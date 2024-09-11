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Чемпионат Европы по велоспорту на шоссе-2024. Лимбург. Бельгия

Чемпионат Европы по велоспорту на шоссе-2024. Лимбург. Бельгия. Информация

Чемпионат Европы по велоспорту на шоссе-2024. Лимбург. Бельгия

 

 

 

C 11 по 15 сентября в Бельгии, во Фландрии - Лимбурге пройдёт чемпионат Европы по шоссейному велоспорту. Все гонки будут стартовать в Хейсден-Зольдере (Heusden-Zolder), а финишируют в Хасселте (Hasselt).

 

За пять дней соревнований будет разыграно 14 комплектов наград - 6 в групповой шоссейной гонке, 6 - в индивидуальных гонках на время (среди юниоров, юниорок, женщин до 23 лет, мужчин до 23 лет (андеров), женщин (элита), мужчин (элита), и 2  - в смешанной командной гонке на время, где команды будут состоять из трёх мужчин и трёх женщин от каждой национальной сборной.

 

Состав чемпионата Европы - 959 участников из 37 стран. Сборная Великобритании не будет участвовать в чемпионате Европы, федерация велоспорта страны объясняет это плотным летним графиком соревнований, после которых ведущим спортсменам требуется отдых.

 

 

Маршруты гонок чемпионата Европы-2024

 

Равнинная индивидуальная гонка на время подходит специалистам этой дисциплины. Набор высоты составит 135 м, дистанция 31,2 км - у всех категорий участников кроме юниорок, которые проедут 13,3 км. 

 

Групповая мужская гонка протяжённостью 222,8 км, набор высоты составит 1273 м. Участников ждут 3,5 круга в Хассельте через 28 км после старта и 1,5 круга на финальных 12 км, а также 3 круга в Лимбурге, на которых придётся преодолеть 6 подъёмов и 8 отрезков брусчатки.  

 

Маршрут индивидуальной гонки на время

Чемпионат Европы по велоспорту на шоссе-2024. Лимбург. Бельгия

 

Чемпионат Европы по велоспорту на шоссе-2024. Лимбург. Бельгия

Маршрут мужской групповой гонки

Чемпионат Европы по велоспорту на шоссе-2024. Лимбург. Бельгия

 

Чемпионат Европы по велоспорту на шоссе-2024. Лимбург. БельгияЧемпионат Европы по велоспорту на шоссе-2024. Лимбург. Бельгия

 

 

Стартовый состав мужской гонки с раздельным стартом чемпионата Европы-2024

 

Фаворитом в борьбе за золото в этой дисциплине в мужской гонке можно назвать Штефана Кюнга (Швейцария), победителя недавней разделки 21 этапа Вуэльты Испании-2024, а также его соотечественника Штефана Биссегера. Среди претендентов Таймен Аренсман (Нидерланды), Миккель Бьерг (Дания), Эдоардо Аффини (Италия),  Сёрен Вареншольд (Норвегия), Виктор Кампенартс (Бельгия).

 

Чемпионат Европы по велоспорту на шоссе-2024. Лимбург. Бельгия

 

 

Участники мужской групповой гонки на шоссе чемпионата Европы-2024 в Лимбурге

 

Одной из самых ожидаемых станет групповая мужская гонка, которая завершит чемпионат Европы 15 сентября.

 

На старт выйдет действующий чемпион мира в групповой гонке, нидерландский велогонщик Матье ван дер Пул. В составе сборной Нидерландов в групповой гонке стартуют также Олав Коой, Данни Ван Поппель, Майк Тёниссен, Мик ван Дейк, Даан Хооле, Оскар Рисебеек, Паскаль Ээнкхорн.

 

Страну-хозяйку чемпионата Европы - Бельгию будут представлять Яспер Филипсен, Тим Деклерк, Йорди Мееус, Тим Мерлир, Лауренц Рекс, Йонас Рикарт, Берт ван Лерберг, Эдвард Тёнс.

 

В групповой мужской гонке на шоссе среди участников и те, кто уже выигрывал титул чемпиона Европы - Кристоф Лапорт (Франция), чемпион прошлого года, Александр Кристофф (Норвегия), чемпион 2017 года, Маттео Трентин и Элиа Вивиани (Италия) победители 2018 и 2019 годов соответственно.

