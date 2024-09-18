Состав сборной Великобритании на Чемпионат мира-2024 в Цюрихе

Том Пидкок возглавит сборную Великобритании в групповой гонке Чемпионата мира по шоссейному велоспорту-2024 в Цюрихе

Состав сборной Великобритании на Чемпионат мира по велоспорту на шоссе-2024 был объявлен 17 сентября. В мужской групповой гонке команду возглавит 25-летний Том Пидкок. Он возвращается в соревнования после сотрясения мозга, полученного при падении на 6-м этапе Тура Британии.

Том Пидкок примет участие в Чемпионате мира впервые с 2021 года, когда он финишировал 6-м в Лёвене. В этом году на шоссе у Тома Пидкока одна крупная победа - на классике Амстел Голд Рэйс.

На Олимпийских играх-2024 в Париже британский велогонщик второй раз в карьере выиграл золотую медаль в маунтинбайке.

Вместе с Томом Пидкоком на старт групповой гонки Чемпионата мира-2024 в Цюрихе выйдут: 28-летний Стивен Уильямс, выигравший в этом году Флеш Валлонь, Тур Даун Андер и Тур Британии, 32-летние братья Адам и Саймон Йейтсы.

Адам Йейтс одержал в этом сезоне 6 побед, включая победу на Туре Швейцарии и на этапе Вуэльты Испании-2024. Также в составе сборной Великобритании 28-летний Джеймс Нокс, 25-летний Марк Донован, 24-летний Джейк Стюарт и 21-летний Оскар Онли.

В индивидуальной гонке на время Великобританию будет представлять 20-летний Джошуа Тарлинг.

Состав мужской сборной Великобритании на Чемпионат мира-2024:

Mark Donovan, James Knox, Tom Pidcock, Oscar Onley, Jake Stewart, Josh Tarling, Stevie Williams, Adam Yates, Simon Yates