"претендентов на победу,а не двух биороботов которые уедут со старта и никто не станет их преследовать.В отрывы всегда ездили это нормально,но во многом из-за отсутствия лидера и сильного капитана никто не догоняет того же Поги когда он уезжал.
  • JetRevel
    Давиде Тонеатти переходит в As ... (3)
    JetRevel-Фото
    Хороший парень,универсал, имеет приличный индивидуальный ход,но не более того,тут ничего удивительного нет,вся Астана катается и базируется в Италии,у них есть ребята поинтереснее сейчас в Континенталке)

    Да и правильно называется ДАвидэ ТоньЯтти) капсом выделил ударение)
  • микеле оп-оп-оп
    Том Пидкок подписал 3-летний к ... (6)
    микеле оп-оп-оп-Фото

    Промежуточный вариант.

    Тем не менее -  хорошая сделка. Условия созданы. Давления нет. Есть свобода, здоровье и амбиции. Выбирай цель - и вперёд, на все деньги, как всегда и было. Главное (а Том, несомненно, парень умный), не  пересекать дорогу сами знаете кому)

  • василий
    Том Пидкок подписал 3-летний к ... (6)
    василий-Фото
    Плохая затея скорее всего
  • DenisRodikov
    Том Пидкок подписал 3-летний к ... (6)
    DenisRodikov-Фото

    Очень надеюсь, что у него будет форма лучших его времён и возможность гоняться по тому календарю, который ему интересен. Также важно, чтобы команда смогла обеспечить ему поддержку и получать приглашения на необходимые старты.

    Как по мне, то нет ничего хуже, чем ситуация с Ломбардией, когда Том был в форме и хотел ехать, а его не взяли на гонку.

  • ararat
    Давиде Тонеатти переходит в As ... (3)
    ararat-Фото
    Горняк?
  • Cyrill
    Том Пидкок подписал 3-летний к ... (6)
    Cyrill-Фото
    Всего скорее - тот же уровень з/п, что и в Инеос, но дадут ему возможность заниматься и маунтинбайком... который позволит в свою очередь хоть как-то обосновать уровень з/п. А вот, если это не главная причина, тогда действительно странно.
  • Невозмутимый
    Ремко Эвенепул: «Путь будет до ... (7)
    Невозмутимый-Фото
    Потому что с таблетками тренироваться на дороге ему не надо
  • Невозмутимый
    Ремко Эвенепул столкнулся с ма ... (21)
    Невозмутимый-Фото

    Водки всегда не хватает

  • Astanaforever
    Том Пидкок подписал 3-летний к ... (6)
    Astanaforever-Фото
    Непонятный ход Пидкока.

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