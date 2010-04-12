Ремко Эвенепул: “Декабрь будет долгим, потому что ничего не смогу делать”

Ремко Эвенепул о скорости и сроках восстановления после дорожного инцидента

После невероятных успехов 2024 года подготовку к следующему сезону Ремко Эвенепулу придётся начинать с трудностей восстановления после травмы, которую он получил, врезавшись в дверцу почтового фургона во время тренировки.

24-летний бельгийский велогонщик уже перенёс операцию на ключице и в интервью VTM Nieuws рассказал, что не сможет тренироваться весь декабрь, пропустит два тренировочных сбора команды Soudal Quick Step, а предварительные планы о старте сезона придётся пересмотреть.

Photo ©Soudal Quick-Step - ©SWpix - Photo credit: ©SWpix

Ремко Эвенепул: «Сейчас неприятного больше, чем после падения на Туре Страны Басков, травм тоже больше. Им пришлось особенно серьёзно «вколачивать» вывихнутую ключицу, которая разрушила окружающие её суставы. Поэтому для восстановления мне понадобится больше времени, чем в тот раз.

Декабрь будет тянуться долго, потому что я почти ничего не смогу делать, уж точно не смогу загружать плечо. Сесть на велосипед тоже будет невозможно.

Степень повреждения измерит сканирование, после чего определится дальнейший процесс восстановления. Затем я надеюсь, что смогу начать тренировки на роллере и пройду более интенсивную физиотерапию. Будет важна каждая деталь. Я буду должен внимательно прислушиваться к своему телу.

Мне придётся пропустить тренировочный лагерь в декабре, и едва ли смогу поучаствовать в том, что будет в январе. К тому времени я смогу проводить на велосипеде не более нескольких часов, и мне ещё придётся много работать с физиотерапевтом.

Мы планировали начать сезон в первые выходные марта, стартовать на двух однодневных гонках во французском Ардеше. Но, конечно, это придётся отложить. Что касается тренировок, посмотрим, что будет возможно сделать в марте. А сейчас нам остаётся только ждать и наблюдать».

Комментируя инцидент, Ремко Эвенепул также назвал его неудачным стечением обстоятельств, не обвиняя женщину, которая внезапно открыла дверцу почтового фургона:

«Я смог только повернуть, поэтому правая сторона тела протаранила внезапно распахнувшуюся дверь почтового фургона. Меня отбросило на другую сторону дороги, поэтому такие тяжёлые травмы. Женщина очень испугалась, но она просто выполняла свою работу. Это был миг невнимательности в сочетании с высокой скоростью, на которой я ехал на велосипеде. Случайность».