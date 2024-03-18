Тадей Погачар: "Счастлив проиграть Ясперу Филипсену и Майклу Мэттьюсу на Милан-Сан-Ремо-2024"

Тадей Погачар о Милан — Сан-Ремо-2024

Впервые в карьере 25-летний словенский велогонщик команды UAE Team Emirates Тадей Погачар поднялся на подиум Монумента Милан-Сан-Ремо. Победитель Монументов Тура Фландрии и Льеж-Бастонь-Льеж, трёхкратный победитель Ломбардии, Тадей Погачар четыре раза в карьере стартовал на Милан - Сан-Ремо, но впервые занял призовое место.

Он оправдал ожидания, атаковав на Поджио, но действующий чемпион мира, защищавший титул Матье ван дер Пул (Alpecin-Deceuninck) закрыл просвет. Второе ускорение также не помогло уехать от соперников. Но Тадей Погачар поборолся в спринте из группы, в которой к финишу было 12 гонщиков. Опередить Яспера Филипсена (Alpecin-Deceuninck) и Майкла Мэттьюса (Jayco AlUla) не получилось, но в борьбе за третье место Погачар обошёл Мадса Педерсена (Lidl Trek).

Photo Credits: LaPresse

Photo (c) SprintCyclingAgency/UAE Team Emirates

Тадей Погачар: «Сегодня один из лучших подиумов, которые я когда-либо видел. Оба - и Майкл, и Яспер — мои очень хорошие друзья. Я счастлив им проиграть. Этот подиум - один из лучших в моей жизни.

У меня очень хорошо шла нога, но здесь все хотят выиграть, все ожидают, что мы будем предпринимать. Должен сказать, что очень горжусь работой команды. Они идеально вывезли меня на позицию к подножию Поджио. Но все были сильны, я не смог сделать просвет у вершины Поджио и на последних километрах.

В прошлые годы из-за того, что мы изменили стиль гонки, все ожидали таких же действий, все были готовы терпеть на Чипрессе и быть в порядке на Поджио. Думаю, даже если бы Матье ван дер Пул продавливал на спуске, все ребята, которые ехали позади нас, являются экспертами спуска, особенно с Поджио.

Все прекрасно знают этот спуск, поэтому сложно сделать какой-то просвет. За последние четыре года мы немного поменяли сценарий этой гонки, мы старались, чтобы всё сработало и на этот раз. Но когда привносишь в гонку что-то новое, то сложно реализовывать, особенно в гонке такого типа. Хотя мы с каждым годом прикладываем чуть больше усилий, всё ближе к идеалу. Думаю, в следующие годы сможем добиться большего.

У нас был план, мы его придерживались. Но нам чуть-чуть не хватило на Чипрессе и после неё, может, каких-то 10%. В итоге команда должна была слишком долго ждать на Поджио, и скорость оказалась не настолько тяжёлой. Я дважды пробовал атаковать, но в этом году гонка не была достаточно трудной, чтобы стать гонкой для горняков. Думаю, я сделал всё, что мог. Приложил все силы в спринте. Буду пробовать на этой гонке ещё, потому что хочу её выиграть. Я уже финишировал пятым, четвёртым, теперь 3-м. Но вторым в следующем году быть не хочу, хочу победы.

Мне кажется, сегодня гонка была одной из самых лёгких. Первые два часа мы ехали в очень и очень лёгком темпе. В любом случае, как я говорил перед стартом, для победы всё должно идеально сложиться. Сегодня не сложилось. Подиум - самое больше из того, что мы могли добиться.

В финале была отличная группа. Друг выиграл, друг стал вторым, друг финишировал четвёртым, друг стал пятым. Мне приятно соревноваться с такими ребятами, с друзьями. В велосообществе мы можем радоваться, что у нас такая группа гонщиков. Всё больше людей дружат друг с другом, я чувствую в пелотоне больше уважения. Никто не проявляет излишней агрессии, это здорово, что велоспорт именно такой».