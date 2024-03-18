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Тадей Погачар: "Счастлив проиграть Ясперу Филипсену и Майклу Мэттьюсу на Милан-Сан-Ремо-2024"

Тадей Погачар о Милан — Сан-Ремо-2024

 

 

Впервые в карьере 25-летний словенский велогонщик команды UAE Team Emirates Тадей Погачар поднялся на подиум Монумента Милан-Сан-Ремо. Победитель Монументов Тура Фландрии и Льеж-Бастонь-Льеж, трёхкратный победитель Ломбардии, Тадей Погачар четыре раза в карьере стартовал на Милан - Сан-Ремо, но впервые занял призовое место.

 

Он оправдал ожидания, атаковав на Поджио, но действующий чемпион мира, защищавший титул Матье ван дер Пул (Alpecin-Deceuninck) закрыл просвет. Второе ускорение также не помогло уехать от соперников. Но Тадей Погачар поборолся в спринте из группы, в которой к финишу было 12 гонщиков. Опередить Яспера Филипсена (Alpecin-Deceuninck) и Майкла Мэттьюса (Jayco AlUla) не получилось, но в борьбе за третье место Погачар обошёл Мадса Педерсена (Lidl Trek).

 

Тадей Погачар:

 

Тадей Погачар:

Photo Credits: LaPresse

Photo (c) SprintCyclingAgency/UAE Team Emirates

 

 

 

Тадей Погачар: «Сегодня один из лучших подиумов, которые я когда-либо видел. Оба - и Майкл, и Яспер — мои очень хорошие друзья. Я счастлив им проиграть. Этот подиум - один из лучших в моей жизни.

 

У меня очень хорошо шла нога, но здесь все хотят выиграть, все ожидают, что мы будем предпринимать. Должен сказать, что очень горжусь работой команды. Они идеально вывезли меня на позицию к подножию Поджио. Но все были сильны, я не смог сделать просвет у вершины Поджио и на последних километрах.

 

В прошлые годы из-за того, что мы изменили стиль гонки, все ожидали таких же действий, все были готовы терпеть на Чипрессе и быть в порядке на Поджио. Думаю, даже если бы Матье ван дер Пул продавливал на спуске, все ребята, которые ехали позади нас, являются экспертами спуска, особенно с Поджио.

 

Все прекрасно знают этот спуск, поэтому сложно сделать какой-то просвет. За последние четыре года мы немного поменяли сценарий этой гонки, мы старались, чтобы всё сработало и на этот раз. Но когда привносишь в гонку что-то новое, то сложно реализовывать, особенно в гонке такого типа. Хотя мы с каждым годом прикладываем чуть больше усилий, всё ближе к идеалу. Думаю, в следующие годы сможем добиться большего.

 

У нас был план, мы его придерживались. Но нам чуть-чуть не хватило на Чипрессе и после неё, может, каких-то 10%. В итоге команда должна была слишком долго ждать на Поджио, и скорость оказалась не настолько тяжёлой. Я дважды пробовал атаковать, но в этом году гонка не была достаточно трудной, чтобы стать гонкой для горняков. Думаю, я сделал всё, что мог. Приложил все силы в спринте. Буду пробовать на этой гонке ещё, потому что хочу её выиграть. Я уже финишировал пятым, четвёртым, теперь 3-м. Но вторым в следующем году быть не хочу, хочу победы.

 

Мне кажется, сегодня гонка была одной из самых лёгких. Первые два часа мы ехали в очень и очень лёгком темпе. В любом случае, как я говорил перед стартом, для победы всё должно идеально сложиться. Сегодня не сложилось. Подиум - самое больше из того, что мы могли добиться.

 

В финале была отличная группа. Друг выиграл, друг стал вторым, друг финишировал четвёртым, друг стал пятым. Мне приятно соревноваться с такими ребятами, с друзьями. В велосообществе мы можем радоваться, что у нас такая группа гонщиков. Всё больше людей дружат друг с другом, я чувствую в пелотоне больше уважения. Никто не проявляет излишней агрессии, это здорово, что велоспорт именно такой».

