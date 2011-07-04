Гран-при Квебека-2024. Маршрут и участники

Гран-при Квебека-2024. Превью

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13 сентября в 13-й раз пройдёт первая из диптиха канадский классик Мирового тура - Гран-при Квебека. С тех пор, как эта гонка вошла в Мировой тур в 2011 году (впервые Гран-при Квебека провели в 2010 году), её маршрут не менялся.

201,6 км дистанции классики набирается за счёт 16-кратного прохождения круга в 12,6 км, проложенного по улицам исторического центра Квебека - Старого Квебека. Каждый круг начинается с прохождения через Парк-де-Шамп-де-Батай (Parc des Champs-de-Bataille), а завершается километровым подъёмом со средним градиентом 4%. Набор высоты на каждом круге - 186 м.

Четыре подъёма - Кот-де-ла-Монтань через 9 км после старта - 375 м со средним градиентом 10%, Кот-де-ла-Потасс - через 10 км после начала круга - 420 м с 9%, Кот-де-ла-Фабрик - через 11 км после начала круга, 190 м с 9%, и Монте-дю-Форт - 1 км с 4%. Мон-Монте-дю-Форт совпадает с финишем гонки. Самый ровный отрезок дистанции - 4 км по бульвару Шаплен (Boulevard de Champlain), который идёт вдоль реки Святого Лаврентия. Сложность представляет километровый, с двумя 90-градусными поворотами, спуск к бульвару.

Участники Гран-при Квебека-2024

Победитель прошлого года Арно де Ли (Lotto Dstny) попробует защитить свой титул. На старт выйдет и двукратный победитель Гран-при Квебека, многократный призёр гонки, Майкл Мэттьюс (Jayco AlUla).

Попробует побороться за более высокую ступень подиума и занявший в прошлом году второе место Корбин Стронг (Israel Premier Tech).

Чаще всего Гран-при Квебека завершается спринтом из небольшой группы, но в 2022 и 2015 Бенуа Коснефруа и Ригоберто Уран одержали победы поздними сольными атаками.

В этом году внимание будет приковано к сделавшему исторический дубль победителю Джиро д’Италия и Тур де Франс-2024 Тадею Погачару (UAE Team Emirates), который на Гран-при Квебека возвращается в соревнования после перерыва. 25-летний словенский гонщик будет участвовать в канадских классиках второй раз в карьере, в 2022 году он дебютировал на них и выиграл Гран-при Монреаля.

Среди других претендентов Жулиан Алафилипп (Soudal Quick Step), Альберто Беттиоль (Astana Qazaqstan), Матей Мохорич и Пельо Бильбао (Bahrain Victorious), Алекс Аранбуру (Movistar), Том Скуйиньш (Lidl Trek) и другие.