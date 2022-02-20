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Велокоманда EF Education – Nippo объявила состав на 2022 год

В составе команды EF Education – Nippo в 2022 году будет 11 новых велогонщиков

 

 

  Американская велокоманда EF Education-Nippo объявила состав на 2022 год. В команду пришли 11 новых гонщиков – Эстебан Чавес, Марк Падун, Мерхави Кудус, Кристиан Одд Эйкинг, Оуэйн Доулл, Лукаш Виснёвски, Джеймс Шоу, Марейн Ван ден Берг, Шон Куинн, Георг Штайнхаузер и Бен Хили. Всего в составе команды в следующем сезоне будет выступать 31 гонщик из 19 стран.

 

Велокоманда EF Education – Nippo объявила состав на 2022 год

 

 

  Спортивный директор команды Чарли Вегелиус (Charly Wegelius) подчеркнул, что команда продолжит рисковать и использовать в гонках каждый шанс: «Думаю, люди, пришедшие к нам, искали такую команду, где могли бы использовать возможности. Я бы сказал, что все новые лица вписываются в наш профиль.

  Пришли очень талантливые гонщики. Некоторые ещё довольно молоды, придётся подождать немного, пока они полностью раскроются зрителям. Некоторые уже показали, как могут правильно воспользоваться шансом для атаки – я имею в виду Марка Падуна, Одда Эйкинга, Оуэйна Доулла. По моему мнению, эти гонщики уже готовы сделать следующий шаг. Я очень рад, что они присоединились к нам на данном этапе своей карьеры.

  Мы – команда, которая не боится пробовать. Мы скорее попытаемся что-то предпринять и проиграть или потерять место на подиуме ,чем тихо отсиживаться и предоставлять гонке идти своим ходом. Если мы можем быть впереди, стать протагонистами, тогда мы ими будем. Когда предоставляется шанс, когда гонка открыта, мы хотим быть действующими лицами».

 

  Джонатан Воутерс, генеральный менеджер команды: «Этот состав потенциально самый сильный из всех, что у нас были. В нём есть динамика, энтузиазм, интерес, высокий потенциал гонщиков. Мы поменяли треть состава команды, так что это довольно резкий поворот, но мы сделали его с намерением изменить способ ведения гонки, изменить наш фокус. Этот состав может проявить себя почти на любом рельефе, пользоваться огромным количеством возможностей. Именно на этом я хочу концентрироваться.

  Больше побед на этапах, которые добыты разными способами, гонщиками разной специализации, что самое воодушевляющее в нашей команде. Мы можем завоевать победу на этапе с разделкой со Штефаном Биссегером, можем побороться на среднегорном этапе или спринте из небольшой группы с Магнусом Кортом или Марейном ван ден Бергом. Мы можем поехать за горным этапом с Эстебаном Чавесом или Марком Падуном. Можем  побороться на брусчатой классике с Альберто Беттиолем. Можем уехать в отрыв за этапом с Михаэлем Вальгреном и, конечно, Магнусом Кортом или Нельсоном Паулессом. В этом году у нас будет широкое поле возможностей, какого, возможно, никогда раньше не было в истории команды.

  Я больше всего рад возможностям добиваться того, что раньше не делали. Мы боролись за победы на этапах и были в этом довольно хороши. Мы продолжим за них бороться, но  я вижу перспективы того, что мы раньше не делали – имею в виду борьбу за майку горного короля».

 

 

Состав велокоманды EF Education-Nippo на 2022 год:

 

Daniel Arroyave, (Колумбия)

Alberto Bettiol, (Италия)

Stefan Bissegger, (Швейцария)

Jonathan Caicedo, (Эквадор)

Diego Camargo, (Колумбия)

Simon Carr, (Великобритания)

Hugh Carthy, (Великобритания)

Esteban Chavez, (Колумбия)

Owain Doull, (Великобритания)

Odd Christian Eiking, (Норвегия)

Ruben Guerreiro, (Португалия)

Ben Healy, (Ирландия)

Alex Howes, (США)

Jens Keukeleire, (Бельгия)

Merhawi Kudus, (Эритрея)

Sebastian Langeveld, (Нидерланды)

Lachlan Morton, (Австралия)

Hideto Nakane, (Япония)

Magnus Cort Nielsen, (Дания)

Mark Padun, (Украина)

Neilson Powless, (США)

Sean Quinn, (США)

Jonas Rutsch, (Германия)

Tom Scully, (Новая Зеландия)

James Shaw, (Великобритания)

Georg Steinhauser, (Германия)

Rigoberto Uran, (Колумбия)

Michael Valgren, (Дания)

