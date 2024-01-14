 Матье ван дер Пул — победитель 1 этапа Тура Люксембурга-2024

Первая победа Матье ван дер Пула после триумфа на Париж-Рубэ-2024

Матье ван дер Пул одержал победу на 1-м этапе Тура Люксембурга-2024. 29-летний нидерландский велогонщик команды Alpecin-Deceuninck через эту пятидневную велогонку категории 2. Pro готовится к защите майки чемпиона мира в групповой гонке, которая пройдёт в Цюрихе 29 сентября.

На 1-м этапе Тура Люксембурга-2024 пелотон не позволил уехать отрыву. А на финальной рампе, которой завершался этап - на 300 метровом подъёме с градиентом 10,4% не было равных Матье ван дер Пулу. Он атаковал и уехал от соперников, создав значительный просвет. Кристоф Лапорт (Visma Lease a Bike) финишировал вторым, тройку лучших замкнул Андреас Крон (Lotto Dstny).

Для Матье ван дер Пула эта победа стала первой после триумфа на Париж-Рубэ-2024 7 апреля. Благодаря победе на 1-м этапе Матье ван дер Пул надел майку лидера Тура Люксембурга-2024, но признаёт, что удержать её будет трудно, а его целью было выиграть этап.

Команда Alpecin-Deceuninck продолжит Тур Люксембурга всего с тремя гощиками - Сильваном Дилье, Йенте Михельсом и Матье ван дер Пулом. Джимми Яанссенс, Сёрен Краг Андерсен не стартовали на 1-м этапе из-за болезни, а Эмиель Верстринж сошёл с гонки уже во время 1 этапа.

Матье ван дер Пул: «Очень приятно выиграть первый этап. Давно я не поднимал руки, празднуя победу. Сегодня наслаждался гонкой. В последний раз был в Люксембурге, когда участвовал в чемпионате по велокроссу в 2017 году. Рад вернуться сюда. Этап был красивым, с нетерпением жду следующие этапы гонки. К сожалению, в нашей команде осталось всего три гонщика, потому что двое сошли из-за болезни, а ещё один мой товарищ по команде сошёл с гонки во время этапа. Будет сложно контролировать ход гонки. Я приехал на Тур Люксембурга, нацеливаясь на победу на этапе. Мне это удалось в первый же день. Эта победа снимает напряжение».

Маартен Винантс (Maarten Wynants), спортивный директор команды Visma Lease a Bike: «Мы довольны сегодняшним спринтом с Лапортом. Опасный отрыв набрал преимущество, но Тосх Ван дер Санде возглавлял пелотон, мы закрыли просвет. К сожалению, потом Кристофу пришлось сражаться в спринте с сильным Матье. С тремя гонщиками в топ-10 у нас хорошие перспективы в борьбе за генеральную классификацию. Барт и Вилко сегодня отлично проехали, несмотря на то, что на прошлых выходных они проехали гонки в Канаде. Впереди разделка и сложные этапы. Но ситуация выглядит хорошо. У Кристофа тоже есть шансы занять хорошее место в генеральной классификации».