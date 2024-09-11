Майкл Мэттьюс — первый трёхкратный победитель Гран-при Квебека

Майкл Мэттьюс выиграл Гран-при Квебека-2024

Майкл Мэттьюс (Michael Matthews) стал первым трёхкратным победителем Гран-при Квебека. 33-летний австралийский велогонщик команды Jayco AlUla одерживал победу на классике в 2018 и 2019 годах и повторил успех в 2024. За 13 лет истории большинство выпусков Гран-при Квебека завершалось спринтом. Не стал исключением и этот выпуск, несмотря на то, что атаку предпринимал и Тадей Погачар (UAE Team Emirates), выигравший в этом году 5 гонок из семи, в которых принял участие.

Отрыв дня, набравший около пяти минут преимущества, был нейтрализован за 14 км до финиша. Последними сопротивлявшимися пелотону гонщиками отрыва дня были новобранец команды INEOS Grenadiers Артём Шмидт (Artem Shmidt) и гонщик dsm-firmenich PostNl Франк ван ден Брук (Frank van den Broek). Как только их догнали, команда UAE Team Emirates взвинтила темп, стараясь просеять пелотон, после чего атаковал Маттео Йоргенсон (Visma Lease a Bike). Сольная атака 25-летнего американского гонщика также не была успешной. За 3 км его догнали атаковавшие Жулиан Алафилипп (Soudal Quick Step), Тадей Погачар (UAE Team Emirates) и трио Lotto Dstny Арно де Ли, Максим ван Гильс и Йенно Беркмус, но и у них не получилось уехать от пелотона. За 400 м группа настигла этот отрыв и разыграла спринт.

Майкл Мэттьюс точно рассчитал время для рывка, начав спринт чуть меньше, чем за 300 м до финиша, в то время как остальные фавориты следили друг за другом. Мэттьюс с запасом обошёл соперников, Биньям Гирмай (Intermarché - Wanty) финишировал вторым, а Руди Молар (Groupama-FDJ) замкнул тройку лучших.

Майкл Мэттьюс посвятил победу своей бабушке, которая ушла из жизни на прошлой неделе.

Майкл Мэттьюс: «Эта победа значит для меня больше, чем могу выразить. Сезон у меня начался просто великолепно, с победы на классике. Но с тех пор, и до сегодняшнего дня у меня ничего не складывалось. Поэтому возвращение сюда, на гонку, которую я хорошо знаю, и выиграть здесь, в Квебеке в борьбе с, как мне кажется, сильнейшим составом, конечно, особенное достижение.

У меня умерла бабушка, и два дня назад я здесь, в Квебеке, смотрел её похороны в прямом эфире. У меня была дополнительная мотивация выиграть, поэтому победа особенно значима. Я очень хотел победить. Если бы не выиграл, то какой смысл был находиться так далеко от семьи в это трудное для нас время».

Биньям Гирмай: «Этот выпуск Гран-при Квебека был особенно трудным, тяжелее, чем два предыдущих. Но я всё время ощущал поддержку команды, которая проделала огромный объём работы. С самого старта мы контролировали ход гонки. На двух последних кругах мне было очень тяжело выдерживать темп UAE и Погачара. Но я не запаниковал, продолжал держать ритм, не заходил в красную зону. На последнем километре все шли на максимальной скорости. Думаю, я хорошо маневрировал на последних пятистах метрах, чтобы занять позицию. Но, к сожалению, сегодня самым быстрым был Майкл Мэттьюс. Я рад, что принёс команде подиум».

Тадей Погачар: «Отличная получилась гонка, команда великолепно отработала. Я хотел осложнить финал, мы это сделали. Последние пару кругов мы смогли сделать для соперников очень непростыми, но я не был уверен, атаковать мне или нет на последнем километре. Я не стал атаковать, потому что, когда оглянулся, за километр до финиша мы всё ещё были в отрыве. Мне казалось, что с тремя парнями из Lotto мы удержимся до финиша. Но группа быстро накатила, мне надо было начать раньше. Я ошибся, когда начал ждать спринта, и меня заперли.

Но я очень счастлив, что вернулся, нога шла хорошо, с нетерпением жду воскресенья. Я не ожидал, что нога пойдёт так хорошо, поэтому очень доволен формой, тем, как проехал первую после отдыха гонку. Думаю, я готов к воскресенью (Гран-при Монреаля) и к чемпионату мира».