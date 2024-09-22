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Джош Тарлинг: “Я расстроен, всё шло плохо после Олимпиады-2024”

Джошуа Тарлинг 4-й в индивидуальной гонке на время на Чемпионате мира-2024 в Цюрихе

 

 

Действующий и двукратный чемпион Великобритании в разделке 20-летний велогонщик Джошуа Тарлинг остался в шаге от подиума на Чемпионате мира по шоссейному велоспорту-2024, заняв 4-е место.  

 

Джошуа Тарлинг - финишировал 4-м в индивидуальной гонке на время на Чемпионате мира-2024 в Цюрихе

 

 

Полтора месяца назад Тарлинг также стал 4-м в этой дисциплине на Олимпийских играх-2024 в Париже. В прошлом году Тарлинг, несмотря на свой возраст, в 19 лет взял бронзу на в разделке, соревнуясь в категории «элита», когда уступил лишь Ремко Эвенепулу и Филиппо Ганне. На этот раз на 46,1-км дистанции в Цюрихе Джошуа Тарлинга в борьбе за третье место на 23 секунды обошёл действующий чемпион Европы в разделке Эдоардо Аффини.

 

На первой отсечке через 12,5 км после старта Джош Тарлинг шёл с третьим временем, уступая только своим соперникам по подиуму прошлого года Эвенепулу и Ганне. Но на второй отсечке его опережали и Джей Вайн (Австралия), и Эдоардо Аффини, на третьей отсечке Тарлинг также показал 5-е время. Но Джей Вайн упал во время гонки и потерял шансы в борьбе на подиум, а Джошуа Тарлинг не смог компенсировать отставание и завершил гонку с четвёртым временем. Он проехал 46,1 км за 44,19 секунд со средней скоростью 49,679 км/ч.

 

После финиша Джош Тарлинг в интервью Cyclingnews сказал:

 

«Я разочарован, но, если честно, получил столько, насколько вложился. Я работал недостаточно, теперь получаю результат, не так ли?

 

После Олимпиады всё пошло не так. Но в этом никто кроме меня не виноват. Я просто чувствовал себя немного не в своей тарелке. Впервые я пошёл на большие жертвы ради чего-то, но потом всё пошло не по плану, и я немного сломался. Я всех оттолкнул, но теперь понимаю, что я нуждался в людях, а не наоборот.

 

В какие-то моменты моя форма был лучше, чем в прошлом году, и мы делали несколько шагов вперёд. Но в конце сезона я отступил на несколько шагов назад. Да, в этом сезоне у меня были взлёты и падения. Если честно, мне надоело учиться, я просто хочу быть сильным . Надеюсь, в следующем году получится».

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Теги к статье: Джошуа Тарлинг Joshua Tarling Ineos Grenadiers Чемпионат мира по велоспорту-2024 в Цюрихе UCI Road World Championships-2024

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Комментарии

  • rude_rider
    Чемпионат мира по велоспорту-2 ... (22)
    rude_rider-Фото

    да теперь вдвойне интереснее будет смотреть кто кого из двух главных фаворитов на групповой 

    скорее всего пасти будут этих двух все и вся .а выиграет какой то очень черный лошадка 

  • VeloVelo
    Давиде Формоло дисквалифициров ... (9)
    VeloVelo-Фото
    Можете привести ссылку?
  • VeloVelo
    Ремко Эвенепул — чемпион мира- ... (3)
    VeloVelo-Фото

    Четвертая фотка - Нет Слов!!! ))

  • VeloVelo
    Чемпионат мира по велоспорту-2 ... (22)
    VeloVelo-Фото

    Когда-то здесь писал, что Ганна врядли возьмёт что-то Большое на шоссе после своих первых успехов, потому что слишком любит славу и внимание. К сожалению, так и выходит пока.

    Филипо, похоже, так и решил тратить свои лучшие годы на что-то другое, на то, что ему кажется Более Привлекательным. 

    А ведь он мог взять все разделки за последние 3-4 года. Да и, к тому же, пару ГТ.

    Но, это его выбор. Мне Ганна по душе, несмотря ни на что good

    Ну а Ремко мне точно не по душе, но, - снимаю шляпу, шапо.

  • DenisRodikov
    Ремко Эвенепул — чемпион мира- ... (3)
    DenisRodikov-Фото

    Ремко очень хорош в этом году и собрал очень значимые и редкие достижения! Ну и в целом повзрослел, стал опытнее и спокойнее в интервью. Не был его фанатом, но уважать он себе заставил делом.

  • Джамайка
    Тур Люксембурга-2024. Этап 5. ... (3)
    Джамайка-Фото

    особо не раздергивали, по моему. УАЕ и только они догоняли двоих отрывщиков, Хирши и другие работали на Аюсо. Но за 10-9 км, на последнем круге, ВДП зевнул, нужно было следить за ближними соперниками, не ждать, когда отставание от Тибери вырастет до 15 сек, а сразу ловить, или пытаться переложиться в одиночку, Эмиратв бы подхватили. Всего то 7-8 км до финиша было, шансы сохранить майку были высоки. 

    но понятно, в гонке не уследишь за всеми...

  • Pi-man
    Первая победа Тима Мерлира в м ... (3)
    Pi-man-Фото
    Ну, при этом он все еще третий в рейтинге UCI. Сразу после Погачара и Эвенепула
  • gumanoidd
    Первая победа Тима Мерлира в м ... (3)
    gumanoidd-Фото

    Филипсен в этом годе както спекся

  • gumanoidd
    Давиде Формоло дисквалифициров ... (9)
    gumanoidd-Фото

    на спуске нельзя опу от седла отрывать

  • DenisRodikov
    Чемпионат мира по велоспорту-2 ... (22)
    DenisRodikov-Фото

    Слушайте, а что с результатами Роглича? Мне казалось, что старт был через 1:30 у лидеров и Роглич приехал на финиш с Ганной. Значит, он проиграл ему 1:30, а не 2:00 как в протоколе?

    Или старт лист был с ошибкой?

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