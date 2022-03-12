Штефан Кюнг – серебряный призёр в разделке чемпионата мира по велоспорту-2022

Штефан Кюнг: «Я, действительно, приложил все силы и учёл всё»

2,95 секунды отделили 28-летнего швейцарского велогонщика Штефана Кюнга (Stefan Küng) от золотой медали в индивидуальной гонке на время чемпионата мира по велоспорту-2022. Не в первый раз Штефан Кюнг увезёт с собой медаль чемпионата мира в разделке, в 2020 году он стал бронзовым призёром.

На технически сложной 34,2-километровой трассе в австралийском Вуллонгонге Кюнг лидировал на двух промежуточных отсечках, но проиграл на финальном отрезке. Как сказал в интервью после гонки Штефан Кюнг, он постоянно следил за временем своих, как ему казалось, главных соперников Филиппо Ганны (Италия)и Ремко Эвенепула (Бельгия), но не думал о том, что проиграет норвежскому велогонщику Тобиасу Фоссу.

28-летний швейцарский велогонщик команды Groupama-FDJ отмечал после чемпионата мира прошлого года, что предпочитает трассы с пересечённым рельефом и поворотами. Именно такая была в этом году в Австралии, но Кюнгу вновь не удалось надеть радужную майку чемпиона мира.

Штефан Кюнг: «Могу заплакать, но не от радости. Я уже несколько раз подходил к этой победе, был третьим, был вторым. Несколько раз меня опережал Ремко, несколько раз – Ганна и другие ребята. Я думал над тем, как мне их опередить, и в прошлом мне это удавалось на разных гонках, но теперь мне просто надо было обойти их всех в один день.

Сказал себе перед стартом, что не хочу снова быть вторым, третьим или четвёртым. Поэтому принял во внимание все риски. Учёл всё. С самого старта начал выкладываться по полной. Трудно сказать, нужно было сделать то, или это. Я правда думал, что у меня получится, но сегодня оказался не мой день.

Четыре года назад я бы, не раздумывая, согласился на такую медаль. Но сегодня, когда много раз подходил так близко, она уже имеет другое значение. Я просто расстроен. Этим утром составил себе список фаворитов, думал про себя, что если обойду этих ребят, то должен выигать, но не принял во внимание Тобиаса, который сегодня проехал великолепно.

Я хорошо проехал разделку, но он был сильнее. Поздравляю его.

Трасса требовала взрывных усилий, надо было постоянно менять ритм, поворачивать чуть-чуть налево, чуть-чуть направо. Такой маршрут мне довольно хорошо подходит, он понравился мне больше, чем на прошлых чемпионатах. Сегодня я был полностью уверен в себе, знал, что должен делать. На первом круге казалось, что я лечу. Конечно, второй дался труднее, но когда я услышал разрывы, что я опережаю Ремко, Ганну и Погачара, подумал: «Как хорошо, продолжу в том же духе».

Думаю, Тобиас сегодня удивил всех. Я должен принять это и продолжать работать. Бороться. Однажды, надеюсь, настанет и моя очередь.

Жюльен Пино (Julien Pinot), тренер Штефана Кюнга: «Разделка чемпионата мира была его целью на конец сезона. После трудностей на Тур де Франс он снова начал хорошо себя чувствовать на чемпионате Европы, хотя совсем чуть-чуть не хватило до титула. После этого он полностью сфокусировался на подготовке к чемпионату мира, адаптировал программу гонок.

Тренировки проходили прекрасно, он был уверен в своих силах. В итоге он выиграл серебряную медаль, опередил Ганну, Эвенепула, но Фосс проехал великолепно. Понятно, что он разочарован, проиграв всего три секунды, но мы не будем на этом зацикливаться. Это лучший результат Штефана на чемпионате мира, мы продолжим работать над тем минимальным разрывом, который помешал выиграть. Штефан никогда не сдаётся!»