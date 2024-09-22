Джей Вайн об ошибке на спуске и упущенном шансе на бронзовую медаль в разделке Чемпионата мира-2024

Джей Вайн после падения на спуске занял 5-е место в индивидуальной гонке на время Чемпионата мира-2024

28-летний австралийский велогонщик Джей Вайн (Jay Vine) показал пятое время в индивидуальной гонке на время на Чемпионате мира по шоссейному велоспорту-2024 в Цюрихе.

На двух отсечках 46,1-км дистанции Вайн шёл третьим, уступая только олимпийскому чемпиону в разделке, защитившему титул чемпиона мира в этой дисциплине Ремко Эвенепулу и двукратному чемпиону мира Филиппо Ганне. На финиш Джей Вайн приехал с окровавленным лицом и следами падения на велоформе. До подиума австралийскому гонщику не хватило 30 секунд.

В соцсетях после финиша Джей Вайн объяснил, что ошибся во время прохождения спуска.

Джей Вайн: «Меня мучает мысль о том, что у меня могло бы получиться. Глупая ошибка на не сложном технически отрезке дистанции стоила мне потенциально бронзовой медали. Я просто вошёл в поворот быстрее, чем во время разведки трассы, и выехал с дороги. Всё просто. Я ещё долго буду себя в этом винить. Сердце разбито. 5-е место - это хорошо, но пока я расстроен. Прошу прощения у команды, я, действительно, старался».

В этом сезоне Джей Вайн пережил и худшие и лучшие моменты жизни. Он упал и получил тяжёлые травмы позвоночника во время Тура Страны Басков, долго восстанавливался, вернулся в гонки и одержал победу в разделке на этапе Вуэльты Бургоса. Перед стартом на Вуэльте Испании-2024 у него родился первенец, на испанском Гранд-туре он выиграл майку горного короля.