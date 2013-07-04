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Чемпионат мира по велоспорту-2024. ITT. Мужчины. Маршрут, стартовый протокол

 Чемпионат мира по велоспорту-2024. ITT. Мужчины. Превью

 

Чемпионат мира по велоспорту-2024. ITT. Мужчины. Маршрут, стартовый протокол

Чемпионат мира по велоспорту-2024. ITT. Мужчины. Маршрут, стартовый протокол

 

В первый день Чемпионата мира по шоссейному велоспорту-2024 в Цюрихе определится чемпион мира в индивидуальной гонке на время. Главный претендент на победу -  олимпийский чемпион-2024 в этой дисциплине Ремко Эвенепул (Бельгия), который будет защищать свой титул победителя прошлого года.

 

Среди других претендентов -  олимпийский чемпион Примож Роглич (Словения), двукратный чемпион мира в разделке Филиппо Ганна (Италия), серебряный призёр чемпионата мира-2022 и двукратный чемпион Европы в разделке Штефан Кюнг (Швейцария), бронзовый призёр чемпионата мира-2023 в этой дисциплине Джошуа Тарлинг (Великобритания).

 

 Маршрут индивидуальной гонки на время у мужчин на Чемпионате мира-2024 в Цюрихе

 

Чемпионат мира по велоспорту-2024. ITT. Мужчины. Маршрут, стартовый протокол

 

Чемпионат мира по велоспорту-2024. ITT. Мужчины. Маршрут, стартовый протокол

 

 

46,1-километрвая дистанция проложена между озёрами Цюрих (Zürichsee) и Грайфен (Greifensee), расположенными в центральной части кантона Цюрих. Озеро Грайфен находится на высоте 435 м над уровнем моря. Цюрихское озеро - на высоте 406 м над уровнем моря.

 

Рельеф разделки столообразный с двумя небольшими подъёмами на 9-километровом отрезке в середине дистанции, через 24 км после старта. Общий набор высоты не превысит 413 м.  На дистанции будут три промежуточных отсечки - через 12,5 км, через 26,6 км и через 36,7 км после старта.

 

Мужская индивидуальная гонка на время стартует из Эрликона (Oerlikon), где находится велодром, построенный в 1912 году. Этот велодром принимал чемпионаты мира по велоспорту на треке в 1923 и 1983 годах.

 

Организаторы подготовили столообразную разделку, проложенную по ходу часовой стрелки, захватывая берега двух озёр - Грайфен и Цюрихского. По прямым и ровным дорогам велогонщики проедут по пригородам Цюриха и направятся к северной оконечности озера Грайен. Вдоль озера по тем же ровным дорогам начнут набирать высоту и проедут 2,6 км подъём со средним градиентом 4,5%. Самая высокая точка трассы на высоте 640 м. После скоростного спуска останется ещё один подъём - 1,4 км со средним градиентом 5,1%.

 

После поворота налево и спуска велогонщики доедут до Цюрихского озера, вдоль берега которого до финиша останется 12 км по равнине.

 

 

Участники и фавориты мужской индивидуальной гонки на время Чемпионата мира-2024

 

Чемпионат мира по велоспорту-2024. ITT. Мужчины. Маршрут, стартовый протокол

 

Фаворитом в борьбе за золото в разделке на Чемпионате мира-2024 в Цюрихе можно назвать 24-летнего бельгийского велогонщика Ремко Эвенепула, который в этом году стал олимпийским чемпионом в этой дисциплине.

 

Конкуренцию ему составит чемпион Олимпийских игр в Токио в этой дисциплине, 34-летний словенский велогонщик Примож Роглич, который, в отличие от Ремко Эвенепула, в этом году одержал победу лишь в одной разделке - на Туре Страны Басков-2024.

 

 

Чемпионат мира по велоспорту-2024. ITT. Мужчины. Маршрут, стартовый протокол

 

Среди их соперников 20-летний действующий чемпион Великобритании в этой дисциплине Джошуа Тарлинг, который финишировал в разделке 4-м на Олимпийских играх в Париже.

