18-летняя швейцарская велогонщица Мюриэль Фуррер погибла после падения на Чемпионате мира-2024 в Цюрихе

Мюриэль Фуррер погибла после падения во время групповой гонки среди юниорок на Чемпионате мира-2024

Международный союз велосипедистов (UCI) сообщил трагическую новость о гибели 18-летней швейцарской велогонщицы Мюриэль Фуррер (Muriel Furrer). Как сообщается в пресс-релизе UCI, велогонщица получила серьёзные травмы головы в результате падения в четверг, 26 сентября, во время групповой гонки среди юниорок на Чемпионате мира по шоссейному велоспорту-2024 в Цюрихе. Мюриэль Фуррер была доставлена на вертолёте в университетскую больницу Цюриха в критическом состоянии, где скончалась от полученных травм.

В заявлении UCI говорится: «Международный союз велосипедистов (UCI) и Организационный комитет Чемпионата мира по шоссейному велоспорту и паравелоспорту 2024 года в Цюрихе (Швейцария) с глубокой скорбью воспринял трагическую новость о смерти молодой швейцарской велогонщицы Мюриэль Фуррер. Международное велосипедное сообщество потеряло велогонщицу, которую ждало блестящее будущее. 18-летняя спортсменка упала вчера, в четверг, 26 сентября, во время групповой шоссейной юниорской велогонки и получила серьёзную травму головы, после чего в критическом состоянии была доставлена в больницу на вертолёте. К несчастью, сегодня Мюриэль Фуррер скончалась в университетской больнице Цюриха. UCI и Оргкомитет Чемпионата мира по шоссейному велоспорту и паравелоспорту 2024 года выражают искренние соболезнования семье, друзьям Мюриэль Фуррер и Федерации швейцарского велоспорта.Семья Мюриэль Фуррер просит уважать их частную жизнь в это очень тяжёлое время».

Швейцарское издание Blick провело своё расследование трагического происшествия. По данным журналистов Blick неизвестно, сколько времени велогонщица лежала в лесу после падения без оказания помощи. Предполагается, что она не вписалась в левый поворот. По данным Blick, после падения Фуррер долго лежала в лесу рядом с трассой гонки, но её никто не заметил. Велогонка продолжалась под проливным дождём, а Фуррер могла лежать с серьёзными травмами в подлеске, вне поля зрения сопровождающих мотоциклов и автомобилей сопровождения, проезжавших мимо на втором круге. Факт, что 18-летней спортсменке, жительнице Цюриха, не сразу оказали помощь, подтверждает информация, полученная журналистами Blick о том, что во время соревнования в районе лесного массива не было замечено никаких спасательных операций. Вертолёт приземлился только через час после гонки.

Несмотря на то, что в ночь на 27 сентября состояние Мюриэль Фуррер было критическим, UCI сообщил, что по просьбе семьи велогонщицы не стал отменять запланированную групповую велогонку мужчин до 23 лет. Также Международный союз велосипедистов заявил, что «до сих пор нет установленных фактов относительно того, как произошёл несчастный случай», добавив, что «компетентные органы продолжают расследование».

Мюриэль Фуррер была многообещающей велогонщицей, она выступала на шоссе, в велокроссе и маунтинбайке. В июне на чемпионате Швейцарии заняла второе место в разделке и в групповой гонке, входила в состав сборной Швейцарии по маунтинбайку, завоевала бронзу на чемпионате Европы в Румынии в мае. Мюриэль Фуррер была студенткой Объединённой спортивной школы в Цюрихе.

В заявлении сборной Швейцарии говорится: «Наши сердца разбиты, у нас нет слов.С тяжёлым сердцем и бесконечной печалью мы вынуждены сегодня попрощаться с Мюриэль Фуррер. Мы потеряли сердечную и замечательную девушку, которая всегда улыбалась. Нет никакого понимания, только боль и печаль».