 

Результаты Милан - Сан-Ремо-2024

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Теги к статье: Тадей Погачар Tadej Pogacar UAE Team Emirates Милан — Сан-Ремо-2024 Milano - Sanremo-2024 Монумент велоспорта гонка Мирового тура Классичиссима

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Комментарии

  • Pi-man
    Милан - Сан-Ремо-2024. Результ ... (34)
    Pi-man-Фото
    Наверное, каждый на этом сайте хоть раз пытался указать Николаю на неудачность подобных коверканий имен гонщиков, Но он на это не реагирует. Так что все просто смиряются. :) Тем более, что в целом да - комментарии интересные.
  • s75
    Милан - Сан-Ремо-2024. Результ ... (34)
    s75-Фото
    Пидкок хорош во многих вещах, но чего-то ему в этих же самых "вещах" не хватает, чтобы начинать побеждать... рискует быть хорошим везде, но нигде не стать лучшим... в спринте у них мог побороться Ганна, но "потерялся" на спуске
  • Гонщик
    Милан - Сан-Ремо-2024. Результ ... (34)
    Гонщик-Фото

    Цитата: JetRevel
    Было интересно,но...Тадею нужно было уезжать раньше,Матье нет слов,было видно,что может, всё таки спринт.В этом году очень много снега,горы белые и Джиро думается будет куда интереснее чем все думают)
    Если в плане отмены и сокращения этапов , то возможно, а в плане конкуренции , Тоска унылая ...



    Цитата: velodoctor
    Насколько Матье дисциплинирован, я думаю у  них была договоренность если Яспер усидит в первой пачке, то голландец тогда поможет ему. Будучи чемпионом мира, все сделал хорошо.
    Ну и второе, это Веленс , уже который раз он проделывает такую хорошую работу на Тадея, сегодня команда подвела и он отдувался за всех. 
    Жаль история отмечает часто только победителей.
    Именно так , в спорте любят только первых , кто там второй и третий уже не важно .

  • sergejdriver
    Милан - Сан-Ремо-2024. Результ ... (34)
    sergejdriver-Фото
    То есть шутить позволено лишь Николаю, за его самые лаконичные в мире коментарии?)))
  • Pugachev
    Милан - Сан-Ремо-2024. Результ ... (34)
    Pugachev-Фото
    У Николая Н. лучшие по лаконичности комментарии. Всегда САМАЯ суть. А "искривления" словесные - это как его шутки. Посмотрите комменты Николая за все годы, мне кажется, не разочаруетесь...
  • collega2011
    Милан - Сан-Ремо-2024. Результ ... (34)
    collega2011-Фото

    Посмотрел последние15 км и в 27 раз не пожалел biggrinМилан-Сан-Ремо -Монумент,но по мне самый не зрелищный и не запоминающийся.Прошел и прошел.Идем дальше

  • Pugachev
    Милан - Сан-Ремо-2024. Результ ... (34)
    Pugachev-Фото
    , Михаил, плюсую миллион раз! За это я отдельно обожаю велоспорт!
  • JetRevel
    Милан - Сан-Ремо-2024. Результ ... (34)
    JetRevel-Фото
    Было интересно,но...Тадею нужно было уезжать раньше,Матье нет слов,было видно,что может, всё таки спринт.В этом году очень много снега,горы белые и Джиро думается будет куда интереснее чем все думают)
  • sergejdriver
    Милан - Сан-Ремо-2024. Результ ... (34)
    sergejdriver-Фото
    Филирсан это конечно круче, чем КинтанО. Вы прогрессируете, Николай! Даёшь еще больше новых фамилийизвестных гонщиков!)))
  • velodoctor
    Милан - Сан-Ремо-2024. Результ ... (34)
    velodoctor-Фото

    Насколько Матье дисциплинирован, я думаю у  них была договоренность если Яспер усидит в первой пачке, то голландец тогда поможет ему. Будучи чемпионом мира, все сделал хорошо.

    Ну и второе, это Веленс , уже который раз он проделывает такую хорошую работу на Тадея, сегодня команда подвела и он отдувался за всех. 

    Жаль история отмечает часто только победителей.

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3 Эвенепул Р. (Bel) (SQS) 5631
4 Роглич П. (Slo) (TJV) 5603
5 Ван Арт В. (Bel) (TJV) 4762
6 Педерсен М. (Den) (TLT) 4606
7 Ван дер Пул М. (Ned) (ADC) 4163
8 Йейтс А. (GBr) (UAD) 4007
9 Филипсен Я. (Bel) (ADC) 3912
10 Алмейда Ж. (Por) (UAE) 3110

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