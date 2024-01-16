VeloNEWS
VeloRACE
Джиро д'Италия Тур де Франс Вуэльта Испании Результаты
VeloTEAM
VeloNAME
VeloLEGEND
VeloZOOM
VeloCLUB
VeloCOOKING
VeloTWITTER
VeloBLOG
Редакция Миша Игнатьев Сергей Иванов Женя Ковалев Андрей Гривко Олимп. резерв

Дэйв Брэйлсфорд покидает пост директора команды INEOS Grenadiers

Дэйв Брэйлсфорд уходит из британской велокоманды INEOS Grenadiers через 15 лет после её основания

 

Дэйв Брэйлсфорд уходит из британской велокоманды INEOS Grenadiers через 15 лет после её основания

 

 

Один из основателей британской велокоманды INEOS Grenadiers 59-летний Дэйв Брэйлсфорд (Dave Brailsford) официально отказался от должности директора в команде. Издание The Telegraph сообщает, что о своём уходе Брэйлсфорд объявил велогонщикам и сотрудникам INEOS Grenadiers во время тренировочного лагеря на Майорке.

 

От руководства повседневной деятельностью велокоманды Дэйв Брэйлсфорд отошёл ещё в 2021 году, когда стал директором по спорту в компании INEOS. Но он оставался главой велокоманды, которой руководил вместе с Родом Эллингвортом. 51-летний Род Эллингворт (Rod Ellingworth) покинул INEOS Grenadiers в конце 2023 года.

 

The Telegraph также сообщил, что команда INEOS Grenadiers удалила профиль Дэйва Брэйлсфорда с официального сайта команды вечером 19 января.

Британская команда под руководством Дэйва Брэйлсфорда семь раз побеждала на Тур де Франс - с 2012 по 2019 годы.

 

Издание The Telegraph сообщает, что в ближайшие недели Брэйлсфорд будет назначен членом совета директоров "Манчестер Юнайтед", как только покупка владельцем Ineos Джимом Рэтклиффом 29% акций футбольного клуба получит официальное разрешение регулирующих органов.

Copyright ©VeloLIVE.com Все права защищены. Частичное копирование публикаций разрешено при размещении активной ссылки https://velolive.com на продолжение, указание автора обязательно.

Теги к статье: Дэйв Брэйлсфорд INEOS Grenadiers

Поддержите нас, поделитесь публикацией с друзьями в социальных сетях. Спасибо!

В тему:

Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гость, не могут оставлять комментарии к данной публикации.

ТРАНСФЕРЫ



Трансферные новости пелотона-2023

Ближайшие старты

16 - 21 января 2024

Santos Tour Down Under

28 января 2024

Cadel Evans Great Ocean Road Race

4 - 26 мая 2024

Маршрут Джиро д'Италия-2024

29 июня - 21 июля 2024

Маршрут Тур де Франс-2024

17 августа - 8 сентября 2024

Маршрут Вуэльты Испании-2024

ОПРОС

Маршрут какого Гранд-тура понравился больше?

Комментарии

  • s75
    Трансферные новости пелотона-2 ... (141)
    s75-Фото

    Ближе к вечеру появилась информация в велоСМИ со ссылкой на The Telegraph: Дэйв и в самом деле официально покидает свой пост в команде, но все еще окончательно не вытаскивает свои пальцы из велоторта, будучи одним из руководителей Инеос-спорт. Официальные информационные каналы "гренадеров" пока сохраняют тишину.

