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Ремко Эвенепул возглавит сборную Бельгии на чемпионате мира-2024

Тренер сборной Бельгии объявил состав на Чемпионат мира-2024 в Цюрихе

 

 

Двукратный олимпийский чемпион Ремко Эвенепул готовится на Чемпионате мира по велоспорту-2024 в Цюрихе защищать титул чемпиона мира в индивидуальной гонке на время и бороться за вторую в карьере радужную майку чемпиона мира в групповой гонке.

 

Тренер сборной Бельгии Свен Вантауренхаут (Sven Vanthourenhout) объявил состав на групповую гонку и подтвердил, что 24-летний гонщик полностью сконцентрирован на предстоящем чемпионате мира. В групповой гонке помогать Ремко Эвенепулу будут Тиш Беноот, Виктор Кампенартс, Тим Велленс, Максим ван Гильс, Лауренс Де Плюс, Яспер Стёйвен, Кентан Херманс.

 

Ваут ван Арт, который должен был стать сокапитаном сборной, из-за падения на Вуэльте Испании-2024 и серьёзной травмы колена досрочно завершил сезон.

 

В индивидуальной гонке на время Бельгию представят Ремко Эвенепул и Виктор Кампенартс.

 

Индивидуальная гонка на время Чемпионата мира по велоспорту-2024 в Цюрихе пройдёт 22 сентября, протяжённость трассы составит 46,1 км, на середине дистанции пять коротких подъёмов и равнинный финальный отрезок. Групповая гонка состоится 29 сентября, на дистанции 273,9 км будет 10 подъёмов.

 

Ремко Эвенепул уже вернулся к соревнованиям после отдыха и проехал Тур Британии, где выступал в новой велоформе, где помимо радужных полос, напоминающих о его победах на чемпионатах мира, появились широкие золотые полосы, отмечающие его историческое достежение - победы в индивидуальной и групповой гонке на Олимиийских играх-2024.

 

Ремко Эвенепул возглавит сборную Бельгии на чемпионате мира-2024

 

Ремко Эвенепул возглавит сборную Бельгии на чемпионате мира-2024

 

Ремко Эвенепул возглавит сборную Бельгии на чемпионате мира-2024

 

Ремко Эвенепул возглавит сборную Бельгии на чемпионате мира-2024

Photo ©Soudal Quick-Step - ©SWpix - Photo credit: ©SWpix

 

Свен Вантауренхаут (Sven Vanthourenhout), тренер сборной Бельгии: «Инцидент с  Ван Артом что-то изменил. Хотя теоретически трасса в Цюрихе потребовала бы от него идти на пределе, мы видели на Вуэльте, что Ваут был готов хорошо выступить на чемпионате мира. В любом случае его в гонке не будет. В принципе, это не меняет статус Эвенепула как лидера команды. Но теперь вся команда - это его поддержка. Хотя теневым лидером может стать Ван Гильс.

 

Все годы моей работы тренером сборной мы всегда относились к формированию состава непредвзято. Всегда собирали максимально сильный состав, а за какие велокоманды выступали гонщики, для меня не имело значения. Мне было важно, чтобы каждый знал свою роль.

 

Мы надеемся, что с Ремко всё будет в порядке, хотя не можем игнорировать факт, что для него год был сложным и в то же время особенным. Он полностью сфокусирован на чемпионате мира. Он точно хочет добиться результата. Мы все его знаем. Когда он так говорит, значит, у него есть цель. Но, конечно, я призываю всех отнестись с пониманием, если он не станет чемпионом мира».

 

 

Состав сборной Бельгии на групповую гонку Чемпионата мира-2024 в Цюрихе:

 

Remco Evenepoel

Tiesj Benoot

Victor Campenaerts

Tim Wellens

Maxim van Gils

Laurens De Plus

Jasper Stuyven

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Теги к статье: Ремко Эвенепул Remco Evenepoel Soudal - Quick Step чемпионат мира по шоссейному велоспорту Чемпионат мира по велоспорту-2024 в Цюрихе UCI Road World Championships-2024

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Комментарии

  • vova-55
    Тадей Погачар: “Не люблю гово ... (12)
    vova-55-Фото

    Болельщиков, хейтеров, троллей много и хотелок у них тоже много разных. 