 

Чемпионат мира по велоспорту-2024. ITT. Мужчины. Маршрут, стартовый протокол

 

Также претендент на  подиум и 30-летний швейцарский велогонщик Штефан Кюнг, серебряный призёр чемпионата мира в этой дисциплине 2022 года с большой долей вероятности, воодушевится выступление на домашнем чемпионате. На недавнем чемпионате Европы Штефан Кюнг взял серебряную медаль, уступив 10 секунд итальянскому гонщику Эдоардо Аффини.

 

28-летний Эдоардо Аффини будет представлять в этой дисциплине Италию, как и двукратный чемпион мира в разделке, 28-летний Филиппо Ганна, ставший в этом году серебряным призёром в индивидуальной гонке на время на Олимпийских играх-2024 в Париже. Однако неясно, в какой форме находится Филиппо Ганна, участие которого в Чемпионате мира в Цюрихе было подтверждено лишь в последний день перед стартом.  

 

Чемпионат мира по велоспорту-2024. ITT. Мужчины. Маршрут, стартовый протокол

 

Сам Филиппо Ганна в интервью TuttoBici сказал: «Мы все знаем, что фаворит один... постараемся финишировать не слишком далеко от него. Нужно будет распределять усилия, потому что это сложная по альтиметрии и  длинная разделка. Я чувствую себя хорошо, но правда и то, что у меня сейчас период взлётов и падений. Я могу  закончить сезон или вернуться к борьбе. Буду стараться, но даже  не знаю, насколько эффективным смогу быть».

 

Photo (c) SprintCyclingAgency/UAE Team Emirates

 

Среди претендентов на высокие места также,  26-летний действующий чемпиона США в разделке Брэндон Макналти, 32-летний бельгийский велогонщик Виктор Кампенартс, 25-летний датский гонщик Миккель Бьерг и другие.

 

 

Стартовый протокол ITT Чемпионата мира по шоссейному велоспорту-2024 в Цюрихе. Мужчины. Элита. 

                                                           (время старта CET)

