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18-летняя швейцарская велогонщица Мюриэль Фуррер погибла после падения на Чемпионате мира-2024 в Цюрихе

Мюриэль Фуррер погибла после падения во время групповой гонки среди юниорок на Чемпионате мира-2024

 

 

Международный союз велосипедистов (UCI) сообщил трагическую новость о гибели 18-летней швейцарской велогонщицы Мюриэль Фуррер (Muriel Furrer). Как сообщается в пресс-релизе UCI, велогонщица получила серьёзные травмы головы в результате падения в четверг, 26 сентября, во время групповой гонки среди юниорок на Чемпионате мира по шоссейному велоспорту-2024 в Цюрихе. Мюриэль Фуррер была доставлена на вертолёте в университетскую больницу Цюриха в критическом состоянии, где скончалась от полученных травм.

 

18-летняя швейцарская велогонщица Мюриэль Фуррер погибла после падения на Чемпионате мира-2024 в Цюрихе

 

 

В заявлении UCI говорится: «Международный союз велосипедистов (UCI) и Организационный комитет Чемпионата мира по шоссейному велоспорту и паравелоспорту 2024 года в Цюрихе (Швейцария) с глубокой скорбью воспринял трагическую новость о смерти молодой швейцарской велогонщицы Мюриэль Фуррер. Международное велосипедное сообщество потеряло велогонщицу, которую ждало блестящее будущее. 18-летняя спортсменка упала вчера, в четверг, 26 сентября, во время групповой шоссейной юниорской велогонки и получила серьёзную травму головы, после чего в критическом состоянии была доставлена в больницу на вертолёте. К несчастью, сегодня Мюриэль Фуррер скончалась в университетской больнице Цюриха. UCI и Оргкомитет Чемпионата мира по шоссейному велоспорту и паравелоспорту 2024 года выражают искренние соболезнования семье, друзьям Мюриэль Фуррер и Федерации швейцарского велоспорта.Семья Мюриэль Фуррер просит уважать их частную жизнь в это очень тяжёлое время».

 

Швейцарское издание Blick провело своё расследование трагического происшествия. По данным журналистов Blick неизвестно, сколько времени велогонщица лежала в лесу после падения без оказания помощи. Предполагается, что она не вписалась в левый поворот. По данным Blick, после падения Фуррер долго лежала в лесу рядом с трассой гонки, но её никто не заметил. Велогонка продолжалась под проливным дождём, а Фуррер могла лежать с серьёзными травмами в подлеске, вне поля зрения сопровождающих мотоциклов и автомобилей сопровождения, проезжавших мимо на втором круге. Факт, что 18-летней спортсменке, жительнице Цюриха, не сразу оказали помощь, подтверждает информация, полученная журналистами Blick о том, что во время соревнования в районе лесного массива не было замечено никаких спасательных операций. Вертолёт приземлился только через час после гонки.  

 

Несмотря на то, что в ночь на 27 сентября состояние Мюриэль Фуррер было критическим, UCI сообщил, что по просьбе семьи велогонщицы не стал отменять запланированную групповую велогонку мужчин до 23 лет. Также Международный союз велосипедистов заявил, что «до сих пор нет установленных фактов относительно того, как произошёл несчастный случай», добавив, что «компетентные органы продолжают расследование».

 

Мюриэль Фуррер была многообещающей велогонщицей, она выступала на шоссе, в велокроссе и маунтинбайке. В июне на чемпионате Швейцарии заняла второе место в разделке и в групповой гонке, входила в состав сборной Швейцарии по маунтинбайку, завоевала бронзу на чемпионате Европы в Румынии в мае. Мюриэль Фуррер была студенткой Объединённой спортивной школы в Цюрихе.

 

В заявлении сборной Швейцарии говорится: «Наши сердца разбиты, у нас нет слов.С тяжёлым сердцем и бесконечной печалью мы вынуждены сегодня попрощаться с Мюриэль Фуррер. Мы потеряли сердечную и замечательную девушку, которая всегда улыбалась. Нет никакого понимания, только боль и печаль».

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Теги к статье: Muriel Furrer Чемпионат мира по велоспорту-2024 в Цюрихе UCI Road World Championships-2024

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  1. qwinter

    Сегодня, 19:53 | Регистрация: 16.07.2021

    Грандиозность халатности поражает.

