Ремко Эвенепул возглавит сборную Бельгии на чемпионате мира-2024

Тренер сборной Бельгии объявил состав на Чемпионат мира-2024 в Цюрихе

Двукратный олимпийский чемпион Ремко Эвенепул готовится на Чемпионате мира по велоспорту-2024 в Цюрихе защищать титул чемпиона мира в индивидуальной гонке на время и бороться за вторую в карьере радужную майку чемпиона мира в групповой гонке.

Тренер сборной Бельгии Свен Вантауренхаут (Sven Vanthourenhout) объявил состав на групповую гонку и подтвердил, что 24-летний гонщик полностью сконцентрирован на предстоящем чемпионате мира. В групповой гонке помогать Ремко Эвенепулу будут Тиш Беноот, Виктор Кампенартс, Тим Велленс, Максим ван Гильс, Лауренс Де Плюс, Яспер Стёйвен, Кентан Херманс.

Ваут ван Арт, который должен был стать сокапитаном сборной, из-за падения на Вуэльте Испании-2024 и серьёзной травмы колена досрочно завершил сезон.

В индивидуальной гонке на время Бельгию представят Ремко Эвенепул и Виктор Кампенартс.

Индивидуальная гонка на время Чемпионата мира по велоспорту-2024 в Цюрихе пройдёт 22 сентября, протяжённость трассы составит 46,1 км, на середине дистанции пять коротких подъёмов и равнинный финальный отрезок. Групповая гонка состоится 29 сентября, на дистанции 273,9 км будет 10 подъёмов.

Ремко Эвенепул уже вернулся к соревнованиям после отдыха и проехал Тур Британии, где выступал в новой велоформе, где помимо радужных полос, напоминающих о его победах на чемпионатах мира, появились широкие золотые полосы, отмечающие его историческое достежение - победы в индивидуальной и групповой гонке на Олимиийских играх-2024.

Photo ©Soudal Quick-Step - ©SWpix - Photo credit: ©SWpix

Свен Вантауренхаут (Sven Vanthourenhout), тренер сборной Бельгии: «Инцидент с Ван Артом что-то изменил. Хотя теоретически трасса в Цюрихе потребовала бы от него идти на пределе, мы видели на Вуэльте, что Ваут был готов хорошо выступить на чемпионате мира. В любом случае его в гонке не будет. В принципе, это не меняет статус Эвенепула как лидера команды. Но теперь вся команда - это его поддержка. Хотя теневым лидером может стать Ван Гильс.

Все годы моей работы тренером сборной мы всегда относились к формированию состава непредвзято. Всегда собирали максимально сильный состав, а за какие велокоманды выступали гонщики, для меня не имело значения. Мне было важно, чтобы каждый знал свою роль.

Мы надеемся, что с Ремко всё будет в порядке, хотя не можем игнорировать факт, что для него год был сложным и в то же время особенным. Он полностью сфокусирован на чемпионате мира. Он точно хочет добиться результата. Мы все его знаем. Когда он так говорит, значит, у него есть цель. Но, конечно, я призываю всех отнестись с пониманием, если он не станет чемпионом мира».

Состав сборной Бельгии на групповую гонку Чемпионата мира-2024 в Цюрихе:

Remco Evenepoel

Tiesj Benoot

Victor Campenaerts

Tim Wellens

Maxim van Gils

Laurens De Plus

Jasper Stuyven