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Майкл Мэттьюс — первый трёхкратный победитель Гран-при Квебека

Майкл Мэттьюс выиграл Гран-при Квебека-2024

 

 

Майкл Мэттьюс (Michael Matthews) стал первым трёхкратным победителем Гран-при Квебека. 33-летний австралийский велогонщик команды Jayco AlUla одерживал победу на классике в 2018 и 2019 годах и повторил успех в 2024. За 13 лет истории большинство выпусков Гран-при Квебека завершалось спринтом. Не стал исключением и этот выпуск, несмотря на то, что атаку  предпринимал и Тадей Погачар (UAE Team Emirates), выигравший в этом году 5 гонок из семи, в которых принял участие.

 

Майкл Мэттьюс — первый трёхкратный победитель Гран-при Квебека

 

 

Отрыв дня, набравший около пяти минут преимущества, был нейтрализован за 14 км до финиша. Последними сопротивлявшимися пелотону гонщиками отрыва дня были новобранец команды INEOS Grenadiers Артём Шмидт (Artem Shmidt) и гонщик dsm-firmenich PostNl Франк ван ден Брук (Frank van den Broek). Как только их догнали, команда UAE Team Emirates взвинтила темп, стараясь просеять пелотон, после чего атаковал Маттео Йоргенсон (Visma Lease a Bike). Сольная атака 25-летнего американского гонщика также не была успешной. За 3 км его догнали атаковавшие Жулиан Алафилипп (Soudal Quick Step), Тадей Погачар (UAE Team Emirates) и трио Lotto Dstny Арно де Ли, Максим ван Гильс и Йенно Беркмус, но и у них не получилось уехать от пелотона. За 400 м группа настигла этот отрыв и разыграла спринт.

 

Майкл Мэттьюс точно рассчитал время для рывка, начав спринт чуть меньше, чем за 300 м до финиша, в то время как остальные фавориты следили друг за другом. Мэттьюс с запасом обошёл соперников, Биньям Гирмай (Intermarché - Wanty) финишировал вторым, а Руди Молар (Groupama-FDJ) замкнул тройку лучших.

 

Майкл Мэттьюс посвятил победу своей бабушке, которая ушла из жизни на прошлой неделе.

 

Майкл Мэттьюс — первый трёхкратный победитель Гран-при Квебека

Майкл Мэттьюс — первый трёхкратный победитель Гран-при Квебека

 

Майкл Мэттьюс — первый трёхкратный победитель Гран-при Квебека

Майкл Мэттьюс — первый трёхкратный победитель Гран-при Квебека

 

Майкл Мэттьюс — первый трёхкратный победитель Гран-при Квебека

Майкл Мэттьюс — первый трёхкратный победитель Гран-при Квебека

Майкл Мэттьюс — первый трёхкратный победитель Гран-при Квебека

Майкл Мэттьюс — первый трёхкратный победитель Гран-при Квебека

Майкл Мэттьюс — первый трёхкратный победитель Гран-при Квебека

Майкл Мэттьюс — первый трёхкратный победитель Гран-при Квебека

 

Майкл Мэттьюс — первый трёхкратный победитель Гран-при КвебекаМайкл Мэттьюс — первый трёхкратный победитель Гран-при Квебека

Майкл Мэттьюс — первый трёхкратный победитель Гран-при Квебека

 

 

Майкл Мэттьюс: «Эта победа значит для меня больше, чем могу выразить. Сезон у меня начался просто великолепно, с победы на классике. Но с тех пор, и до сегодняшнего дня у меня ничего не складывалось. Поэтому возвращение сюда, на гонку, которую я хорошо знаю, и выиграть здесь, в Квебеке в борьбе с, как мне кажется, сильнейшим составом, конечно, особенное достижение.

 

У меня умерла бабушка, и два дня назад я здесь, в Квебеке, смотрел её похороны в прямом эфире. У меня была дополнительная мотивация выиграть, поэтому победа особенно значима. Я очень хотел победить. Если бы не выиграл, то какой смысл был находиться так далеко от семьи в это трудное для нас время».

 

Биньям Гирмай: «Этот выпуск Гран-при Квебека был особенно трудным, тяжелее, чем два предыдущих. Но я всё время ощущал поддержку команды, которая проделала огромный объём работы. С самого старта мы контролировали ход гонки. На двух последних кругах мне было очень тяжело выдерживать темп UAE и Погачара. Но я не запаниковал, продолжал держать ритм, не заходил в красную зону. На последнем километре все шли на максимальной скорости. Думаю, я хорошо маневрировал на последних пятистах метрах, чтобы занять позицию. Но, к сожалению, сегодня самым быстрым был Майкл Мэттьюс. Я рад, что принёс команде подиум».

 

Тадей Погачар: «Отличная получилась гонка, команда великолепно отработала. Я хотел осложнить финал, мы это сделали. Последние пару кругов мы смогли сделать для соперников очень непростыми, но я не был уверен, атаковать мне или нет на последнем километре. Я не стал атаковать, потому что, когда оглянулся, за километр до финиша мы всё ещё были в отрыве. Мне казалось, что с тремя парнями из Lotto мы удержимся до финиша. Но группа быстро накатила, мне надо было начать раньше. Я ошибся, когда начал ждать спринта, и меня заперли.