  • s75
    Тур Даун Андер-2024. Этап 5. Р ... (6)
    s75-Фото
    биография - он еще пару лет назад служил в армии на офицерской должности и иногда гонялся на армейских соревнованиях, можно сказать - в про пелотоне из ниоткуда
  • Earl57
    Тур Даун Андер-2024. Этап 5. Р ... (6)
    Earl57-Фото

    Старики пыхтят, ворчат и критикуют. Молодые смеются, веселятся, радуются жизни. Каждый видит то что хочет видеть...

    https://www.youtube.com/watch?v=jdp3-29Song

  • nightbuster33
    Тур Даун Андер-2024. Этап 5. Р ... (6)
    nightbuster33-Фото
    Ага,рвется.Наверное поэтому:3-ий этап, пятеро в завале,3-ое из них-Астана,они что были в одной связке. На старт 4-го этапа выходят шестеро,без заболевшего другого члена команды.И,чтобы как-то правдаться,посылают в отрыв гонщика,побывавшего ранее в завале.Итог, в протоколе.
  • Esperus2006
    Тур Даун Андер-2024. Этап 5. Р ... (6)
    Esperus2006-Фото
    Астана рвется в пердив
  • shain
    Тур Даун Андер-2024. Этап 5. Р ... (6)
    shain-Фото
    Почему солдат?
  • s75
    Трансферные новости пелотона-2 ... (141)
    s75-Фото

    Сэр Д. Брэйлсфорд больше не значится в списке руководства команды, размещенном на сайте "гренадеров". Имя знаменитого спортивного руководителя всё чаще мелькает в новостях о футбольном клубе "Манчестер Юнайтед".

  • s75
    Тур Даун Андер-2024. Этап 5. Р ... (6)
    s75-Фото

    Солдат - пятый на финише и шестой в генерале. Дебют на многодневке уровня WT.

  • Гонщик
    Тадей Погачар - самый высокооп ... (17)
    Гонщик-Фото

    Цитата: vadi
    Как-то Тиньков косвенно обмолвился, что у него Саган был на 5 миллионах и примерно столько же получал в Боре
    Это Олег о Конте болтал , хотя думаю что он с него выторговал гораздо больше , как и Саган с Боры за рекламу.

  • vadi
    Тадей Погачар - самый высокооп ... (17)
    vadi-Фото
    Как-то Тиньков косвенно обмолвился, что у него Саган был на 5 миллионах и примерно столько же получал в Боре

Страницы истории велоспорта

Джиро д'Италия

Тур де Франс

Вуэльта Испании

Милан - Сан-Ремо

Париж - Рубэ

Результаты: ПроТур-2010

Результаты: ПроТур-2011

Результаты: ПроТур-2012

Результаты: ПроТур-2013

Результаты: ПроТур-2014

Результаты: ПроТур-2015

Результаты: ПроТур-2016

Результаты: ПроТур-2017

Результаты: ПроТур-2018

Результаты: ПроТур-2019

Результаты: ПроТур-2020

Результаты: ПроТур-2021

Результаты: ПроТур-2022

Результаты: ПроТур-2023

Результаты: ПроТур-2024

Велоспорт ВКонтакте

Телеграм VeloLIVE

Одноклассники

Счетчики

Наши друзья

Дни рождения

21 января

Sven Erik Bystrom (Groupama - FDJ)

Mikkel Frolich Honore (EF Education-EasyPost)

Jan Hirt (Soudal - Quick Step)

Arne Marit (Intermarche - Wanty)

Romain Gregoire (Groupama - FDJ)

Matteo Vercher (TotalEnergies)

Мировой рейтинг UCI

Гонщик Команда Очки
1 Погачар Т. (Slo) (UAD) 7685
2 Вингегор Й. (Den) (TJV) 6304
3 Эвенепул Р. (Bel) (SQS) 5631
4 Роглич П. (Slo) (TJV) 5603
5 Ван Арт В. (Bel) (TJV) 4762
6 Педерсен М. (Den) (TLT) 4606
7 Ван дер Пул М. (Ned) (ADC) 4163
8 Йейтс А. (GBr) (UAD) 4007
9 Филипсен Я. (Bel) (ADC) 3912
10 Алмейда Ж. (Por) (UAE) 3110

Все рейтинги »

Все новости велоспорта

Январь 2024 (55)
Декабрь 2023 (76)
Ноябрь 2023 (69)
Октябрь 2023 (126)
Сентябрь 2023 (183)
Август 2023 (188)