    А человек делает, то что может и даже больше: 

    "... хочется быть самим собой, делать по-своему, участвовать в своих гонках, идти к своей  истории...". 

  • gumanoidd
    Тадей Погачар: “Не люблю гово ... (12)
    gumanoidd-Фото

    в велоспорте Олимпиада на 10-м месте---вот и непоехал



    в велоспорте главное ЧМ --- Гранд туры---классики типа Рубе

  • Ernat78
    Майкл Мэттьюс — первый трёхкра ... (1)
    Ernat78-Фото

    Гирмая бы в Астану

  • RVL
    Гран-при Квебека-2024. Результ ... (18)
    RVL-Фото

    Ну а тадей уставший после тдф полетел за океан, перед чм на самолёте...
    За бабло.

    Да и после Джиро на тдф по той же причине...

    Нет ничего святого в этом погачаре))
    ))
    Я не запрещаю, с чего вы взяли..
    Именно так же имею право высказаться...))

  • jerzyk
    Чемпионат Европы по шоссейному ... (2)
    jerzyk-Фото
    Оля і Юля - ви молодці! Так тримати! ???????

    ???????

    Знаки запитання не від мене, від мене сердушка, люблю Вас!?
  • MVDP
    Чемпионат Европы по шоссейному ... (1)
    MVDP-Фото
    Вот и младшенький подрос.
  • Pugachev
    Гран-при Квебека-2024. Результ ... (18)
    Pugachev-Фото

    Похоже, высокие места Гирмая стали настолько привычны, что уже про них и не говорят - само собой разумеется это. И это мне лично очень приятно - весьма положителный спортсмен он.

  • старт-шоссе 82
    Гран-при Квебека-2024. Результ ... (18)
    старт-шоссе 82-Фото
    =Не красиво свои сомнения бросать на других людей.=
    Что за глупость? Или вы хотите выступить в роли модератора?
    красиво - не красиво
    льзя - нельзя

    Не красиво поправлять всех, да ещё и по надуманному поводу.
  • RVL
    Гран-при Квебека-2024. Результ ... (18)
    RVL-Фото

    Ну ты же за что то живёшь? Или родину  продал?
    Или корешки на вершки меняешь, пафосный ты наш))

    А спортсмены неплохо свои страны прославляют, в том числе и за деньги. Хаты и брички и деньги родина лихо выдает за спортивные победы, и она не против! А тут погги алчный на самолёте полетел за деньгами))

     

  • Гонщик
    Гран-при Квебека-2024. Результ ... (18)
    Гонщик-Фото

    Цитата: kabachok
    сто %!
    кончик пропустил такую вкусняшку, не среагировал вовремя, видимо из-за отсутствия тега РОГЛИЧ)))
    Опять ты таблетку забыл принять , нельзя же так издеваться над остатками "здороаья" , впрочем как и твой любимый янычар .



    Цитата: RVL
    Сомневаться имеем право. Не красиво свои сомнения бросать на других людей. Тем более что бабки - это хорошо!
    Ты бы Родину продал или уже ? Одни бабки в голове у никчёмных...

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2 Вингегор Й. (Den) (TJV) 6304
3 Эвенепул Р. (Bel) (SQS) 5631
4 Роглич П. (Slo) (TJV) 5603
5 Ван Арт В. (Bel) (TJV) 4762
6 Педерсен М. (Den) (TLT) 4606
7 Ван дер Пул М. (Ned) (ADC) 4163
8 Йейтс А. (GBr) (UAD) 4007
9 Филипсен Я. (Bel) (ADC) 3912
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