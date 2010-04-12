Ремко Эвенепул: «Путь будет долгим, но я полон решимости вернуться и стать ещё сильнее»

Ремко Эвенепул о травмах и возвращении

3 декабря олимпийский чемпион Ремко Эвенепул во время тренировки врезался во внезапно открывшуюся перед ним дверцу почтового фургона и получил несколько переломов и ушиб лёгких.

24-летний велогонщик команды Soudal Quick Step только начал интенсивные тренировки после межсезонья, но теперь вынужден поставить их на паузу. Вечером 3 декабря ему была проведена операция на правой ключице, которая прошла успешно. О травмах и предстоящем восстановлении Ремко Эвенепул рассказал в своих соцсетях.

Photo © Remco Evenepoel@EvenepoelRemco

Ремко Эвенепул: «Возвращение начинается сейчас. После страшного инцидента во время вчерашней тренировки прошлым вечером мне сделали операцию, всё прошло отлично. У меня перелом ребра, лопатки, руки, ушиб лёгких и вывих правой ключицы, из-за которого были порваны все окружающие её связки.

Путь будет долгим, но я полностью сфокусирован на восстановлении и полон решимости возвращаться шаг за шагом и стать ещё сильнее. Я очень благодарен за помощь и поддержку, которые получил за последние 24 часа - от службы скорой помощи и соседей, которые помогли мне в первый момент, до медицинских бригад в Андерлехте и Херентальсе, и врача нашей команды Фила Янсена. Отдельное спасибо моей жене и семье за то, что были со мной в эти трудные моменты. И спасибо всем за слова поддержки».

Ремко Эвенепул не стал обвинять женщину почтовой компании BPost, которая, по сообщению бельгийских СМИ, очень переживала, что стала причиной инцидента: «Я также хочу выразить мою поддержку женщине, которая была вовлечена в этот инцидент».

Глава команды Soudal Quick Step Патрик Лефевр в интервью Het Nieuwsblad рассказал, что теперь под вопросом участие Ремко Эвенепула в подгонке снаряжения и фотосессиях, которые были запланированы во время сбора команды на Майорке:

«Конечно, это неприятно, но, к счастью, сейчас декабрь, а не апрель. Ремко потихоньку возобновлял тренировки после между посещением Формулы-1 в Катаре и матчем в Андерлехте. До тренировок блоками ему было ещё далеко. В них не было необходимости. Мы ещё не знали, где он начнёт сезон, но это точно будет не Австралия.

Первое практическое препятствие (для участия в тренировочном лагере), может ли он лететь, хочет ли лететь, и целесообразно ли ему туда лететь? Это тренировочный сбор, на котором не только тренируются, но решают множество практических вопросов, например, фотосессии. Само собой, его падение нарушило многие планы».