Эдоардо Аффини: «Не ожидал быть на подиуме Чемпионата мира-2024»

Эдоардо Аффини стал бронзовым призёром в гонке с раздельным стартом на Чемпионате мира-2024 в Цюрихе

28-летний итальянский велогонщик Эдоардо Аффини поднялся на третью ступень подиума по итогам индивидуальной гонки на время на Чемпионате мира-2024 в Цюрихе через 11 дней после того, как стал Чемпионате Европы-2024 в этой же дисциплине.

На 46,1-км дистанции он уступил только абсолютному олимпийскому чемпиону, защитившего титул чемпиона мира в разделке Ремко Эвенепулу и двукратному чемпиону мира в разделке, своему соотечественнику Филиппо Ганне.

Вторую и третью отсечки (26,6 км и 36,7 км) Аффини прошёл с четвёртым временем, и его основным соперником в борьбе за третье место был австралийский гонщик Джей Вайн. Но падение Вайна на спуске выбило его из борьбы за подиум. В итоге Эдоардо Аффини проиграл победителю, Ремко Эвенепулу, 54,44 секунды, а своему товарищу по сборной Италии Филиппо Ганне Аффиниш уступил 48 секунд.

Эдоардо Аффини: «Я очень счастлив. Не ожидал подняться на подиум. Я надеялся попасть в топ-10, или, если всё хорошо сложится, то в первой пятёрке. Но когда я оказался на месте лидера, увидел, что другие проехали медленнее, постепенно появилась надежда, что подиум возможен. У меня было не так много времени, чтобы специально тренироваться. После Вуэльты Испании и Чемпионата Европы весь вопрос был в том, чтобы как можно лучше восстановиться и набрать форму. Видимо, это принесло результат».