Кристоф Лапорт попробует защитить титул, в этом ему помогут товарищи по сборной Франции - Реми Каванья, Арно Демар, Санди Дюжардан, Уго Паж, Адриен Пети, Матис ле Берр, Эдди Ле Уитуз.

 

Вместе с чемпионом Европы 2018 года Маттео Трентином Италию представят Давиде Баллерини, Симоне Консонни, Джонатан Милан, Якопо Моска, Андреа Паскуалон, Маттео Трентин, Эдоардо Аффини, Маттиа Каттанео.

 

Чемпионат Европы по велоспорту на шоссе-2024. Лимбург. Бельгия

 

 

 

 

 

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Теги к статье: Чемпионат Европы по велоспорту на шоссе-2024 European Continental Championships-2024

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Комментарии

  • rude_rider
    Примож Роглич — победитель Вуэ ... (23)
    rude_rider-Фото
    Да Рогла, на зубах выиграл.. Не совсем уверено . Молодец, теперь ещё одну и уже легенда а пока делим место с эрасом.

    Думаю будь тут Погги однозначно забрал бы вуелту..команда до сих пор сильна его
  • Astanaforever
    Заявление Astana Qazaqstan Dev ... (3)
    Astanaforever-Фото
    "Крыша" Астаны тоже прохудилась.?
  • veltus85
    Вуэльта Испании-2024. Результа ... (41)
    veltus85-Фото

    Цитата: Серафим
    Так это были бабушка и дедушка? А то Отари говорит-родители, а врод
    Цитата: Гонщик
    Цитата: Невозмутимый
    Ну это довольно дискуссионный вопрос, интересно ли смотреть на то как одни борятся за этап, а другие за генерал. Так получается, что за победу борятся какие-то слабаки, а фавориты вату катают, как будто бы на отшибись едут
    Тому кто в теме , очень интересно , а секте фанатов биороботов , естественно нет , привыкли что их кумиры одной ногой уезжают от всех особо не напрягаясь.


    Цитата: Джамайка
    а что по словам Отара утратила Квик-СТеп по концовке этапа? Какое-то право... что имелось в виду? 


    по комментаторам: СК умеет рассказывать, заинтресовывать, заражает и заряжает эмоциями, прививает любось к вело. Историй не хватает, их повторяет по нескольку раз, на ТДФ, например, несколько этапов слушали про "родные места Паши Сивакова", но это неизбежно, как звуковой фон гонки.
    ОТара слушать скучно, фамилии гонцов произносит невнятно. Оценки типа "не самое умное решение...", в такой ситуации стыдно не выиграть этап...." меня бесят.
    Хоть Курдюк и редиска , родства не помнящая , но харизму не отнять , с Отаром даже сравнивать глупо , он как комментатор вообще ни о чём, таких много .
    а почему редиска? для любого нормального человека родство с рашкой - єто позор.
    е немолодо выглядят для родителей парня 26 лет.

  • Ernat78
    Кейден Гровс: «Горько-сладкий ... (4)
    Ernat78-Фото

    не думаю 

  • Ernat78
    Маттиас Скельмосе — лучший мо ... (1)
    Ernat78-Фото

    удачи в дальнейщем 

  • Ernat78
    Заявление Astana Qazaqstan Dev ... (3)
    Ernat78-Фото

    нашим лишь кинуть и открестится, кидок супермена еще свеж в памяти 

  • veltus85
    Вуэльта Испании-2024. Результа ... (41)
    veltus85-Фото
    чабан
  • Ernat78
    Бен О’Коннор — призёр Вуэльты ... (3)
    Ernat78-Фото

    Вот его хотя бы для начала в Астану подписать, уже можно расчитывать на железную тройку в ГТ, при хорошем подборе летинантов 

  • AlexanderSak
    Заявление Astana Qazaqstan Dev ... (3)
    AlexanderSak-Фото
    Достаточно ожидаемо, резкий прирост результатов.
  • AzaKonta
    Кейден Гровс: «Горько-сладкий ... (4)
    AzaKonta-Фото
    Когда в Астану?

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