Julius Van den Berg, (Нидерланды)

Marijn Van Den Berg, (Нидерланды)

Lukasz Wisniowski, (Польша)

 

 

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Теги к статье: EF Education – Nippo

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Комментарии

  • john76
    Ильнур Закарин завершит карьер ... (9)
    john76-Фото
    Зато про карьерные успехи бамбука из 1970 г. говорит весь мир, только про это и говорят)
  • nightbuster33
    Израильская велокоманда Мирово ... (4)
    nightbuster33-Фото

    Потому что провалила "операцию" с "Астаной.Хотя сама"Токал"-это пешка,а "гроссмейстером"операции был сам Жан Беланже.Он же не знал,что "Восток-дело тонкое".Он знает,что такое ВТО,но не разобрался,что такое "Восточный базар",где действуют совершенно другие правила.Не получилось с Астаной,получиться с Израиль-Старт,но едва ли.Его не интересует велоспорт,его интересует РЕКЛАМА,которую создает велоспорт.Взять все в свои руки-его задача.

  • flugegeheimen
    Израильская велокоманда Мирово ... (4)
    flugegeheimen-Фото
    Вот и забрали бы себе Яну Зель. Нечего Лотто Судаль разваливать, мне еще на ридли в их командной расцветке несколько лет ездить…
  • flugegeheimen
    Ваут ван Арт не примет участие ... (13)
    flugegeheimen-Фото
    Пидкок скорее всего, возьмет радужную майку. Артс и бывший бойфренд Моонен ему не конкуренты.
  • Astanaforever
    Израильская велокоманда Мирово ... (4)
    Astanaforever-Фото
    Жан Беланже, президент компании “Premier Tech”: «Когда пришло время решать, какой будет следующая глава компании “Premier Tech” в велоспорте Мирового тура, мы твёрдо решили найти лучший вариант..************************************************** Следующая жертва? Канадские шулера и прохвосты, чуть не угробившие и не отжали казахскую Астану, нацелились приватизировать израильскую Старт Ап. Гидропоники ***сам такой*** (Читай правила сайта!)***ы..
  • микеле оп-оп-оп
    Ильнур Закарин завершит карьер ... (9)
    микеле оп-оп-оп-Фото

    Цитата: bambuk1970
    Весьма посредственный гонщик, который неосторожно вначале карьеры обмолвился о больших планах на Гранд Туры... Однако, кальки со спортивного пути Дениса Меньшова не получилось. Если бы ушёл до 2016 года в нишу чистого горняка-этапщика, мог бы нахапать целую авоську побед и в Испании, и во Франции. Но убил сам себя непонятными амбициями генеральщика. А ТРАВМА довершила дело... Наверное, будущий N-ный спортивный директор Газпром-Русвело.

     

    Просто есть люди с характером и амбициями, как Ильнур. А есть рационаьно-прошаренные и очень осторожные, как Вы. 

     

    И всё-таки карьера у Закарина удалась, что бы не утверждали тут некоторые. Спасибо, Ильнур, что ты у нас был. 

    А может, как Дюмулен, не? 

  • jerzyk
    Израильская велокоманда Мирово ... (4)
    jerzyk-Фото
    Интересно почему Премьер Тех не взяли руководить ту очень умную женщину, которая "руководила" в Астане? ?
  • aksbor
    Ильнур Закарин завершит карьер ... (9)
    aksbor-Фото

    Запомнилась победа на этапе Тур де Франс 2016 года. Кстати,с тех пор российские гонщики на этапах Тура не побеждали. Так что по российским масштабам Ильнур безусловно выдающийся гонщик,внесший свой весомый вклад в развитие российского велоспорта и увеличение интереса к велоспорту в нашей стране.

     

    К концу подходит твой карьерный Тур,

    Прошел его ты здорово,Ильнур!

  • дрокер
    Ильнур Закарин завершит карьер ... (9)
    дрокер-Фото
    Победа в Имоле и этап до Англиру в моей памяти. Спасибо Ильнур!
  • bambuk1970
    Ильнур Закарин завершит карьер ... (9)
    bambuk1970-Фото

    Весьма посредственный гонщик, который неосторожно вначале карьеры обмолвился о больших планах на Гранд Туры... Однако, кальки со спортивного пути Дениса Меньшова не получилось. Если бы ушёл до 2016 года в нишу чистого горняка-этапщика, мог бы нахапать целую авоську побед и в Испании, и во Франции. Но убил сам себя непонятными амбициями генеральщика. А ТРАВМА довершила дело... Наверное, будущий N-ный спортивный директор Газпром-Русвело.

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