1
 Charles Kagimu
UGA
  
14:52:00
2
 Ahmad Badreddin Wais
REF
  
14:54:30
3
 Tamim Al-Kuwari
QAT
  
14:57:00
4
 Ahmad Mirzaee
AFG
  
14:59:30
5
 Christopher Symonds Mbe
GHA
  
15:02:00
6
 Emil Stoynev
BUL
  
15:04:30
7
 Tegshbayar Batsaikhan
MGL
  
15:07:00
8
 Janos Zsombor Pelikan
HUN
  
15:09:30
9
 Conor White
BER
  
15:12:00
10
 Pier-Andre Cote
CAN
  
15:14:30
11
 Richard Laizer
TAN
  
15:17:00
12
 Amir Arsalan Ansari
REF
  
15:19:30
13
 Fadhel Al Khater
QAT
  
15:22:00
14
 Qais Haidari
AFG
  
15:24:30
15
 Edward Oingerang
GUM
  
15:27:00
16
 Taavi Kannimae
EST
  
15:29:30
17
 Fredd Matute
HON
  
15:31:00
18
 Francisco Daniel Riveros Diarte
PAR
  
15:32:30
19
 Martin Papanov
BUL
  
15:34:00
20
 Cory Williams
BIZ
  
15:35:30
21
 Ognjen Ilić
SRB
  
15:37:00
22
 Sergio Geovani Chumil Gonzalez
GUA
  
15:38:30
23
 Andreas Miltiadis
CYP
  
15:40:00
24
 Diego De Jesus Mendes
BRA
  
15:41:30
25
 Vitaliy Hryniv
UKR
  
15:43:00
26
 Barnabas Peak
HUN
  
15:44:30
27
 Filip Maciejuk
POL
  
15:46:00
28
 Kaden Luke Hopkins
BER
  
15:47:30
29
 Carlos Ivan Oyarzun Guinez
CHI
  
15:49:00
30
 Derek Gee
CAN
  
15:50:30
31
 Chengshuo Miao
CHN
  
15:52:00
32
 Soren Waerenskjold
NOR
  
15:53:30
33
 Miguel Heidemann
GER
  
15:55:00
34
 Igor Chzhan
KAZ
  
15:56:30
35
 David De La Cruz Melgarejo 
ESP
  
15:58:00
36
 Thibault Guernalec
FRA
  
15:59:30
37
 Nelson Oliveira
POR
  
16:01:00
38
 Stefan Bissegger
SUI
  
16:02:30
39
 Kasper Asgreen
DEN
  
16:04:00
40
 Magnus Sheffield
USA
  
16:05:30
41
 Edoardo Affini
ITA
  
16:07:00
42
 Victor Campenaerts
BEL
  
16:08:30
43
 Maximilian Schachmann
GER
  
16:10:00
44
 Tobias Svendsen Foss
NOR
  
16:11:30
45
 Mathias Vacek
CZE
  
16:13:00
46
 Yevgeniy Fedorov
KAZ
  
16:14:30
47
 Joao Pedro Goncalves Almeida
POR
  
16:16:00
48
 Daan Hoole
NED
  
16:17:30
49
 Walter Alejandro Vargas Alzate
COL
  
16:19:00
50
 Mikkel Norsgaard Bjerg
DEN
  
16:20:30
51
 Raul Garcia Pierna
ESP
  
16:22:00
52
 Bruno Armirail
FRA
  
16:23:30
53
 Jay Vine
AUS
  
16:25:00
54
 Stefan Kung
SUI
  
16:26:30
55
 Joshua Tarling
GBR
  
16:28:00
56
 Brandon Mcnulty
USA
  
16:29:30
57
 Primož Roglič 
SLO
  
16:31:00
58
 Filippo Ganna
ITA
  
16:32:30
59
 Remco Evenepoel
BEL
  
16:34:00

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Теги к статье: Ремко Эвенепул Чемпионат мира по велоспорту-2024 в Цюрихе UCI Road World Championships-2024 ITT индивидуальная гонка на время

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Кто станет чемпионом мира-2024 в разделке?


  1. Имя: si40w

    si40w

    Вчера, 21:51 | Регистрация: 5.09.2019

    Люди голосуют за Роглича?? ..

    1. Имя: Серафим

      Серафим

      Вчера, 22:17 | Регистрация: 4.08.2018

      Роглич в этом сезоне подсушенный до немогу. Вряд ли на длинном столе будет претендовать даже на подиум. Рад буду ошибиться.

  2. Имя: Иван

    shekn

    Вчера, 22:31 | Регистрация: 11.05.2017

    Скорее всего Ремко. Но проголосовал я за Ганну)

  3. Гонщик

    Сегодня, 01:08 | Регистрация: 28.05.2017

    Скорее всего Ремко , но  есть ли форма ? Поэтому может выстрелить любой из первой тройки .

  4. Имя: Саша

    VeloVelo

    Сегодня, 01:54 | Регистрация: 4.07.2013

    Ганна.

  5. Имя: Алекс

    zalex567

    Сегодня, 03:21 | Регистрация: 13.03.2015

    Тарлинг

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2 Вингегор Й. (Den) (TJV) 6304
3 Эвенепул Р. (Bel) (SQS) 5631
4 Роглич П. (Slo) (TJV) 5603
5 Ван Арт В. (Bel) (TJV) 4762
6 Педерсен М. (Den) (TLT) 4606
7 Ван дер Пул М. (Ned) (ADC) 4163
8 Йейтс А. (GBr) (UAD) 4007
9 Филипсен Я. (Bel) (ADC) 3912
10 Алмейда Ж. (Por) (UAE) 3110

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