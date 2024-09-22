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Филиппо Ганна — серебряный призёр Чемпионата мира по шоссейному велоспорту-2024 в гонке с раздельным стартом

Филиппо Ганна: «Подъём на трассе ударил мне по ногам, но время я потерял на спуске»

 

 

28-летний итальянский велогонщик, серебряный олимпийский призёр в гонке с раздельным стартом,  Филиппо Ганна второй год подряд поднялся на вторую ступень подиума в индивидуальной гонке на время на Чемпионате мира. В этом году на 46,1-км дистанции на Чемпионате мира в Цюрихе главным соперником Филиппо Ганны, как и на трассе разделки на Олимпийских играх в Париже, вновь был бельгийский велогонщик Ремко Эвенепул, ставший в этом году абсолютным олимпийским чемпионом и защитивший титул чемпиона мира в разделке.

 

Филиппо Ганна на всех отсечках уступал Ремко Эвенепулу - 6,7 секунд на первой отсечке через 12,5 км; 9,2 секунды на второй отсечке через 26,6 к; 19 секунд на третьей отсечке. Но на финальном отрезке, который Филиппо Ганна прошёл со средней скоростью 58.687 км/ч, на финише он сократил отставание и уступил Ремко Эвенепулу всего 6,43 секунд. Третье место на подиуме занял товарищ Ганны по сборной Италии Эдоардо Аффини.

 

Филиппо Ганна — серебряный призёр Чемпионата мира по шоссейному велоспорту-2024 в гонке с раздельным стартом

Филиппо Ганна — серебряный призёр Чемпионата мира по шоссейному велоспорту-2024 в гонке с раздельным стартом

Филиппо Ганна — серебряный призёр Чемпионата мира по шоссейному велоспорту-2024 в гонке с раздельным стартом

 

 

Филиппо Ганна: «Мне хотелось надеть ещё одну радужную майку. Мало что могу сказать. Ремко - потрясающий гонщик, мне остаётся только его поздравить.

 

Ещё одна серебряная медаль подтверждает, что я был близко к титулу. Мы всё ближе и ближе. Может, через год или два я смогу вернуться и выиграть титул чемпиона мира. Но Ремко сегодня просто был лучше меня.

 

Думаю, сыграл роль вес. Я не так много проиграл в подъёме, но предпочитаю равнинные гонки. Подъём ударил мне по ногам. На спуске было тяжело, поэтому я не слишком чётко всё видел, поэтому не стал рисковать. Я постарался не потерять много времени в подъём, но много проиграл на спуске. Когда пульс зашкаливает, ничего не можешь разглядеть, и приходится сбрасывать скорость. Я просто старался не упасть на спуске.

 

Думаю, я счастливее, чем в прошлом году, потому что ещё месяц назад чувствовал себя не слишком хорошо, сошёл с Renewi Toui. Мне была нужна неделя без велосипеда, чтобы перезарядиться. Сегодня я проиграл Ремко всего шесть секунд. Полагаю, могу быть доволен.

 

Я рад, что на подиуме два итальянских флага. Не думаю, что кто-то поверил бы в такой результат ещё несколько лет назад. Эдо (Эдоардо Аффини) великолепно выиграл Чемпионат Европы. Он один из моих лучших друзей в пелотоне».  

 

Результаты индивидуальной гонки на время у мужчин категори элита Чемпионата мира по шоссейному велоспорту-2024 в Цюрихе

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Теги к статье: Чемпионат мира по велоспорту-2024 в Цюрихе UCI Road World Championships-2024 Филиппо Ганна Filippo Ganna ITT гонка с раздельным стартом разделка индивидуальная гонка на время

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Комментарии

  • rude_rider
    Чемпионат мира по велоспорту-2 ... (22)
    rude_rider-Фото

    да теперь вдвойне интереснее будет смотреть кто кого из двух главных фаворитов на групповой 

    скорее всего пасти будут этих двух все и вся .а выиграет какой то очень черный лошадка 

  • VeloVelo
    Давиде Формоло дисквалифициров ... (9)
    VeloVelo-Фото
    Можете привести ссылку?
  • VeloVelo
    Ремко Эвенепул — чемпион мира- ... (3)
    VeloVelo-Фото

    Четвертая фотка - Нет Слов!!! ))

  • VeloVelo
    Чемпионат мира по велоспорту-2 ... (22)
    VeloVelo-Фото

    Когда-то здесь писал, что Ганна врядли возьмёт что-то Большое на шоссе после своих первых успехов, потому что слишком любит славу и внимание. К сожалению, так и выходит пока.

    Филипо, похоже, так и решил тратить свои лучшие годы на что-то другое, на то, что ему кажется Более Привлекательным. 

    А ведь он мог взять все разделки за последние 3-4 года. Да и, к тому же, пару ГТ.

    Но, это его выбор. Мне Ганна по душе, несмотря ни на что good

    Ну а Ремко мне точно не по душе, но, - снимаю шляпу, шапо.

  • DenisRodikov
    Ремко Эвенепул — чемпион мира- ... (3)
    DenisRodikov-Фото

    Ремко очень хорош в этом году и собрал очень значимые и редкие достижения! Ну и в целом повзрослел, стал опытнее и спокойнее в интервью. Не был его фанатом, но уважать он себе заставил делом.

  • Джамайка
    Тур Люксембурга-2024. Этап 5. ... (3)
    Джамайка-Фото

    особо не раздергивали, по моему. УАЕ и только они догоняли двоих отрывщиков, Хирши и другие работали на Аюсо. Но за 10-9 км, на последнем круге, ВДП зевнул, нужно было следить за ближними соперниками, не ждать, когда отставание от Тибери вырастет до 15 сек, а сразу ловить, или пытаться переложиться в одиночку, Эмиратв бы подхватили. Всего то 7-8 км до финиша было, шансы сохранить майку были высоки. 

    но понятно, в гонке не уследишь за всеми...

  • Pi-man
    Первая победа Тима Мерлира в м ... (3)
    Pi-man-Фото
    Ну, при этом он все еще третий в рейтинге UCI. Сразу после Погачара и Эвенепула
  • gumanoidd
    Первая победа Тима Мерлира в м ... (3)
    gumanoidd-Фото

    Филипсен в этом годе както спекся

  • gumanoidd
    Давиде Формоло дисквалифициров ... (9)
    gumanoidd-Фото

    на спуске нельзя опу от седла отрывать

  • DenisRodikov
    Чемпионат мира по велоспорту-2 ... (22)
    DenisRodikov-Фото

    Слушайте, а что с результатами Роглича? Мне казалось, что старт был через 1:30 у лидеров и Роглич приехал на финиш с Ганной. Значит, он проиграл ему 1:30, а не 2:00 как в протоколе?

    Или старт лист был с ошибкой?

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1 Погачар Т. (Slo) (UAD) 7685
2 Вингегор Й. (Den) (TJV) 6304
3 Эвенепул Р. (Bel) (SQS) 5631
4 Роглич П. (Slo) (TJV) 5603
5 Ван Арт В. (Bel) (TJV) 4762
6 Педерсен М. (Den) (TLT) 4606
7 Ван дер Пул М. (Ned) (ADC) 4163
8 Йейтс А. (GBr) (UAD) 4007
9 Филипсен Я. (Bel) (ADC) 3912
10 Алмейда Ж. (Por) (UAE) 3110

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