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Матье ван дер Пул: «Я не фаворит в борьбе за титул чемпиона мира-2024»

Матье ван дер Пул не считает себя фаворитом в групповых гонках Чемпионата Европы и Чемпионата мира-2024

 

 

Матье ван дер Пул завершит сезон 29 сентября групповой гонкой Чемпионата мира по шоссейному велоспорту-2024 в Цюрихе. В календаре 29-летнего нидерландского велогонщика команды Alpecin-Deceuninck также групповая гонка Чемпионата Европы-2024 и Тур Люксембурга.

 

Матье ван дер Пул в интервью Sporza признался, что если ему не удастся уехать в отрыв на Чемпионате Европы в Лимбурге и гонка завершится спринтом, то в нём он станет последним развозящим для товарища по сборной Нидерландов Олава Кооя.

 

Что касается Чемпионата мира, Матье ван дер Пул не слишком высоко оценивает свои шансы на защиту радужной майки.

 

Матье ван дер Пул: «Я не фаворит в борьбе за титул чемпиона мира-2024»

 

Матье ван дер Пул: «Я много тренировался в Испании. На данный момент своей формой доволен. К этому Чемпионату Европы я готовился так же, как и к другим целям. Сложно сказать, каковы мои шансы. Жаль, что не будет Ваута. Он был бы хорошим союзником в середине гонки. Я попробую создать себе шанс, но многие сборные приедут с топовыми спринтерами и захотят контролировать гонку.  

 

Я проводил разведку кругов в Лимбурге после первого этапа Реневи-тура, поэтому знаю, что ожидать. Дороги узкие, с многочисленными поворотами и изгибами. Я сказал тренеру, что буду счастлив помочь в развозе, если у меня не получится уехать в середине. Конечно, я не возражаю помогать. Если я не смогу создать просвет, то поработаю развозящим Олава Кооя.

 

Я не главный  фаворит на Чемпионат мира. Трасса выглядит слишком сложной, хотя не невозможной. Я много работал, чтобы у меня были шансы защитить радужную майку. Чемпионат мира будет последней гонкой моего сезона.

 

Мы старались, чтобы я стал немного легче, чем был весной. Это очень важно. И добавили несколько длинных тренировок, потому что Чемпионат мира - долгая гонка. У меня есть небольшой шанс, но многое будет зависеть от того, что произойдёт в гонке.  

 

Майка чемпиона мира очень красивая, она выделяется в пелотоне. Мой год в ней был лучше, чем я мог надеяться. Победа на Туре Фландрии и Париж-Рубэ - этим дублем я горжусь».

 

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Теги к статье: Матье ван дер Пул Mathieu van der Poel Alpecin-Deceuninck Чемпионат мира по велоспорту-2024 в Цюрихе UCI Road World Championships-2024

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Комментарии

  • rude_rider
    Ремко Эвенепул возглавит сборн ... (1)
    rude_rider-Фото

    24 года а лицо уже лет на 35 выглядит.все таки велоспорт высасывает силы 

    давай Рэмбо твори историю. не отставай от киборга 

  • Cahko
    Memorial Marco Pantani-2024. Р ... (5)
    Cahko-Фото
    и потом он больше на травму ссылается на олимпиаду.

    тут можно порассуждать насколько там что реально, а насколько там он оправдывается, но от вас просто информация неправдивая.
    смысл правда вам это объяснять, не знаю зачем. не стоит тема этих постов
  • Cahko
    Memorial Marco Pantani-2024. Р ... (5)
    Cahko-Фото
    Мне до лампы если честно на Астану, но вы какой то глор. в Астане все хорошие и непогрешимые, а как ушли из Астаны, сразу плохие.
    неприятно читать.


    не знаю конкретно какое интервью,вы имеете ввиду, я нашшел такую цитату от него

    " Олимпийские игры и чемпионат мира — это разные гонки. Все мы, тем более профессионалы, привыкли к какой?то информации по радио, всегда держать под контролем гонку. Сегодня был пелотон в два раза меньше, гонщики были будто без рук. Сам на себе ощутил, что без радио гонка совсем другая идет — нет информации ни по времени, ни по тому, кто впереди, поэтому старался использовать момент и уехать в отрыв. Я попробовал. Кто не рискует, тот не пьет шампанского."

    Где он объяснил отсутствием связи неудачу?
    Короч вы соврали просто.
    Рекомендую так не делать больше
  • vova-55
    Тадей Погачар: “Не люблю гово ... (12)
    vova-55-Фото

    Болельщиков, хейтеров, троллей много и хотелок у них тоже много разных. 

    А человек делает, то что может и даже больше: 

    "... хочется быть самим собой, делать по-своему, участвовать в своих гонках, идти к своей  истории...". 

  • gumanoidd
    Тадей Погачар: “Не люблю гово ... (12)
    gumanoidd-Фото

    в велоспорте Олимпиада на 10-м месте---вот и непоехал



    в велоспорте главное ЧМ --- Гранд туры---классики типа Рубе

  • Ernat78
    Майкл Мэттьюс — первый трёхкра ... (1)
    Ernat78-Фото

    Гирмая бы в Астану

  • RVL
    Гран-при Квебека-2024. Результ ... (18)
    RVL-Фото

    Ну а тадей уставший после тдф полетел за океан, перед чм на самолёте...
    За бабло.

    Да и после Джиро на тдф по той же причине...

    Нет ничего святого в этом погачаре))
    ))
    Я не запрещаю, с чего вы взяли..
    Именно так же имею право высказаться...))

  • jerzyk
    Чемпионат Европы по шоссейному ... (2)
    jerzyk-Фото
    Оля і Юля - ви молодці! Так тримати! ???????

    ???????

    Знаки запитання не від мене, від мене сердушка, люблю Вас!?
  • MVDP
    Чемпионат Европы по шоссейному ... (1)
    MVDP-Фото
    Вот и младшенький подрос.
  • Pugachev
    Гран-при Квебека-2024. Результ ... (18)
    Pugachev-Фото

    Похоже, высокие места Гирмая стали настолько привычны, что уже про них и не говорят - само собой разумеется это. И это мне лично очень приятно - весьма положителный спортсмен он.

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4 Роглич П. (Slo) (TJV) 5603
5 Ван Арт В. (Bel) (TJV) 4762
6 Педерсен М. (Den) (TLT) 4606
7 Ван дер Пул М. (Ned) (ADC) 4163
8 Йейтс А. (GBr) (UAD) 4007
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