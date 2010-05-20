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Йонас Вингегор нацелен на участие в Чемпионате мира по шоссейному велоспорту в Цюрихе-2024

Йонас Вингегор: «Не удивлюсь, если меня не возьмут в состав на Олимпийские игры-2024»

 

 

Двукратный победитель Тур де Франс Йонас Вингегор (Jonas Vingegaard) не уверен, что сможет попасть в состав сборной Дании для участия в групповой гонке на Олимпиаде в Париже и считает более вероятным своё участие в групповой гонке на Чемпионате мира по шоссейному велоспорту в Цюрихе, о чём рассказал в интервью датскому новостному агентству Ritzau.

 

Датский сайт Ekstra Bladet отметил, что Йонас Вингегор вместе с семьёй переехал в Швейцарию, где больше возможностей для тренировок в горах.

 

 

Йонас Вингегор нацелен на участие в Чемпионате мира по шоссейному велоспорту в Цюрихе-2024

 

Йонас Вингегор: «Надеюсь, что пройду отбор, но меня не удивит, если меня не возьмут. Вполне возможно, что тренер национальной сборной выберет других в состав, где будут четыре гонщика. Я сказал Андерсу (Anders Lund), что заинтересован в участии. Но он объяснил, что не может мне обещать, что я попаду в команду, даже если я этого хочу. Я прекрасно это понимаю.

 

Я всё ещё мечтаю когда-нибудь поучаствовать в Олимпиаде, но не думаю, что трасса в следующем году мне особенно подходит. В Дании так много сильных велогонщиков, а когда мест всего четыре, ничего нельзя сказать наверняка.

 

Думаю, что приму участие в Цюрихе. Это безопаснее, потому что на Чемпионате мира больше мест для гонщиков и маршрут мне больше подходит. Не так много датских гонщиков могут найти этот рельеф подходящим. Наверное, маршрут этого Чемпионата мира будет одним из лучших  для меня за всё время моей карьеры».

 

Набор высоты в групповой гонке на олимпийской трассе составит 2800 м, в групповой гонке на Чемпионате мира в Цюрихе-2024 - 4470 м на 274 км дистанции. В последний раз Йонас Вингегор представлял Данию на Чемпионате мира в 2018 году в Инсбруке, выступая в андерах.

 

Групповая велогонка на Чемпионате мира по шоссейному велоспорту-2024 пройдёт 29 сентября. 

 

Йонас Вингегор нацелен на участие в Чемпионате мира по шоссейному велоспорту в Цюрихе-2024

 

 

 

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Теги к статье: Йонас Вингегор Jonas Vingegaard Jumbo-Visma

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  1. Имя: Сергей

    error

    Сегодня, 17:14 | Регистрация: 20.05.2010

    какой из Вини гонщик в сборную?... на лидера работать не умеет... не обладает ни одним качеством однодневщика...

    те же Скельмозе Педерсен Корт и то интересней бойцы...

    1. Имя: Крутим педали)

      Kay82

      Сегодня, 19:21 | Регистрация: 24.05.2021

      Но главное так то что оставляет Погачара далеко на Туре. Ка бы там что не говорили , но Тур главное событие в году

      Зупиніть їх!
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Маршрут какого Гранд-тура понравился больше?

Комментарии

  • Kay82
    Йонас Вингегор нацелен на учас ... (2)
    Kay82-Фото
    Но главное так то что оставляет Погачара далеко на Туре. Ка бы там что не говорили , но Тур главное событие в году
  • Earl57
    Трансферные новости пелотона-2 ... (103)
    Earl57-Фото
    И что? Ну ушел Эллингворт из Бахрейна, там стало хуже после его ухода?
    Почему люди считают, что если кто-то откуда-то уходит, то это плохо? Сколько разговоров было про уход Карапаса. Он показал что-то внятное после ухода из Инеоса, в EF его результаты стали лучше?
  • s75
    Трансферные новости пелотона-2 ... (103)
    s75-Фото

    Если верить тому, что пишут сегодня СМИ, Инеос покидают спортивные топ-менеджеры: уходит Эллингворт, в том же направлении могут последовать Брейлсфорд и Хэммонд.

  • error
    Йонас Вингегор нацелен на учас ... (2)
    error-Фото

    какой из Вини гонщик в сборную?... на лидера работать не умеет... не обладает ни одним качеством однодневщика...

    те же Скельмозе Педерсен Корт и то интересней бойцы...

  • Earl57
    Ваут ван Арт и Матье ван дер П ... (8)
    Earl57-Фото

    В итоге в UCI решили начать анализ участия гонщиков в соревнованиях по велокроссу, чтобы найти баланс между этапами Кубка мира и другими крупными гонками.

    Тем временем Пидкок сокращает свое участие в велокроссе в этом сезоне до минимума. Он выступит в нескольких гонках в рождественский период и всё на этом. На ЧМ точно не поедет. Начнет кроссовый сезон не раньше второй половины декабря.

     

    Кстати, там Юрий интересовался, чем закончится дисциплинарное разбирательство по поводу двух гонщиков Интермарше, обвиненных в расизме. Каждый из них должен заплатить штраф и пройти образовательные курсы. Сумма штрафа не называется в официальном заявлении UCI.

  • Astanaforever
    “PostNL” — новый титульный со ... (1)
    Astanaforever-Фото
    "US postal service," "EF Education Easy Post", ..."dsm-firmenich PostNL". ******Эти все почты что ли кокс перевозят, что такие богатые спонсировать велокоманды мирового уровня?
  • kabachok
    Тадей Погачар: «Надеюсь, мой с ... (7)
    kabachok-Фото
    100%
    у кончика пригорает не по-детски)))
  • Pugachev
    Ваут ван Арт и Матье ван дер П ... (8)
    Pugachev-Фото
    Так разве Саган еще и в кроссе участвует? Он вроде в МТБ собирается гонять... Я что-то немного запутался, видно...
  • cmap_nep
    Тадей Погачар: «Надеюсь, мой с ... (7)
    cmap_nep-Фото
    Мне одному видится, что это было интервью Победителя ТдФ-2024? Посмотрим в июле...
  • cmap_nep
    Ваут ван Арт назвал Джиро д’Ит ... (9)
    cmap_nep-Фото
    Спросите у Ламме Гудзака о бельгийской кухне и враз забудете о макаронах...

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1 Погачар Т. (Slo) (UAD) 7685
2 Вингегор Й. (Den) (TJV) 6304
3 Эвенепул Р. (Bel) (SQS) 5631
4 Роглич П. (Slo) (TJV) 5603
5 Ван Арт В. (Bel) (TJV) 4762
6 Педерсен М. (Den) (TLT) 4606
7 Ван дер Пул М. (Ned) (ADC) 4163
8 Йейтс А. (GBr) (UAD) 4007
9 Филипсен Я. (Bel) (ADC) 3912
10 Алмейда Ж. (Por) (UAE) 3110

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