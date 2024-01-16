Дэйв Брэйлсфорд покидает пост директора команды INEOS Grenadiers

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- Дата:
- Сегодня, 00:55
Дэйв Брэйлсфорд уходит из британской велокоманды INEOS Grenadiers через 15 лет после её основания
Один из основателей британской велокоманды INEOS Grenadiers 59-летний Дэйв Брэйлсфорд (Dave Brailsford) официально отказался от должности директора в команде. Издание The Telegraph сообщает, что о своём уходе Брэйлсфорд объявил велогонщикам и сотрудникам INEOS Grenadiers во время тренировочного лагеря на Майорке.
От руководства повседневной деятельностью велокоманды Дэйв Брэйлсфорд отошёл ещё в 2021 году, когда стал директором по спорту в компании INEOS. Но он оставался главой велокоманды, которой руководил вместе с Родом Эллингвортом. 51-летний Род Эллингворт (Rod Ellingworth) покинул INEOS Grenadiers в конце 2023 года.
The Telegraph также сообщил, что команда INEOS Grenadiers удалила профиль Дэйва Брэйлсфорда с официального сайта команды вечером 19 января.
Британская команда под руководством Дэйва Брэйлсфорда семь раз побеждала на Тур де Франс - с 2012 по 2019 годы.
Издание The Telegraph сообщает, что в ближайшие недели Брэйлсфорд будет назначен членом совета директоров "Манчестер Юнайтед", как только покупка владельцем Ineos Джимом Рэтклиффом 29% акций футбольного клуба получит официальное разрешение регулирующих органов.
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