Чемпионат мира по велоспорту-2024. ITT. Мужчины. Маршрут, стартовый протокол

Чемпионат мира по велоспорту-2024. ITT. Мужчины. Превью

В первый день Чемпионата мира по шоссейному велоспорту-2024 в Цюрихе определится чемпион мира в индивидуальной гонке на время. Главный претендент на победу - олимпийский чемпион-2024 в этой дисциплине Ремко Эвенепул (Бельгия), который будет защищать свой титул победителя прошлого года.

Среди других претендентов - олимпийский чемпион Примож Роглич (Словения), двукратный чемпион мира в разделке Филиппо Ганна (Италия), серебряный призёр чемпионата мира-2022 и двукратный чемпион Европы в разделке Штефан Кюнг (Швейцария), бронзовый призёр чемпионата мира-2023 в этой дисциплине Джошуа Тарлинг (Великобритания).

Маршрут индивидуальной гонки на время у мужчин на Чемпионате мира-2024 в Цюрихе

46,1-километрвая дистанция проложена между озёрами Цюрих (Zürichsee) и Грайфен (Greifensee), расположенными в центральной части кантона Цюрих. Озеро Грайфен находится на высоте 435 м над уровнем моря. Цюрихское озеро - на высоте 406 м над уровнем моря.

Рельеф разделки столообразный с двумя небольшими подъёмами на 9-километровом отрезке в середине дистанции, через 24 км после старта. Общий набор высоты не превысит 413 м. На дистанции будут три промежуточных отсечки - через 12,5 км, через 26,6 км и через 36,7 км после старта.

Мужская индивидуальная гонка на время стартует из Эрликона (Oerlikon), где находится велодром, построенный в 1912 году. Этот велодром принимал чемпионаты мира по велоспорту на треке в 1923 и 1983 годах.

Организаторы подготовили столообразную разделку, проложенную по ходу часовой стрелки, захватывая берега двух озёр - Грайфен и Цюрихского. По прямым и ровным дорогам велогонщики проедут по пригородам Цюриха и направятся к северной оконечности озера Грайен. Вдоль озера по тем же ровным дорогам начнут набирать высоту и проедут 2,6 км подъём со средним градиентом 4,5%. Самая высокая точка трассы на высоте 640 м. После скоростного спуска останется ещё один подъём - 1,4 км со средним градиентом 5,1%.

После поворота налево и спуска велогонщики доедут до Цюрихского озера, вдоль берега которого до финиша останется 12 км по равнине.

Участники и фавориты мужской индивидуальной гонки на время Чемпионата мира-2024

Фаворитом в борьбе за золото в разделке на Чемпионате мира-2024 в Цюрихе можно назвать 24-летнего бельгийского велогонщика Ремко Эвенепула, который в этом году стал олимпийским чемпионом в этой дисциплине.

Конкуренцию ему составит чемпион Олимпийских игр в Токио в этой дисциплине, 34-летний словенский велогонщик Примож Роглич, который, в отличие от Ремко Эвенепула, в этом году одержал победу лишь в одной разделке - на Туре Страны Басков-2024.

Среди их соперников 20-летний действующий чемпион Великобритании в этой дисциплине Джошуа Тарлинг, который финишировал в разделке 4-м на Олимпийских играх в Париже.

Также претендент на подиум и 30-летний швейцарский велогонщик Штефан Кюнг, серебряный призёр чемпионата мира в этой дисциплине 2022 года с большой долей вероятности, воодушевится выступление на домашнем чемпионате. На недавнем чемпионате Европы Штефан Кюнг взял серебряную медаль, уступив 10 секунд итальянскому гонщику Эдоардо Аффини.

28-летний Эдоардо Аффини будет представлять в этой дисциплине Италию, как и двукратный чемпион мира в разделке, 28-летний Филиппо Ганна, ставший в этом году серебряным призёром в индивидуальной гонке на время на Олимпийских играх-2024 в Париже. Однако неясно, в какой форме находится Филиппо Ганна, участие которого в Чемпионате мира в Цюрихе было подтверждено лишь в последний день перед стартом.

Сам Филиппо Ганна в интервью TuttoBici сказал: «Мы все знаем, что фаворит один... постараемся финишировать не слишком далеко от него. Нужно будет распределять усилия, потому что это сложная по альтиметрии и длинная разделка. Я чувствую себя хорошо, но правда и то, что у меня сейчас период взлётов и падений. Я могу закончить сезон или вернуться к борьбе. Буду стараться, но даже не знаю, насколько эффективным смогу быть».

Photo (c) SprintCyclingAgency/UAE Team Emirates

Среди претендентов на высокие места также, 26-летний действующий чемпиона США в разделке Брэндон Макналти, 32-летний бельгийский велогонщик Виктор Кампенартс, 25-летний датский гонщик Миккель Бьерг и другие.

Стартовый протокол ITT Чемпионата мира по шоссейному велоспорту-2024 в Цюрихе. Мужчины. Элита.

(время старта CET)