 

Но я очень счастлив, что вернулся, нога шла хорошо, с нетерпением жду воскресенья. Я не ожидал, что нога пойдёт так хорошо, поэтому очень доволен формой, тем, как проехал первую после отдыха гонку. Думаю, я готов к воскресенью (Гран-при Монреаля) и к чемпионату мира».

 

 

Результаты Гран-при Квебека-2024

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Теги к статье: Майкл Мэттьюс Michael Matthews Jayco-AlUla Гран-при Квебека-2024 Grand Prix Cycliste de Quebec-2024 гонка Мирового тура

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Комментарии

  • VeloVelo
    Страницы истории велоспорта: В ... (8)
    VeloVelo-Фото

      Удалил.

  • M-07
    Тадей Погачар: “Не люблю гово ... (6)
    M-07-Фото
    Погачар редиска похлеще Ленса и Фрума
  • VeloVelo
    Страницы истории велоспорта: В ... (8)
    VeloVelo-Фото

    Рейн, действительно, не очень хорошо знает русский язык.

    Но, это не мешает мне уважать его как гонщика и уважать тех, кто за него болеет.

  • VeloVelo
    Страницы истории велоспорта: В ... (8)
    VeloVelo-Фото

    Владимир, попытаюсь ответить. Этот сайт изначально создавался для всех русскоговорящих любителей велоспорта из стран СНГ, независимо от того, где они живут.

    "Наш гонщик" Рейн потому, что здесь есть граждане Эстонии.
    На сайте представители многих национальностей бывшего СССР.


    Объединяет нас всех тут 4 вещи - мы знаем русский язык, любим велоспорт, уважаем болельщицкие пристрастия друг друга и не допускаем провокаций на всякие политические темы. 

    Есть много ресурсов в сети, где можно высказать всё, что вы думаете по поводу происходящего в мире.

    Я тоже много чего могу написать, мало не покажется.

    Но, Здесь, давайте про велоспорт.  




  • VeloVelo
    Гран-при Квебека-2024. Маршрут ... (8)
    VeloVelo-Фото

    Форма не может быть вечной. Иногда нужно и отдыхать.

  • VeloVelo
    Гран-при Квебека-2024. Результ ... (6)
    VeloVelo-Фото

    Не думал, что Мэтьюз еще сможет взять победу на большой гонке.

    Молодец! Посмотрим, что будет в Монреале )

  • RVL
    Тадей Погачар: “Не люблю гово ... (6)
    RVL-Фото

    Стесняюсь спросить, вы были на ОИ?

    Он же внятно объяснил желателям. Устал.
    Синера взяли. И этого товарища из Астаны..все же четко и понятно.

    Почему погги не взяли? Он что как синер? Должны взять лишь потому что на ОИ не заявился? А вини что не заявился ?

    Так время есть, 5 лет на топ уровне не могут взять ни того ни другого...пусть берут, но почему то не берутся))
    Почему джоковича не взяли?

     


    Параноики кругом))

  • M-07
    Тадей Погачар: “Не люблю гово ... (6)
    M-07-Фото

    Так-то и лучший теннисист сезона Синнер вдруг не поехал на Олимпиаду, а после неё выяснилось, что он весной за неделю сдал две положительные допинг-пробы. Отказ Погачара после этого выглядит ещё более странно

  • shekn
    Гран-при Квебека-2024. Результ ... (6)
    shekn-Фото
    Молодец Мэтьюс! Грамотно , на опыте все сделал
  • EL-Fenomeno
    Гран-при Квебека-2024. Результ ... (6)
    EL-Fenomeno-Фото

    хАрош Блынк good Думал что недотерпит в самой концовке, но Висмовец (кто?) сдал(ся). В Монреале австралийцу уже не позволят даже на подиум взойти, да и гонка там тяжелее от Кввебецкой.

      

    Цитата: RVL
    Для коллекционеров эпик фейлов, есть ещё один кейс.
    Лотто. 
    Мэтьюс... всё же это его гонка на 400% 

    3 против 1, но витоге Майкл Мэтьюсс...Тадей зоть в 10-ке, а у ЛОТТОвцев точно эпик фэйл 

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Jordan Labrosse (Decathlon - Ag2r La Mondiale)

Мировой рейтинг UCI

Гонщик Команда Очки
1 Погачар Т. (Slo) (UAD) 7685
2 Вингегор Й. (Den) (TJV) 6304
3 Эвенепул Р. (Bel) (SQS) 5631
4 Роглич П. (Slo) (TJV) 5603
5 Ван Арт В. (Bel) (TJV) 4762
6 Педерсен М. (Den) (TLT) 4606
7 Ван дер Пул М. (Ned) (ADC) 4163
8 Йейтс А. (GBr) (UAD) 4007
9 Филипсен Я. (Bel) (ADC) 3912
10 Алмейда Ж. (Por) (UAE) 3110

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