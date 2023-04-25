Генеральный менеджер UAE Team Emirates о планах тренировок Тадея Погачара после травмы

Три недели отдыха у Тадея Погачара после травмы, полученной на Льеж-Бастонь-Льеж-2023

Тадей Погачар старается использовать вынужденный перерыв из-за травмы запястья, чтобы как следует отдохнуть и насладиться маленькими радостями жизни, которые обычно отступают на второй план во время сезона. В соцсетях 24-летний словенский велогонщик команды UAE Team Emirates попросил своих подписчиков порекомендовать ему фильмы и сериалы.

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Тадей Погачар: «Пользуюсь возможностью отдохнуть и насладиться маленькими радостями жизни. Пока не задумываюсь о велосипеде или восстановлении, но, наверное, это изменится, когда Уршка поедет на Вуэльту. Подкиньте мне в комментах названия хороших фильмов или сериалов, потому что я даже не могу играть в Fifa».

Генеральный менеджер команды UAE Team Emirates Хошеан Фернандес Мачин (Joxean Fernandez Matxín) в интервью Het Laatste Nieuws рассказал, что программу подготовки к Тур де Франс-2023 пришлось скорректировать и отменить разведку этапов, а также тесты в аэродинамической трубе. Но, по словам Мачина, если восстановление пойдёт хорошо, то Тадей Погачар перед Тур де Франс-2023 поедет с командой в тренировочном лагере на высоте.

Хошеан Фернандес Мачин, генеральный менеджер команды UAE Team Emirates: «Сейчас Тадей будет отдыхать три недели. У него в программе всегда были тесты в аэродинамической трубе и разведка нескольких этапов, но теперь их пришлось отменить. Если всё пойдёт хорошо, он присоединится к команде и будет тренироваться на высоте.

Такая травма требует примерно шесть недель для восстановления. Хотя он в ближайшие дни начнёт работать на станке в помещении. Мы считаем, что у него достаточно времени».