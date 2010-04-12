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Ремко Эвенепул: “Декабрь будет долгим, потому что ничего не смогу делать”

Ремко Эвенепул о скорости и сроках восстановления после дорожного инцидента

 

 

 

После невероятных успехов 2024 года подготовку к следующему сезону Ремко Эвенепулу придётся начинать с трудностей восстановления после травмы, которую он получил, врезавшись в дверцу почтового фургона во время тренировки.

 

24-летний бельгийский велогонщик уже перенёс операцию на ключице и в интервью VTM Nieuws рассказал, что не сможет тренироваться весь декабрь, пропустит два тренировочных сбора команды Soudal Quick Step, а предварительные планы о старте сезона придётся пересмотреть.

 

Ремко Эвенепул: “Декабрь будет долгим, потому что ничего не смогу делать”

Photo ©Soudal Quick-Step - ©SWpix - Photo credit: ©SWpix

 

Ремко Эвенепул: «Сейчас неприятного больше, чем после падения на Туре Страны Басков, травм тоже больше. Им пришлось особенно серьёзно «вколачивать» вывихнутую ключицу, которая разрушила окружающие её суставы. Поэтому для восстановления мне понадобится больше времени, чем в тот раз.

 

Декабрь будет тянуться долго, потому что я почти ничего не смогу делать, уж точно не смогу загружать плечо. Сесть на велосипед тоже будет невозможно.

 

Степень повреждения измерит сканирование, после чего определится дальнейший процесс восстановления. Затем я надеюсь, что смогу начать тренировки на роллере и пройду более интенсивную физиотерапию. Будет важна каждая деталь. Я буду должен внимательно прислушиваться к своему телу.  

 

Мне придётся пропустить тренировочный лагерь в декабре, и едва ли смогу поучаствовать в том, что будет в январе. К тому времени я смогу проводить на велосипеде не более нескольких часов, и мне ещё придётся много работать с физиотерапевтом.

 

Мы планировали начать сезон в первые выходные марта, стартовать на двух однодневных гонках во французском Ардеше. Но, конечно, это придётся отложить. Что касается тренировок, посмотрим, что будет возможно сделать в марте. А сейчас нам остаётся только ждать и наблюдать».

 

Комментируя инцидент, Ремко Эвенепул также назвал его неудачным стечением обстоятельств, не обвиняя женщину, которая внезапно открыла дверцу почтового фургона:

 

«Я смог только повернуть, поэтому правая сторона тела протаранила внезапно распахнувшуюся дверь почтового фургона. Меня отбросило на другую сторону дороги, поэтому такие тяжёлые травмы. Женщина очень испугалась, но она просто выполняла свою работу. Это был миг невнимательности в сочетании с высокой скоростью, на которой я ехал на велосипеде. Случайность».

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Теги к статье: Ремко Эвенепул Remco Evenepoel Soudal Quick-Step

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  1. Имя: Виталий

    Геродот

    6 декабря 2024 11:26 | Регистрация: 12.04.2010

    Случайность это непознанная закономерность,как говорил старик Гегель)

    С таким подходом,"случайности" у Ремки будут периодически повторяться.

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Комментарии

  • JetRevel
    Том Пидкок подписал 3-летний к ... (6)
    JetRevel-Фото
    Хорошее решение для развития велоспорта и самого Тома,а то всё Арабы да Висма,интересный проект,жду от Тудоров также хорошего сезона.Я писал уже неоднократно,что Арабы и Висма губят спорт, хотя сложно обвинять гонщика в желании заработать деньги.В гонки должны быть четыре или пять команд которые будут иметь "реальных"претендентов на победу,а не двух биороботов которые уедут со старта и никто не станет их преследовать.В отрывы всегда ездили это нормально,но во многом из-за отсутствия лидера и сильного капитана никто не догоняет того же Поги когда он уезжал.
  • JetRevel
    Давиде Тонеатти переходит в As ... (3)
    JetRevel-Фото
    Хороший парень,универсал, имеет приличный индивидуальный ход,но не более того,тут ничего удивительного нет,вся Астана катается и базируется в Италии,у них есть ребята поинтереснее сейчас в Континенталке)

    Да и правильно называется ДАвидэ ТоньЯтти) капсом выделил ударение)
  • микеле оп-оп-оп
    Том Пидкок подписал 3-летний к ... (6)
    микеле оп-оп-оп-Фото

    Промежуточный вариант.

    Тем не менее -  хорошая сделка. Условия созданы. Давления нет. Есть свобода, здоровье и амбиции. Выбирай цель - и вперёд, на все деньги, как всегда и было. Главное (а Том, несомненно, парень умный), не  пересекать дорогу сами знаете кому)

  • василий
    Том Пидкок подписал 3-летний к ... (6)
    василий-Фото
    Плохая затея скорее всего
  • DenisRodikov
    Том Пидкок подписал 3-летний к ... (6)
    DenisRodikov-Фото

    Очень надеюсь, что у него будет форма лучших его времён и возможность гоняться по тому календарю, который ему интересен. Также важно, чтобы команда смогла обеспечить ему поддержку и получать приглашения на необходимые старты.

    Как по мне, то нет ничего хуже, чем ситуация с Ломбардией, когда Том был в форме и хотел ехать, а его не взяли на гонку.

  • ararat
    Давиде Тонеатти переходит в As ... (3)
    ararat-Фото
    Горняк?
  • Cyrill
    Том Пидкок подписал 3-летний к ... (6)
    Cyrill-Фото
    Всего скорее - тот же уровень з/п, что и в Инеос, но дадут ему возможность заниматься и маунтинбайком... который позволит в свою очередь хоть как-то обосновать уровень з/п. А вот, если это не главная причина, тогда действительно странно.
  • Невозмутимый
    Ремко Эвенепул: «Путь будет до ... (7)
    Невозмутимый-Фото
    Потому что с таблетками тренироваться на дороге ему не надо
  • Невозмутимый
    Ремко Эвенепул столкнулся с ма ... (21)
    Невозмутимый-Фото

    Водки всегда не хватает

  • Astanaforever
    Том Пидкок подписал 3-летний к ... (6)
    Astanaforever-Фото
    Непонятный ход Пидкока.

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