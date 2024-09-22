Джош Тарлинг: “Я расстроен, всё шло плохо после Олимпиады-2024”

Джошуа Тарлинг 4-й в индивидуальной гонке на время на Чемпионате мира-2024 в Цюрихе

Действующий и двукратный чемпион Великобритании в разделке 20-летний велогонщик Джошуа Тарлинг остался в шаге от подиума на Чемпионате мира по шоссейному велоспорту-2024, заняв 4-е место.

Полтора месяца назад Тарлинг также стал 4-м в этой дисциплине на Олимпийских играх-2024 в Париже. В прошлом году Тарлинг, несмотря на свой возраст, в 19 лет взял бронзу на в разделке, соревнуясь в категории «элита», когда уступил лишь Ремко Эвенепулу и Филиппо Ганне. На этот раз на 46,1-км дистанции в Цюрихе Джошуа Тарлинга в борьбе за третье место на 23 секунды обошёл действующий чемпион Европы в разделке Эдоардо Аффини.

На первой отсечке через 12,5 км после старта Джош Тарлинг шёл с третьим временем, уступая только своим соперникам по подиуму прошлого года Эвенепулу и Ганне. Но на второй отсечке его опережали и Джей Вайн (Австралия), и Эдоардо Аффини, на третьей отсечке Тарлинг также показал 5-е время. Но Джей Вайн упал во время гонки и потерял шансы в борьбе на подиум, а Джошуа Тарлинг не смог компенсировать отставание и завершил гонку с четвёртым временем. Он проехал 46,1 км за 44,19 секунд со средней скоростью 49,679 км/ч.

После финиша Джош Тарлинг в интервью Cyclingnews сказал:

«Я разочарован, но, если честно, получил столько, насколько вложился. Я работал недостаточно, теперь получаю результат, не так ли?

После Олимпиады всё пошло не так. Но в этом никто кроме меня не виноват. Я просто чувствовал себя немного не в своей тарелке. Впервые я пошёл на большие жертвы ради чего-то, но потом всё пошло не по плану, и я немного сломался. Я всех оттолкнул, но теперь понимаю, что я нуждался в людях, а не наоборот.

В какие-то моменты моя форма был лучше, чем в прошлом году, и мы делали несколько шагов вперёд. Но в конце сезона я отступил на несколько шагов назад. Да, в этом сезоне у меня были взлёты и падения. Если честно, мне надоело учиться, я просто хочу быть сильным . Надеюсь, в следующем году получится».