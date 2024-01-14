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Матье ван дер Пул — победитель 1 этапа Тура Люксембурга-2024

Первая победа Матье ван дер Пула после триумфа на Париж-Рубэ-2024

 

 

  Матье ван дер Пул одержал победу на 1-м этапе Тура Люксембурга-2024. 29-летний нидерландский велогонщик команды Alpecin-Deceuninck через эту пятидневную велогонку категории 2. Pro готовится к защите майки чемпиона мира в групповой гонке, которая пройдёт в Цюрихе 29 сентября.

 

Матье ван дер Пул — победитель 1 этапа Тура Люксембурга-2024

 

 

На 1-м этапе Тура Люксембурга-2024 пелотон не позволил уехать отрыву. А на финальной рампе, которой завершался этап  - на 300 метровом подъёме с градиентом 10,4% не было равных Матье ван дер Пулу. Он атаковал и уехал от соперников, создав значительный просвет. Кристоф Лапорт (Visma Lease a Bike) финишировал вторым, тройку лучших замкнул Андреас Крон (Lotto Dstny).

 

Для Матье ван дер Пула эта победа стала первой после триумфа на Париж-Рубэ-2024 7 апреля. Благодаря победе на 1-м этапе Матье ван дер Пул надел майку лидера Тура Люксембурга-2024, но признаёт, что удержать её будет трудно, а его целью было выиграть этап.

 

Команда Alpecin-Deceuninck продолжит Тур Люксембурга всего с тремя гощиками - Сильваном Дилье, Йенте Михельсом и Матье ван дер Пулом. Джимми Яанссенс, Сёрен Краг Андерсен не стартовали на 1-м этапе из-за болезни, а Эмиель Верстринж сошёл с гонки уже во время 1 этапа.

 

 

Матье ван дер Пул — победитель 1 этапа Тура Люксембурга-2024

 Матье ван дер Пул — победитель 1 этапа Тура Люксембурга-2024

Матье ван дер Пул — победитель 1 этапа Тура Люксембурга-2024

Матье ван дер Пул — победитель 1 этапа Тура Люксембурга-2024

Матье ван дер Пул — победитель 1 этапа Тура Люксембурга-2024

Матье ван дер Пул — победитель 1 этапа Тура Люксембурга-2024

 

 

Матье ван дер Пул: «Очень приятно выиграть первый этап. Давно я не поднимал руки, празднуя победу. Сегодня наслаждался гонкой. В последний раз был в Люксембурге, когда участвовал в чемпионате по велокроссу в 2017 году. Рад вернуться сюда. Этап был красивым, с нетерпением жду следующие этапы гонки. К сожалению, в нашей команде осталось всего три гонщика, потому что двое сошли из-за болезни, а ещё один мой товарищ по команде сошёл с гонки во время этапа. Будет сложно контролировать ход гонки. Я приехал на Тур Люксембурга, нацеливаясь на победу на этапе. Мне это удалось в первый же день. Эта победа снимает напряжение».

 

Маартен Винантс (Maarten Wynants), спортивный директор команды Visma Lease a Bike: «Мы довольны сегодняшним спринтом с Лапортом. Опасный отрыв набрал преимущество, но Тосх Ван дер Санде возглавлял пелотон, мы закрыли просвет. К сожалению, потом Кристофу пришлось сражаться в спринте с сильным Матье. С тремя гонщиками в топ-10 у нас хорошие перспективы в борьбе за генеральную классификацию. Барт и Вилко сегодня отлично проехали, несмотря на то, что на прошлых выходных они проехали гонки в Канаде. Впереди разделка и сложные этапы. Но ситуация выглядит хорошо. У Кристофа тоже есть шансы занять хорошее место в генеральной классификации».

 

Результаты 1 этапа Тура Люксембурга-2024

 

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Теги к статье: Матье ван дер Пул Mathieu van der Poel Alpecin-Deceuninck Тур Люксембурга-2024 Skoda Tour de Luxembourg-2024 велогонка категории 2. Pro

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Комментарии

  • VeloVelo
    Состав сборной Великобритании ... (1)
    VeloVelo-Фото

    Интересный состав у Бритишей. В том смысле, что половину этого состава я не знаю.
    Видимо, отстал от жизни. Тому желаю Удачи. Йейтсам тоже.

  • VeloVelo
    Ваут ван Арт останется в коман ... (3)
    VeloVelo-Фото

    Просто пожелаю Вауту, чтобы у него всё было Хорошо.

  • Lucky
    Ваут ван Арт останется в коман ... (3)
    Lucky-Фото

    Интересно как контракт "до конца карьеры" оформляется юридически?

    Зарплата как-то коррелируется, например от результатов спортсмена?

  • Pi-man
    Ваут ван Арт останется в коман ... (3)
    Pi-man-Фото

    ...

  • MVDP
    Тур Люксембурга-2024. Этап 1. ... (2)
    MVDP-Фото

    Бедолагам Дилье и Майклсу придется вдвоем возить лидера ГК.

  • motte
    Тур Люксембурга-2024. Этап 1. ... (2)
    motte-Фото

    Его 50я победа на шоссе

  • Серафим
    Примож Роглич о сходе с Тур де ... (3)
    Серафим-Фото

     Вуэльта для него везучая, гораздо более везучая, чем другие гранд-туры. В 22 только сошел, и то не сам упал, завалили его. Не думаю, что Эвенпул бы его обошел. 

     Мог бы иметь в коллекции 5 или 6 Вуэльт, хотя и 4 неплохо.

  • error
    Примож Роглич о сходе с Тур де ... (3)
    error-Фото

    Примож опытный и грамотный гонец во всем... но как то не может справится со своим главным недостатком - подверженность травмам... а это показатель любого спортсмена например при подписании контрактов... с его продуманностью падения выглядят нелепо как то...

    з.ы. а по делу мне кажется он хорошо встряхнул в этом сезоне Бору... даже не выиграв Тур... Бора стала заметна в пелотоне.. и одной из топ-команд... с которой считаются...

  • error
    Ян Тратник подписал контракт с ... (3)
    error-Фото

    Бора грамотно собирает грегари и универсалов... Сумели бы еще их правильно организовать в команду и будет сила...

  • motte
    Примож Роглич о сходе с Тур де ... (3)
    motte-Фото

    Что ни делается, всё к лучшему, ты вошёл в Историю как Мистер Вуэльта , сойдя с тура, в истории и мистер рубэ и мистер Хроно и другие, теперь ты, кайфуй примож и дари нам радость!

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