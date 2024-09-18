Состав сборной Дании на Чемпионат мира по шоссейному велоспорту-2024 в Цюрихе

Мадс Педерсен, Маттиас Скельмосе - лидеры сборной Дании в групповой гонке Чемпионата мира-2024 в Цюрихе

Сборная Дании объявила состав на групповую гонку и разделку Чемпионата мира-2024 по шоссейному велоспорту, который пройдёт в Цюрихе с 22 по 29 сентября.

Групповую гонку поедут 23-летний Маттиас Скельмосе, 28-летний Мадс Педерсен, 32-летний Михаэль Вальгрен, 31-летний Магнус Корт, 27-летний Миккель Фрёлих Оноре, 23-летний Фредерик Вандаль, 39-летний Якоб Фульсанг, 26-летний Андреас Крон.

Мадс Педерсен стал первым датским победителем в групповой гонке, выиграв на Чемпионате мира в 2019 году, а в прошлом году остался в шаге от подиума, заняв 4-е место.

Маттиас Скельмосе финишировал 14-м в прошлом году и 10-м в 2022. Михаэль Вальгрен был бронзовым призёром в групповой гонке Чемпионата мира в 2021 году, когда проиграл только Жулиану Алафилиппу и Дилану ван Барле, а в 2019 году был 6-м. Магнус Корт в этом сезоне одержал четыре победы - выиграл этап Критериума Дофине, стал победителем Арктической гонки Норвегии, выиграл этап Тура Дании.

В индивидуальной гонке на время Данию будут представлять Миккель Бьерг и Каспер Асгрен.

Тренер сборной Дании Андерс Лунд (Anders Lund) в интервью Ekstra Bladet рассказал о надежде в будущем увидеть в составе Йонаса Вингегора, а также пояснил, почему взял в состав 39-летнего Якоба Фульсанга:

«Его выбрали не из-за ностальгии, а потому, что он очень хорошо выступал, начиная с Тура. Если посмотрите на карьеру Якоба, он просто одержим велоспортом, он действительно опытный гонщик для чемпионатов. Особенно на чемпионатах. У него есть выносливость, которая позволяет ему на таких гонках высоко заезжать. Он много раз участвовал в чемпионатах мира, так что он может привнести спокойствие в команду. Он уже участвовал в нескольких финалах, а теперь может стать важным помощником для Маттиаса Скельмосе.

Конечно, жаль, что Йонаса Вирнгегора не будет в составе. Но я могу его понять. Всё в этом сезоне говорило о том, что Йонас хотел бы выступить в сборной. Не получилось, значит, так тому и быть. Но я надеюсь, что движение в сторону сборной Дании, которое сейчас появилось у Йонаса, продолжится. Прежде всего он должен заявить, что готов войти в сборную. Затем необходимо понять, насколько ему подходит маршрут. Несмотря на то, что Йонас - прекрасный велогонщик, свободных мест в сборной нет. Нельзя так просто поднять руку и записаться в команду. Хотя у такого опытного гонщика как Йонас, велики шансы попасть в восьмёрку лучших. Есть чемпионаты, которые ему очень подходят, в том числе и в будущем. В то же время он должен уметь балансировать между чемпионатом и подготовкой к очень и очень тяжёлому Тур де Франс».

Сложности сборной Дании добавило падение на 2-м этапе Тура Люксембурга-2024 одного из лидеров - Маттиаса Скельмосе. Представитель команды Lidl-Trek заверил, что у гонщика лишь поверхностные повреждения, которые не должны помешать ему принять участие в Чемпионате мира-2024.

Состав сборной Дании на Чемпионат мира по шоссейному велоспорту-2024:

Mads Pedersen

Mattias Skjelmose

Magnus Cort Nielsen

Michael Valgren

Jakob Fuglsang

Mikkel Honore

Frederik Wandahl

Andreas Kron