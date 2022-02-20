В составе команды EF Education – Nippo в 2022 году будет 11 новых велогонщиков

Американская велокоманда EF Education-Nippo объявила состав на 2022 год. В команду пришли 11 новых гонщиков – Эстебан Чавес, Марк Падун, Мерхави Кудус, Кристиан Одд Эйкинг, Оуэйн Доулл, Лукаш Виснёвски, Джеймс Шоу, Марейн Ван ден Берг, Шон Куинн, Георг Штайнхаузер и Бен Хили. Всего в составе команды в следующем сезоне будет выступать 31 гонщик из 19 стран.

Спортивный директор команды Чарли Вегелиус (Charly Wegelius) подчеркнул, что команда продолжит рисковать и использовать в гонках каждый шанс: «Думаю, люди, пришедшие к нам, искали такую команду, где могли бы использовать возможности. Я бы сказал, что все новые лица вписываются в наш профиль.

Пришли очень талантливые гонщики. Некоторые ещё довольно молоды, придётся подождать немного, пока они полностью раскроются зрителям. Некоторые уже показали, как могут правильно воспользоваться шансом для атаки – я имею в виду Марка Падуна, Одда Эйкинга, Оуэйна Доулла. По моему мнению, эти гонщики уже готовы сделать следующий шаг. Я очень рад, что они присоединились к нам на данном этапе своей карьеры.

Мы – команда, которая не боится пробовать. Мы скорее попытаемся что-то предпринять и проиграть или потерять место на подиуме ,чем тихо отсиживаться и предоставлять гонке идти своим ходом. Если мы можем быть впереди, стать протагонистами, тогда мы ими будем. Когда предоставляется шанс, когда гонка открыта, мы хотим быть действующими лицами».

Джонатан Воутерс, генеральный менеджер команды: «Этот состав потенциально самый сильный из всех, что у нас были. В нём есть динамика, энтузиазм, интерес, высокий потенциал гонщиков. Мы поменяли треть состава команды, так что это довольно резкий поворот, но мы сделали его с намерением изменить способ ведения гонки, изменить наш фокус. Этот состав может проявить себя почти на любом рельефе, пользоваться огромным количеством возможностей. Именно на этом я хочу концентрироваться.

Больше побед на этапах, которые добыты разными способами, гонщиками разной специализации, что самое воодушевляющее в нашей команде. Мы можем завоевать победу на этапе с разделкой со Штефаном Биссегером, можем побороться на среднегорном этапе или спринте из небольшой группы с Магнусом Кортом или Марейном ван ден Бергом. Мы можем поехать за горным этапом с Эстебаном Чавесом или Марком Падуном. Можем побороться на брусчатой классике с Альберто Беттиолем. Можем уехать в отрыв за этапом с Михаэлем Вальгреном и, конечно, Магнусом Кортом или Нельсоном Паулессом. В этом году у нас будет широкое поле возможностей, какого, возможно, никогда раньше не было в истории команды.

Я больше всего рад возможностям добиваться того, что раньше не делали. Мы боролись за победы на этапах и были в этом довольно хороши. Мы продолжим за них бороться, но я вижу перспективы того, что мы раньше не делали – имею в виду борьбу за майку горного короля».

Состав велокоманды EF Education-Nippo на 2022 год:

Daniel Arroyave, (Колумбия)

Alberto Bettiol, (Италия)

Stefan Bissegger, (Швейцария)

Jonathan Caicedo, (Эквадор)

Diego Camargo, (Колумбия)

Simon Carr, (Великобритания)

Hugh Carthy, (Великобритания)

Esteban Chavez, (Колумбия)

Owain Doull, (Великобритания)

Odd Christian Eiking, (Норвегия)

Ruben Guerreiro, (Португалия)

Ben Healy, (Ирландия)

Alex Howes, (США)

Jens Keukeleire, (Бельгия)

Merhawi Kudus, (Эритрея)

Sebastian Langeveld, (Нидерланды)

Lachlan Morton, (Австралия)

Hideto Nakane, (Япония)

Magnus Cort Nielsen, (Дания)

Mark Padun, (Украина)

Neilson Powless, (США)

Sean Quinn, (США)

Jonas Rutsch, (Германия)

Tom Scully, (Новая Зеландия)

James Shaw, (Великобритания)

Georg Steinhauser, (Германия)

Rigoberto Uran, (Колумбия)

Michael Valgren, (Дания)

Julius Van den Berg, (Нидерланды)

Marijn Van Den Berg, (Нидерланды)

Lukasz Wisniowski, (Польша)