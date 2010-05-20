Йонас Вингегор нацелен на участие в Чемпионате мира по шоссейному велоспорту в Цюрихе-2024

Йонас Вингегор: «Не удивлюсь, если меня не возьмут в состав на Олимпийские игры-2024»

Двукратный победитель Тур де Франс Йонас Вингегор (Jonas Vingegaard) не уверен, что сможет попасть в состав сборной Дании для участия в групповой гонке на Олимпиаде в Париже и считает более вероятным своё участие в групповой гонке на Чемпионате мира по шоссейному велоспорту в Цюрихе, о чём рассказал в интервью датскому новостному агентству Ritzau.

Датский сайт Ekstra Bladet отметил, что Йонас Вингегор вместе с семьёй переехал в Швейцарию, где больше возможностей для тренировок в горах.

Йонас Вингегор: «Надеюсь, что пройду отбор, но меня не удивит, если меня не возьмут. Вполне возможно, что тренер национальной сборной выберет других в состав, где будут четыре гонщика. Я сказал Андерсу (Anders Lund), что заинтересован в участии. Но он объяснил, что не может мне обещать, что я попаду в команду, даже если я этого хочу. Я прекрасно это понимаю.

Я всё ещё мечтаю когда-нибудь поучаствовать в Олимпиаде, но не думаю, что трасса в следующем году мне особенно подходит. В Дании так много сильных велогонщиков, а когда мест всего четыре, ничего нельзя сказать наверняка.

Думаю, что приму участие в Цюрихе. Это безопаснее, потому что на Чемпионате мира больше мест для гонщиков и маршрут мне больше подходит. Не так много датских гонщиков могут найти этот рельеф подходящим. Наверное, маршрут этого Чемпионата мира будет одним из лучших для меня за всё время моей карьеры».

Набор высоты в групповой гонке на олимпийской трассе составит 2800 м, в групповой гонке на Чемпионате мира в Цюрихе-2024 - 4470 м на 274 км дистанции. В последний раз Йонас Вингегор представлял Данию на Чемпионате мира в 2018 году в Инсбруке, выступая в андерах.

Групповая велогонка на Чемпионате мира по шоссейному велоспорту-2024 пройдёт 29 сентября.