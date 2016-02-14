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Ремко Эвенепул о старте в групповой гонке Чемпионата мира по шоссейному велоспорту-2024 в Цюрихе

Ремко Эвенепул: «Победа в разделке немного сняла давление перед групповой гонкой»

 

 

В 2018 году на своём втором в карьере Чемпионате мира, будучи юниором, Ремко Эвенепул стал абсолютным чемпионом, выиграв и гонку с раздельным стартом, и групповую гонку. Тогда на подиум с ним по итогам разделки поднялись Люк Плапп и Андреа Пикколо, а в групповой гонке среди юниоров Ремко Эвенепул опередил Мариуса Майрхофера и Алессандро Фанчеллу.

 

Ремко Эвенепул о старте в групповой гонке Чемпионата мира по шоссейному велоспорту-2024 в Цюрихе

 

В 2024 году, в 24 года, Ремко Эвенепул выйдет на старт групповой гонки Чемпионата мира в Цюрихе с опытом победы в групповой гонке чемпионата мира в 2022 году, а также как абсолютный олимпийский чемпион, двукратный подряд чемпион мира в разделке. И на этот раз он будет единоличным капитаном сборной Бельгии ввиду отсутствия из-за травмы Ваута ван Арта.

 

Ремко Эвенепул может поставить ещё один рекорд - с 1994 года, с тех пор, как на чемпионате мира в Агридженто была представлена индивидуальная гонка на время, никто не выигрывал и в разделке, и в групповой гонке в один год.  

 

В интервью после победы в индивидуальной гонке на время Ремко Эвенепул отметил, что золотая медаль в этой дисциплине снижает давление перед групповой гонкой, где набор высоты в отличие от преимущественно равнинной разделки, составит 4470 м.

Cyclingnews цитирует слова бельгийского гонщика.

 

Ремко Эвенепул: «Потренируюсь в среду и четверг. Потом буду восстанавливаться для воскресенья. Скажем так, эта победа немного снимает с меня давление, позволяет провести неделю до групповой гонки как можно спокойнее, в хорошем настроении, позаботиться о восстановлении, и тогда всё будет хорошо. Надеюсь, в следующее воскресенье я снова буду готов хорошо выступить.

 

Думаю, маршрут представляет что-то среднее между облегчённой версией Ломбардии и Льежем, такая смесь. Конечно, у более лёгких гонщиков будет небольшое преимущество, но классики тоже могут выжить, если у них будет хороший день. Мы можем ожидать очень необычную гонку, которая способна развиваться по разным сценариям.

 

Думаю, для меня всё ясно. Мне надо оставаться сконцентрированным, не терять слишком много сил в начале гонки, а затем попытаться найти хороший момент для атаки. Или же, если пойдёт нога, уехать с важными гонщиками, когда атакуют они.

 

Постараюсь как можно лучше читать гонку, потому что круги по городу всегда особенные. Трасса не совсем такая, как в прошлом году, но это всё равно городская трасса с крутыми подъёмами. Посмотрим, как пойдёт.

 

Гонка может развиваться как угодно - может уехать один, двое или трое, и удержаться до финиша, а может приехать на финиш и группа из десяти гонщиков. Надеюсь на длинную и тяжёлую гонку, конечно, как было в Париже».

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Теги к статье: Ремко Эвенепул Remco Evenepoel Soudal - Quick Step Чемпионат мира по велоспорту-2024 в Цюрихе UCI Road World Championships-2024

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  1. Имя: VictorSirotkin

    Виктор Сироткин

    Сегодня, 03:43 | Регистрация: 14.02.2016

    Отсутствие ВВА ставит под сомнение успех в борьбе с МВДП: кто будет закрывать его атаки? Думаю Погачар станет ЧМ-2024 - ему особо и не нужна команда соотечественников.

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1 Погачар Т. (Slo) (UAD) 7685
2 Вингегор Й. (Den) (TJV) 6304
3 Эвенепул Р. (Bel) (SQS) 5631
4 Роглич П. (Slo) (TJV) 5603
5 Ван Арт В. (Bel) (TJV) 4762
6 Педерсен М. (Den) (TLT) 4606
7 Ван дер Пул М. (Ned) (ADC) 4163
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