  2. Имя: Ернат

    Ernat78

    Сегодня, 20:17 | Регистрация: 5.09.2024

    иманды болсын 

  3. Имя: Андрей Пугачев

    Pugachev

    Сегодня, 20:21 | Регистрация: 8.09.2010

    О Боже... Во время Олимпиады в Москве - сравнение не вполне корректное, конечно - вся трасса была окружена милиционерами, они стояли чут ли не через 10 метров. Никто не мог выйти на трассу, и т.д. .... А мы ехидничали - куда их столько?...  А тут - никакого контроля за некоторыми участками дороги, выходит...

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Комментарии

  • nightbuster33
    Чемпионат мира по велоспорту-2 ... (3)
    nightbuster33-Фото

    Победителю, с его габаритами, пожелать быть таким же активным и среди взрослых в будущем.

  • Pugachev
    18-летняя швейцарская велогонщ ... (3)
    Pugachev-Фото

    О Боже... Во время Олимпиады в Москве - сравнение не вполне корректное, конечно - вся трасса была окружена милиционерами, они стояли чут ли не через 10 метров. Никто не мог выйти на трассу, и т.д. .... А мы ехидничали - куда их столько?...  А тут - никакого контроля за некоторыми участками дороги, выходит...

  • sashaney
    Чемпионат мира по велоспорту-2 ... (13)
    sashaney-Фото

    повышение популярности женского велоспорта - это такой философский вопрос. а оно (повышение) действительно нужно? и нужно кому? почему кто то, здесь УСИ, берёт на себя "повышение чего то"? почему не дать людям проголосовать ногами? откуда это маниакальное повсеместное "там лучше знают" что нам надо?
    сомнительно всё по результату получается. это разные виды спорта Ж и М. показать, что женщины физически на могут как мужчины, повышает их популярность?

    большая непредсказуемость - это обычно ширма и лазейка для прохиндеев повлиять на результат. ведь если он (результат) непредсказуем, то всё может быть. в это время где то тихо пересчитывается то, что любит тишину.

  • Ernat78
    Мауро Джанетти: "Тадей Погача ... (3)
    Ernat78-Фото

    Поги конечно бог, но Ремко думаю составит конкуренцию 

  • Ernat78
    18-летняя швейцарская велогонщ ... (3)
    Ernat78-Фото

    иманды болсын 

  • Николай Н.
    Чемпионат мира по велоспорту-2 ... (3)
    Николай Н.-Фото

    Смотрел вчера и сегодня гонки молодёжи, очень понравились. Борьба была до самого финиша. Растёт новое поколение.

  • qwinter
    18-летняя швейцарская велогонщ ... (3)
    qwinter-Фото
    Грандиозность халатности поражает.
  • Cahko
    Чемпионат мира по велоспорту-2 ... (13)
    Cahko-Фото
    В чём преимущество смешанных гонок? - да в основном это большая непредсказуемость, повышение популярности женского велоспорта. В биатлоне они вполне заходят. Хотя понятно это скорее дань тренду.

    Зачем мешать завтрак с обедом? - хз, у меня они особо не отличаютя

    Почему тогда действительно не включить андеров и юниоров? - там конкуренции еще меньше.

    А потом и карликов - лилипутов? - среди них профиков мало

    Будет ли это соревнование показателем качества (командная гонка)? - если там будут лучшие из лучших, то да, правда 80% гонки никто смотреть не будут

    Это ли не карнавал? - если к лилипутам раздетых танцовщиц добавить, то станет похоже, а чисто формат М-Ж - нет, не карнавал.

    Если серьзно, я уже написал, что я бы конечно сделал бы две отдельные гонки, но текущий формат ужасным или карнавалом не считаю.
    хотя конечно в разумность uci я особо не верю.
  • sashaney
    Чемпионат мира по велоспорту-2 ... (13)
    sashaney-Фото
    Бомбит? Как то с нервами определится надо. Мне не нравится новодел. Не по самому факту, а потому что это путь в никуда. Дело ради дела. Увеличение массы за счёт снижения качества. В чём преимущество смешанных гонок? Зачем мешать завтрак с обедом? Почему тогда действительно не включить андеров и юниоров? А потом и карликов - лилипутов? Это, несомненно, увеличит непредсказуемость соревнования. Будет ли это соревнование показателем качества (командная гонка)? На мой взгляд нет. Это ли не карнавал?
  • RVL
    Мауро Джанетти: "Тадей Погача ... (3)
    RVL-Фото
    инопланетяне прислали подкрепление... теперь их двое

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