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Гран-при Квебека-2024. Маршрут и участники

Гран-при Квебека-2024. Превью

 

Гран-при Квебека-2024. Маршрут и участники

Гран-при Квебека-2024. Маршрут и участники

Picture (c) gpcqm.ca 

 

 

 

13 сентября в 13-й раз пройдёт первая из диптиха канадский классик Мирового тура - Гран-при Квебека. С тех пор, как эта гонка вошла в Мировой тур в 2011 году (впервые Гран-при Квебека провели в 2010 году), её маршрут не менялся. 

 

 

 

Гран-при Квебека-2024. Маршрут и участники

 

Гран-при Квебека-2024. Маршрут и участники

 

 

201,6 км  дистанции классики набирается за счёт 16-кратного прохождения круга в 12,6 км, проложенного по улицам исторического центра Квебека -  Старого Квебека. Каждый круг начинается с прохождения через  Парк-де-Шамп-де-Батай (Parc des Champs-de-Bataille), а завершается километровым подъёмом со средним градиентом 4%. Набор высоты на каждом круге - 186 м.

 

 

 Четыре подъёма - Кот-де-ла-Монтань через 9 км после старта - 375 м со средним градиентом 10%, Кот-де-ла-Потасс - через 10 км после начала круга - 420 м с 9%, Кот-де-ла-Фабрик - через 11 км после начала круга, 190 м с 9%, и Монте-дю-Форт - 1 км с 4%. Мон-Монте-дю-Форт совпадает с  финишем гонки.  Самый ровный отрезок дистанции - 4 км по бульвару Шаплен (Boulevard de Champlain), который идёт вдоль реки Святого Лаврентия. Сложность представляет километровый,  с двумя 90-градусными поворотами, спуск к бульвару.

 

Участники Гран-при Квебека-2024

 

Победитель прошлого года Арно де Ли (Lotto Dstny) попробует защитить свой титул. На старт выйдет и двукратный победитель Гран-при Квебека, многократный призёр гонки, Майкл Мэттьюс (Jayco AlUla).

 

Попробует побороться за более высокую ступень подиума и занявший в прошлом году второе место Корбин Стронг (Israel Premier Tech).

 

Чаще всего Гран-при Квебека завершается спринтом из небольшой группы, но в 2022 и 2015 Бенуа Коснефруа и Ригоберто Уран одержали победы поздними сольными атаками.

 

В этом году внимание будет приковано к сделавшему исторический дубль победителю Джиро д’Италия и Тур де Франс-2024 Тадею Погачару (UAE Team Emirates), который на Гран-при Квебека возвращается в соревнования после перерыва. 25-летний словенский гонщик будет участвовать в канадских классиках второй раз в карьере, в 2022 году он дебютировал на них и выиграл Гран-при Монреаля.

 

 Среди других претендентов Жулиан Алафилипп (Soudal Quick Step), Альберто Беттиоль (Astana Qazaqstan), Матей Мохорич и Пельо Бильбао (Bahrain Victorious), Алекс Аранбуру (Movistar), Том Скуйиньш (Lidl Trek) и другие.

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Теги к статье: Гран-при Квебека-2024 Grand Prix Cycliste de Quebec-2024 гонка Мирового тура

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  1. Имя: Иван

    shekn

    Сегодня, 03:05 | Регистрация: 11.05.2017

    Ну я думаю сегодня Поги вкатится , а вот Монреаль уже заберёт . Хотя от него , конечно , чего хочешь можно ждать )

  2. Имя: Михаил

    motte

    Сегодня, 07:41 | Регистрация: 4.07.2011

    Может всё заберёт?

    Но маечка чм ему грезится, там весь упор.

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