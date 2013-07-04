Чемпионат мира по велоспорту-2024. ITT. Мужчины. Маршрут, стартовый протокол

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- Дата:
- Вчера, 20:02
Чемпионат мира по велоспорту-2024. ITT. Мужчины. Превью
В первый день Чемпионата мира по шоссейному велоспорту-2024 в Цюрихе определится чемпион мира в индивидуальной гонке на время. Главный претендент на победу - олимпийский чемпион-2024 в этой дисциплине Ремко Эвенепул (Бельгия), который будет защищать свой титул победителя прошлого года.
Среди других претендентов - олимпийский чемпион Примож Роглич (Словения), двукратный чемпион мира в разделке Филиппо Ганна (Италия), серебряный призёр чемпионата мира-2022 и двукратный чемпион Европы в разделке Штефан Кюнг (Швейцария), бронзовый призёр чемпионата мира-2023 в этой дисциплине Джошуа Тарлинг (Великобритания).
Маршрут индивидуальной гонки на время у мужчин на Чемпионате мира-2024 в Цюрихе
46,1-километрвая дистанция проложена между озёрами Цюрих (Zürichsee) и Грайфен (Greifensee), расположенными в центральной части кантона Цюрих. Озеро Грайфен находится на высоте 435 м над уровнем моря. Цюрихское озеро - на высоте 406 м над уровнем моря.
Рельеф разделки столообразный с двумя небольшими подъёмами на 9-километровом отрезке в середине дистанции, через 24 км после старта. Общий набор высоты не превысит 413 м. На дистанции будут три промежуточных отсечки - через 12,5 км, через 26,6 км и через 36,7 км после старта.
Мужская индивидуальная гонка на время стартует из Эрликона (Oerlikon), где находится велодром, построенный в 1912 году. Этот велодром принимал чемпионаты мира по велоспорту на треке в 1923 и 1983 годах.
Организаторы подготовили столообразную разделку, проложенную по ходу часовой стрелки, захватывая берега двух озёр - Грайфен и Цюрихского. По прямым и ровным дорогам велогонщики проедут по пригородам Цюриха и направятся к северной оконечности озера Грайен. Вдоль озера по тем же ровным дорогам начнут набирать высоту и проедут 2,6 км подъём со средним градиентом 4,5%. Самая высокая точка трассы на высоте 640 м. После скоростного спуска останется ещё один подъём - 1,4 км со средним градиентом 5,1%.
После поворота налево и спуска велогонщики доедут до Цюрихского озера, вдоль берега которого до финиша останется 12 км по равнине.
Участники и фавориты мужской индивидуальной гонки на время Чемпионата мира-2024
Фаворитом в борьбе за золото в разделке на Чемпионате мира-2024 в Цюрихе можно назвать 24-летнего бельгийского велогонщика Ремко Эвенепула, который в этом году стал олимпийским чемпионом в этой дисциплине.
Конкуренцию ему составит чемпион Олимпийских игр в Токио в этой дисциплине, 34-летний словенский велогонщик Примож Роглич, который, в отличие от Ремко Эвенепула, в этом году одержал победу лишь в одной разделке - на Туре Страны Басков-2024.
Среди их соперников 20-летний действующий чемпион Великобритании в этой дисциплине Джошуа Тарлинг, который финишировал в разделке 4-м на Олимпийских играх в Париже.
Также претендент на подиум и 30-летний швейцарский велогонщик Штефан Кюнг, серебряный призёр чемпионата мира в этой дисциплине 2022 года с большой долей вероятности, воодушевится выступление на домашнем чемпионате. На недавнем чемпионате Европы Штефан Кюнг взял серебряную медаль, уступив 10 секунд итальянскому гонщику Эдоардо Аффини.
28-летний Эдоардо Аффини будет представлять в этой дисциплине Италию, как и двукратный чемпион мира в разделке, 28-летний Филиппо Ганна, ставший в этом году серебряным призёром в индивидуальной гонке на время на Олимпийских играх-2024 в Париже. Однако неясно, в какой форме находится Филиппо Ганна, участие которого в Чемпионате мира в Цюрихе было подтверждено лишь в последний день перед стартом.
Сам Филиппо Ганна в интервью TuttoBici сказал: «Мы все знаем, что фаворит один... постараемся финишировать не слишком далеко от него. Нужно будет распределять усилия, потому что это сложная по альтиметрии и длинная разделка. Я чувствую себя хорошо, но правда и то, что у меня сейчас период взлётов и падений. Я могу закончить сезон или вернуться к борьбе. Буду стараться, но даже не знаю, насколько эффективным смогу быть».
