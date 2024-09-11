Чемпионат Европы по велоспорту на шоссе-2024. Лимбург. Бельгия. Информация

C 11 по 15 сентября в Бельгии, во Фландрии - Лимбурге пройдёт чемпионат Европы по шоссейному велоспорту. Все гонки будут стартовать в Хейсден-Зольдере (Heusden-Zolder), а финишируют в Хасселте (Hasselt).

За пять дней соревнований будет разыграно 14 комплектов наград - 6 в групповой шоссейной гонке, 6 - в индивидуальных гонках на время (среди юниоров, юниорок, женщин до 23 лет, мужчин до 23 лет (андеров), женщин (элита), мужчин (элита), и 2 - в смешанной командной гонке на время, где команды будут состоять из трёх мужчин и трёх женщин от каждой национальной сборной.

Состав чемпионата Европы - 959 участников из 37 стран. Сборная Великобритании не будет участвовать в чемпионате Европы, федерация велоспорта страны объясняет это плотным летним графиком соревнований, после которых ведущим спортсменам требуется отдых.

Маршруты гонок чемпионата Европы-2024

Равнинная индивидуальная гонка на время подходит специалистам этой дисциплины. Набор высоты составит 135 м, дистанция 31,2 км - у всех категорий участников кроме юниорок, которые проедут 13,3 км.

Групповая мужская гонка протяжённостью 222,8 км, набор высоты составит 1273 м. Участников ждут 3,5 круга в Хассельте через 28 км после старта и 1,5 круга на финальных 12 км, а также 3 круга в Лимбурге, на которых придётся преодолеть 6 подъёмов и 8 отрезков брусчатки.

Маршрут индивидуальной гонки на время

Маршрут мужской групповой гонки

Чемпионат Европы по велоспорту на шоссе-2024. Лимбург. Бельгия

Стартовый состав мужской гонки с раздельным стартом чемпионата Европы-2024

Фаворитом в борьбе за золото в этой дисциплине в мужской гонке можно назвать Штефана Кюнга (Швейцария), победителя недавней разделки 21 этапа Вуэльты Испании-2024, а также его соотечественника Штефана Биссегера. Среди претендентов Таймен Аренсман (Нидерланды), Миккель Бьерг (Дания), Эдоардо Аффини (Италия), Сёрен Вареншольд (Норвегия), Виктор Кампенартс (Бельгия).

Участники мужской групповой гонки на шоссе чемпионата Европы-2024 в Лимбурге

Одной из самых ожидаемых станет групповая мужская гонка, которая завершит чемпионат Европы 15 сентября.

На старт выйдет действующий чемпион мира в групповой гонке, нидерландский велогонщик Матье ван дер Пул. В составе сборной Нидерландов в групповой гонке стартуют также Олав Коой, Данни Ван Поппель, Майк Тёниссен, Мик ван Дейк, Даан Хооле, Оскар Рисебеек, Паскаль Ээнкхорн.

Страну-хозяйку чемпионата Европы - Бельгию будут представлять Яспер Филипсен, Тим Деклерк, Йорди Мееус, Тим Мерлир, Лауренц Рекс, Йонас Рикарт, Берт ван Лерберг, Эдвард Тёнс.

В групповой мужской гонке на шоссе среди участников и те, кто уже выигрывал титул чемпиона Европы - Кристоф Лапорт (Франция), чемпион прошлого года, Александр Кристофф (Норвегия), чемпион 2017 года, Маттео Трентин и Элиа Вивиани (Италия) победители 2018 и 2019 годов соответственно.

Кристоф Лапорт попробует защитить титул, в этом ему помогут товарищи по сборной Франции - Реми Каванья, Арно Демар, Санди Дюжардан, Уго Паж, Адриен Пети, Матис ле Берр, Эдди Ле Уитуз.

Вместе с чемпионом Европы 2018 года Маттео Трентином Италию представят Давиде Баллерини, Симоне Консонни, Джонатан Милан, Якопо Моска, Андреа Паскуалон, Маттео Трентин, Эдоардо Аффини, Маттиа Каттанео.