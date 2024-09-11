Матье ван дер Пул: «Я не фаворит в борьбе за титул чемпиона мира-2024»

Матье ван дер Пул не считает себя фаворитом в групповых гонках Чемпионата Европы и Чемпионата мира-2024

Матье ван дер Пул завершит сезон 29 сентября групповой гонкой Чемпионата мира по шоссейному велоспорту-2024 в Цюрихе. В календаре 29-летнего нидерландского велогонщика команды Alpecin-Deceuninck также групповая гонка Чемпионата Европы-2024 и Тур Люксембурга.

Матье ван дер Пул в интервью Sporza признался, что если ему не удастся уехать в отрыв на Чемпионате Европы в Лимбурге и гонка завершится спринтом, то в нём он станет последним развозящим для товарища по сборной Нидерландов Олава Кооя.

Что касается Чемпионата мира, Матье ван дер Пул не слишком высоко оценивает свои шансы на защиту радужной майки.

Матье ван дер Пул: «Я много тренировался в Испании. На данный момент своей формой доволен. К этому Чемпионату Европы я готовился так же, как и к другим целям. Сложно сказать, каковы мои шансы. Жаль, что не будет Ваута. Он был бы хорошим союзником в середине гонки. Я попробую создать себе шанс, но многие сборные приедут с топовыми спринтерами и захотят контролировать гонку.

Я проводил разведку кругов в Лимбурге после первого этапа Реневи-тура, поэтому знаю, что ожидать. Дороги узкие, с многочисленными поворотами и изгибами. Я сказал тренеру, что буду счастлив помочь в развозе, если у меня не получится уехать в середине. Конечно, я не возражаю помогать. Если я не смогу создать просвет, то поработаю развозящим Олава Кооя.

Я не главный фаворит на Чемпионат мира. Трасса выглядит слишком сложной, хотя не невозможной. Я много работал, чтобы у меня были шансы защитить радужную майку. Чемпионат мира будет последней гонкой моего сезона.

Мы старались, чтобы я стал немного легче, чем был весной. Это очень важно. И добавили несколько длинных тренировок, потому что Чемпионат мира - долгая гонка. У меня есть небольшой шанс, но многое будет зависеть от того, что произойдёт в гонке.

Майка чемпиона мира очень красивая, она выделяется в пелотоне. Мой год в ней был лучше, чем я мог надеяться. Победа на Туре Фландрии и Париж-Рубэ - этим дублем я горжусь».