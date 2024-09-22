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Эдоардо Аффини: «Не ожидал быть на подиуме Чемпионата мира-2024»

Эдоардо Аффини стал бронзовым призёром в гонке с раздельным стартом на Чемпионате мира-2024 в Цюрихе

 

 

28-летний итальянский велогонщик Эдоардо Аффини поднялся на третью ступень подиума по итогам индивидуальной гонки на время на Чемпионате мира-2024 в Цюрихе через 11 дней после того, как стал Чемпионате Европы-2024 в этой же дисциплине.

 

Эдоардо Аффини: «Не ожидал быть на подиуме Чемпионата мира-2024»

Эдоардо Аффини: «Не ожидал быть на подиуме Чемпионата мира-2024»

Эдоардо Аффини: «Не ожидал быть на подиуме Чемпионата мира-2024»

Эдоардо Аффини: «Не ожидал быть на подиуме Чемпионата мира-2024»

 

На 46,1-км дистанции он уступил только абсолютному олимпийскому чемпиону, защитившего титул чемпиона мира в разделке Ремко Эвенепулу и двукратному чемпиону мира в разделке, своему соотечественнику Филиппо Ганне.

 

Вторую и третью отсечки (26,6 км и 36,7 км) Аффини прошёл с четвёртым временем, и его основным соперником в борьбе за третье место был австралийский гонщик Джей Вайн. Но падение Вайна на спуске выбило его из борьбы за подиум. В итоге Эдоардо Аффини проиграл победителю, Ремко Эвенепулу, 54,44 секунды, а своему товарищу по сборной Италии Филиппо Ганне Аффиниш уступил 48 секунд.

 

Эдоардо Аффини: «Я очень счастлив. Не ожидал подняться на подиум. Я надеялся попасть в топ-10, или, если всё хорошо сложится, то в первой пятёрке. Но когда я оказался на месте лидера, увидел, что другие проехали медленнее, постепенно появилась надежда, что подиум возможен. У меня было не так много времени, чтобы специально тренироваться. После Вуэльты Испании и Чемпионата Европы весь вопрос был в том, чтобы как можно лучше восстановиться и набрать форму. Видимо, это принесло результат».

 

Результаты индивидуальной гонки на время у мужчин категори элита Чемпионата мира по шоссейному велоспорту-2024 в Цюрихе

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Теги к статье: Эдоардо Аффини Edoardo Affini ITT гонка с раздельным стартом разделка индивидуальная гонка на время Чемпионат мира по велоспорту-2024 в Цюрихе UCI Road World Championships-2024

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