Эдоардо Аффини — чемпион Европы-2024 в индивидуальной гонке на время

Эдоардо Аффини опередил Штефана Кюнга и Маттиа Каттанео в индивидуальной гонке с раздельным стартом на чемпионате Европы-2024

Эдоардо Аффини (Edoardo Affini) стал чемпионом Европы-2024 в индивидуальной гонке на время. 28-летний итальянский велогонщик команды Visma Lease a Bike выиграл 10 секунд у предстартового фаворита, двукратного чемпиона Европы в разделке (2020, 2021), 30-летнего швейцарского гонщика Штефана Кюнга.

Равнинную дистанцию протяжённостью 31,3 км Эдоардо Аффини преодолел за 35 минут 15,471 секунд со средней скоростью 53,265 км/ч. На первой отсечке, расположенной через 10,4 км после старта Аффини показал пятый результат, уступив Кюнгу, нидерландским гонщикам Даану Хооле и Таймену Аренсману, а также своему соотечественнику Маттиа Каттанео. Штефану Кюнгу на первой отсечке Аффини проиграл 14,36 секунд.

Но на второй отсечке, через 19 км после старта, Эдоардо Аффини был сильнейшим, Штефан Кюнг проигрывал ему 63 сотых секунды, а Маттиа Каттанего - 15,56 секунд.

В итоге на финише Штефан Кюнг проиграл Эдоардо Аффини около 10 секунд - 9,957.

Эдоардо Аффини напряжённо ожидал финиша последнего из стартовавших, и только потом с облегчением отпраздновал победу.

Эта победа - третья в карьере Эдоардо Аффини, в последний раз он побеждал в разделке на этапе Тура Британии в 2019 году. В этом году Аффини стал серебряным призёром Италии в разделке, уступив Филиппо Ганне 24 секунды на дистанции 35,1 км.

Эдоардо Аффини: «Просто не знаю, как выразить словами радость от этой прекрасной победы. Это потрясающее чувство. Очень долго ждал этого момента. Часто финишировал близко. В последний раз побеждал в первый год профессиональной карьеры. Приятно сейчас одержать такую крупную победу.

Честно говоря, стартовал сегодня без давления и без ожиданий. Последние несколько недель на Вуэльте Испании были очень тяжёлыми. Я доехал до Мадрида только благодаря силе воли, потому что хотел как можно дольше помогать товарищам по команде. Это мотивировало меня на самом трудном Гранд-туре в моей жизни. На Вуэльте на первом этапе я был близко, но в прошлое воскресенье на разделке чувствовал себя плохо, мне не хватило сил добиться хорошего результата на Вуэльте.

Поэтому я приехал сюда без больших ожиданий. Последние несколько дней я почувствовал себя легче. Матье Хейбур (Mathieu Heijboer) придал мне уверенности, заставил меня поверить в свои силы. Я имею в виду не только сегодняшний день, но и прошлые годы.

Сегодня я выложился полностью, всю дорогу чувствовал себя отлично. Сейчас я плачу от счастья. Эта победа придаёт такую уверенность, и позволяет смотреть в будущее. Здесь была вся моя семья, и итальянская, и нидерландская. Невозможно выразить, насколько приятно одержать такую красивую победу у них на глазах. Я буду наслаждаться этим».

Штефан Кюнг: «Трасса была совершенно плоской, не то, что я предпочитаю. Мне больше нравится, когда дорога немного идёт то вверх, то вниз. И с погодой было непросто, хотя все ехали в одних условиях, и я справился довольно хорошо. И нога шла хорошо, но этого не хватило. У меня такое ощущение, что последние три недели я проехал слишком много подъёмов.(Смеётся).

Мне не удалось набрать скорость на плоских участках. А так как разделка была абсолютно плоской, но в финале было сложно. Я проиграл гонку на второй части. Мы проанализируем, как и почему, но часы не лгут. Поздравляю Эдоардо. Когда дважды был чемпионом Европы, хочется выиграть снова. Немного расстроен, потому что хотел выиграть, хотел надеть майку чемпиона, но я не потерял уверенности в себе.

Нога в порядке, а главная цель впереди - в Цюрихе. Не могу дождаться моего домашнего чемпионата мира. Я немного восстановлюсь, и это будет уже другая история. Иногда лучше плохо провести репетицию, а потом взять всё в главный момент. Психологически я собираюсь держать настрой до 29 сентября. Я предельно сфокусирован. На чемпионате мира хочу хорошо выступить не только в разделке, но и в групповой гонке».

Маттиа Каттанео: «После тяжёлого Гранд-тура никогда не можешь быть уверен в своём уровне. Несмотря на плоский рельеф, который мне не очень подходит, я приложил все силы. Счастлив, что сумел настолько хорошо проехать разделку, что это принесло мне бронзовую медаль. Стоять на подиуме рядом с Эдоардо, слушать гимн Италии, это было замечательно».