Филиппо Ганна — серебряный призёр Чемпионата мира по шоссейному велоспорту-2024 в гонке с раздельным стартом

Филиппо Ганна: «Подъём на трассе ударил мне по ногам, но время я потерял на спуске»

28-летний итальянский велогонщик, серебряный олимпийский призёр в гонке с раздельным стартом, Филиппо Ганна второй год подряд поднялся на вторую ступень подиума в индивидуальной гонке на время на Чемпионате мира. В этом году на 46,1-км дистанции на Чемпионате мира в Цюрихе главным соперником Филиппо Ганны, как и на трассе разделки на Олимпийских играх в Париже, вновь был бельгийский велогонщик Ремко Эвенепул, ставший в этом году абсолютным олимпийским чемпионом и защитивший титул чемпиона мира в разделке.

Филиппо Ганна на всех отсечках уступал Ремко Эвенепулу - 6,7 секунд на первой отсечке через 12,5 км; 9,2 секунды на второй отсечке через 26,6 к; 19 секунд на третьей отсечке. Но на финальном отрезке, который Филиппо Ганна прошёл со средней скоростью 58.687 км/ч, на финише он сократил отставание и уступил Ремко Эвенепулу всего 6,43 секунд. Третье место на подиуме занял товарищ Ганны по сборной Италии Эдоардо Аффини.

Филиппо Ганна: «Мне хотелось надеть ещё одну радужную майку. Мало что могу сказать. Ремко - потрясающий гонщик, мне остаётся только его поздравить.

Ещё одна серебряная медаль подтверждает, что я был близко к титулу. Мы всё ближе и ближе. Может, через год или два я смогу вернуться и выиграть титул чемпиона мира. Но Ремко сегодня просто был лучше меня.

Думаю, сыграл роль вес. Я не так много проиграл в подъёме, но предпочитаю равнинные гонки. Подъём ударил мне по ногам. На спуске было тяжело, поэтому я не слишком чётко всё видел, поэтому не стал рисковать. Я постарался не потерять много времени в подъём, но много проиграл на спуске. Когда пульс зашкаливает, ничего не можешь разглядеть, и приходится сбрасывать скорость. Я просто старался не упасть на спуске.

Думаю, я счастливее, чем в прошлом году, потому что ещё месяц назад чувствовал себя не слишком хорошо, сошёл с Renewi Toui. Мне была нужна неделя без велосипеда, чтобы перезарядиться. Сегодня я проиграл Ремко всего шесть секунд. Полагаю, могу быть доволен.

Я рад, что на подиуме два итальянских флага. Не думаю, что кто-то поверил бы в такой результат ещё несколько лет назад. Эдо (Эдоардо Аффини) великолепно выиграл Чемпионат Европы. Он один из моих лучших друзей в пелотоне».