VeloNEWS
VeloRACE
Джиро д'Италия Тур де Франс Вуэльта Испании Результаты
VeloTEAM
VeloNAME
VeloLEGEND
VeloZOOM
VeloCLUB
VeloCOOKING
VeloTWITTER
VeloBLOG
Редакция Миша Игнатьев Сергей Иванов Женя Ковалев Андрей Гривко Олимп. резерв

Состав сборной Дании на Чемпионат мира по шоссейному велоспорту-2024 в Цюрихе

Мадс Педерсен, Маттиас Скельмосе - лидеры сборной Дании в групповой гонке Чемпионата мира-2024 в Цюрихе

 

 

Сборная Дании объявила состав на групповую гонку и разделку Чемпионата мира-2024 по шоссейному велоспорту, который пройдёт в Цюрихе с 22 по 29 сентября.

 

Состав сборной Дании на Чемпионат мира по шоссейному велоспорту-2024 в Цюрихе

 

Групповую гонку поедут 23-летний Маттиас Скельмосе, 28-летний Мадс Педерсен, 32-летний Михаэль Вальгрен, 31-летний Магнус Корт, 27-летний Миккель Фрёлих Оноре, 23-летний Фредерик Вандаль, 39-летний Якоб Фульсанг, 26-летний Андреас Крон.

 

Мадс Педерсен стал первым датским победителем в групповой гонке, выиграв на Чемпионате мира в 2019 году, а в прошлом году остался в шаге от подиума, заняв 4-е место.

 

Маттиас Скельмосе финишировал 14-м в прошлом году и 10-м в 2022. Михаэль Вальгрен был бронзовым призёром в групповой гонке Чемпионата мира в 2021 году, когда проиграл только Жулиану Алафилиппу и Дилану ван Барле, а в 2019 году был 6-м. Магнус Корт в этом сезоне одержал четыре победы - выиграл этап Критериума Дофине, стал победителем Арктической гонки Норвегии, выиграл этап Тура Дании.

 

В индивидуальной гонке на время Данию будут представлять Миккель Бьерг и Каспер Асгрен.

 

Тренер сборной Дании Андерс Лунд (Anders Lund) в интервью Ekstra Bladet рассказал о надежде в будущем увидеть в составе Йонаса Вингегора, а также пояснил, почему взял в состав 39-летнего  Якоба Фульсанга:

 

«Его выбрали не из-за ностальгии, а потому, что он очень хорошо выступал, начиная с Тура. Если посмотрите на карьеру Якоба, он просто одержим велоспортом, он действительно опытный гонщик для чемпионатов. Особенно на чемпионатах. У него есть выносливость, которая позволяет ему на таких гонках высоко заезжать. Он много раз участвовал в чемпионатах мира, так что он может привнести спокойствие в команду. Он уже участвовал в нескольких финалах, а теперь может стать важным помощником для Маттиаса Скельмосе.

 

Конечно, жаль, что Йонаса Вирнгегора не будет в составе. Но я могу его понять. Всё в этом сезоне говорило о том, что Йонас хотел бы выступить в сборной. Не получилось, значит, так тому и быть. Но я надеюсь, что движение в сторону сборной Дании, которое сейчас появилось у Йонаса, продолжится. Прежде всего он должен заявить, что готов войти в сборную. Затем необходимо понять, насколько ему подходит маршрут. Несмотря на то, что Йонас - прекрасный велогонщик, свободных мест в сборной нет. Нельзя так просто поднять руку и записаться в команду. Хотя у такого опытного гонщика как Йонас, велики шансы попасть в восьмёрку лучших. Есть чемпионаты, которые ему очень подходят, в том числе и в будущем. В то же время он должен уметь балансировать между чемпионатом и подготовкой к очень и очень тяжёлому Тур де Франс».

 

Сложности сборной Дании добавило падение на 2-м этапе Тура Люксембурга-2024 одного из лидеров - Маттиаса Скельмосе. Представитель команды Lidl-Trek заверил, что у гонщика лишь поверхностные повреждения, которые не должны помешать ему принять участие в Чемпионате мира-2024.

 

Состав сборной Дании на Чемпионат мира по шоссейному велоспорту-2024:

 

Mads Pedersen

Mattias Skjelmose

Magnus Cort Nielsen

Michael Valgren

Jakob Fuglsang

Mikkel Honore

Frederik Wandahl

Andreas Kron

Copyright ©VeloLIVE.com Все права защищены. Частичное копирование публикаций разрешено при размещении активной ссылки https://velolive.com на продолжение, указание автора обязательно.

Теги к статье: Чемпионат мира по велоспорту-2024 в Цюрихе UCI Road World Championships-2024

В тему:

Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гость, не могут оставлять комментарии к данной публикации.

ТРАНСФЕРЫ



Трансферные новости пелотона-2024/25

Ближайшие старты

18 - 22 сентября 2024

Skoda Tour de Luxembourg

22 - 29 сентября 2024

Чемпионат мира по шоссейному велоспорту. Цюрих. Швейцария

12 октября 2024

Il Lombardia

ОПРОС

Понравилась ли Вам Вуэльта Испании-2024?

Комментарии

Страницы истории велоспорта

Джиро д'Италия

Тур де Франс

Вуэльта Испании

Милан - Сан-Ремо

Париж - Рубэ

Результаты: ПроТур-2010

Результаты: ПроТур-2011

Результаты: ПроТур-2012

Результаты: ПроТур-2013

Результаты: ПроТур-2014

Результаты: ПроТур-2015

Результаты: ПроТур-2016

Результаты: ПроТур-2017

Результаты: ПроТур-2018

Результаты: ПроТур-2019

Результаты: ПроТур-2020

Результаты: ПроТур-2021

Результаты: ПроТур-2022

Результаты: ПроТур-2023

Результаты: ПроТур-2024

Велоспорт ВКонтакте

Телеграм VeloLIVE

Одноклассники

Счетчики

Наши друзья

Дни рождения

20 сентября

Itmar Einhorn (Israel - Premier Tech)

Jonas Abrahamsen (Uno-X Mobility)

Stan Van Tricht (Alpecin-Deceuninck)

Sakarias Koller Loland (Uno-X Mobility)

21 сентября

Davide Ballerini (Astana Qazaqstan Team)

Tadej Pogacar (UAE Team Emirates)

Fabio Van Den Bossche (Alpecin-Deceuninck)

Florian Lipowitz (Red Bull - BORA - hansgrohe)

Мировой рейтинг UCI

Гонщик Команда Очки
1 Погачар Т. (Slo) (UAD) 7685
2 Вингегор Й. (Den) (TJV) 6304
3 Эвенепул Р. (Bel) (SQS) 5631
4 Роглич П. (Slo) (TJV) 5603
5 Ван Арт В. (Bel) (TJV) 4762
6 Педерсен М. (Den) (TLT) 4606
7 Ван дер Пул М. (Ned) (ADC) 4163
8 Йейтс А. (GBr) (UAD) 4007
9 Филипсен Я. (Bel) (ADC) 3912
10 Алмейда Ж. (Por) (UAE) 3110

Все рейтинги »

Все новости велоспорта

Сентябрь 2024 (135)
Август 2024 (197)
Июль 2024 (167)
Июнь 2024 (145)
Май 2024 (169)
Апрель 2024 (147)