Photo (c) SprintCyclingAgency/UAE Team Emirates
Среди претендентов на высокие места также, 26-летний действующий чемпиона США в разделке Брэндон Макналти, 32-летний бельгийский велогонщик Виктор Кампенартс, 25-летний датский гонщик Миккель Бьерг и другие.
Стартовый протокол ITT Чемпионата мира по шоссейному велоспорту-2024 в Цюрихе. Мужчины. Элита.
(время старта CET)
|
1
|Charles Kagimu
|
UGA
|
14:52:00
|
2
|Ahmad Badreddin Wais
|
REF
|
14:54:30
|
3
|Tamim Al-Kuwari
|
QAT
|
14:57:00
|
4
|Ahmad Mirzaee
|
AFG
|
14:59:30
|
5
|Christopher Symonds Mbe
|
GHA
|
15:02:00
|
6
|Emil Stoynev
|
BUL
|
15:04:30
|
7
|Tegshbayar Batsaikhan
|
MGL
|
15:07:00
|
8
|Janos Zsombor Pelikan
|
HUN
|
15:09:30
|
9
|Conor White
|
BER
|
15:12:00
|
10
|Pier-Andre Cote
|
CAN
|
15:14:30
|
11
|Richard Laizer
|
TAN
|
15:17:00
|
12
|Amir Arsalan Ansari
|
REF
|
15:19:30
|
13
|Fadhel Al Khater
|
QAT
|
15:22:00
|
14
|Qais Haidari
|
AFG
|
15:24:30
|
15
|Edward Oingerang
|
GUM
|
15:27:00
|
16
|Taavi Kannimae
|
EST
|
15:29:30
|
17
|Fredd Matute
|
HON
|
15:31:00
|
18
|Francisco Daniel Riveros Diarte
|
PAR
|
15:32:30
|
19
|Martin Papanov
|
BUL
|
15:34:00
|
20
|Cory Williams
|
BIZ
|
15:35:30
|
21
|Ognjen Ilić
|
SRB
|
15:37:00
|
22
|Sergio Geovani Chumil Gonzalez
|
GUA
|
15:38:30
|
23
|Andreas Miltiadis
|
CYP
|
15:40:00
|
24
|Diego De Jesus Mendes
|
BRA
|
15:41:30
|
25
|Vitaliy Hryniv
|
UKR
|
15:43:00
|
26
|Barnabas Peak
|
HUN
|
15:44:30
|
27
|Filip Maciejuk
|
POL
|
15:46:00
|
28
|Kaden Luke Hopkins
|
BER
|
15:47:30
|
29
|Carlos Ivan Oyarzun Guinez
|
CHI
|
15:49:00
|
30
|Derek Gee
|
CAN
|
15:50:30
|
31
|Chengshuo Miao
|
CHN
|
15:52:00
|
32
|Soren Waerenskjold
|
NOR
|
15:53:30
|
33
|Miguel Heidemann
|
GER
|
15:55:00
|
34
|Igor Chzhan
|
KAZ
|
15:56:30
|
35
|David De La Cruz Melgarejo
|
ESP
|
15:58:00
|
36
|Thibault Guernalec
|
FRA
|
15:59:30
|
37
|Nelson Oliveira
|
POR
|
16:01:00
|
38
|Stefan Bissegger
|
SUI
|
16:02:30
|
39
|Kasper Asgreen
|
DEN
|
16:04:00
|
40
|Magnus Sheffield
|
USA
|
16:05:30
|
41
|Edoardo Affini
|
ITA
|
16:07:00
|
42
|Victor Campenaerts
|
BEL
|
16:08:30
|
43
|Maximilian Schachmann
|
GER
|
16:10:00
|
44
|Tobias Svendsen Foss
|
NOR
|
16:11:30
|
45
|Mathias Vacek
|
CZE
|
16:13:00
|
46
|Yevgeniy Fedorov
|
KAZ
|
16:14:30
|
47
|Joao Pedro Goncalves Almeida
|
POR
|
16:16:00
|
48
|Daan Hoole
|
NED
|
16:17:30
|
49
|Walter Alejandro Vargas Alzate
|
COL
|
16:19:00
|
50
|Mikkel Norsgaard Bjerg
|
DEN
|
16:20:30
|
51
|Raul Garcia Pierna
|
ESP
|
16:22:00
|
52
|Bruno Armirail
|
FRA
|
16:23:30
|
53
|Jay Vine
|
AUS
|
16:25:00
|
54
|Stefan Kung
|
SUI
|
16:26:30
|
55
|Joshua Tarling
|
GBR
|
16:28:00
|
56
|Brandon Mcnulty
|
USA
|
16:29:30
|
57
|Primož Roglič
|
SLO
|
16:31:00
|
58
|Filippo Ganna
|
ITA
|
16:32:30
|
59
|Remco Evenepoel
|
BEL
|
16:34:00
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