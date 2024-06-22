Велокоманда EF Education EasyPost уволила Андреа Пикколо

Велокоманда EF Education EasyPost объявила о немедленном разрыве контракта с Андреа Пикколо

Велокоманда EF Education EasyPost сообщила о немедленном расторжении контракта с 23-летним итальянским велогонщиком Андреа Пикколо (Andrea Piccolo).

В заявлении команды говорится:

«EF Pro Cycling расторгла контракт с Андреа Пикколо с немедленным эффектом. В марте этого года Пикколо был временно отстранён от работы без сохранения заработной платы после того, как принял снотворное, которое хотя и было легальным, но его использование не было одобрено командой.

Команда немедленно сообщила об использовании препарата в Международный союз велосипедистов (UCI), но по юридическим причинам, связанным с контрактом велогонщика, мы в тот момент не смогли расторгнуть с ним контракт. После отстранения от соревнований он вернулся в гонки на Джиро д’Италия. 21 июня Пикколо был остановлен итальянскими властями при въезде в страну по подозрению в транспортировке гормона роста человека.

Наша организация будет сотрудничать с расследованием этого дела. Мы призываем Андреа быть открытым и правдивым с антидопинговыми органами».

Торговля или попытка торговли любой запрещённой субстанцией или запрещённым методом спортсменом или другим лицом" представляет собой нарушение антидопинговых правил в соответствии со статьей 2.7 Кодекса ВАДА (WADA). В случае признания вины спортсменам или другим лицам, совершившим нарушение, им грозит дисквалификация по решению ВАДА на срок от четырёх лет до пожизненной дисквалификации в зависимости от тяжести нарушения.

Андреа Пикколо начал выступать в команде с августа 2022 года. В этом сезоне он проехал Тур Колумбии, где финишировал 2-м на 2-м этапе, сошёл с гонки O Gran Camiño на 4-м этапе, участвовал в Париж-Ницца, но сошёл после 4 этапа, проехал Джиро д’Италия, где сошёл на 19-м этапе.