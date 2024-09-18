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Состав сборной Великобритании на Чемпионат мира-2024 в Цюрихе

 Том Пидкок возглавит сборную Великобритании в групповой гонке Чемпионата мира по шоссейному велоспорту-2024 в Цюрихе

 

 

Состав сборной Великобритании на Чемпионат мира по велоспорту на шоссе-2024 был объявлен 17 сентября. В мужской групповой гонке команду возглавит 25-летний Том Пидкок. Он возвращается в соревнования после сотрясения мозга, полученного при падении на 6-м этапе Тура Британии.

 

Том Пидкок примет участие в Чемпионате мира впервые с 2021 года, когда он финишировал 6-м в Лёвене. В этом году на шоссе у Тома Пидкока одна крупная победа - на классике Амстел Голд Рэйс.

 

На Олимпийских играх-2024 в Париже британский велогонщик второй раз в карьере выиграл золотую медаль в маунтинбайке.

 

Состав сборной Великобритании на Чемпионат мира-2024 в Цюрихе

 

Вместе с Томом Пидкоком на старт групповой гонки Чемпионата мира-2024 в Цюрихе выйдут: 28-летний Стивен Уильямс, выигравший в этом году Флеш Валлонь, Тур Даун Андер и Тур Британии, 32-летние братья Адам и Саймон Йейтсы.

 

Адам Йейтс одержал в этом сезоне 6 побед, включая победу на Туре Швейцарии и на этапе Вуэльты Испании-2024. Также в составе сборной Великобритании 28-летний Джеймс Нокс, 25-летний Марк Донован, 24-летний Джейк Стюарт и 21-летний Оскар Онли.

 

В индивидуальной гонке на время Великобританию будет представлять 20-летний Джошуа Тарлинг.

 

Состав мужской сборной Великобритании на Чемпионат мира-2024:

 

Mark Donovan, James Knox, Tom Pidcock, Oscar Onley, Jake Stewart, Josh Tarling,   Stevie Williams, Adam Yates, Simon Yates

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Теги к статье: Чемпионат мира по велоспорту-2024 в Цюрихе UCI Road World Championships-2024 Том Пидкок

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