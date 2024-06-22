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Велокоманда EF Education EasyPost уволила Андреа Пикколо

Велокоманда EF Education EasyPost объявила о немедленном разрыве контракта с Андреа Пикколо

 

 

 

 

Велокоманда EF Education EasyPost сообщила о немедленном расторжении контракта с 23-летним итальянским велогонщиком Андреа Пикколо (Andrea Piccolo).

 

В заявлении команды говорится:

 

«EF Pro Cycling расторгла контракт с Андреа Пикколо с немедленным эффектом. В марте этого года Пикколо был временно отстранён от работы без сохранения заработной платы после того, как принял снотворное, которое хотя и было легальным, но его использование не было одобрено командой.

 

Команда немедленно сообщила об использовании препарата в Международный союз велосипедистов (UCI), но по юридическим причинам, связанным с контрактом велогонщика, мы в тот момент не смогли расторгнуть с ним  контракт. После отстранения от соревнований он вернулся в гонки на Джиро д’Италия. 21 июня Пикколо был остановлен итальянскими властями при въезде в страну по подозрению в транспортировке гормона роста человека.

 

Наша организация будет сотрудничать с расследованием этого дела. Мы призываем Андреа быть открытым и правдивым с антидопинговыми органами».

 

Торговля или попытка торговли любой запрещённой субстанцией или запрещённым методом спортсменом или другим лицом" представляет собой нарушение антидопинговых правил в соответствии со статьей 2.7 Кодекса ВАДА (WADA). В случае признания вины спортсменам или другим лицам, совершившим нарушение, им грозит дисквалификация по решению ВАДА на срок от четырёх лет до пожизненной дисквалификации в зависимости от тяжести нарушения.

 

Андреа Пикколо начал выступать в команде с августа 2022 года. В этом сезоне он проехал Тур Колумбии, где финишировал 2-м на 2-м этапе, сошёл с гонки O Gran Camiño на 4-м этапе, участвовал в Париж-Ницца, но сошёл после 4 этапа, проехал Джиро д’Италия, где сошёл на 19-м этапе.

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Теги к статье: EF Education EasyPost Андреа Пикколо

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Комментарии

  • JetRevel
    Тадей Погачар возглавит велоко ... (22)
    JetRevel-Фото
    Тот случай когда все остальные "гарнир",темповики в зависимости от амплуа все,я думаю будет сильная "катка" до Галибье, конечно мне кажется нереально проехать Тур весь в жёлтом,но похоже так и случится.Висма конечно может много чего заявлять,но в этом году после падения Винни им вряд-ли что то светит.Рогло основной соперник этих ребят, хотя на подиум они могут заехать всей командой) Придется брать больничный и ехать смотреть,могу ошибаться но думаю будет эпично на четвертом этапе.
  • Невозмутимый
    Яспер Филипсен продлил контрак ... (2)
    Невозмутимый-Фото
    Ну он же как-то два раза вторым на Париж-Рубэ заехал. Переквалифицируется в брусчатчика
  • marketbk
    Йонас Вингегор возглавит велок ... (17)
    marketbk-Фото
    Интрига закручена. Все по заветам... (по идеи должен быть ни о чем, но нынешнее поколение переплюнуло Фрума в разы, а Лэнс тихо утирает скупую слезу)))
  • Lucas
    Предварительные составы команд ... (33)
    Lucas-Фото

    Цитата: motte
    Едет и за третьим подряд подиумом, я уверен.

     

    Лучше уж Вингегор пусть будет, чем жадина говядина Погачер.

    За кого болеть? - Кинтаны, Молемы, Дюмолана нет - буду за Томаса, он мне тоже симпатичен и более, чем Фрум, хоть и англичане они.

     

     

  • RVL
    Йонас Вингегор возглавит велок ... (17)
    RVL-Фото

    Саша, как тебе здесь расклад коллаж?))

  • Astanaforever
    Яспер Филипсен продлил контрак ... (2)
    Astanaforever-Фото
    Спортивная жизнь спринтера очень краткосрочна. (Кэва в счет не берем, в этом плане он уникум) Контракт до 2028 года не гарантирует команде его побед.
  • Невозмутимый
    Саймон Йейтс может перейти в в ... (11)
    Невозмутимый-Фото

    Помню Саймона за самый эпичный провал в истории грандтуров на Джиро, когда он за 2 этапа до конца лидировал, а в итоге на финише проиграл больше часа.

  • Невозмутимый
    Йонас Вингегор возглавит велок ... (17)
    Невозмутимый-Фото

    Два поломанных чемпиона и нулевой этой весной Кусс. Висма Шрёдингера. Вроде знаем что там за состав, а жив ли он или мёртв, непонятно

  • микеле оп-оп-оп
    Тадей Погачар возглавит велоко ... (22)
    микеле оп-оп-оп-Фото
    Говорить - не мешки ворочать.
  • motte
    Предварительные составы команд ... (33)
    motte-Фото

    Цитата: VeloVelo
    Так что все-таки с Винегором? Едет?

    Едет и за третьим подряд подиумом, я уверен.

    Он делает серьезную ставку на «Тур де Франс», однако отказывается от Олимпиады, которая пройдет позже тура, оправдывая себя травмой.

    Серебряный призёр Олимпиады-2020 в командной гонке бельгийский велогонщик Jumbo-Visma Ваут ван Арт и двукратный чемпион «Тур де Франс» датчанин Йонас Вингегор примут участие в знаменитой велогонке. Об этом сообщило RTBF со ссылкой на пресс-службу команды. Вингегор рассказал, что успел восстановиться после падения во время «Тура Страны Басков».

    «Я очень рад стартовать в «Туре». Последние несколько месяцев были нелёгкими, но я благодарю свою семью и команду за их неизменную поддержку. Мы работали вместе, чтобы достичь этого момента. Я чувствую себя хорошо и очень мотивирован», — приводит слова Вингегора RTBF.

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